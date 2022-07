Ένας πρώην ηλεκτρολόγος μηχανικός στην Υπηρεσία Διαστήματος έφτιαξε το πρώτο app για delivery ποτού στην Ελλάδα - iefimerida.gr

Ο Νικόλας Σμυρλάκης ο οποίος δημιούργησε μια νέα πρωτοποριακή υπηρεσία που αλλάζει τα δεδομένα στο χώρο του ποτού και του κρασιού, μάς εξηγεί τα πάντα για το app Sipit, για τα λικέρ και για τις νέες τάσεις.

Πώς ένας ηλεκτρολόγος μηχανικός, απόφοιτος του Πολυτεχνείου Αθηνών, βρέθηκε στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος στην Ολλανδία ως ερευνητής κι από εκεί μεταπήδησε στο χώρο της οινοχοϊάς; Ο Νικόλας Σμυρλάκης, μαζί τον αδερφό του Μάνο, εμπνευσμένοι από τις ρίζες τους στο παλαιότερο αποστακτήριο της Ελλάδας, αξιοποίησαν τις γνώσεις για τα αποστάγματα και τις παλιές συνταγές της οικογένειάς τους και δημιούργησαν την ετικέτα με τα premium λικέρ Roots. Τώρα μαζί με μια δημιουργική ομάδα πέντε ακόμα ατόμων, δημιουργούν το πρώτο app για delivery ποτού στην Ελλάδα, το Sipit.gr

Με την πλατφόρμα Sipit τα ποτά έρχονται εύκολα σε μία ώρα στην πόρτα μας, παρέχοτας μια σειρά από πρωτοποριακές για τα ελληνικά δεδομένα υπηρεσίες.

Συνομιλήσαμε με τον Νικόλα Σμυρλάκη για να μάθουμε περισσότερα γι΄ αυτό το παράξενο και δημιουργικό ταξίδι που έχει κάνει από την Ολλανδία του 2008 και το ερευνητικό κέντρο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος, μέχρι την Αθήνα του σήμερα, όπου τρέχει δύο πρωτοποριακά brand που έχουν σχέση με τον δύσκολο χώρο του ποτού.

Τι είναι το app για delivery ποτού;

Τι είναι η πλατφόρμα Sipit που έχει δικό της app και φέρνει στο σπίτι σου τα ποτά που θες να πιεις; Περιγράψτε μου τις υπηρεσίες σας και την ιστορία της.

H πλατφόρμα sipit είναι το πρώτο app στην Ελλάδα που είναι αποκλειστικά αφιερωμένο στην διάθεση ποτών στο σπίτι (αποστάγματα, κρασιά, μπύρες κλπ) και στην εμπειρία κατανάλωσης τους, καθώς και σε όλες τις πληροφορίες γύρω από αυτά. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα συνδέουμε τον τελικό καταναλωτή με τους προμηθευτές αλκοολούχων ποτών και προσφέρουμε μία εντελώς νέα υπηρεσία, με επίκεντρο το ίδιο το ποτό που θέλει κάποιος να απολαύσει.

Τι παρέχει στον χρήστη; Πώς λειτουργεί; Είναι σαν μια online ενημερωμένη κάβα που κάνει delivery ποτών; Τα ποτά τα παραλαμβάνει στο χώρο του ο χρήστης και τα φτιάχνει μόνος του ή υπάρχει η δυνατότητα να παραλάβει από το Sipit έτοιμα κοκτέιλ/ποτά σερβιρισμένα για κατανάλωση;

Το sipit αλλάζει τον τρόπο που παραγγέλνουμε και απολαμβάνουμε ποτά στο σπίτι. Είναι σαν μια online κάβα, μόνο που συνδέει όλες τις κάβες με τις τιμές τους ταυτόχρονα, και παράλληλα η παραγγελία είναι σε μια ώρα σπίτι, ή σε προκαθορισμένη ώρα και μέρα. Στην ουσία ο χρήστης μπαίνοντας στο app βλέπει κατευθείαν επιλογές ποτών, συλλογές, προτάσεις ή μπορεί να ψάξει να βρει ό,τι θέλει. Στη συνέχεια βλέπει τη διαθεσιμότητα στις συνεργαζόμενες κάβες κοντά του, επιλέγει τι θέλει και μετά από μία ώρα τα απολαμβάνει στο σπίτι του. Υπάρχει και η δυνατότητα προγραμματισμένης παράδοσης συγκεκριμένη ώρα και μέρα. Για παράδειγμα αν κάποιος θέλει να οργανώσει ένα δείπνο στο σπίτι, μπορεί να μπει στο sipit, να ψάξει ενδιαφέροντα και σπάνια ή εμπορικά κρασιά και να επιλέξει πότε θέλει να τα παραλάβει στην πόρτα του. Φυσικά υπάρχουν και κάποια έτοιμα cocktail στην πλατφόρμα αν θέλει κάποιος να παραγγείλει. Τελος, ο χρήστης μπορεί να βρει ειδικές προσφορές κάθε εβδομάδα σε συγκεκριμένα προϊόντα με συλλεκτικά δώρα, ποτήρια, εκπτώσεις κτλ. Πάνω απ’ όλα αυτό που προσφέρει το sipit είναι μια νέα εμπειρία πληροφόρησης, παραγγελίας και απόλαυσης ποτού στο σπίτι.

Η ομάδα του app Sipit.

Ποιοι είναι οι άνθρωποι που βρίσκονται πίσω από το Sipit;

Η ομάδα μας είναι ο Βασίλης Καλαντζής της εταιρείας διανομής ποτών Granikal και των Three cents, ο Αλέξανδρος Λίγγρης, web designer και founder της Radical Elements, ο Ιουστίνος Σαρρής, σύμβουλος επιχειρήσεων, ο Χρήστος Σπυρόπουλος, portfolio manager και συνιδιοκτήτης του wine bar Junior does wine και εγώ, ο Νικόλας Σμυρλάκης του ελληνικού brand Roots Premium Spirits.

Σε ποιους απευθύνεται το app;

Σε αυτούς που απολαμβάνουν ένα απόσταγμα, ένα κρασί, μια μπύρα. Σε αυτούς που θέλουν να ανανεώσουν την κάβα τους, που θέλουν να δοκιμάσουν κάτι καινούριο, ή που θέλουν να μάθουν να φτιάχνουν cocktail. Σε αυτούς που οργανώνουν μια κοινωνική εκδήλωση στο σπίτι, ή θέλουν να πάρουν ένα δώρο σε κάποιον τρίτο ή στον εαυτό τους. Με λίγα λόγια σε αυτούς που τους αρέσει να πάνε σε μία κάβα, για την ποικιλία, την εμπειρία, την πληροφορία και την ευκολία, με την διαφορά ότι τώρα (όλες) οι κάβες έρχονται στην πόρτα τους με την ίδια πληροφορία, ευκολία και τιμή.

Τι δίκτυο υπάρχει αυτή τη στιγμή και ποιες περιοχές εξυπηρετεί το app;

Αυτή τη στιγμή εξυπηρετείται όλη η Αθήνα, από τη Γλυφάδα και τον Πειραιά, μέχρι βόρεια την Πεντέλη, την Εκάλη, Κηφισιά κτλ. Μπορεί κάποιος να βάλει τη διεύθυνσή του και να δει άμεσα αν εξυπηρετείται. Υπάρχει ήδη ένα δίκτυο από 15 κάβες (Cava Canava, OAK, Νέκταρ κτλ), wine bars (Warehouse, Τανίνη Αγάπη μου κτλ) και tap rooms (Blame the Sun, Sorry mom κτλ) και μία γκάμα πάνω από 2000 προϊόντα.

Στην πλατφόρμα Sipit ο χρήστης μπορεί να επιλέξει τα ποτά που επιθυμεί συγκρίνοτας τιμές και βρίσκοντας το ιδανικό κρασί ή ποτό γα κάθε περίσταση.

Αναλαμβάνετε πάρτι, εκδηλώσεις κτλ Εκτός από ποτά προσφέρετε και εξοπλισμό;

Πάρτι όχι ακριβώς, αλλά μέσα στις επόμενες ημέρες θα είναι έτοιμη η υπηρεσία μας για «λίστα πάρτι», ή BYOB (Bring Your Own Bottle) όπως το λέμε εμείς. Στην ουσία όταν κάποιος κάνει ένα πάρτι δημιουργεί ένα link, σαν πρόσκληση, όπου ο καθένας μπορεί να προσθέσει το ποτό του σε ένα κοινό καλάθι και να έρθουν όλα μαζί την ώρα και τη μέρα του πάρτι. Έτσι και ο διοργανωτής ξέρει από πριν τι ποτά θα φέρουν οι καλεσμένοι και οι καλεσμένοι δεν χρειάζεται να πηγαίνουν σε μια κάβα και να χάσουν παραπάνω χρόνο.

Ποια είναι τα μελλοντικά σας σχέδια για επέκταση των υπηρεσιών του Sipit;

Εκτός από την παραπάνω υπηρεσία, το sipit συνέχεια θα εμπλουτίζεται με καινούριες υπηρεσίες. Η επόμενη θα είναι υπολογισμός ποσοτήτων για cocktail στο σπίτι, πχ margarita για 20 άτομα, πόσο tequila, triple sec, lime και πάγος χρειάζεται, και όλα αυτά θα μπαίνουν στο καλάθι. Αντίστοιχα και για άλλα ποτά και άλλα occasions. Άλλη υπηρεσία θα έχει να κάνει με την εύρεση του κατάλληλου κρασιού για κάθε περίσταση, παλέτα και food pairing κτλ.

Από την Υπηρεσία Διαστήματος στα αποστακτήρια για τη δημιουργία ελληνικών λικέρ

Πώς από την υπηρεσία διαστήματος βρεθήκατε να ασχολείστε επαγγελματικά με το ποτό; Γιατί αλλάξατε επαγγελματικό προσανατολισμό;

Εγώ από ηλεκτρολόγος μηχανικός, πτυχιούχος του Πολυτεχνείου της Αθήνας, πήγα το 2008 στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος, στην Ολλανδία, ως ερευνητής. Εκεί, μετά από δυο χρόνια, αποφάσισα ότι ο ερευνητικός-ακαδημαϊκός τομέας με ενδιαφέρει περισσότερο σε ένα άλλο πεδίο, αυτό του management και των οικονομικών, και κάπως έτσι ξεκίνησα ένα διδακτορικό στο Μιλάνο. Όσο βρισκόμουν στην Ιταλία κουβεντιάζαμε με τον αδερφό μου «να κάνουμε κάτι δικό μας», όπως πολλοί λένε στην Ελλάδα. Παράλληλα επειδή κι αυτός έλειπε στο εξωτερικό παλαιότερα, θέλαμε να επιστρέψουμε «στις ρίζες μας». Έτσι, όταν στα τέλη του 2013, αρχές του 2014, πολλοί έφευγαν από την Ελλάδα, εμείς επιστρέφαμε σιγά σιγά και έτσι γεννήθηκαν τα premium ελληνικά λικέρ Roots. Επιστρέφοντας κι εγώ οριστικά μετά την ολοκλήρωση του τίτλου μου, ριχτήκαμε και οι δυο στα Roots, ουσιαστικά «χτίζοντας» το brand στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με μια βαλίτσα στο χέρι, μπουκάλι-μπουκάλι και από bar σε bar. To sipit είναι η εξέλιξη του κλάδου των ποτών γενικά, και η εισαγωγή του κλάδου στο ecommerce. O κλάδος είναι ένας από τους τελευταίους που δεν έχουν μετασχηματιστεί ψηφιακά στο εμπορικό κομμάτι, για διάφορους λόγους που έχουν να κάνουν με τη φύση της πώλησης ποτών. Οπότε αποφασίσαμε να φέρουμε στην Ελλάδα λύσεις που υπάρχουν στο εξωτερικό, αλλά όχι ακόμα στην Ελλάδα, με το sipit.

Ο Νικόλας Σμυρλάκης, όταν έφυγε από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος ίδρυσε με τον αδερφό του το brand με premium ελληνικά λικέρ Roots.

Η πανδημία ήταν καταλυτική για τη δημιουργία μιας ψηφιακής πλατφόρμας για delivery ποτού ή το πρότζεκτ προϋπήρχε ως σχέδιο;

Η αλήθεια είναι ότι υπήρχε ως σχέδιο ανεξάρτητα από την πανδημία. Ενδεχομένως η πανδημία να αναστάτωσε τη βιομηχανία ποτών και αυτό είτε να επιτάχυνε, αλλά ίσως και να επιβράδυνε τις εξελίξεις. Όπως και να έχει το sipit γεννήθηκε ανεξάρτητα από την πανδημία και δεν είναι ένα «εργαλείο της καραντίνας». Είναι ο νέος τρόπος να μαθαίνουμε, να παραγγέλνουμε εύκολα και να απολαμβάνουμε το ποτό μας, στηρίζοντας παράλληλα και τις τοπικές μας κάβες.

Πώς το λικέρ έγινε ξανά τάση

Μιλώντας για το λικέρ, γιατί επιστρέφει δυναμικά από το παρελθόν ως τάση; Το βλέπουμε και στη μουσική και στη μόδα και στο ταξίδι, τη διακόσμηση, σε κάθε έκφανση του lifestyle: το παλιό, οτιδήποτε έχει έναν αέρα vintage επανέρχεται έντονα στα πράγματα. Τι είναι αυτό που μας κάνει να επιστρέφουμε στο παρελθόν, τις αξίες του και στην vintage αισθητική με τόση νοσταλγία;

Τα λικέρ ήταν για χρόνια μια «παρεξηγημένη» κατηγορία, συνώνυμα με πολύ παλιές ετικέτες, περίεργα χρώματα και γεύσεις και αρκετή ζάχαρη. Ενώ οι άλλες κατηγορίες ποτού εξελίχθηκαν (vodka, gin, tequila κλπ) με νέες ετικέτες, craft παραγωγή, μοντέρνες παραλλαγές κ.α. τα λικέρ μέχρι πρόσφατα δεν είχαν ανανεωθεί καθόλου. Τα Roots είναι από τους πρώτους πρεσβευτές μοντέρνων premium λικέρ, ακολουθώντας εδώ και εννέα χρόνια τις αρχές τις οποίες σιγά σιγά έχει υιοθετήσει η κατηγορία των λικέρ και εκσυγχρονίζεται. Αυτές οι δύο κυρίαρχες αρχές είναι η εντοπιότητα (localization), με ιδιαίτερα συστατικά από συγκεκριμένα μέρη με ονομασία προέλευσης και το premiumization, όπου δίνεται έμφαση στην ποιότητα των διαδικασιών, των συστατικών, του υλικών συσκευασίας, από την παρασκευή μέχρι την κατανάλωση.

Τα λικέρ επέστρεψαν δυναμικά σαν τάση - Φωτογραφία: finest_roots/Instagram



Ποιο είναι το savoir vivre του λικέρ; Πότε το πίνουμε; Με τι το συνοδεύουμε;

Τα λικέρ παραδοσιακά ήταν ένα welcoming κέρασμα, είτε πριν το φαγητό, είτε μετά το φαγητό. Τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα με την άνοδο των ποτών με χαμηλότερους αλκοολικούς βαθμούς, όπως είναι τα spritz και γενικότερα τα long drinks και τα aperitivo, τα λικέρ γίνονται σιγά σιγά αναγκαία συστατικά aperitivo ποτών. Για παράδειγμα μια Roots Mastic με grapefruit soda, η Roots Diktamo με tonic.

Αν το λικέρ είχε ένα ιδανικό soundtrack, τι τραγούδια ή μουσικές θα επιλέγατε γι’ αυτό;

Χαλαρωτικά και φρέσκα ακούσματα. Οτιδήποτε βρίσκει ευχάριστο ο καθένας να ακούσει όταν είναι ευδιάθετος και χαλαρώνει.

Τα νέα trends στο ποτό που πρέπει να ξέρουμε

Ποιες είναι οι κυρίαρχες τάσεις αυτή τη στιγμή σε σχέση με το ποτό στο εξωτερικό και την Ελλάδα; Ποια είναι τα ανερχόμενα ποτά/κοκτέιλ;

Τρεις είναι οι τάσεις τα τελευταία χρόνια στα ποτά. Η πρώτη είναι φυσικά το sustainability, με sustainable συσκευασίες αλλά και zero waste φιλοσοφία ανακύκλωσης υλικών στα bar. H δεύτερη τάση έχει να κάνει με τα μη αλκοολούχα spirits, και γενικότερα με την εμπειρία του να πίνει κανείς μη αλκοολούχα cocktail και spirits με τον ίδιο τρόπο όπως τα αλκοολούχα. Η τρίτη είναι η τάση του localization και premiumization, στην ουσία η στροφή προς τα premium τοπικά αποστάγματα της κάθε περιοχής όπως είπαμε και παραπάνω. Aνερχόμενα trend στην κατανάλωση είναι φυσικά τα no και low alcohol ποτά. Νο alc όπως πχ gin & tonic χωρίς αλκοόλ (με non alcoholic gin) ή spritz χωρίς αλκοόλ (με non alcoholic Roots Divino vermouth). Eπίσης τα απλά ποτά με 2-3 συστατικά και πάντα τα κλασσικά cocktail και το κρασί.

Από άποψη στατιστικής, παρακολουθώντας τις πωλήσεις του Sipit, τι συμπεράσματα μπορεί να εξαχθούν από τη ζήτηση σε σχέση με το ποτό στην Ελλάδα; Ποια ποτά είναι τα best sellers; Ποιοι είναι οι μύθοι και ποια τα κλισέ που καταρρίπτονται ή επιβεβαιώνονται σε σχέση με το ποτό;

Στην κατανάλωση στο σπίτι υπάρχει τάση για πιο premium ποτά. Τουλάχιστον στο sipit ο κόσμος αναζητάει ετικέτες που δεν θα βρει εύκολα πχ σε ένα super market. Αρκετά craft gin με συνδυασμούς premium mixers (tonic, grapefruit soda κλπ), σπάνια malt whiskey κλπ. Επίσης υπάρχει μεγάλη τάση για ελληνικά ποιοτικά κρασιά, και από μεγάλους αλλά και μικρούς παραγωγούς (πχ στο sipit μπορεί να βρει κανείς ετικέτες οι οποίες υπάρχουν μόνο σε κάποια wine bars) καθώς και για craft ελληνικές μπύρες.

Αν σας ζητούσαμε μια λίστα με τα δικά σας αγαπημένα ποτά/κρασιά/απεριτίφ κτλ που αξίζει να δοκιμάσουμε, τι θα μας προτείνατε; Ποιες ετικέτες, ποιες ποικιλίες;

Aπολαμβάνω πολύ τις ωραίες ελληνικές IPA μπύρες ένα καλοκαιρινό απόγευμα, ένα Roots Diktamo με tonic η Roots Mastic με grapefruit soda πριν το φαγητό, ένα ωραίο κόκκινο κρασί με το φαγητό (ποικιλία ανάλογα με τη γεύση του φαγητού) κι ένα (πάντα εμφιαλωμένο) τσίπουρο μετά το φαγητό. Φυσικά όχι όλα αυτά μαζί πάντα!

O Νικόλας Σμυρλάκης.

Έχω πάρτι στο σπίτι με λίγους φίλους: τι ποτά χρειάζομαι και τι εξοπλισμό;

Το πιο βασικό λάθος που κάνουμε συνήθως στο σπίτι είναι ότι δεν έχουμε αρκετό πάγο και πιστεύουμε ότι μια παγοκύστη είναι αρκετή για μερικά ποτά. Στην πραγματικότητα μια παγοκύστη είναι αρκετή για 1 ή 2 ποτά το πολύ. Οπότε το πιο βασικό που χρειαζόμαστε είναι αρκετός και κατάλληλος πάγος. Μετά όλα τα υπόλοιπα έχουν να κάνουν με τη διάθεση της παρέας, αν θέλει gin & tonic, ροζέ κρασί η μπύρες για παράδειγμα. Στo blog του sipit μπορεί να βρει κανείς οδηγούς για όλα τα παραπάνω, πως να φτιαχτούν σωστά και τι να επιλέξουμε.

Η παραγωγή ποτού/κρασιού στην Ελλάδα σε τι επίπεδο βρίσκεται σε σχέση με το εξωτερικό;

Η Ελλάδα είναι μια μικρή χώρα με μικρή αγορά, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις παραγωγικές δυνατότητες, ειδικά στο κρασί, όπου είναι δύσκολο να ανταγωνιστεί μεγαλύτερες χώρες και αγορές. Παρ’ όλα αυτά η Ελλάδα διαθέτει μοναδικό terroir, γηγενείς ποικιλίες στο κρασί, και ιδιαίτερα συστατικά με πλούσια ιστορία για τα ποτά, και όλα αυτά προσδίδουν προστιθέμενη αξία στα προϊόντα. Η αξία των τελευταίων έχει γίνει αντιληπτή από τους παραγωγούς περισσότερο τα τελευταία χρόνια, και γίνονται επενδύσεις στην ανάπτυξη τους, αλλά χρειάζεται συνέχεια προσπάθεια σε έναν τόσο ανταγωνιστικό χώρο.

Η Ελλάδα μπορεί να αναπτύξει μια δυναμική βιομηχανία ποτού/κρασιού; Τι πιστεύετε ότι χρειάζεται για να γίνει αυτό;

Η Ελλάδα μπορεί να αναπτύξει σίγουρα μια πιο δυναμική βιομηχανία ποτού και κρασιού, και έχει ήδη μπει σε έναν δρόμο, όπου η ποιότητα, οι ετικέτες αλλά ακόμα και τα σημεία επιτόπιας κατανάλωσης εξελίσσονται και αναπτύσσονται. Θα έλεγα όμως ότι το πιο βασικό για την ανάπτυξη πιο δυναμικής βιομηχανίας ποτού και κρασιού στην Ελλάδα είναι η εμπιστοσύνη και προτίμηση των ίδιων των Ελλήνων καταναλωτών σε επώνυμα ποιοτικά ελληνικά προϊόντα. Οι καταναλωτές εκπαιδεύονται σιγά σιγά και ξέρουν τι ζητάνε, αλλά ακόμα χρειάζεται προσπάθεια.

Info: sipit.gr

