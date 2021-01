Lockdown: Ερχονται click away και ραντεβού στα καταστήματα -Αναμονή για Γυμνάσια-Λύκεια

Με το αυστηρό lockdown να είναι σε ισχύ ως τις 18 Ιανουαρίου, το ενδιαφέρον στρέφεται στις αυριανές εισηγήσεις των ειδικών, όπου αναμένεται να δώσουν το «πράσινο φως» για το άνοιγμα του λιανεμπορίου.

Το άνοιγμα της αγοράς από τη Δευτέρα, το πιθανότερο, θα γίνει με τις μεθόδους click in shop για την ένδυση, την υπόδηση και τα κοσμήματα, και με click away για όλους τους υπόλοιπους κλάδους του λιανεμπορίου, εκτός ίσως για τις περιοχές που έχουν τεθεί σε αυστηρή επιτήρηση καθώς υπάρχει φόβος για αύξηση των κρουσμάτων. Παράλληλα, και όσον αφορά στα εμπορικά κέντρα, σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, όπου υπάρχει δυνατότητα παραλαβής εκτός θα είναι παραλαβή εκτός και όπου δεν υπάρχει δυνατότητα θα έχουμε click in shop, δηλαδή, εντός του καταστήματος, πάντα βέβαια με τους περιορισμούς για τα άτομα βάσει τετραγωνικών ενώ θα υπάρχει αναρτημένη λίστα των ραντεβού τα οποία θα κλείνονται είτε ηλεκτρονικά, είτε τηλεφωνικά.

Την ίδια στιγμή, δύσκολα φαίνεται πως θα δοθεί θετική εισήγηση για τα γυμνάσια και τα λύκεια για την προσεχή εβδομάδα. Οι λοιμωξιολόγοι τα τελευταία 24ωρα αναφέρουν πως ένα μερικό άνοιγμα του λιανεμπορίου είναι εφικτό, ωστόσο διαφωνούν στο να ανοίξει παράλληλα και η δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Υπενθυμίζεται ότι το άνοιγμα της αγοράς αποτελεί προτεραιότητα για την κυβέρνηση, με τον πρωθυπουργό να εκφράζει την αισιοδοξία του σε συνέντευξη στον ΑΝΤ1 πως οι ειδικοί θα δώσουν το «πράσινο φως» για να λειτουργήσουν ξανά τα καταστήματα.

Lockdown: Γιατί οι ειδικοί θέτουν επιλογή ανοίγματος μεταξύ αγοράς και σχολείων;

Εδώ και μία εβδομάδα, όταν και άρχισε η συζήτηση για σταδιακή χαλάρωση των μέτρων, οι ειδικοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου τονίζοντας πως ένα παράλληλο άνοιγμα των σχολείων και της αγοράς θα επιδεινώσει την κατάσταση. Με δεδομένο μάλιστα πως τα πράγματα στην Αττική δεν δείχνουν θετικά αυτή την περίοδο όσον αφορά τα κρούσματα κορωνοϊού, σημείωναν πως ένα τέτοιο σενάριο θα ήταν καταστροφικό. Ετσι, έδωσαν από χθες το στίγμα για την 18η Ιανουαρίου, δείχνοντας πως θεωρούν πως προτεραιότητα στο δίλημμα «λιανεμπόριο ή γυμνάσια και λύκεια», τείνουν υπέρ του πρώτου.

Χαρακτηριστική ήταν η απάντηση του προέδρου του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου Αθανάσιου Εξαδάκτυλου στον ΣΚΑΪ.

Σε ερώτηση που του έγινε για το ποιο πρέπει να είναι το επόμενο βήμα, είπε ότι θα πρέπει να στηριχθεί η μεσαία τάξη, άρα να ανοίξει το λιανεμπόριο. «Αν είναι να κάνουμε ένα βήμα, το βήμα θα είναι αυτό».

Με το click away δεν υπήρξε ιδιαίτερη επιβάρυνση τις ημέρες των γιορτών και τα στοιχεία αυτά θα τα έχουμε προσεχώς, σημείωσε ο κ. Εξαδάκτυλος. «Αν χρειαστεί θα υπάρξουν και μέτρα για την κινητικότητα. Αν τα στοιχεία το επιτρέπουν θα ανοίξουν και το λιανεμπόριο και τα γυμνάσια-λύκεια».

Ειδικό καθεστώς στις «κόκκινες» περιοχές

Ο κ. Εξαδάκτυλος στις δηλώσεις του, ανέφερε πως το click in shop, που προτείνεται για καταστήματα ενδύσεων και υποδημάτων, «επί του πρακτέου είναι το ίδιο με την αγορά τροφίμων στο σουπερμάρκετ». Σημείωσε επίσης για το click away πως όσο λειτούργησε δεν έδειξε ιδιαίτερη επιβάρυνση της πανδημίας.

Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί πως είπε ότι είναι πολύ πιθανό στις «κόκκινες» περιοχές να υπάρξει ειδικό καθεστώς για το άνοιγμα της αγοράς.

«Δε μπορούμε να κάνουμε πολλά βήματα ταυτόχρονα. Δεν έχουμε ξεπεράσει το πρόβλημα. Δεν υπάρχει καμία δραστηριότητα, η οποία δεν επιτείνει τη μετάδοση του ιού. Σε οποιοδήποτε άνοιγμα περιμένουμε την επιβάρυνση της επιδημιολογικής εικόνας».

Σύψας: Είτε θα ανοίξει το λιανεμπόριο, είτε τα γυμνάσια και τα λύκεια

Στο ίδιο ερώτημα (λιανεμπόριο και γυμνάσια ή λύκεια) κλήθηκε να απαντήσει και ο Νίκος Σύψας. Ο καθηγητής λοιμωξιολογίας μιλώντας επίσης στο ΣΚΑΪ, επανέλαβε πως δεν είναι εφικτό ακόμη να ανοίξουν και τα δύο, καθώς θα πρέπει να γίνουν αργά βήματα. Αφού ανέφερε αρχικά πως το όποιο άνοιγμα θα φέρει και μία επιδείνωση «σε ανεκτό επίπεδο», στάθηκε υπέρ του ανοίγματος του λιανεμπορίου.

«Με το άνοιγμα των δραστηριοτήτων θα έχουμε επιδείνωση της επιδημίας, είναι σαφές αυτό. Όλα θα αυξηθούν, και τα κρούσματα και οι διασωληνώσεις, το ζήτημα είναι να είναι σε ανεκτό επίπεδο, να έχουμε δηλαδή αρκετές ελεύθερες μονάδες στις ΜΕΘ και δεν θα φοβόμαστε ότι θα μείνουν εκτός πολίτες. Οριακά ανοιχτό είναι το ΕΣΥ με κάλυψη μονάδων 60%, με μονάδες ΜΕΘ στο 80%, νομίζω πρέπει να πάρουμε άλλα μέτρα» είπε αρχικά και πρόσθεσε:

«Υπάρχει πιθανότητα να επηρεάσει το άνοιγμα του λιανεμπορίου τη σχολική δραστηριότητα. Γνωρίζουμε ότι η κίνηση της επιδημίας στα σχολεία επηρεάζεται άμεσα από την κίνηση εκτός σχολείου. Όλα είναι αλληλένδετα. Κανένας δεν είναι σε γυάλα ή φούσκα. Αν τα στοιχεία που μας παρουσιάσουν οι επιδημιολόγοι κατά τη συνεδρίαση της Παρασκευής είναι παρόμοια με αυτά που επικρατούν σήμερα, νομίζω ότι τότε μπορούμε να κάνουμε το επόμενο βήμα. Το πρώτο ήταν τα δημοτικά, το δεύτερο θα είναι είτε το λιανεμπόριο (ένδυση-υπόδηση) είτε οι επόμενες τάξεις της εκπαίδευσης. Και τα δύο θα έχουν παρόμοιο επιδημιολογικό φορτίο. Όχι όμως και τα δύο. Η τακτική μας είναι ότι ανοίγουμε ένα βήμα τη φορά. Όλα αυτά όμως, υπό την προϋπόθεση ότι τα στοιχεία της Παρασκευής θα το επιτρέπουν».

Σαρηγιάννης: 2.000 κρούσματα τον Απρίλιο αν ανοίξουν μαζί σχολεία και καταστήματα

Στο ενδεχόμενο άνοιγμα του λιανεμπορίου από τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου αναφέρθηκε και ο Δημοσθένης Σαρηγιάννης. Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο καθηγητής Περιβαλλοντικής και Υγειονομικής Μηχανικής στο ΑΠΘ, σημείωσε ότι με τα δημοτικά σχολεία εν λειτουργία, αν ανοίξουν τα καταστήματα με τη μέθοδο του click away, τα κρούσματα θα αγγίξουν τα 2.000 στις αρχές Απριλίου. Ωστόσο, επισήμανε ότι τότε η κατάσταση θα είναι πιο διαχειρίσιμη, καθώς και ο καιρός θα είναι καλύτερος και θα έχει εμβολιαστεί ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού.



«Μπορούμε να ανοίξουμε τα καταστήματα στις 18 Ιανουαρίου με click away και ταυτόχρονα να προετοιμαστούμε και για το επόμενο βήμα του click in the shop. Ωστόσο, δεν πρέπει να ανοίξουν όλες οι βαθμίδες εκπαίδευσης», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Σαρηγιάννης.



Βατόπουλος: Μπορεί να λειτουργήσει το click in shop

Από την πλευρά του, ο καθηγητής Μικροβιολογίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Αλκιβιάδης Βατόπουλος, αν και περισσότερο επιφυλακτικός, υπογράμμισε ότι «με αρκετό ρίσκο μπορεί να ανοίξει το λιανεμπόριο».

Το σημείο κλειδί για να ανοίξει η αγορά είναι να βρεθεί ένας έξυπνος τρόπος ώστε να αυξηθεί όσο το δυνατόν λιγότερο η κινητικότητα. Το click in the shop θα μπορούσε να λειτουργήσει, αλλά η Επιτροπή δεν έχει την τεχνογνωσία να πει αν θα μπορούσε να σταθεί οικονομικά, αν συμφέρει τους εμπόρους. Επιδημιολογικά πάντως εφόσον δεν αυξηθεί η κινητικότητα, μπορεί να σταθεί».

Επιπλέον, ο καθηγητής Μικροβιολογίας επισήμανε ότι τα σχολεία έχουν προτεραιότητα σε σχέση με την αγορά, αλλά πρόκειται για δύσκολη η εξίσωση. «Αν θα ανοίξει πρώτα το γυμνάσιο ή το μαγαζί είναι μια πολιτική απόφαση. Είναι πολύ δύσκολο να ανοίξουν ταυτόχρονα σχολεία και αγορά», τόνισε.

Τα σενάρια για τα γυμνάσια και τα λύκεια

Με όλες τις ενδείξεις πλέον να δείχνουν πως πάμε για μερικό άνοιγμα του λιανεμπορίου στις 18 Ιανουαρίου, το ερώτημα είναι τι θα γίνει με τα γυμνάσια και τα λύκεια. Χθες, η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, τόνιζε πως δεν έχει προγραμματιστεί κάποια συζήτηση με την ειδική επιτροπή για το άνοιγμά τους. Χθες στην συνέντευξη Τύπου ήταν και η ίδια επιφυλακτική όσον αφορά το άνοιγμα της Γ Λυκείου ανεξαρτήτως των άλλων τάξεων Γυμνασίου και Λυκείου, καθώς υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες ως προς αυτή την πιθανότητα.

«Η Γ' Λυκείου μας προβληματίζει γι’ αυτό έχουμε προβεί σε συγκεκριμένες ενέργειες, τον περιορισμό της εξεταστέας ύλης. Από κει και πέρα, υπάρχουν σαφείς δυσκολίες στην απομόνωση της Γ' Λυκείου. Εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στη Γ' λυκείου διδάσκουν και στην Α' και Β' λυκείου, διαφορετικό ωράριο με την εξ αποστάσεως και τη δια ζώσης εκπαίδευση. Υπάρχουν πολλές δυσκολίες. Η μεμονωμένη λειτουργία θα ήταν εξαιρετικά δύσκολη. Στην επιτροπή των ειδικών είναι πάντοτε πάρα πολύ δεκτικοί σε ζητήματα πρακτικής φύσεως. Θέλουν να μάθουν αν είναι εφαρμόσιμα τα μέτρα» εξήγησε η κυρία Κεραμέως.



Οπως επίσης είπε στέλεχος του υπ. Παιδείας στο iefimerida.gr: «δεν είναι καθόλου εύκολο να προχωρήσει το μεμονωμένο άνοιγμα της Γ’ Λυκείου, καθώς υπάρχουν εμπόδια οργανωτικής και τεχνικής φύσεως. Οι καθηγητές της Γ’ Λυκείου διδάσκουν και στην Α’ και Β’ Λυκείου. Αν επαναλειτουργούσε με διά ζώσης μαθήματα μόνο η Γ’ Λυκείου, αυτό θα σήμαινε ότι θα έπρεπε οι ίδιοι καθηγητές να διδάσκουν με τηλεκπαίδευση στην Α’ και στη Β’ Λυκείου και με φυσική παρουσία στη Γ’ Λυκείου. Δεν είναι εφαρμόσιμο αυτό το σχέδιο».