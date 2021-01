Αισιοδοξία για άνοιγμα της αγοράς από Δευτέρα -Με click away και ραντεβού στα καταστήματα

Ανάσα ελπίζει να πάρει το λιανεμπόριο καθώς το σενάριο του ανοίγματος της αγοράς με την μέθοδο του click away είναι ολοένα και πιο κοντά.

Η επιδημιολογική εικόνα στην χώρα φαίνεται πως δίνει σημάδια αισιοδοξία και χθες ο πρωθυπουργός σε συνέντευξη που παραχώρησε, έδωσε το στίγμα για την επόμενη ημέρα, λέγοντας πως περιμένουν τις εισηγήσεις των ειδικών την Παρασκευή για το πως θα προχωρήσει η κυβέρνηση στο άνοιγμα του λιανεμπορίου. Πιθανή ημερομηνία είναι η 18η Ιανουαρίου, ημέρα που τελειώνει η νέα παράταση του lockdown που έχει επιβάλει η κυβέρνηση λόγω της πανδημίας.

«Αυτή τη στιγμή η πανδημία υποχωρεί στη χώρα μας εδώ και αρκετές εβδομάδες. Αυτό μας κάνει πιο αισιόδοξους ότι έχουμε καταφέρει να περιορίσουμε το δεύτερο κύμα και φυσικά αυτά είναι και τα δεδομένα, τα οποία θα έχουν στη διάθεσή τους οι ειδικοί, προκειμένου την Παρασκευή να μας κάνουν τις εισηγήσεις για το πώς πρέπει να προχωρήσουμε το άνοιγμα της οικονομικής δραστηριότητας» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην διάρκεια της συνέντευξής του στον ΑΝΤ1.

Να τονιστεί ότι το λιανεμπόριο είναι κλειστό από τον Νοέμβριο, με εξαίρεση τις λίγες εβδομάδες του Δεκεμβρίου που λειτούργησε με τη μέθοδο click away για να μη χαθεί τελείως η χριστουγεννιάτικη περίοδος. Αμέσως μετά τις γιορτές το λιανεμπόριο έκλεισε ξανά και παραμένει για δεύτερη εβδομάδα κλειστό.



Μητσοτάκης: Με ενδιαφέρει η αγορά να λειτουργήσει έστω και με click away

Για την περίοδο των χειμερινών εκπτώσεων, ο πρωθυπουργός είπε πως «με ενδιαφέρει να μπορέσουμε να επανέλθουμε στο καθεστώς που ήμασταν τουλάχιστον τα Χριστούγεννα, για να μπορέσει η αγορά να λειτουργήσει έστω και με το click away ή έστω και στα καταστήματα ρούχων και παπουτσιών να μπορούμε να δώσουμε τη δυνατότητα σε πολίτες να μπαίνουν στα καταστήματα με ραντεβού. Το βασικό μας μέλημα αυτή στιγμή είναι να βοηθήσουμε, να το πω πολύ απλά στη γλώσσα της αγοράς, το εμπόριο να ξεστοκάρει. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, γι’ αυτό και το μέλημά μας και η προσοχή μας θα στραφεί στο πώς θα μπορέσουμε να διαχειριστούμε το ζήτημα των εκπτώσεων». Σημείωσε ωστόσο πως το άνοιγμα εξαρτάται από την απόφαση της επιτροπής των επιστημόνων.

«Δεν είμαι εγώ αυτός ο οποίος θα υποδείξει στην επιτροπή τελικά τι θα αποφασίσει. Θα πω μόνον ένα πράγμα: Ότι αυτή τη στιγμή τα επιδημιολογικά δεδομένα είναι πολύ καλύτερα από αυτά τα οποία ήταν στις 15 Δεκεμβρίου, όταν αποφασίσαμε να ανοίξουμε μέσω του click away», είπε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας πως «Το click away δούλεψε. Ειδικά για κάποιους κλάδους δούλεψε πολύ καλά. Δεν δούλεψε πράγματι τόσο καλά -και ακούω τους επιχειρηματίες που το λένε- για την ένδυση και την υπόδηση. Και το λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη, γιατί δεν είμαστε εκτός πραγματικής οικονομίας. Δεν είμαστε εκτός αγοράς. Θέλουμε λοιπόν να δώσουμε στους ειδικούς όλα τα εφόδια και όλα τα δεδομένα ώστε να πάρουν τις αποφάσεις τους με γνώμονα τη δημόσια υγεία πρωτίστως αλλά και την κατάσταση της πραγματικής οικονομίας. Και πιστεύω ότι την Παρασκευή θα πάρουν τις αποφάσεις τους με βάση αυτά τα δεδομένα», σημείωσε ο πρωθυπουργός.

Σαρηγιάννης στο iefimerida.gr: Εφικτό το άνοιγμα της αγοράς με click away

Το ενθαρρυντικό είναι πως οι ειδικοί εμφανίζονται θετικοί πλέον στο -έστω και μερικό- άνοιγμα του λιανεμπορίου. Αν και μία εβδομάδα πριν, το ενδεχόμενο παράλληλου ανοίγματος αγοράς και σχολείων τρόμαζε ορισμένους ειδικούς, πλέον το κλίμα φαίνεται πως έχει αντιστραφεί καθώς αρκετοί εκφράζουν πως μπορεί, ακόμη και την Δευτέρα, να λειτουργήσουν τα καταστήματα με την μέθοδο click away.

Ο Καθηγητής Χημικών Μηχανικών του ΑΠΘ, Δημοσθένης Σαρηγιάννης, εκτιμά πως το άνοιγμα της αγοράς, μόνο με την μέθοδο click away, θα κάνει «υποφερτή» την κατάσταση με τα κρούσματα. Αρχικά, εξηγώντας στο iefimerida.gr γιατί είναι αντίθετος με το άνοιγμα στα γυμνάσια και τις άλλες τάξεις του λυκείου, πλην της γ’ λυκείου, είπε: «Σε μια τέτοια περίπτωση (πλήρους ανοίγματος των σχολείων) το μοντέλο μας δείχνει ότι η επιδημία στη χώρα μας θα ξέφευγε και πάλι και θα βρισκόμασταν αντιμέτωποι με ένα νέο κύμα. Χωρίς την τρίτη λυκείου, δεν έχουμε εισάγει ακόμη αυτή την παράμετρο, θεωρούμε όμως ότι ο επηρεασμός δεν θα είναι μεγάλος, αλλά μόνο με το click away οι υπολογισμοί μας καταλήγουν σε υποφερτά επίπεδα κρουσμάτων. Το θετικό στοιχείο, σε κάθε περίπτωση, είναι ότι μπορούμε πλέον να λειτουργήσουμε με μερικό άνοιγμα», αναφέρει ο κ. Σαρηγιάννης.

Θετικός στο άνοιγμα των καταστημάτων, αλλά μόνο με την μέθοδο του click away είναι και ο Χαράλαμπος Γώγος. «Είναι πρόωρο να μιλάμε για click in shop, αν και είναι μια έξυπνη λύση, γιατί θα επιτρέψει λίγο την κινητικότητα μέσα στα μαγαζιά και όχι βέβαια στον ρυθμό που υπήρχε. Νομίζω όμως ότι πρέπει να γίνει αυτό όταν έρθει η ώρα του. Αυτή τη στιγμή πρέπει να γίνει πρώτα το click away, να τρέξει και στη συνέχεια να πάμε σε πιο τολμηρά πράγματα» ανέφερε στον ΣΚΑΪ.



Σταμπουλίδης: Ετοιμοι να ανοίξουμε με click away και click in shop

Αισιοδοξία για το άνοιγμα της αγοράς υπάρχει και στους ανθρώπους του λιανεμπορίου. Χθες, σε δηλώσεις του στο ραδιόφωνο του ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο γενικός γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή, Παναγιώτης Σταμπουλίδης είπε πως τα καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν «δειλά δειλά» με την μέθοδο του click away ή του click in shop σε ορισμένες περιπτώσεις.

«Πρέπει να στηρίξουμε τις επιχειρήσεις και να ανοίξουμε με κανόνες, δειλά δειλά τη λειτουργία του εμπορίου, προκειμένου να αρχίσει να κινείται η ελληνική οικονομία. Εμείς είμαστε τεχνικά έτοιμοι και θα θέσουμε πρόταση ν' ανοίξει την ερχόμενη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου. Τις αποφάσεις τις παίρνει ο πρωθυπουργός κι εμείς πρέπει να έχουμε αναπτύξει όλο το τεχνικό πλαίσιο ώστε να διασφαλιστεί η καλή λειτουργία της αγοράς» ανέφερε ο κ. Σταμπουλίδης που είπε ακόμη πως υπάρχει συγκεκριμένη πρόταση και σχέδιο και ότι «το εργαλείο που φέραμε στο εμπόριο και στην ελληνική οικονομία, «click away» (παράδοση εκτός), που δεν έχει εφαρμοστεί σε άλλες χώρες πριν από εμάς, υιοθετήθηκε και από τη Μεγάλη Βρετανία έπειτα από το φιάσκο της ανοιχτής αγοράς».

Παράλληλα, σημείωσε πως η μέθοδος «click away» σε συγκεκριμένα προϊόντα, όπως τα ενδύματα, τα υποδήματα και τα κοσμήματα, δεν μπορεί να λειτουργήσει. «Γι' αυτό», τόνισε, «είπαμε ότι μόνο για αυτούς τους κλάδους, θα υπάρξει το εργαλείο click in shop, έτσι ώστε, με την τήρηση των μέτρων που ισχύουν, όπως μέχρι τέσσερα άτομα σε καταστήματα 100τμ και με ραντεβού, να μπορεί κάποιος να πραγματοποιήσει την αγορά που επιθυμεί. Αυτό πρέπει να γίνει ειδικά τώρα, που είναι η εκπτωτική περίοδο διότι αν δεν πουλήσουν αυτές οι επιχειρήσεις τα προϊόντα τους, πώς θα αγοράσουν για παράδειγμα τα ρούχα και τα παπούτσια της επόμενης σεζόν» ήταν το σχόλιό του.

Για ποια καταστήματα γίνεται συζήτηση να ανοίξουν με click in shop

To click away έχει τονιστεί πως δεν είναι αποτελεσματικό σε συγκεκριμένες αγορές στο λιανεμπόριο. Ετσι, η μέθοδος του click in shop είναι κι αυτή στη συζήτηση για να ανοίξει σε συγκεκριμένα καταστήματα από την Δευτέρα, αν το αποφασίσουν οι λοιμωξιολόγοι. Η περίπτωση του click in shop αν λειτουργήσει, θα αφορά καταστήματα ένδυσης, υπόδησης και κοσμημάτων, με την ΕΣΕΕ να τονίζει προχθές πως περιμένει θετική εισήγηση, ώστε να λειτουργήσουν καλύτερα αυτά τα καταστήματα.