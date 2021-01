Βατόπουλος: Μπορεί να ανοίξει το λιανεμπόριο με click in shop -Σαρηγιάννης: Με click away θα έχουμε 2.000 κρούσματα τον Απρίλιο

Στο ενδεχόμενο άνοιγμα του λιανεμπορίου από τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου αναφέρθηκαν σήμερα ο Δημοσθένης Σαρηγιάννης και ο Αλκιβιάδης Βατόπουλος ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι δεν μπορούν ταυτόχρονα να επιστρέψουν στα θρανία οι μαθητές των γυμνασίων και των λυκείων.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο καθηγητής Περιβαλλοντικής και Υγειονομικής Μηχανικής στο ΑΠΘ, Δημοσθένης Σαρηγιάννης, σημείωσε ότι με τα δημοτικά σχολεία εν λειτουργία, αν ανοίξουν τα καταστήματα με τη μέθοδο του click away, τα κρούσματα θα αγγίξουν τα 2.000 στις αρχές Απριλίου. Ωστόσο, επισήμανε ότι τότε η κατάσταση θα είναι πιο διαχειρίσιμη, καθώς και ο καιρός θα είναι καλύτερος και θα έχει εμβολιαστεί ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού.

«Μπορούμε να ανοίξουμε τα καταστήματα στις 18 Ιανουαρίου με click away και ταυτόχρονα να προετοιμαστούμε και για το επόμενο βήμα του click in the shop (ραντεβού για αγορές μέσα στο καταστήμα). Ωστόσο, δεν πρέπει να ανοίξουν όλες οι βαθμίδες εκπαίδευσης», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Σαρηγιάννης. Τόνισε δε ότι επαναλειτουργήσουν γυμνάσια και λύκεια, θα πρέπει να ληφθούν επιπλέον μέτρα, όπως συσκευές για τον καθαρισμό του αέρα στους εσωτερικούς χώρους, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, αλλά και αύξηση των rapid test ώστε να προληφθεί πιθανή αναζωπύρωση.

Βατόπουλος: Με αρκετό ρίσκο μπορεί να ανοίξει το λιανεμπόριο



Από την πλευρά του, ο καθηγητής Μικροβιολογίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Αλκιβιάδης Βατόπουλος, αν και περισσότερο επιφυλακτικός, υπογράμμισε ότι «με αρκετό ρίσκο μπορεί να ανοίξει το λιανεμπόριο».

Όπως ανέφερε «δεν είμαστε στην κατάσταση που ήμασταν τον Ιούνιο που άνοιξε κανονικά η αγορά. Υπάρχουν ακόμα πολλά κρούσματα, ενώ βλέπουμε σε μικρά χωριά να φουντώνει ο ιός. Το σημείο κλειδί για να ανοίξει η αγορά είναι να βρεθεί ένας έξυπνος τρόπος ώστε να αυξηθεί όσο το δυνατόν λιγότερο η κινητικότητα. Το click in the shop θα μπορούσε να λειτουργήσει, αλλά η Επιτροπή δεν έχει την τεχνογνωσία να πει αν θα μπορούσε να σταθεί οικονομικά, αν συμφέρει τους εμπόρους. Επιδημιολογικά πάντως εφόσον δεν αυξηθεί η κινητικότητα, μπορεί να σταθεί».

Επιπλέον, ο καθηγητής Μικροβιολογίας επισήμανε ότι τα σχολεία έχουν προτεραιότητα σε σχέση με την αγορά, αλλά πρόκειται για δύσκολη η εξίσωση. «Αν θα ανοίξει πρώτα το γυμνάσιο ή το μαγαζί είναι μια πολιτική απόφαση. Είναι πολύ δύσκολο να ανοίξουν ταυτόχρονα σχολεία και αγορά», τόνισε.

Καταλήγοντας, σημείωσε ότι το τέλος της πανδημίας θα σημάνει όταν αποκτηθεί συλλογική ανοσία, όταν δηλαδή εμβολιαστεί το 60%-70% του πληθυσμού.