Τα 40+1 νέα βιβλία για να χαρίσετε στις γιορτές -Τα καλύτερα | BOOKS | iefimerida.gr

Ένα βιβλίο είναι πάντα η πιο καλή ιδέα για δώρο. Το iefimerida.gr ξεχωρίζει από τις νέες αφίξεις της εκδοτικής παραγωγής τους πιο δυνατούς τίτλους που αξίζει να χαρίσετε σε όσους αγαπάτε αυτές τις γιορτές.

Δυνατά μυθιστορήματα, κλασικά αριστουργήματα της παγκόσμιας λογοτεχνίας, συλλογές διηγημάτων, ιστορικά δοκίμια, βιβλία ποίησης, αστυνομικές ιστορίες με noir ατμόσφαιρα, ελληνική πεζογραφία, εικονογραφημένες εκδόσεις… Βιβλία για όλα τα γούστα ώστε να βρείτε το ιδανικό για τον εαυτό σας, τους φίλους ή την οικογένειά σας.

Ξένη λογοτεχνία

Americana, Don DeLillo, εκδ. Gutenberg

Το πρώτο μυθιστόρημα του σπουδαίου στυλίστα Ντον ΝτεΛίλο, γραμμένο το 1971, μεταφράζεται για πρώτη φορά στα ελληνικά και κυκλοφορεί από την σειρά Aldina των εκδόσεων Gutenberg. Πρόκειται για ένα μυθιστόρημα-ακτινογραφία των νευρώσεων του αμερικανικού ονείρου και της μεταπολεμικής κουλτούρας και οικονομίας της κατανάλωσης. Ο ΝτεΛίλο με καυστική, ειρωνική ματιά, αφηγείται την ιστορία ενός ευκατάστατου, επιτυχημένου 28χρονου τηλεοπτικού παραγωγού που εγκαταλείπει την τακτοποιημένη ζωή του για να αναζητήσει το νόημα της ζωής, ταξιδεύοντας στις Μεσοδυτικές Πολιτείες της Αμερικής και κινηματογραφώντας τη ζωή απλών ανθρώπων.

Κυριακή της Μητέρας, Γκράχαμ Σουίφτ, εκδ. Μίνωας

Ο Γκράχαμ Σουίφτ έχει έναν τρόπο όταν αφηγείται μια ιστορία να σε εισάγει σιγά σιγά και σταδιακά σε έναν περίτεχνο ιστό, όπου ακόμα και οι παραμικρές λεπτομέρειες συνθέτουν ένα μεγάλο λογοτεχνικό οικοδόμημα. Σε αυτό το μυθιστόρημα, ο Βρετανός συγγραφέας, μάς ταξιδεύει στο 1924, στην αγγλική εξοχή της αριστοκρατίας που παλεύει να κρατηθεί από τις συνήθειες και τον τρόπο ζωής του παρελθόντος, σε έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία κάνοντας το παλιό να κλυδωνίζεται. Ο απαγορευμένος έρωτας μιας υπηρέτριας για τον αριστοκράτη γιο μιας γειτονικής έπαυλης, θυμίζει πολύ τo Downton Abbey, και έχει μεταφερθεί στον κινηματογράφο με τους Κόλιν Φερθ και Ολίβια Κόλμαν (Mothering Sunday, Κάννες, Ιούλιος 2021).

Το Τούνελ, Γουίλιαμ Χ. Γκας εκδ. Καστανιώτη

Ένα αριστούργημα, σε μια πολύ προσεγμένη σκληρόδετη έκδοση σε μετάφραση από τον εξαιρετικό Γιώργο Κυριαζή, που αποτελεί εκδοτικό γεγονός. Ο ήρωας του βιβλίου, ο Γουίλιαμ Φρέντερικ Κόλερ, καθηγητής πανεπιστημίου στις ΗΠΑ, έχοντας ολοκληρώσει μια μελέτη για τη ναζιστική Γερμανία, ξεκινά να γράψει την εισαγωγή του ιστορικού δοκιμίου του, αλλά τελικά γράφει ένα άλλο βιβλίο που τον αφορά προσωπικά, ένα χαοτικό βιβλίο γεμάτο ψέματα και ανακρίβειες. Παράλληλα με το γράψιμο ο Κόλερ σκάβει ένα τούνελ στο υπόγειο του σπιτιού του. Με τις λέξεις ή με την αξίνα του ο καθηγητής σκάβει βαθιά στο χρόνο και τη γλώσσα για να βρεθεί στην καρδιά ενός υπαρξιακού χάους.

Utopia Avenue, David Mitcell, εκδ. Μεταίχμιο

Ένα βιβλίο γεμάτο μουσική που σύμφωνα με κριτικές αναγνωστών στο Goodreads, όποιος το ξεκινήσει δεν μπορεί να το αφήσει με τίποτα από τα χέρια του. Ο Ντέιβιντ Μίτσελ μας πηγαίνει πίσω στο 1967 όπου αφηγείται την ιστορία μιας μπάντας που έκανε αίσθηση από την πρώτη της εμφάνισής της στην ψυχεδελική σκηνή του Λονδίνου. Το συγκρότημα βρέθηκε από τα καταγώγια του Σόχο στην κορυφή των τσαρτς. Ένα μυθιστόρημα που... ακούγεται πολύ στους βιβλιοφιλικούς κύκλους!

Ο γιος του αφέντη των ορφανών, Adam Johnson, εκδ. Παπαδόπουλος

Βόρεια Κορέα, στρατόπεδα εργασίας για ορφανά, ανατριχιαστικοί θαλάμοι ανακρίσεων, διαφθορά, τρόμος, βαναυσότητα… Το βραβευμένο με Πούλιτζερ μυθιστόρημα του Άνταμ Τζόνσον είναι μια κατάβαση στην κόλαση της πιο μυστηριώδους δικτατορίας του κόσμου και ταυτόχρονα μια δυνατή λογοτεχνική κλειδαρότρυπα που μας αφήνει να πάρουμε κρυφές ματιές από ένα παρανοϊκό σύστημα διοίκησης. Ο ήρωας του βιβλίου, ο Πακ Τζουν Ντο, ανέρχεται πολύ γρήγορα στην ιεραρχία της εξουσίας διοικώντας με πυγμή ένα στρατόπεδο ορφανών. Όταν όμως η γυναίκα που αγαπά, η ηθοποιός Ήλιο Σελήνη, βρίσκεται σε κίνδυνο, ο Ντο δεν διστάζει ακόμα και να τα βάλει με τον ίδιο τον δικτάτορα, τον Κιμ Γιονγκ Ιλ, προκάτοχο του σημερινού ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν.

Οι απαρηγόρητοι, Ισιγκούρο Καζούο, εκδ. Ψυχογιός

Ο Νομπελίστας συγγραφέας μετά το απολαυστικό μυθιστόρημα «Η Κλάρα και ο Ήλιος», μια αλληγορία επιστημονικής φαντασίας, επιστρέφει με ένα μυθιστόρημα που εξερευνά και σατιρίζει τη λατρεία των τεχνών. Ο ήρωας του Καζούο είναι ένας διάσημος πιανίστας που επισκέπτεται μια χώρα της Κεντρικής Ευρώπης για να δώσει μία συναυλία. Κινούμενος σαν σε όνειρο σε ένα κόσμο που παραπαίει μεταξύ απόκοσμου και κωμικού, ο πιανίστας αρχίζει να συνειδητοποιεί ότι αυτή η συναυλία, παρά το γεγονός ότι την είχε ολότελα ξεχάσει, θα είναι καθοριστική για τη ζωή του.

Χρονοκαταφύγιο, Georgi Gospodinov, εκδ. Ίκαρος

Ένα λογοτεχνικό σχόλιο πάνω στον χρόνο και τη σημασία του, μια αλληγορική τρυφερή ματιά στο γήρας, το αλτσχάιμερ και την άνοια, από τον Βούλγαρο συγγραφέα που γνωρίσαμε στο εξαιρετικό μυθιστόρημα «Περί φυσικής της μελαγχολίας». Ο Γκαουστίν περιπλανιέται στο χρόνο, έχοντας δημιουργήσει μια κλινική για το παρελθόν, στην οποία κάθε όροφος αναπαράγει και μια δεκαετία του 20ου αιώνα. Οι ασθενείς με αλτσχάιμερ εκεί βρίσκουν τις χαμένες μνήμες τους.

Ποτέ, Ken Follett, εκδ. Bell

Τον Φόλετ τον έχουμε αγαπήσει κυρίως για τα ιστορικά του μυθιστορήματα, τα οποία είναι μια απολαυστική λεπτομερής απεικόνιση κυρίως της Ευρώπης, από τον Μεσαίωνα μέχρι τον 20ό αιώνα. Όμως παράλληλα είναι συγγραφέας και καλογραμμένων μυθιστορημάτων δράσης που έχουν επιρροές από την τεχνολογία. Στο «Ποτέ» μάς ταξιδεύει στο μέλλον δημιουργώντας μια άγρια δυστοπία για τον 3ο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ψευδοπροφήτες, μυστικοί πράκτορες, αδίστακτοι πολιτικοί, διεφθαρμένα στελέχη, καιροσκόποι επαναστάτες, εξαγριωμένοι τζιχαντιστές, παρελαύνουν στις 808 σελίδες του μυθιστορήματος, δημιουργώντας ένα αγωνιώδες σκηνικό που σύμφωνα με κριτικές «συναρπάζει και καθηλώνει με το ρεαλισμό της».

Οι επικίνδυνες σχέσεις, Pierre Choderlos de Laclos, εκδ. Ψυχογιός

Ο έρωτας και ο κίνδυνος, η ίντριγκα και η στρατηγική, η επίθεση και η άμυνα, το πάθος και ο φθόνος, η απόγνωση και η αυτογνωσία… Το αριστούργημα του Λακλό, το οποίο είναι μια διεισδυτική ματιά στην γαλλική αριστοκρατία του 19ου αιώνα λίγο πριν τη Γαλλική Επανάσταση, κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Ψυχογιός σε νέα μετάφραση του συγγραφέα Κώστα Κατσουλάρη. Το μυθιστόρημα περιλαμβάνεται στην εξαιρετική σειρά του εκδοτικού οίκου με κλασικά αριστουργήματα της λογοτεχνίας, η οποία έχει τραβήξει την προσοχή χάρη στα πολύ εντυπωσιακά, μοντέρνα εξώφυλλα που δημιουργεί ο graphic designer Θάνος Κακολύρης.

Θέατρο για ονειροπόλους, Πόλλυ Σάμσον, εκδ. Πατάκη

H Ύδρα των 60ies, αυτή η μαγική στιγμή του 20ου αιώνα όπου το νησί του Αργοσαρωνικού γίνεται η ονειροπαγίδα των μποέμ, πόλος έλξης του διεθνούς jet-set που θέλει να απολαύσει έναν αγνό κόσμο που ακόμα μοιάζει ανέγγιχτος από τον πολιτισμό. Αυτή, η Ύδρα, είναι κατά βάθος η πρωταγωνίστρια στο μυθιστόρημα της Πόλλυ Σάμσον που αφηγείται τον παράνομο και ποιητικό έρωτα της Μαριάννε Ιλέν και του Λέοναρντ Κοέν.

Daisy Jones and the Six, Taylor Jenkins-Reid, εκδ. Αίολος

To μυθιστόρημα της Τέιλορ Τζένκινς Ριντ έγινε best seller από την πρώτη στιγμή που κυκλοφόρησε. Η φήμη του απογειώθηκε και το βιβλίο έγινε εκδοτικό φαινόμενο σε όλο τον κόσμο, όταν η εταιρεία παραγωγής της Ρις Γουιδερσπόουν ανακοίνωσε τη μεταφορά του βιβλίου σε τηλεοπτική σειρά από την Amazon Prime Video. To βιβλίο αφηγείται την ιστορία μιας μπάντας, των Daisy Jones and the Six, που έγινε θρύλος στα ‘70s, μεσουράνησε και διαλύθηκε στο απόγειο της δόξας της.

Η Ρουφήχτρα, Jose Eustasio Rivera, εκδ. Στιγμός

Ένας νέος «καταραμένος» ποιητής ερωτεύεται μια άβγαλτη αστή και αποφασίζουν να κλεφτούν για να ζήσουν ελεύθεροι τον απαγορευμένο έρωτά τoυς. Η ζωή όμως έχει άλλα σχέδια. Καθώς από την Μπογκοτά περιηγούνται στις αχανείς πεδιάδες της Κολομβίας, τη νεαρή κοπέλα απαγάγει ένας αδίστακτος άντρας που εκμεταλλεύεται γυναίκες και ανίσχυρους εργάτες και την οδηγεί στη ζούγκλα του Αμαζονίου. Ο ποιητής τους ακολουθεί αναζητώντας τη γυναίκα που αγαπά για να τη σώσει. Μια αλληγορία για τη ζούγκλα της ανθρώπινης ψυχής από τον Κολομβιανό συγγραφέα του μοντερνισμού.

Απόψεις ενός κλόουν, Heinrich Boll, εκδ. Πόλις

Ένας αστός, ο Χανς, έχοντας χάσει τη γυναίκα που αγαπούσε από έναν άλλον άντρα, νιώθει αποτυχημένος. Την ημέρα που εκείνη επιστρέφει από το γαμήλιο ταξίδι της εκείνος πηγαίνει και την περιμένει σαν ζητιάνος, ένας απόκληρος παλιάτσος, στην είσοδο του σιδηροδρομικού σταθμού. Ο εσωτερικός του μονόλογος γίνεται κοινωνικό σχόλιο για την γερμανική κοινωνία, η οποία έχτισε την μεταπολεμική της ευημερία πάνω στις στάχτες του ναζιστικού εφιάλτη, εξαγοράζοντας τη συνείδησή της με μια ραγδαία ανάπτυξη.

Τόσο πολύ νερό τόσο κοντά στο σπίτι, Raymond Carver, εκδ. Μεταίχμιο

Ο συγγραφέας και ποιητής Ρέιμοντ Κάρβερ ήταν ένας από τους πιο σπουδαίους διηγηματογράφους της Αμερικής, το ύφος του οποίου υπήρξε καθοριστικό τη δεκαετία του ‘80 για την αναγέννηση της μινιμαλιστικής, ρεαλιστικής μικρής φόρμας. Στη νέα αυτή έκδοση από το Μεταίχμιο, σε μετάφραση Γιάννη Τζώρτζη, περιλαμβάνονται οι τρεις κύριες συλλογές του συγγραφέα.

Αργότερα, Στίβεν Κινγκ, εκδ. Κλειδάριθμος

To νέο βιβλίο του Αμερικανού μετρ του τρόμου, είναι ένα βιβλίο που συνδυάζει το αστυνομικό μυθιστόρημα με το υπερφυσικό στοιχείο, αφού ο νεαρός ήρωάς του, ο Τζέιμι, ένα αγόρι με μια αφύσικη ικανότητα να βλέπει πράγματα που οι άλλοι αδυνατούν, χρησιμοποιείται από την αστυνομία για την καταδίωξη ενός δολοφόνου. Ο Τζέιμι πολύ γρήγορα ανακαλύπτει ότι έχει μπλέξει σε μια υπόθεση που θα του κοστίσει περισσότερο από όσο στην αρχή φανταζόταν. Το μυθιστόρημα κυκλοφόρησε τον Μάρτιο του 2021 στην Αμερική και έγινε από την πρώτη στιγμή best seller.

Apollokalypse, Gerhard Falkner, εκδ. Loggia

Oι εκδόσεις Loggia του Νίκου Κουφάκη, πιστές στο concept τους να συστήνουν στο ελληνικό κοινό σπουδαία άγνωστα έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας, εξέδωσαν το μυθιστόρημα Apollokalypse του Γερμανού Gerhard Falkner, ο οποίος δούλευε πάνω σε αυτό το κείμενο είκοσι χρόνια. Πρόκειται για μία περιήγηση στο Βερολίνο και τη Νέα Υόρκη του ‘80 και το ‘90, όπου αποδίδεται το πολιτικό κλίμα της εποχής, μετά την πτώση του τείχους του Βερολίνου. Η μουσική, η ποίηση, η ψυχοσύνθεση του κατακερματισμένου ήρωα, συνυπάρχουν σε ένα κολάζ με τη δράση των μυστικών υπηρεσιών και των διαφόρων αντικρουόμενων ενόπλων πολιτικών ομάδων.

Αυτοπροσωπογραφία με ρωσικό πιάνο, Wolf Wondratschek, εκδ. Αντίποδες

Ένας συγγραφέας συναντά σε ένα βιενέζικο καφέ έναν ηλικιωμένο άνδρα που κάποτε ήταν διάσημος Ρώσος πιανίστας αλλά εγκατέλειψε την καριέρα του γιατί απεχθανόταν εμμονικά το χειροκρότημα. Ο πρώην βιρτουόζος του πιάνου αφηγείται στον συγγραφέα τη ζωή του στη Σοβιετική Ένωση.

Ανθρώπινη δουλειά, William Somerset Maugham, εκδ. Μεταίχμιο

Ο Σόμερσετ Μομ, ο συγγραφέας σταρ, ο Βρετανός μπον βιβέρ της Γαλλικής Ριβιέρας, έζησε μια συναρπαστική ζωή που μοιάζει με κατασκοπική glamorous ταινία: πάμπλουτος, διάσημος και ταλαντούχος, έγινε θρύλος γράφοντας σπουδαία έργα που του χάρισαν την αθανασία. Το μυθιστόρημα «Η ανθρώπινη Δουλεία», το οποίο μόλις κυκλοφόρησε στα ελληνικά σε μετάφραση του συγγραφέα Νίκου Α. Μάντη, είναι αδιαμφισβήτητα το αριστούργημά του. Το έργο απεικονίζει την μεταβατική εποχή από τον 19ο στον 20ο αιώνα, μέσα από την αφήγηση της ζωής ενός ορφανού παιδιού που φεύγει από την αγγλική εξοχή που τον κάνει να ασφυκτιά και πηγαίνει σε έναν θείο του στο Παρίσι για να γίνει ζωγράφος. Η συνάντησή του, εκεί, με μια νεαρή γυναίκα, τη Μίλντρεντ, τον οδηγεί σε μια ζωή στα όρια, με έντονες συγκινήσεις αλλά και απογοητεύσεις και οικονομικές δυσκολίες.

Βράδυ στον παράδεισο, Lucia Berlin, εκδ. Στερέωμα

Η συλλογή διηγημάτων της Λουσία Μπερλίν «Οδηγίες για οικιακές βοηθούς» έκανε την έκπληξη το 2015 στην διεθνή βιβλιοφιλική κοινότητα. Το βιβλίο προκάλεσε φρενίτιδα και η συγγραφέας έγινε γνωστή στόμα με στόμα σε ένα ευρύ κοινό, έντεκα χρόνια μετά το θάνατο της. Αυτή η συλλογή διηγημάτων της μεταφράστηκε στα ελληνικά από την Κατερίνα Σχινά το 2018 για τις εκδόσεις Στερέωμα. Πρόσφατα κυκλοφόρησαν στη χώρα μας και 22 ακόμα αδημοσίευτες ιστορίες της Μπερλίν με τίτλο «Βράδυ στον παράδεισο», μια περιήγηση στο Τέξας, τη Χιλή, τη Νέα Υόρκη και το Μεξικό όπου η συγγραφέας πέρασε τη ζωή της.

Πρόσωπα σε απόγνωση, Paula Fox, εκδ. Gutenberg

Ένα μικρό βιβλίο 248 σελίδων, αλλά ένα αληθινό αριστούργημα που διαβάζεται απνευστί. Η γλώσσα και το αφηγηματικό ύφος της Paula Fox δημιουργεί αλλεπάλληλα κύματα ηδονής στον αναγνώστη, με περιγραφές που μέσα στην απλότητά τους σκιαγραφούν την καθημερινότητα ενός ευκατάστατου ζευγαριού στο Μπρούκλιν του 1960. Το δάγκωμα μίας γάτας και η ανησυχία ότι το αδέσποτο ζώο μπορεί να ήταν λυσσασμένο γίνεται η αφορμή για να φανούν οι ραφές ενός φαινομενικά τέλειου γάμου που οδηγείται σε κρίση. Η ιστορία αυτή θα μπορούσε άνετα να είναι ένα συγκλονιστικό επεισόδιο από την σειρά Mad Men - έχει την ίδια ατμόσφαιρα και την ίδια ματιά.

Η σφραγίδα του Καραβάτζο, Λουίτζι ντε Πασκάλις, εκδ. Αίολος

Μετά το Βυζάντιο, ο συγγραφέας Λουίτζι ντε Πασκάλις, επιστρέφει με ένα ακόμα ιστορικό μυθιστόρημα για τη του θρυλικού ζωγράφου του 16ου αιώνα. Το σκοτάδι, το οποίο έγινε το σύμβολο του επαναστατικού έργου του -αφού ο Καραβάτζο κατάφερε με την τεχνοτροπία των δραματικών φωτοσκιάσεων να οδηγήσει την ζωγραφική από την Αναγέννηση στο Μπαρόκ-, έμελε να στοιχειώσει και ολόκληρη τη ζωή του. Σε αυτό το μυθιστόρημα ο Καραβάτζο που είχε ροπή στην παρανομία, μπλέκεται σε μια σκοτεινή υπόθεση αντιγραφής ενός πίνακα του Ιερώνυμου Μπος και ανακαλύπτει ένα κρυμμένο μυστικό που τον βάζει σε κίνδυνο.

Ελληνική λογοτεχνία

Δέκατος Χρόνος, Καρολίνα Μέρμηγκα, εκδ. Αλεξάνδρεια

Δικηγόρος στο επάγγελμα η Καρολίνα Μέρμηγκα ξεχώρισε με τα διηγήματα της αλλά έγινε ευρύτερα γνωστή το 2018 με το ιστορικό μυθιστόρημά της «Ο Έλληνας γιατρός», μια εξαιρετική χαρτογράφηση της αστικής τάξης στην Αθήνα των αρχών του 20ου αιώνα. Η συγγραφέας φέτος, εμπνέεται από τα ομηρικά έπη και στη νέα της νουβέλα «Δέκατος χρόνος» αφηγείται την ιστορία αγάπης της Βρισηίδας και του Αχιλλέα.

Ορατή σαν αόρατη, Ζυράννα Ζατέλη, εκδ. Καστανιώτη

Η γραφή της Ζυράννας Ζατέλη είναι υπνωτιστική, βαθιά ποιητική σαν δημοτικό τραγούδι που άλλοτε διασκεδάζει τα ανομολόγητα πάθη, άλλοτε σαν μοιρολόι που πενθεί αγάπες χαμένες κι άλλοτε σαν ξόρκι, λέξεις που εκφέρονται με σκοπό να διώξουν το κακό και να νικήσουν τον εφιάλτη. Τα βιβλία της με τα χίλια δυο πρόσωπα είναι σαν ποτάμια που σε πάνε πίσω στο χρόνο, στα χωριά της Μακεδονίας, σε μια άλλη Ελλάδα που σε συγκινεί και σε τρομάζει σαν παλιό παραμύθι γεμάτο όνειρο και αγριότητα. Με αυτό το μυθιστόρημα, με το οποίο ολοκληρώνεται η τριλογία «Με το παράξενο όνομα Ραμάνθυς Ερέβους», η Ζατέλη επιστρέφει στον μυστηριώδη λογοτεχνικό κόσμο της που έχει αγαπηθεί πολύ στην Ελλάδα τα τελευταία 30 χρόνια, κάνοντας, τόσο τα βιβλία της όσο και την ίδια, φαινόμενο. Το «Ορατή σαν Αόρατη» είναι «μια μαγική αναζήτηση για τα άρρητα της γραφής, μέσα στα μυστικότερα μονοπάτια της μυθοπλασίας· γιατί τα καλύτερα είναι αυτά που δεν γράφονται και το πιο σημαντικό ποτέ δεν το λέμε».

Η κυρία Τασία και ο Γουλιέλμος Καταβάθος, Μαρία Μήτσορα, εκδ. Πατάκη

Ένας λογοτεχνικός κόσμος φτιαγμένος με τα υλικά του ονείρου και του εφιάλτη, της ζωής και του θανάτου, ένας κόσμος που έχει το μοναδικό ύφος μιας σπουδαίας συγγραφέα. Η συγκλονιστική Μαρία Μήτσορα επιστρέφει με ένα ολιγοσέλιδο βιβλίο μόλις 136 σελίδων που αφηγείται το πέρασμα από τον κάτω κόσμο στον πάνω, μιας πεθαμένης εδώ και χρόνια μοδίστρας, της κυρίας Τασίας και του γάτου της Γουλιέλμου ΚαταΒάθος. Η κυρία Τασία, η οποία ισχυρίζεται ότι έχει ανοίξει ένα Γραφείο Ευρέσεως Φαντασμάτων, πείθει μια γυναίκα που μόλις έχει μετακομίσει σε ένα νέο σπίτι στη δυτική πλαγιά του Λυκαβηττού, να στήσει το δείπνο της Εκάτης στην πίσω αυλή με τα φλύαρα φυτά.

Αστυνομική λογοτεχνία

Νύχτα στο σταυροδρόμι, Georges Simenon, εκδ. Άγρα

Είναι κοινό μυστικό στους βιβλιοφιλικούς κόλπους, ένας Σιμενόν είναι ο πιο σίγουρος δρόμος για να ξεπεράσει κάποιος το reader’s block. O πολυγραφότατος Βέλγος συγγραφέας, ένα φαινόμενο του 20ου αιώνα, και ο θρυλικός του επιθεωρητής του, ο μικροαστός Μαιγκρέ, είναι οι Αγκάθα Κρίστι και Πουαρό, αντίστοιχα, της γαλλόφωνης λογοτεχνίας. Σε αυτή την υπόθεση, που γράφτηκε το 1931, ο Μαιγκρέ ερευνά μια σειρά από φόνους σε ένα ερημικό σταυροδρόμι λίγο έξω από το Παρίσι, όπου συναντιούνται λαθρέμποροι και οδηγοί φορτηγών που κάνουν ύποπτες συναλλαγές.

Το χιόνι, Τζον Μπάνβιλ, εκδ. Καστανιώτη

Στην καθολική Ιρλανδία του 1957 ένας ιερέας δολοφονείται άγρια στη ζοφερή αριστοκρατική έπαυλη Μπαλιγκλάς Χάουζ. Ο προτεστάντης επιθεωρητής Στράφορντ, με αριστοκρατική, επίσης καταγωγή, αναζητά τον δολοφόνο ενώ το πυκνό χιόνι πέφτει στην περιοχή ακατάπαυστα δημιουργώντας ένα πολύ ατμοσφαιρικό και απόκοσμο σκηνικό. Η υπόθεση αγριεύει όταν κατά τη διάρκεια των ερευνών εξαφανίζεται μυστηριωδώς και ο βοηθός του Στράφορντ, ο Τζένκινς.

Ο άγγελος του Μονάχου, Fabiano Massimi, εκδ. Πατάκης

Γερμανία 1931. Η ανιψιά και κηδεμονευομένη του Χίτλερ, η Γκέλι Ράουμπαλ βρίσκεται νεκρή σε ένα αριστοκρατικό διαμέρισμα του Μονάχου. Το όπλο δίπλα της δείχνει αυτοκτονία, όμως ο αστυνόμος Ζίγκφριντ Ζάουερ αμφιβάλλει. Ένα μυθιστόρημα με φόντο την ετοιμόρροπη δημοκρατία της Βαϊμάρης που συνδυάζει τη μυθοπλασία με πραγματικά ιστορικά πρόσωπα και γεγονότα.

Το κίνημα της αυτοκτονίας, Πέτρος Μάρκαρης, εκδ. Κείμενα

Στη διχασμένη Αθήνα των λοκντάουν επιστρέφει ο αγαπητός αστυνόμος του Μάρκαρη, ο Χαρίτος. Μια σειρά από δολοφονίες γιατρών συμβαίνουν παράλληλα με κάποιες ανεξήγητες αυτοκτονίες. Βιώνοντας μια προσωπική κρίση μέσα στο σπίτι του λόγω της πανδημίας, ο αστυνόμος ζορίζεται, αντιμετωπίζοντας πιέσεις από παντού.

Εγκλήματα στην καρδιά του χειμώνα, Agatha Christie, εκδ. Ψυχογιός

Τζάκι, καυτό τσάι, μπισκότα βουτύρου, ζεστή κουβέρτα και μια ιστορία της Αγκάθα Κρίστι... Δεν είναι απλώς υπόσχεση, είναι μια διαχρονική φαντασίωση για εκατομμύρια αναγνώστες σε όλο τον κόσμο εδώ και έναν αιώνα. Η γιορτινή αυτή έκδοση, η 68η από τη σειρά Agatha Christie του Ψυχογιού, περιλαμβάνει 12 ιστορίες της Βρετανίδας βασίλισσας του noir που διαδραματίζονται σε ατμόσφαιρα Χριστουγέννων.

Μητρόπολη, Philip Kerr, εκδ. Κέδρος

Ο Φίλιπ Κερ που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 62 ετών το 2018 αγαπήθηκε πολύ στη χώρα μας, μετά την «Τριλογία του Βερολίνου», χάρη στα εξαιρετικά αστυνομικά του μυθιστορήματα με ήρωα τον επιθεωρητή Μπέρνι Γκούντερ. Συνδυάζοντας την αγωνία και την καταιγιστική δράση της noir λογοτεχνίας με τη συναρπαστική αφήγηση ενός ιστορικού μυθιστορήματος, αφηγήθηκε την πορεία της Γερμανίας, από την ανάπηρη Δημοκρατία της Βαϊμάρης μέχρι και τα χρόνια μετά την πτώση του Ναζισμού. Η «Μητρόπολη», το κύκνειο άσμα του, αφού ολοκληρώθηκε λίγο πριν πεθάνει ο Κερ, μας πηγαίνει πίσω στο 1928, όταν ο Μπέρνι Γκούντερ ήταν νεαρός επιθεωρητής στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών και ερευνούσε τις τέσσερις διαδοχικές δολοφονίες εκδιδόμενων γυναικών στον σιδηροδρομικό Σταθμό Σιλεσίας.

Τροφή για σκέψη

Χιούμορ, Terry Eagleton, εκδ. Πεδίο

Ο Βρετανός γκουρού της κριτικής και θεωρητικός της λογοτεχνίας, Τέρι Ίγκλετον, είναι ένα ανήσυχο πνεύμα που με τη διαυγή σκέψη του ανοίγει πολλές φορές δρόμο, εξηγώντας σύνθετα αλλά και καθημερινά φαινόμενα της ζωής και της Ιστορίας: από την τρομοκρατία και τον Μαρξ, μέχρι τον Θεό και το νόημα της ύπαρξης, τα κείμενά του είναι απολαυστικά και διεισδυτικά. Σε αυτό το βιβλίο ο Ίγκλετον καταπιάνεται με το χιούμορ, φθάνοντας μέχρι τις ρίζες του γέλιου, εξηγώντας τον κοινωνικό ρόλο του ανά τους αιώνες και αποκωδικοποιώντας τους άγνωστους ψυχαναλυτικούς -και όχι μόνο- μηχανισμούς που άλλοτε οδηγούν στο φως και άλλοτε στα σκοτάδια του ανθρώπινου μυαλού.

Ταξίδι στην Εσπερία, Νίκανδρος Νούκιος (ο Κερκυραίος), εκδ. Άγρα

Η συγκλονιστική περιήγηση ενός ουμανιστή Έλληνα αντιγραφέα χειρογράφων στη δυτική Ευρώπη του 16ου αιώνα. Το κείμενο του Νίκανδρου Νούκιου του Κερκυραίου, εκδίδεται για πρώτη φορά ολόκληρο στην Ελλάδα από τις εκδόσεις Άγρα. Αποτελεί ένα σπάνιο ιστορικό ντοκουμέντο που σκιαγραφεί την Ευρώπη της Αναγέννησης, «εκεί που η Μεταρρύθμιση είναι στα σπάργανα, εκεί που παρασκευάζεται η κερβεσία, αλλιώς μπίρα, και εκεί που τις γυναίκες τις φιλούν στο στόμα».

Διαφωτισμός τώρα: Λογική, επιστήμη και ουμανισμός για μια καλύτερη ζωή, Steven Pinker, Διόπτρα

«Ο κόσμος μας είναι πράγματι υπό κατάρρευση;». Σε αυτό το ερώτημα απαντά ο επιστήμονας και διανοούμενος Steven Pinker, υπογραμμίζοντας τη σημασία του ορθολογισμού κόντρα στις δυσοίωνες προφητείες και την τρομολαγνεία για δήθεν υποχώρηση των ιδεών και αξιών του Διαφωτισμού. Σε μια Ευρώπη όπου η άνοδος νέων πολιτικών φαινομένων όπως ο Εθνικολαϊκισμός, αλλά και ένα κύμα συνωμοσιολογίας και αντιεμβιολιαστικής υστερίας που αμφισβητεί ευθέως την Επιστήμη, βιβλία σαν αυτό είναι κάτι παραπάνω από χρήσιμα. Ο Pinker με75 διαγράμματα αποδεικνύει ότι η ανθρωπότητα όχι μόνο δεν υποχωρεί όπως κάποιοι διατείνονται, αλλά συνεχώς προοδεύει. «Αυτή η πρόοδος δεν είναι αποτέλεσμα παρέμβασης κάποιας μυστηριώδους δύναμης. Είναι ένα δώρο του Διαφωτισμού: η απόδειξη ότι η λογική και η επιστήμη μπορούν να βελτιώσουν τη ζωή των ανθρώπων».

Οι μέρες που έχτισαν την ιστορία, Erik Larson, εκδ. Διόπτρα

Ο Έρικ Λάρσον είναι ένας δεινός αφηγητής που έχει το χάρισμα να προσεγγίζει σκληρά ιστορικά θέματα, μετατρέποντάς τα με την πένα του σε απολαυστικές αφηγήσεις. Το έκανε με την άνοδο του ναζισμού στον «Κήπο με τα θηρία», το έκανε και με το ναυάγιο του Λουζιτάνια στο «Βουβό κύμα». Αυτή τη φορά στο «Οι μέρες που έχτισαν την ιστορία» φωτίζει την χαρισματική και ιδιαίτερη προσωπικότητα του Ουίνστον Τσόρτσιλ, δημιουργώντας ένα απολαυστικό ιστορικό ανάγνωσμα που διαβάζεται σαν μυθιστόρημα καταιγιστικής δράσης.

Μαθήματα λογοτεχνίας, Julio Cortazar, εκδ. Όπερα

Το φθινόπωρο το 1980 ο Αργεντίνος Χούλιο Κορτάσαρ, ο σπουδαίος συγγραφέας του θρυλικού μυθιστορήματος «Το κουτσό», επισκέφθηκε το Πανεπιστήμιο του Μπέρκλι στην Καλιφόρνια και έδωσε μια σειρά από παθιασμένες διαλέξεις για τη λογοτεχνία που έγραψαν ιστορία. Αυτές οι συζητήσεις του με τους Αμερικανούς φοιτητές περιλαμβάνονται σε αυτόν τον τόμο, μαζί με ένα πλούσιο παράρτημα που βοηθά πολύ στην κατανόηση του έργου του Κορτάσαρ.

Αρχές, Ray Dalio, εκδ. Key Books

Ο διάσημος Αμερικανός δισεκατομμυριούχος επενδυτής και διαχειριστής hedge fund αποκαλύπτει σε ένα ογκώδες πολυτελές βιβλίο, με σκληρόδετο εξώφυλλο, τις αντισυμβατικές αρχές που τον οδήγησαν στην επιτυχία. Στο βιβλίο ο αναγνώστης μυείται σταδιακά στον κόσμο, την οπτική και τη νοοτροπία ενός αυτοδημιούργητου ανθρώπου που ξεκίνησε από μια μεσοαστική τυπική οικογένεια της Νέας Υόρκης και κατέκτησε μία από τις κορυφές στην παγκόσμια οικονομία.

Ποίηση

Έρημη χώρα, Προύφροκ, Κούφιοι άνθρωποι, T. S. Eliot, εκδ. Κείμενα

Οι εκδόσεις Κείμενα που ήταν πολύ δραστήριες τις δεκαετίες του ‘70 και του ‘80, μετά από ένα διάστημα απουσίας επανήλθαν δυναμικά στο προσκήνιο με ποιοτικά βιβλία λογοτεχνίας, φιλοσοφίας, ποίησης. Μεταξύ αυτών και μια εξαιρετική δίγλωσση έκδοση (ελληνικά-αγγλικά) που περιλαμβάνει τα έργα του Έλιοτ: Έρημη χώρα, Προύφροκ, Κούφιοι άνθρωποι, σε μετάφραση Γιάννη Αντιόχου.

Αυτό είναι το γράμμα μου στην οικουμένη – 160 ποίηματα, Emily Dickinson, εκδ. Πατάκης

Εκατόν εξήντα ποιήματα της σπουδαίας Αμερικανίδας ποιήτριας του 19ου αιώνα Έμιλυ Ντίκινσον, περιλαμβάνονται σε αυτόν τον δίγλωσσο (ελληνικά-αγγλικά) τόμο 494 σελίδων που μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Πατάκη, σε μετάφραση του Χάρη Βλαβιανού.

Εικονογραφημένα

Το βρεγμένο ψάρι, Volker Kutscher, εκδ. Διόπτρα

Οι περιπέτειες του αστυνόμου Γκέρεον Ρατ στη Δημοκρατία της Βαϊμάρης, που έχουν γίνει συγκλονιστική σειρά (Babylon Berlin), πρώτα ήταν μια απολαυστική τριλογία αστυνομικών μυθιστορημάτων που μας ταξίδεψε στο Βερολίνο του 1920. Τα βιβλία αυτά κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Διόπτρα, ενώ μόλις κυκλοφόρησε και η προσαρμογή του πρώτου βιβλίου «Το βρεγμένο ψάρι» σε graphic novel, με καταπληκτική εικονογράφηση από τον Arne Jysch.

Η κόμισσα του αίματος, Alejandra Pizarnik, εκδ. Οξύ

Κάπου ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση, στη βόρεια Ουγγαρία, ζούσε μια κόμισσα τον 16ο αιώνα. Κλεισμένη στο ζοφερό γκόθικ κάστρο της με τις πιστές υπηρέτριές της, τις οποίες απολάμβανε να οδηγεί στο θάνατο, μετά από φρικτά βασανιστήρια που ενορχηστρώνει. Η ποιήτρια Αλεχάντρα Πισαρνίκ παίρνει αυτόν τον θρύλο και εξυφαίνει ένα λογοτεχνικό κείμενο, μια ιστορία του φανταστικού, που συνοδεύεται από τα συγκλονιστικά έργα του εικαστικού Σαντιάγκο Καρούζ. Ένα σκοτεινό κομψοτέχνημα για τους λάτρεις της γοτθικής αισθητικής.

Sapiens – Μια εικονογραφημένη ιστορία, Yuval Νoah Harari, David Vandermeulen, εκδ. Αλεξάνδρεια

Αυτός είναι ο δεύτερος τόμος της απολαυστικής εικονογράφησης του σπουδαίου βιβλίου του Γιουβάλ Νώε Χαράρι «Sapiens» που έγινε παγκόσμιο φαινόμενο, εξηγώντας με απλό αλλά επιστημονικό τρόπο την ιστορία του Homo Sapiens. Εδώ παρακολουθούμε το πώς οι χόμο σάπιενς έγιναν νομάδες και έκαναν την Αγροτική Επανάσταση, βάζοντας τις βάσεις του ανθρώπινου πολιτισμού.