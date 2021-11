3 ολοκαίνουργια βιβλιοπωλεία άνοιξαν στην Αθήνα μέσα στην πανδημία –Ποια βιβλία προτείνουν να διαβάσουμε | ΠΟΛΗ | iefimerida.gr

Πήγαμε στα τρία νέα βιβλιοπωλεία της Αθήνας και ανακαλύψαμε νέες προτάσεις βιβλίων.

Πέντε άνθρωποι από το χώρο του βιβλίου έκαναν το όνειρό τους πραγματικότητα, ανοίγοντας το δικό τους βιβλιοπωλείο. Το iefimerida μίλησε μαζί τους, έμαθε την ιστορία τους και τους ζήτησε τις προτάσεις τους για τα βιβλία που πρέπει να διαβάσουμε αυτή τη σεζόν.

Ο Άγης Αθανασιάδης, η Ζωζέτα Ανδρουλάκη, ο Σπύρος Βελτετσιώτης, ο Δημήτρης Ανανιάδης και η Εύη Γεροκώστα έφτιαξαν τη ζωή τους έτσι ώστε να ζουν όλη μέρα μέσα στα βιβλία που αγαπούν. Αψηφώντας τις δυσκολίες της πανδημίας, κατάφεραν να κάνουν το χόμπι τους επάγγελμα, δημιουργώντας τρία ολοκαίνουργια, ενημερωμένα βιβλιοπωλεία, τα οποία δεν βρίσκονται στο Κέντρο όπου παραδοσιακά κινείται η αγορά του βιβλίου, αλλά στο Κουκάκι, την Καλλιθέα και τον Πειραιά. Επισκεφθήκαμε τους τρεις καλόγουστους νέους χώρους τους που έχουν προκαλέσει αίσθηση στους κύκλους των βιβλιόφιλων και τους ζητήσαμε να μας προτείνουν τα βιβλία που αξίζουν την προσοχή μας αυτό το χειμώνα.

Librofilo & Co στο Κουκάκι

Το βιβλιοπωλείο Librofilo & Co, άνοιξε λίγες ημέρες πριν, στις 20 Νοεμβρίου, από τον Άγη Αθανασιάδη και τη Ζωζέτα Ανδρουλάκη. Στις ερωτήσεις μας απάντησε ο Άγης Αθανασιάδης, γνωστός για τους βιβλιόφιλους από το δημοφιλές blog librofilo.blogspot.com.

Το βιβλιοπωλείο Librofilo & Co του Άγη Αθανασιάδη (του γνωστού book blogger Librofilo) και της βιβλιόφιλης Ζωζέτας Ανδρουλάκη.

Πώς πήρατε την απόφαση να δημιουργήσετε το δικό σας βιβλιοπωλείο; Τι κάνατε πριν στη ζωή σας και πως φτάσατε τελικά να κάνετε την αγάπη σας για τα βιβλία επάγγελμα;

Πρώτα απ’ όλα, είμαστε «αναγνώστες», μας συνδέει το κοινό μας πάθος για τη λογοτεχνία, που είναι κι αυτό που μας έφερε πιο κοντά, καθώς γνωριστήκαμε στο Booktalks, όταν η Ζωζέτα ήταν από τις καλύτερες πελάτισσες αγοράζοντας όγκο βιβλίων σε κάθε της επίσκεψη. Η απόφαση για τη δημιουργία του Librofilo & Co, προέκυψε μετά από συζητήσεις που κάναμε όταν αποχώρησα από το Booktalks τον Αύγουστο του 2020. Η χρονική περίοδος τότε, δεν ευνοούσε το άνοιγμα ενός βιβλιοπωλείου, λόγω των διαφαινόμενων lockdown. Όταν θεωρήσαμε πέρσι τον Ιούνιο, ότι η κατάσταση έχει σχετικά ομαλοποιηθεί, αποφασίσαμε να προχωρήσουμε το σχέδιο, από τον Σεπτέμβριο και μετά. Ευτυχώς βρήκαμε γρήγορα τον χώρο που μας ταιριάζει, στην περιοχή που θέλαμε και μέσα σε 50 ημέρες το ανοίξαμε. Μετά από μακρά πορεία στον χώρο των πολυεθνικών, το 2013 δημιούργησα με την Κατερίνα Μαλακατέ, το βιβλιοπωλείο-καφέ Booktalks στο Παλαιό Φάληρο. Αποχώρησα από εκεί τον Αύγουστο του 2020, συνεργάστηκα με τα βιβλιοπωλεία Free Thinking Zone και Bibliotheque και τώρα άνοιξα το Librofilo & Co με την Ζωζέτα Ανδρουλάκη. Η ενασχόληση με το πάθος μου, που είναι τα βιβλία, ήρθε «φυσιολογικά» μετά τη δημιουργία και καθιέρωση (σε ένα ευρύτερο κοινό) του βιβλιοφιλικού blog που έχω από το 2006 με εβδομαδιαίες κριτικές βιβλίων. Η Ζωζέτα Ανδρουλάκη, παθιασμένη βιβλιόφιλη, εργαζόταν μέχρι το καλοκαίρι του 2020, ως καθηγήτρια Αγγλικών σε φροντιστήριο. Αποφάσισε να εγκαταλείψει τη δουλειά που έκανε επί σχεδόν 25 χρόνια, για να ασχοληθεί με τα βιβλία, από διαφορετική πλευρά από αυτή του αναγνώστη.

Η βιτρίνα του νέου βιβλιοπωλείου Librofilo & Co.

Τι δυσκολίες και προκλήσεις αντιμετωπίζει ένας βιβλιοπώλης σε μια εποχή γεμάτη με δυσκολίες;

Τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε πάντα όχι μόνο ο βιβλιοπώλης, αλλά και όποιος αποφασίσει το «επιχειρείν» στην Ελλάδα. Ειδικότερα όμως στον χώρο του βιβλίου, το γεγονός είναι ότι ο κόσμος που διαβάζει είναι λίγος (πάντα έτσι ήταν), το βιβλίο δεν είναι είδος πρώτης ανάγκης για τους περισσότερους, τα οικονομικά του κόσμου είναι στριμωγμένα (και πότε δεν ήταν;). Αυτός που ανοίγει ένα βιβλιοπωλείο σε μια εποχή αβεβαιότητας για το αν θα μπορεί να το ανοίξει αύριο ή θα έχει αποφασιστεί ένα νέο lockdown, δεν το κάνει, επειδή περιμένει να πλουτίσει, αλλά γιατί είναι τέτοιο το πάθος του, που δεν μπορεί να φανταστεί τον εαυτό του εκτός χώρου.

Ένα βιβλιοπωλείο που δεν βρίσκεται στο Κέντρο, πως επιβιώνει; Ποια πράγματα πρέπει να αναπτύξει ώστε να τα καταφέρει;

Ευτυχώς ή δυστυχώς, το Librofilo & Co, βρίσκεται πολύ κοντά στο κέντρο και σε σταθμό του μετρό, οπότε είναι εύκολη η πρόσβαση. Γενικότερα, ένα βιβλιοπωλείο που έχει έναν συγκεκριμένο βιβλιοφιλικό χαρακτήρα, όπως το δικό μας και δεν πουλάει χαρτικά ή σχολικά είδη, θα «πρέπει» να έχει μια πελατειακή βάση ήδη διαμορφωμένη από γνωστούς ή ανθρώπους που γνωρίζουν την πορεία των ιδιοκτητών του στον χώρο. Εκείνο που πρέπει να αναπτυχθεί είναι η καλλιέργεια εμπιστοσύνης με τους κατοίκους της περιοχής, ώστε να γίνουν τακτικοί πελάτες, η ικανότητα γρήγορης εξυπηρέτησης στις παραγγελίες – κάτι που αποτελεί «ανταγωνιστικό πλεονέκτημα» έναντι των μεγάλων αλυσίδων βιβλιοπωλείων ή των «βιβλιοπωλείων-supermarkets».

Μια υπέροχη γωνιά στο Librofilo & Co για να καθίσεις αναπαυτικά και να επιλέξεις ποιο ή ποια βιβλία θα αγοράσεις.

Αν σας ζητούσαμε να μας περιγράψετε το χαρακτήρα, τη φιλοσοφία, την οπτική και την αισθητική ματιά του βιβλιοπωλείου σας μέσα από βιβλία, ποια θα επιλέγατε;

Θα θέλαμε το πρότυπό μας, να είναι το βιβλιοπωλείο που περιγράφεται στο (εξαντλημένο από χρόνια) μυθιστόρημα της Laurence Cosse «Στο καλό μυθιστόρημα», που στη μυθοπλασία της συγγραφέως είναι το «ιδανικό» βιβλιοφιλικό στέκι με μόνο το «καλό βιβλίο» στα ράφια και τις προθήκες του. Δυστυχώς, όποιος θυμάται το μυθιστόρημα, το σχέδιο αποτυγχάνει οικονομικά. Η φιλοσοφία μας είναι να έχουμε βιβλία που θα θέλαμε να βλέπαμε στα αντίστοιχα βιβλιοπωλεία που μας αρέσει να επισκεπτόμαστε και που μας αρέσει να διαβάζουμε. Μας αρέσει η αισθητική του Shakespeare & Co, που τον τίτλο (και όχι μόνο) κατακλέψαμε, και θέλουμε να δημιουργήσουμε μια «σπιτική» και άκρως φιλική ατμόσφαιρα στους επισκέπτες μας. Εξάλλου για εμάς ο κόσμος είναι μια βιβλιοθήκη, όπως έχει γράψει σε πλείστες περιπτώσεις ο Χ.Λ.Μπόρχες που μας παρατηρεί διαρκώς μέσα από την τοιχογραφία που κοσμεί τον εξωτερικό χώρο του βιβλιοπωλείου.

Το κόκκινο χρώμα δίνει μια ζεστασιά στο χώρο του νέου βιβλιοπωλείου Librofilo & Co.

Ποια βιβλία από την πρόσφατη βιβλιοπαραγωγή θα προτείνατε στους αναγνώστες μας και γιατί;

Έχουν κυκλοφορήσει σπουδαία βιβλία στην ελληνική αγορά τους τελευταίους μήνες, που θα πρέπει κάθε βιβλιόφιλος να τα βάλει στη λίστα του:

- W. Faulkner «Αβεσσαλλώμ, Αβεσσαλώμ» (εκδ. Gutenberg, μετάφρ. Μ. Ζαχαριάδου), γιατί είναι από τα σπουδαιότερα μυθιστορήματα του 20ου αιώνα, όπως και η εξαιρετική νουβέλα του ίδιου «Κόκκινα Φύλλα» (εκδ. Κίχλη, μετάφρ. Γ. Παλαβός).

- D. Mitchell «Utopia Avenue» (εκδ. Μεταίχμιο, μετάφρ. Μ.Ξυλούρη), γιατί είναι το νέο πολυαναμενόμενο νέο βιβλίο του σπουδαίου Βρετανού συγγραφέα, γιατί περιγράφει το swinging London των 60’s και γιατί είναι μια ερωτική επιστολή στην ποπ μουσική του '60.

- M. Tournier «Μετέωροι» (εκδ. Στερέωμα, μετάφρ. Λ.Τσιριμώκου), γιατί είναι ένα βιβλίο-ορόσημο στο έργο του μεγάλου Γάλλου συγγραφέα και εκδίδεται για πρώτη φορά στη γλώσσα μας. Είναι ένα καλειδοσκοπικό, φιλοσοφικό μυθιστόρημα ιδεών που θα συστήσει τον συγγραφέα του σε μια νέα γενιά αναγνωστών.

- Λ.Παπαλοΐζου «Το Βουνί» (εκδ. Το Ροδακιό). Εμβληματικό μυθιστόρημα της Κύπριας συγγραφέως, που θα γίνει κλασσικό. Σπονδυλωτή αφήγηση γεγονότων, σε μια ιστορία που ξεκινάει από τα χρόνια πριν την Τουρκική εισβολή για να πάει πίσω στο χρόνο, στις αρχές του 20ου αιώνα στην αγροτική Κύπρο και από εκεί, στις ανασκαφές της Σουηδικής Αρχαιολογικής αποστολής σε ένα βουνό του νησιού την δεκαετία του ’20. Ένα μυθιστόρημα που σε ορισμένα μέρη του χρησιμοποιεί το Κυπριακό ιδίωμα, τοιχογραφία μιας κοινωνίας και μιας χώρας.

- G. Steiner «Η ιδέα της Ευρώπης» (εκδ. Δώμα, μετάφρ. Θ. Σαμαρτζής). Ένα βιβλίο που μόλις κυκλοφόρησε στη γλώσσα μας, ένα από τα τελευταία κείμενα που δημοσιεύτηκαν πριν τον θάνατο του σπουδαίου διανοητή. Στο βιβλίο, ο Steiner μεταφέρει τη συζήτηση για το μέλλον της γηραιάς ηπείρου στο έδαφος της βιωμένης πραγματικότητας για το πως η Ευρώπη θα παραμείνει μια ιδέα που διεγείρει την ψυχή και την φαντασία.

Info: Βιβλιοπωλείο Librofilo & Co, Βεΐκου 101, Κουκάκι, τηλ. 210 9224899

Fata Libelli στον Πειραιά

Ο Σπύρος Βελτετσιώτης άνοιξε ένα πολύ κομψό βιβλιοπωλείο -τον σχεδιασμό του οποίου έκανε η αρχιτέκτονας Άννα Γιωτάκου- στην οδό Πραξιτέλους στον Πειραιά, πραγματοποιώντας ένα όνειρο χρόνων.

Η πρόσοψη του βιβλιοπωλείου Fata Libelli στον Πειραιά.

Πώς πήρατε την απόφαση να δημιουργήσετε το δικό σας βιβλιοπωλείο; Τι κάνατε πριν στη ζωή σας και πως φτάσατε τελικά να κάνετε την αγάπη σας για τα βιβλία επάγγελμα;

Η δημιουργία ενός βιβλιοπωλείου ήταν για χρόνια το όνειρο μου. Όταν τον Ιούνιο του ’20 έμεινα χωρίς δουλειά, σκέφτηκα μήπως είχε έρθει η στιγμή για να το πραγματοποιήσω. Για να είμαι ειλικρινής, είχα μεγάλες αμφιβολίες αν αυτό μου το εγχείρημα θα πετύχαινε και παράλληλα με τα σχέδιά μου για το κατάστημα έστειλα βιογραφικά αναζητώντας εργασία. Δεν καρποφόρησαν. Όποτε ήταν μοιραίο να πραγματοποιήσω το βιβλιοπωλείο. Δεν το μετάνιωσα στιγμή. Αν και οι σπουδές μου δεν έχουν να κάνουν με το χώρο, τα βιβλία ήταν και παραμένουν η πιο μεγάλη μου αγάπη. Στο χώρο ξεκίνησα κάνοντας εξωτερικές εργασίες σε έναν εκδοτικό οίκο τον Σεπτέμβριο του 1996 και αργότερα δούλεψα ως πωλητής σε διάφορα βιβλιοπωλεία. Είναι ζωτικής σημασίας για μένα, όπως για κάθε άνθρωπο πιστεύω, να δουλεύει με αυτό που αγαπά περισσότερο. Για μένα αυτό είναι τα βιβλία.

Ο εσωτερικός χωρος του βιβλιοπωλείου Fata Libelli στον Πειραιά.

Τι δυσκολίες και προκλήσεις αντιμετωπίζει ένας βιβλιοπώλης σε μια εποχή γεμάτη με δυσκολίες;

Δεν ξέρω αν αντιμετωπίζουμε ως βιβλιοπώλες κάποιες ιδιαίτερες δυσκολίες σε σχέση με τους άλλους ιδιοκτήτες καταστημάτων λιανικού εμπορίου. Οι συνθήκες είναι άσχημες για όλους μας. Η πρόκληση σε μια εποχή με τόσο άσχημη υγειονομική κρίση, πέραν των άλλων, είναι πάνω από όλα να επιβιώσεις.

Ένα βιβλιοπωλείο που δεν βρίσκεται στο Κέντρο, πως επιβιώνει; Ποια πράγματα πρέπει να αναπτύξει ώστε να τα καταφέρει;

Η μεγάλη δυσκολία που αντιμετωπίζει ένα βιβλιοπωλείο που δε βρίσκεται στο Κέντρο δεν προέρχεται από το γεγονός ότι δε βρίσκεται στην περιοχή με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα, αλλά στο ότι οι προμηθευτές του, δηλαδή οι εκδότες, βρίσκονται σχεδόν όλοι εκεί. Αυτό δημιουργεί προβλήματα στην έγκαιρη παραλαβή των βιβλίων, στην αναπλήρωση των αποθεμάτων και ούτω καθεξής. Χρειάζεται εκ μέρους των βιβλιοπωλών μια μεγαλύτερη ευελιξία και προσαρμοστικότητα για να το ξεπεράσουν αυτό. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια αναβίωση της έννοιας της γειτονιάς, ο κόσμος στηρίζει τις τοπικές επιχειρήσεις και τα βιβλιοπωλεία φυσικά ωφελούνται απ’ αυτό. Ελπίζω αυτή να είναι μια “τάση” που ήρθε για να μείνει. Ίσως να μην είναι υπερβολή αν πούμε πως πια, τα πιο ωραία και ενδιαφέροντα μαγαζιά δεν θα τα δει κανείς στο κέντρο.

Αν σας ζητούσαμε να μας περιγράψετε το χαρακτήρα, τη φιλοσοφία, την οπτική και την αισθητική ματιά του βιβλιοπωλείου σας μέσα από βιβλία, ποια θα επιλέγατε;

Το «Γέλιο στο σκοτάδι» του Ναμπόκοφ για τη φιλοσοφία, το «Neverhome» του Χαντ για την οπτική, το «Να μάθω να μιλώ με τα φυτά» της Οριόλς για την αισθητική ματιά και το «Κοντσέρτο Μπαρόκ» για τη μουσική.

Ποια βιβλία από την πρόσφατη βιβλιοπαραγωγή θα προτείνατε στους αναγνώστες μας και γιατί;

Θα διαλέξω τέσσερα:

- Τα «Δώδεκα δοκίμια για τον Άνθρωπο, την Τέχνη και την Αρχιτεκτονική» του Juhani Pallasmaa από τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης γιατί είναι ο ιδανικός συνδυασμός της Θεωρίας της Τέχνης και της Φιλοσοφίας και γιατί μας αφορά όλους.

- Τα «Πρόσωπα σε Απόγνωση» της Paula Fox (εκδ. Gutenberg), γιατί είναι αριστούργημα και θέλω να το ξαναδιαβάσω (εγώ που δεν ξαναδιαβάζω τα βιβλία μου).

- Τα «Ημερολόγια των Άστρων» του Stanislaw Lem (εκδ. Ποταμός) γιατί δεν μπορώ να σκεφτώ πιο άλλο λογοτεχνικό βιβλίο με διασκέδασε όσο αυτό.

- Το «Ρέκβιεμ για μια δημοκρατία» του Cantaloube (εκδ. Πόλις) γιατί είναι το πρώτο του μυθιστόρημα και είναι ΤΟΣΟ καλό.

Info: Βιβλιοπωλείο Fata Libelli, Πραξιτέλους 161-163, Πειραιάς, τηλ. 2104296681

Zatopek Book Cafe στην Καλλιθέα

«Το Zatopek το ανοίξαμε εγώ με τη σύζυγό μου Εύη Γεροκώστα, πριν από δυόμισι περίπου μήνες, στις 10 Σεπτεμβρίου» εξηγεί ο Δημήτρης Ανανιάδης. Πρόκειται για ένα βιβλιοπωλείο-καφέ στην Καλλιθέα, που φιλοδοξεί να αποτελέσει εστία πολιτισμού στην περιοχή, με εκδηλώσεις που θα αφορούν φυσικά το βιβλίο (βιβλιοπαρουσιάσεις, λέσχη ανάγνωσης, σεμινάρια γραφής), αλλά και τη μουσική, τα εικαστικά, τη φωτογραφία.

Ο cosy χώρος του βιβλιοπωλείου Zatopek Book Cafe στην Καλλιθέα.

Πώς πήρατε την απόφαση να δημιουργήσετε το δικό σας βιβλιοπωλείο; Τι κάνατε πριν στη ζωή σας και πως φτάσατε τελικά να κάνετε την αγάπη σας για τα βιβλία επάγγελμα;

Ξεκίνησα να ασχολούμαι με το χώρο του βιβλίου ήδη από τα πρώτα φοιτητικά μου χρόνια, ως επιμελητής εκδόσεων. Από τότε και για 25 περίπου χρόνια η επαγγελματική μου ενασχόληση περιστρέφεται αποκλειστικά γύρω από τα βιβλία. Η Εύη Γεροκώστα εργάστηκε για χρόνια σε τμήματα πωλήσεων και μάρκετινγκ εταιρειών, ενώ και οι δύο, τα τελευταία 5 χρόνια υπήρξαμε συνιδρυτές και συνιδιοκτήτες του Little Tree, μίας αντίστοιχης προσπάθειας στο Κουκάκι. Όταν, λόγω Αirbnb χρειάστηκε να μετακομίσουμε από το κέντρο στην Καλλιθέα, θεωρήσαμε πως η περιοχή ίσως προσφερόταν για ένα τέτοιο εγχείρημα, ένα βιβλιοκαφέ όπου η αγάπη μας για τα βιβλία θα συνδυαζόταν με ένα αίσθημα χαλάρωσης, εξωστρέφειας και συναναστροφής, σε ένα κατά κάποιον τρόπο εντευκτήριο πολιτισμού.

Τι δυσκολίες και προκλήσεις αντιμετωπίζει ένας βιβλιοπώλης σε μια εποχή γεμάτη με δυσκολίες;

Σίγουρα ένα μικρό ανεξάρτητο βιβλιοπωλείο πρέπει να αντιμετωπίσει δυσκολίες που συχνά φαίνονται ανυπέρβλητες. Η μείωση της αγοραστικής δύναμης, το περιορισμένο, συγκριτικά με χώρες του εξωτερικού, αναγνωστικό κοινό και οι προσφορές των μεγάλων βιβλιοπωλείων καθιστούν πολύ δύσκολη τη δουλειά του ανεξάρτητου βιβλιοπώλη, ιδιαίτερα απαιτητική, επιχειρηματικά αβέβαιη. Λαμβάνοντας αυτά υπόψη, εκείνο που ωθεί κάποιον σε αυτή την επιλογή δεν μπορεί να είναι παρά η αληθινή αγάπη για τα βιβλία, η ρομαντική και κάπως αφελής προσέγγιση του επαγγελματικού βίου, μία λογοτεχνική θεώρηση της καθημερινότητας.

Το Zatopek Book Cafe βλέπει σε έναν κατάφυτο πεζόδρομο κοντά στον σταθμό του ηλεκτρικού στην Καλλιθέα.

Ένα βιβλιοπωλείο που δεν βρίσκεται στο Κέντρο, πως επιβιώνει; Ποια πράγματα πρέπει να αναπτύξει ώστε να τα καταφέρει;

Η ανάπτυξη της προσωπικής σχέσης με το αναγνωστικό κοινό είναι ίσως ο βασικότερος τρόπος με τον οποίο ένα ανεξάρτητο βιβλιοπωλείο εκτός Κέντρου μπορεί να γίνει βιώσιμο. Επιπλέον, σημαντικός είναι ο ρόλος της επιλογής τίτλων: ένα μικρό βιβλιοπωλείο δεν μπορεί να διαθέτει το σύνολο της εκδοτικής παραγωγής, οπότε είναι καλό να δίνει απαντήσεις στις αναζητήσεις και περισσότερο απαιτητικών αναγνωστών. Τέλος, οι εκδηλώσεις γύρω από το βιβλίο -οι λέσχες ανάγνωσης, οι παρουσιάσεις βιβλίων, οι μαραθώνιοι ανάγνωσης, τα σεμινάρια γραφής- μπορούν φυσικά να συγκεντρώσουν έναν κύκλο ανθρώπων της γειτονιάς που, με κέντρο το βιβλιοπωλείο, θα ικανοποιούν ή θα αναπτύξουν τη σχέση τους με τη λογοτεχνία, το δοκίμιο, την ποίηση.

Αν σας ζητούσαμε να μας περιγράψετε το χαρακτήρα, τη φιλοσοφία, την οπτική και την αισθητική ματιά του βιβλιοπωλείου σας μέσα από βιβλία, ποια θα επιλέγατε;

Πάντα βρίσκαμε στον Μπόρχες μία αφοπλιστική θεώρηση του κόσμου, αυτή την άνευ όρων καταβύθιση σε μία ονειρική και μυστικιστική λογοτεχνική πραγματικότητα. Τα βιβλία του περιγράφουν με τον πληρέστερο τρόπο το χαρακτήρα που θα επιθυμούσαμε για το βιβλιοπωλείο μας, "τον παράδεισο σαν ένα είδος βιβλιοθήκης".

Η αισθητική του Zatopek εκφράζεται ίσως καλύτερα με το βιβλίο «Το εγκώμιο της σκιάς» του Τανιζάκι (εκδ. Άγρα), όπου το ημίφως, οι σκιάσεις και η χαμηλόφωνη ομορφιά εκθειάζονται και έρχονται σε αντιδιαστολή με την ένταση της πόλης. Αυτή είναι η αίσθηση που θα θέλαμε να δίνει το βιβλιοπωλείο μας, του ήσυχου καταφυγίου για ένα αγχολυτικό διάλειμμα μέσα στη μέρα. Το βιβλίο «Δρόμος Αντοχής» του Jean Echenoz (εκδ. Πόλις), όπου περιγράφεται η ζωή του δρομέα Εμίλ Ζάτοπεκ, συνοψίζει σε γενικές γραμμές τη φιλοσοφία του -ομώνυμου- χώρου μας: εξοντωτική προσπάθεια και άχαρος διασκελισμός σε ένα μαραθώνιο που θα οδηγεί, αισίως, στη γαλήνη του τερματισμού.

Μια γωνιά για καφέ και βιβλίο στο Zatopek Book Cafe στην Καλλιθέα.

Ποια βιβλία από την πρόσφατη βιβλιοπαραγωγή θα προτείνατε στους αναγνώστες μας και γιατί;

Θα προτείναμε τα εξής:

- Το τελευταίο βιβλίο του John Williams που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Gutenberg, «Το Πέρασμα του Μακελάρη», σε μετάφραση Αθηνάς Δημητριάδου, αφήνει ξανά άφωνο τον αναγνώστη, όπως και τα δύο άλλα αριστουργήματα που κυκλοφορούν στα ελληνικά, ο «Στόουνερ» και ο «Αύγουστος». Πρόκειται για το βιβλίο με το οποίο ο Williams έκανε την πρώτη εμφάνισή του στην πεζογραφία, ένα ιδιότυπο γουέστερν, όπου η σκονισμένη και βίαιη Άγρια Δύση δεν αποτελεί παρά ένα σκηνικό, το κέλυφος μέσα στο οποίο κυοφορείται μία συγκλονιστική υπαρξιακή αναζήτηση.

- Οι «Αγώνες και μεταμορφώσεις μιας γυναίκας» του Εντουάρ Λουί, των εκδόσεων Αντίποδες, σε μετάφραση Στέλλας Ζουμπουλάκη, κινούνται στο γνωστό από τα προηγούμενα βιβλία του ύφος του συγγραφέα. Με αφοπλιστική ειλικρίνεια, ωμότητα και εκφραστική λιτότητα μας μιλάει για τη μητέρα του και τη μεταμόρφωσή της, ώστε να ξεφύγει από μία ζωή βίας και εξαθλίωσης και να αναζητήσει την ελευθερία της. Ένα ακόμη μικρό θαύμα από τον άνθρωπο που έδωσε νέα πνοή στη βιογραφία.

- «Ο Σταθμάρχης Φαλλμεράυερ» του Γιόζεφ Ροτ από τις εκδόσεις Άγρα, σε μετάφραση Μαρίας Αγγελίδου, είναι ένα μικρό αριστούργημα, που με το ποιητικό και πυκνό του ύφος χωράει μία ολόκληρη ιστορία αγάπης, με τις ελπίδες, τις αντιξοότητες και τις ματαιώσεις της, στις 60 μόλις περίπου σελίδες του. Ένα βιβλίο-υπόδειγμα κομψότητας και δεξιοτεχνίας.

- «Το Ολλανδέζικο Σπίτι» της Αν Πάτσετ, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Δώμα σε μετάφραση Μαργαρίτας Ζαχαριάδου, είναι η ιστορία μίας οικογένειας σε ένα σπίτι ή, πιο σωστά, η ιστορία ενός σπιτιού στο οποίο εκτυλίσσεται η οικογενειακή πλοκή τριών γενεών. «Home is where it hurts» λέει η φοβερή Camille σε ένα τραγούδι της και η Αν Πάτσετ με το μυθιστόρημα αυτό σκηνογραφεί με τρόπο συγκινητικό έναν τέτοιο χώρο τραύματος αλλά και συγχώρεσης.

- Το «Neverhome» του Λερντ Χαντ, από τις εκδόσεις Πόλις, σε μετάφραση Χρήστου Οικονόμου, η ιστορία μίας γυναίκας που, κατά τον Αμερικανικό Εμφύλιο, αφήνει το σπίτι της και, μεταμφιεσμένη σε άντρα, κατατάσσεται στο στρατό των Βορείων. Μέσα σε ένα τοπίο πολέμου, βίας και θανάτου, η ηρωίδα προσπαθεί να κρύψει τη γυναικεία φύση της και να αντισταθεί στην κτηνωδία του εμφυλίου, με την ελπίδα να γυρίσει πίσω στο σπίτι της στην Ιντιάνα, και στον αγαπημένο της Βαρθολομαίο.

Info: Zatopek Book Cafe, Παναγή Τσαλδάρη 209, Καλλιθέα τηλ. 2117351013