The Voice: Τα 'χασε ο Μουζουράκης με το φόρεμα παίκτριας -«Τι υπέροχη που είσαι» [βίντεο]

Τα knockout συνεχίζονται στο The Voice, με τους τέσσερις κριτές να καλούνται να αποφασίσουν με ποιον παίκτη θα συνεχίσουν.



Στη σκηνή του The Voice ανέβηκαν η Βαλέρια Siel, ο Imat Hasan και ο Σταύρος Κρητικός, από την ομάδα της Έλενας Παπαρίζου. Πρώτη εμφανίστηκε η Βαλέρια με το «Euphoria», ακολούθησε ο Σταύρος με το «Αγάπα με» και τέλος ο Imat με το «Die in your arms tonight».

Οταν ολοκλήρωσαν τις ερμηνείες τους, στάθηκαν απέναντι στους κριτές. Οταν ο Πάνος Μουζουράκης πήρε τον λόγο έδειχνε να χάνει τα λόγια του με το φόρεμα της διαγωνιζόμενης του «The Voice».

«Τι υπέροχη που είσαι, δηλαδή αυτό… που φοράς», είπε ο Πάνος Μουζουράκης χάνοντας τα λόγια του.