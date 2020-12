The Voice: Η κόρη του εφοπλιστή Λουκά Νομικού συγκίνησε με την ερμηνεία της [βίντεο]

Τι κι αν είναι γόνος μιας από τις πιο γνωστές οικογένειες εφοπλιστών; Η Μυρτάλη Νομικού αγαπάει τόσο το τραγούδι που θέλησε να δοκιμαστεί στο The Voice.

Ετσι πριν από λίγους μήνες η 23χρονη Μυρτάλη Νομικού τραγούδησε το «Over the rainbow», εντυπωσίασε τους coaches του The Voice και πήγε με την ομάδα του Πάνου Μουζουράκη.

Σειρά είχε τώρα το βράδυ της Κυριακής στο The Voice τα Knock Outs, με την Μυρτάλη Νομικού να ερμηνεύει το κομμάτι In my dreams και ελπίζοντας να περάσει στη φάση των Battles.

Τελικά ο Πάνος Μουζουράκης συγκινήθηκε με την ερμηνεία της στο The Voice επιλέγοντας να είναι εκείνη που θα προχωρήσει στον μουσικό διαγωνισμό! Ο Σάκης Ρουβάς της είπε ότι είχε ίσως παραπάνω θεατρικότητα με τον Πάνο Μουζουράκη όμως να απαντά ότι δεν θα έκοβε τίποτα καθώς η θεατρικότητα σε αυτό το κομμάτι αλλά και το γεγονός ότι το έζησε με όλη της την ψυχή, την έκανε να λάμψει.

Ετσι η Μυρτάλη Νομικού συνεχίζει στα Battles του The Voice.

Δείτε την εμφάνισή της Μυρτάλη Νομικού στο The Voice:

Θέλει να κάνει το όνειρό της πραγματικότητα και να γίνει τραγουδίστρια, αφού, όπως έχει αποκαλύψει η ναυτιλία δεν την ενδιαφέρει.