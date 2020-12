The Voice: Ο Μουζουράκης είπε σε παίκτη ότι κουνιέται σαν την Σακίρα [βίντεο]

Η μάχη των knockouts συνεχίζεται στο The Voice.



Το βράδυ της Κυριακής στη σκηνή του The Voice ανέβηκε Javier Silva Escola από την ομάδα του Σάκη Ρουβά. Ο παίκτης τραγούδησε το «Si me dejas no vale», φέρνοντας μια νότα χαράς στο πλατό με του κούνημα και το ταμπεραμέντο του.

Βίντεο: Το σχόλιο του Πάνου Μουζουράκη στο The Voice

Η κίνησή του δεν πέρασε απαρατήρητη από τον παρουσιαστή του The Voice Γιώργο Λιανό, ο οποίος σχολίασε ότι έχει τρομερή κίνηση και κουνιέται σαν χέλι. Το ταλέντο του δεν έμεινε ασχολίαστο και από τον Πάνο Μουζουράκη, ο οποίος είπε: «Τι άνθρωπος είσαι εσύ; Ο Θανάσης Βέγγος του Εκουαδόρ. Με το χαμόγελο του Θανάση Βέγγου, το καπελάκι του Αυλωνίτη και την κίνηση της Skakira.»