Τζένιφερ Χάντσον: Αποκάλυψε ότι έχει 26 αδέλφια -Πώς το έμαθε - iefimerida.gr

Σε μια μεγάλη αποκάλυψη προχώρησε η Τζένιφερ Χάντσον, μιλώντας για μια μεγάλη ανακάλυψη που έκανε στο παρελθόν για την οικογένειά της.

Η 42χρονη τραγουδίστρια, καλεσμένη στο τελευταίο επεισόδιο του «Your Mama's Kitchen: Conversations from the Heart of the Home podcast», μίλησε για την οικογενειακή της ζωή. Όταν ρωτήθηκε για τα αδέλφια της, είχε μια εκπληκτική ιστορία να πει.

«Ο πατέρας σου είχε μεγάλη προσωπικότητα», είπε η οικοδέσποινα Michele Norris. «Και πήγες με τα αδέλφια σου και πήγατε και τον βρήκατε κάποια στιγμή και διαπιστώσατε ότι είχατε πολύ περισσότερα αδέλφια;».

«Ναι, πολλοί από εμάς. Προφανώς είχε 27 παιδιά», μοιράστηκε με την παρουσιάστρια και τον κόσμο η Τζένιφερ Χάντσον.

Σοκαρισμένη, η Νόρις σημείωσε «αυτό είναι πολλά παιδιά», προτού η βραβευμένη τραγουδίστρια και ηθοποιός συνεχίσει να εξηγεί ότι δεν τα γνώρισε ποτέ όλα, αλλά «αυτό μας έλεγαν πάντα». Είπε ότι όταν έμαθε γι' αυτά στα 16 της, θέλησε να ερευνήσει βαθύτερα την οικογένειά της.

«Ήταν το όνειρό μου να μας έχω όλους σε αυτό το μεγάλο τραπέζι των Ευχαριστιών ή των Χριστουγέννων και να καθόμαστε όλοι μαζί και να τρώμε - αυτός ήταν ο στόχος μου στα 16 μου», εξήγησε.

Η ίδια εξήγησε ότι κατέληξε να συναντήσει έξι ή επτά από αυτά μαζί με τα αδέλφια με τα οποία μεγάλωσε, τον Τζέισον και την Τζούλια.

«Βρήκαμε αρκετούς από εμάς», είπε και πρόσθεσε: «Και είμαι η μικρότερη από όλους».

Όσο για το ότι έμαθαν γι' αυτήν, η Τζένιφερ Χάντσον είπε ότι ήταν η πλευρά της οικογένειας του πατέρα της που βοήθησε να ενωθούν τα αδέλφια που τελικά συνάντησε.

«Όταν πέθανε η γιαγιά μου από την πλευρά του, τα αδέλφια μου εκεί έλεγαν: "Έχετε μια αδελφή που μπορεί πραγματικά να τραγουδήσει, πρέπει να τη γνωρίσετε"», αποκάλυψε. «Και τελικά βρεθήκαμε όλοι μαζί».

Η Hudson είναι μητέρα ενός γιου, του 14χρονου David Daniel Otunga Jr. - τον οποίο έχει αποκτήσει με τον πρώην David Otunga. Πέρυσι, τον έφερε στον Λευκό Οίκο για το Juneteenth και αργότερα μίλησε για τη σημασία της ανατροφής ενός νεαρού μαύρου άνδρα στο εξώφυλλό της για το Real Simple.

«Θέλω ο γιος μου να είναι μέρος αυτών των πραγμάτων - και τα ξαδέλφια και οι φίλοι του», είπε. «Ο μικρός David έχει πραγματικά μεγάλη καρδιά και θέλει πάντα να τους συμπεριλαμβάνει. Έτσι είπα: "Θα τραγουδήσω, αλλά πρέπει να φέρω τα αγόρια μου"».

«Και είπα στα παιδιά: Όταν όλοι σας γεράσετε και αποκτήσετε παιδιά, θα λέτε "Ήμουν εκεί στην πρώτη Juneteenth". Και το να μπορώ να τραγουδήσω γι' αυτό είναι κάτι που δεν θα ξεχάσω ποτέ».

Στο podcast, η Hudson μίλησε για το ότι θέλει ο γιος της να μεγαλώσει γύρω από την οικογένεια, εξηγώντας: «Μου αρέσει να προσπαθώ να βεβαιώνομαι ότι έχει το πιο κοντινό πράγμα κοντά του… απλώς να βεβαιώνομαι ότι έχει τον κύκλο των ξαδέρφων του και αυτή τη βάση και τα θεμέλια. Αυτός είναι και ένας από τους λόγους για τους οποίους είχα μετακομίσει πίσω στο Σικάγο, γιατί ήθελα να έχει το περιβάλλον της οικογένειάς του γύρω του μεγαλώνοντας».

«Τώρα είμαστε εδώ στο Λος Άντζελες και έτσι φροντίζουμε να έχουμε τα κυριακάτικα δείπνα μας. Αυτό είναι ένα πράγμα που είναι πολύ σημαντικό», συνέχισε. «Έχουμε μια τεράστια οικογένεια. Στον κόσμο αρέσει το ότι είστε όλοι τόσο κοντά και η οικογένειά είναι τόσο μεγάλη. Όπως, όλοι μας είμαστε ακόμα πολύ συνδεδεμένοι», πρόσθεσε.

Τζένιφερ Χάντσον: Η οικογενειακή τραγωδία που βίωσε

Το 2008 η μητέρα της, ο αδερφός της και ο ανιψιός της σκοτώθηκαν μετά από πυροβολισμούς.

Στις 24 Οκτωβρίου 2008 η 57χρονη μητέρα της Χάντσον, Νταρνέλ Ντόνερσον, και ο 29χρονος αδελφός της, Τζέισον, βρέθηκαν νεκροί από πυροβολισμούς μέσα στο σπίτι που μοιραζόταν η Ντόνερσον στο Σικάγο με τη μεγαλύτερη αδελφή της Χάντσον, Τζούλια. Τρεις ημέρες αργότερα το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών επιβεβαίωσε ότι ένα πτώμα που βρέθηκε στη δυτική πλευρά του Σικάγου ήταν ο ανιψιός της. Η αυτοψία έδειξε ότι πέθανε από «πολλαπλά τραύματα από πυροβολισμούς».

Η αστυνομία κατηγόρησε τον William Balfour, τον 27χρονο εν διαστάσει σύζυγο της Julia, με τρεις κατηγορίες για φόνο πρώτου βαθμού και μία κατηγορία για εισβολή σε σπίτι. Καταδικάστηκε και για τις επτά κατηγορίες που τον βάρυναν και τον Ιούλιο του 2012 καταδικάστηκε σε τρεις φορές ισόβια χωρίς δυνατότητα αναστολής (που θα εκτίονταν διαδοχικά), ενώ θα ακολουθούσαν επιπλέον 120 χρόνια για τις υπόλοιπες καταδίκες του.

Η οικογένεια της Χάντσον δημιούργησε το Ίδρυμα Hudson-King για τις οικογένειες των δολοφονηθέντων θυμάτων, προς τιμήν των τριών θυμάτων. Η Χάντσον και η αδελφή της δημιούργησαν το Ίδρυμα Julian D. King Gift Foundation προς τιμήν του ανιψιού της. Παρέχει χριστουγεννιάτικα δώρα και σχολικά είδη σε άπορες οικογένειες στην περιοχή του Σικάγου.