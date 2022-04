Τζένιφερ Άνιστον: Η μάχη της με την αϋπνία και η στιγμή που υπνοβάτησε - iefimerida.gr

Η Τζένιφερ Άνιστον λέει ότι υποφέρει εδώ και καιρό από προβλήματα ύπνου.

Η 53χρονη σταρ δήλωσε στο περιοδικό People ότι αυτό είναι ένα θέμα που την απασχολεί εδώ και δεκαετίες.

«Νομίζω ότι ξεκίνησε κάπου στα 30 μου ή και νωρίτερα, αλλά απλά δεν αρχίζουμε να αντιλαμβανόμαστε τις επιπτώσεις της έλλειψης ύπνου όταν είμαστε νεότεροι, επειδή είμαστε τόσο ανίκητοι», είπε.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εκδηλώθηκε ως άγχος ύπνου, υπνοβασία και πιο πρόσφατα ως αϋπνία που την έκανε να μετράει τα λεπτά που δεν μπορούσε να αποκοιμηθεί. «Και όσο περισσότερο ανησυχώ γι' αυτό, τόσο πιο δύσκολο είναι να κοιμηθώ», είπε.

Η κατάσταση της αυτή, παρουσιάζεται και στο διαφημιστικό της σποτ για την εκστρατεία Seize The Night and Day. Σύμφωνα με τον ιστότοπο "Fierce Pharma", το σποτ με τίτλο "Time is a Construct" σκηνοθετήθηκε από τον βραβευμένο με Όσκαρ σκηνοθέτη, σεναριογράφο και ηθοποιό Taika Waititi και συνδέεται με ένα νέο συνταγογραφούμενο βοήθημα ύπνου από την Idorsia.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η διάσημη ηθοποιός αναφέρθηκε και στη στιγμή που υπνοβάτησε. Μάλιστα, κάποια στιγμή ξεκίνησαν να ηχούν οι συναγερμοί του σπιτιού της. Ο δυνατός θόρυβος την έκανε να ξυπνήσει. «Έχω ξυπνήσει από συναγερμούς στο σπίτι που έχουν ενεργοποιηθεί, γιατί εγώ τους έχω ενεργοποιήσει. Δεν πιστεύω ότι το κάνω πια. Συνέβαινε όταν είχα φοβερή έλλειψη ύπνου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πλέον, η ζωή της και η ρουτίνα ύπνου της, έχει μπει σε μία σειρά. «Κατέληξα να παλεύω με την αϋπνία μου διαρκώς. Πλέον, έχω βρει μια ρουτίνα που με βοηθά να χαλαρώνω. Δίνω χρόνο στον εαυτό μου και κάνω γιόγκα. Επίσης, ποτέ δεν παίρνω το τηλέφωνό μου στο υπνοδωμάτιο. Την έχω καταργήσει αυτή την κακιά συνήθεια», κατέληξε η ίδια, ενώ όπως σημείωσε, προσπαθεί «να κοιμάται την ίδια ώρα κάθε βράδυ, κάτι που είναι πρόκληση για εμάς τους ηθοποιούς, γιατί αν είμαστε σε μια ταινία, το πρόγραμμα είναι όπως να 'ναι».