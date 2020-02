Το τραγούδι του νέου Τζέιμς Μποντ είναι απλά μα-γι-κό -Η Billie Eilish τραγουδά No Time To Die

H Billie Eilish ερμηνεύει το πραγματικά μοναδικό τραγούδι των τίτλων της νέας ταινίας του Τζέιμς Μποντ «No Time to Die».

Η διάρκειας τεσσάρων λεπτών μπαλάντα, που μιλάει για προδοσία και απόγνωση, την οποία έγραψε η ίδια η αμερικανίδα τραγουδίστρια μαζί με τον μεγαλύτερο αδελφό της Φινέας, ανέβηκε χθες στο YouTube και σε άλλες πλατφόρμες για μουσική και βίντεο.

Την παραγωγή του ομότιτλου τραγουδιού υπογράφει ο Φινέας και την ενορχήστρωση έχουν κάνει οι Χανς Ζίμερ και Ματ Ντάνκλεϊ.

Στο τραγούδι, το οποίο κυκλοφόρησε από την δισκογραφική εταιρεία Interscope Records/Darkroom, παίζει κιθάρα ο βετεράνος βρετανός μουσικός Τζόνι Μαρ.

Η 18χρονη Billie Eilish που σάρωσε στα βραβεία Grammy, είναι η νεότερη καλλιτέχνης που γράφει και ηχογραφεί το τραγούδι των τίτλων για ταινία του διάσημου κατασκόπου βαδίζοντας στα βήματα της Αντέλ, της Μαντόνα και του Πολ Μακάρτνεϊ.

Οι στίχοι του μιλούν για μια ιστορία αγάπης που έχει δυσάρεστο τέλος: «Κορόιδεψέ με μια φορά, κορόιδεψέ με δύο/ Είσαι θάνατος ή ο Παράδεισος; Δεν θα με δεις να κλαίω ποτέ/ Απλά δεν υπάρχει χρόνος να πεθάνεις». Ακούστε το τραγούδι για την ταινία του Τζέιμς Μποντ.

No time to die, το νέο τραγούδι του Τζέιμς Μποντ

I should have known

I'd leave alone

Just goes to show

That the blood you bleed is just the blood you owe

We were a pair

But I saw you there

Too much to bear

You were my life, but life is far away from fair

Was I stupid to love you?

Was I reckless to help?

Was it obvious to everybody else?

That I'd fallen for a lie

You were never on my side

Fool me once, fool me twice

Are you death or paradise?

Now you'll never see me cry

There's just no time to die

I let it burn

You're no longer my concern,

Faces from my past return

Another lesson yet to learn

That I'd fallen for a lie

You were never on my side

Fool me once, fool me twice

Are you death or paradise?

Now you'll never see me cry

There's just no time to die

No time to die,

No time to die, ooh

Fool me once, fool me twice

Are you death or paradise?

Now you'll never see me cry

There's just no time to die

Τον Απρίλιο στους κινηματογράφους ο νέος Τζέιμς Μποντ

Η 25η ταινία της σειράς Τζέιμς Μποντ αναμένεται να βγει στους αμερικανικούς κινηματογράφους τον Απρίλιο με τον Ντάνιελ Κρεγκ να υποδύεται για πέμπτη και τελευταία φορά τον βρετανό μυστικό κατάσκοπο.

Billie Eilish μια 18χρονη που τραγουδάει για τον Τζέιμς Μποντ

Η Billie Eilish αναμένεται να ερμηνεύσει το τραγούδι ζωντανά για πρώτη φορά την βραδιά της απονομής των Brit Awards στο Λονδίνο στις 18 Φεβρουαρίου, ενόψει της έναρξης της περιοδείας της στη Βόρεια Αμερική στις 9 Μαρτίου, αναφέρει η δισκογραφική εταιρεία σε ανακοίνωσή της.Όλοι ανέμεναν ότι την βραδιά των Όσκαρ θα ερμήνευε το τραγούδι του Τζέιμς Μποντ, αλλά τελικά τραγούδησε την επιτυχία των Beatles, Yesterday.

Η Billie Eilish έγραψε και ηχογράφησε τα περισσότερα από τα τραγούδια του άλμπουμ σε μια μικρή κρεβατοκάμαρα στο σπίτι της οικογενείας της, στο Λος Άντζελες, μαζί με τον 22χρονο αδελφό της Φινέας. Το άλμπουμ αυτό, το οποίο περιλαμβάνει επιτυχίες όπως οι When the Party's Over, Everything I Wanted και Bad Guy, βρέθηκε στην κορυφή του καταλόγου με τα καλύτερα άλμπουμ του 2019.