Grammy 2020: Σάρωσε η 18χρονη Billie Eilish -Ολα τα βραβεία

Η Billie Eilish έσπασε όλα τα ρεκόρ στα Grammy 2020, κατακτώντας τα τέσσερα κορυφαία βραβεία.



Η 18χρονη τραγουδίστρια έφυγε από τα Grammy 2020, στις υποψηφιότητες των οποίων ηγείτο η Lizzo, με τα βραβεία για το καλύτερο άλμπουμ, τραγούδι, δίσκο του χρόνου και τον τίτλο του καλύτερου νέου καλλιτέχνη της χρονιάς. Η Eilish, κέρδισε για το ντεμπούτο της studio album «When We All Fall Sleep, Where Do We Go» και το μοναδικό «Bad Guy» βραβεύτηκε ως το τραγούδι της χρονιάς, αλλά και το record της χρονιάς.



«Δεν κάναμε αυτό το άλμπουμ για να κερδίσουμε το Grammy. Γράψαμε για την κατάθλιψη και τις σκέψεις αυτοκτονίας αλλά και την κλιματική αλλαγή», είπε η Billie Eilish, η οποία έγραψε το άλμπουμ μαζί με τον αδελφό της Fineaw στο δωμάτιό του. «Στεκόμαστε εδώ μπερδεμένοι και ευγνώμονες», πρόσθεσαν.



Οι νικητές των Grammy 2020



Record of the year: «Bad Guy», Billie Eilish

Άλμπουμ του χρόνου: «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?» Billie Eilish

Καλύτερος νέος καλλιτέχνης: Billie Eilish

Καλύτερη ap/sung performance: «Higher», DJ Khaled με τους Nipsey Hussle και John Legend

Καλύτερος άλμπουμ ραπ: «Igor» Tyler, The Creator

Καλύτερο comedy album: «Sticks & Stones» Dave Chappelle

Καλύτερη country duo/group εμφάνιση: «Speechless» Dan + Shay

Καλύτερη pop solo performance: «Truth Hurts» Lizzo

Καλύτερο pop vocal album: «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?» Billie Eilish

Καλύτερη pop duo/group εμφάνιση: «Old Town Road,» Lil Nas X featuring Billy Ray Cyrus

Καλύτερο traditional pop vocal album: «Look Now,» Elvis Costello & The Imposters

Καλύτερος R & B album: «Ventura,» Anderson .Paak

Καλύτερο urban contemporary album: «Cuz I Love You,» Lizzo

Καλύτερο τραγούδι R & B: «Say So,» PJ Morton featuring JoJo

Καλύτερο traditional R&B performance: «Jerome,» Lizzo

Καλύτερη R&B performance: «Come Home,» Anderson .Paak featuring Andre 3000

Καλύτερο ροκ τραγούδι: «This Land,» Gary Clark, Jr.

Καλύτερη rock performance: «This Land,» Gary Clark, Jr.

Καλύτερο contemporary blues album: «This Land,» Gary Clark, Jr.

Καλύτερο ροκ άλμπουμ: «Social Cues,» Cage the Elephant

Καλύτερο spoken word album: «Becoming» Μισέλ Ομπάμα

Καλύτερη American roots performance: “Saint Honesty,” Sara Bareilles

Καλύτερο alternative μουσικό άλμπουμ: «Father of the Bride,» Vampire Weekend

Παραγωγός της χρονιάς non-classical: Finneas

Καλύτερη μουσική ταινίας: «Homecoming», Beyonce

Καλύτερο country album: «While I’m Livin’» Tanya Tucker

Καλύτερο country τραγούδι: «Bring My Flowers Now,» Tanya Tucker

Καλύτερη country solo performance: «Ride Me Back Home,» Willie Nelson

Καλύτερο ραπ τραγούδι: «A Lot», 21 Savage ft J. Cole

Καλύτερη rap performance: «Racks in the Middle» Nipsey Hussle, featuring Roddy Ricch & Hit-Boy