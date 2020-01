Grammy 2020: Πώς η Billie Eilish έγραψε ιστορία -«Εκθρόνισε» την Taylor Swift

Η 18χρονη Billie Eilish (Μπίλι Άιλις) έγραψε ιστορία στην τελετή απονομής των Μουσικών Βραβείων Grammy 2020.

Κι αυτό γιατί είναι η νεότερη καλλιτέχνης που ήταν υποψήφια και κέρδισε τρόπαια και στις τέσσερις κύριες κατηγορίες (Άλμπουμ της Χρονιάς, Ηχογράφηση της Χρονιάς, Τραγούδι της Χρονιάς και Καλύτερη Νεοεμφανιζόμενη Καλλιτέχνης).

Στην 62η τελετή απονομής των βραβείων Grammy, που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής στο Λος Άντζελες των ΗΠΑ η Μπίλι Άιλις κέρδισε συνολικά πέντε βραβεία της Εθνικής Ακαδημίας Τεχνών και Επιστημών Ηχογράφησης των ΗΠΑ.

Η νεαρή τραγουδίστρια Billie Eilish, η οποία ηχογραφούσε τα τραγούδια της μαζί με τον αδερφό της Φινέας Ο’ Κόνελ στο δωμάτιό της, στο σπίτι των γονιών τους στο Χάιλαντ Παρκ του Λος Άντζελες ήταν υποψήφια σε έξι κατηγορίες.

Η Άιλις πήρε μαζί τα βραβεία στις κατηγορίες Καλύτερο Άλμπουμ για το «When We Fall Asleep, Where Do We Go?», Καλύτερο Τραγούδι και Καλύτερη Ηχογράφηση της Χρονιάς για το «Bad Guy», Καλύτερη Νεοεμφανιζόμενη Καλλιτέχνης και Καλύτερο Ποπ Άλμπουμ.

Η Billie Eilish με τον αδερφό της... κουβαλούν τα βραβεία / Φωτογραφία: AP Photo/Chris Pizzello

Grammys 2020: Τι δήλωσε η νεαρή τραγουδίστρια

«Ποτέ δεν πίστευα ότι αυτό θα συμβεί στη ζωή μου… ποτέ δεν παίρνω τίποτα σοβαρά, αλλά πραγματικά θέλω να πω ότι είμαι τόσο ευγνώμων και είναι τιμή μου να βρίσκομαι εδώ» τόνισε η τραγουδίστρια παραλαμβάνοντας το βραβείο στην Κατηγορία Τραγούδι της Χρονιάς.

Ο αδερφός της εξέφρασε την έκπληξή του για τη νίκη, σημειώνοντας ότι λάτρεψε όλα τα άλλα τραγούδια που ήταν υποψήφια στην ίδια κατηγορία.

«Δημιουργούμε μαζί μουσική στο υπνοδωμάτιό μας, μας επιτρέπουν να το κάνουμε αυτό, και το κάνουμε ακόμα», είπε και ενθάρρυνε και άλλους νέους μουσικούς να συνεχίσουν την αναζήτηση μουσικής.

Ανεβαίνοντας στη σκηνή για να παραλάβει το βραβείο Καλύτερου Άλμπουμ της Χρονιάς η Μπίλι Άιλις τόνισε: «Δεν θα σπαταλήσω τον χρόνο σας, σας αγαπώ. Σας ευχαριστώ γι αυτό».

«Εκθρονίστηκε» η Τέιλορ Σουίφτ

Με το βραβείο η τραγουδίστρια εκθρόνισε την Τέιλορ Σουίφτ, η οποία ήταν μέχρι τώρα η νεότερη καλλιτέχνης που κέρδισε στην Κατηγορία Καλύτερο Άλμπουμ της Χρονιάς. Η Τέιλορ Σουίφτ ήταν 20 ετών όταν παρέλαβε Grammy για το Fearless, πριν από μία δεκαετία.

Επίσης το «When We Fall Asleep, Where Do We Go?» είναι το πρώτο ντεμπούτο άλμπουμ στην ιστορία των Grammy μετά το Come Away With Me της Νόρα Τζόουνς το 2002, που κερδίζει στην κατηγορία Καλύτερο Άλμπουμ της Χρονιάς.

Στην Κατηγορία Ηχογράφηση της Χρονιάς, η Άιλις έγινε η νεότερη σε ηλικία νικήτρια (τον τίτλο κρατούσαν μέχρι τώρα ο Σαμ Σμιθ και η Κίμπρα).

Η Μπίλι Άιλις ήταν υποψήφια και στην Κατηγορία Καλύτερη Σόλο Ποπ Ερμηνεία για το «Bad Guy», αλλά έχασε από τη Lizzo. Η Έιλις και η Lizzo ήταν και οι δύο υποψήφιες στις τέσσερις μεγάλες κατηγορίες και ήταν η πρώτη φορά που τα τέσσερα βραβεία διεκδικούσαν δύο καλλιτέχνες.