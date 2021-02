Οταν η γυναίκα του Τομ Τζόουνς απείλησε να τον... ευνουχίσει -Πώς ανακάλυψε τη σχέση του με τη Μαίρη Γουίλσον των Supremes [εικόνες]

Ένα άγνωστο περιστατικό, που αφορά τον Τομ Τζόουνς και την τραγουδίστρια και συνιδρύτρια των θρυλικών «Supremes», Μαίρη Γουίλσον, που υπήρξαν κάποτε ζευγάρι, ήρθε στο φως της δημοσιότητας μετά τον θάνατό της.

Η ερωτική της ζωή, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί «εκρηκτική». Μερικοί από τους γνωστούς συντρόφους της, ήταν ο Στιβ ΜακΚουίν, ο Σερ Ντέιβιντ Φροστ, ο παραγωγός ταινιών Ντέιβιντ (τώρα Λόρδος) Πάτναμ και ο Τομ Τζόουνς. Από όλες τις ερωτικές της σχέσεις, ο Τομ Τζόουνς ήταν «ο ένας και μοναδικός» όπως θα ισχυριζόταν αργότερα. Η έντονη σχέση τους φέρεται να διήρκησε αρκετά χρόνια κατά τη διάρκεια της οποίας θα πετούσαν σε όλο τον κόσμο, για να είναι ο ένας κοντά με τον άλλο.

Δεν μπόρεσαν όμως να την κρατήσουν κρυφή, με αποτέλεσμα να μάθει γι' αυτήν η σύζυγος του, η οποία απείλησε να τον ευνουχίσει εάν συνέχιζε να την απατά με την τραγουδίστρια!

Μάλιστα, όπως γράφει χαρακτηριστικά ο Τομ Λέοναρντ στην Daily Mail, η Μαίρη Γουίλσον έπρεπε να διωχθεί άρον-άρον από το διαμέρισμα του Τομ Τζόουνς στο Μπόρνμουθ, προτού η σύζυγός του, Λίντα, φτάσει εκεί για να τον «τακτοποιήσει».

Το ζευγάρι είχε ξεκινήσει τη σχέση του κατά τη διάρκεια της περιοδείας του Τομ Τζόουνς στις ΗΠΑ το 1968 και οι υποψίες της Λίντα αυξήθηκαν όταν έμαθε ότι η Μαίρη είχε πετάξει στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ ο Τζόουνς έπαιζε στους Χειμερινούς Κήπους του Μπόρνμουθ.

Ο Τομ Τζόουνς και ο βοηθός του, Κρις Έλις, κατάφεραν να βγάλουν τη Γουίλσον από το διαμέρισμα και να αφαιρέσουν τα ίχνη της, αλλά ξέχασαν να ελέγξουν τον φούρνο. Η Μαίρη ήταν υπέροχη μαγείρισσα και είχε ετοιμάσει ένα ρομαντικό γεύμα για τον εαυτό της και τον Τομ.

«Ω ναι, και ποιος το μαγείρεψε αυτό;» είπε η σύζυγός του Τομ Τζόουνς θριαμβευτικά όταν το ανακάλυψε.

«Καλύτερα να μιλήσεις χωρίς περιστροφές, γιατί δεν θα μπορείς να κάνεις τίποτα χωρίς τα α@@@@@@ σου», του είπε η εξοργισμένη Λίντα.

«Είχε άλλα κορίτσια - ήμουν μόνο ένα από αυτά - αλλά τον αγάπησα. Μου ράγισε την καρδιά μου, έπρεπε να σταματήσουμε. Ήταν παντρεμένος και δεν μπορούσε να συνεχιστεί», είχε δηλώσει η Γουίλσον.

Η επί 59 χρόνια σύζυγος του Τομ Τζόουνς, Μελίντα «Λίντα» Τρένσαρντ, έφυγε από τη ζωή το 2016, έπειτα από μια «σύντομη αλλά σκληρή μάχη με τον καρκίνο».

Ο Τομ Τζόουνς με τη σύζυγό του



Ποια ήταν η Μαίρη Γουίλσον

Η ζωή της μεγάλης τραγουδίστριας και συνιδρύτριας των θρυλικών «Supremes», Μαίρη Γουίλσον, δεν ήταν τόσο λαμπερή όσο η καριέρα της. Από μικρή ηλικία είχε να αντιμετωπίσει σοβαρά οικογενειακά προβλήματα, ενώ στη συνέχεια, δημιουργήθηκε μια σχέση αγάπης και μίσους, με τη συνεργάτιδα της, την ντίβα της disco-soul, Νταϊάνα Ρος. Σύμφωνα με τη Γουίλσον, η Ρος, έκανε τα πάντα για να ξεχωρίζει και είχε εκμεταλλευτεί ξεδιάντροπα τη σχέση της με τον παραγωγό Μπέρι Γκόρντι.

Ο θάνατός της την προηγούμενη εβδομάδα, έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία στη διεθνή σόου μπιζ. Η Γουίλσον πέθανε ξαφνικά στο σπίτι της στις 9 Φεβρουαρίου (σύμφωνα με κάποιες αναφορές στον ύπνο της), στο Χέντερσον στη Νεβάδα, όπως επιβεβαίωσε στο ET o φίλoς και υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων της τραγουδίστριας, Τζέι Σβάρτς. Η αιτία θανάτου της θρυλικής τραγουδίστριας δεν γνωστοποιήθηκε.

Μόλις δύο ημέρες πριν από το θάνατό της, η τραγουδίστρια είχε δημοσιεύσει ένα νέο βίντεο στο κανάλι της στο YouTube για να ανακοινώσει ότι συνεργάζεται με μια δισκογραφική εταιρεία για σόλο υλικό, συμπεριλαμβανομένου ενός άλμπουμ.

Η Μαίρη Γουίλσον ήταν 15 ετών όταν συν-ίδρυσε το συγκρότημα «The Supremes», που αρχικά ονομάστηκαν «The Primettes» και ήταν το μόνο μέλος που έμεινε σε αυτό έως ότου διαλύθηκαν το 1977. Με δεκάδες Νο 1, οι Supremes παραμένουν το πιο επιτυχημένο αμερικανικό vocal group που υπήρξε ποτέ. Μερικές από τις επιτυχίες των Μαίρη Γουίλσον, Νταϊάνα Ρος και Φλόρενς Μπάλαρντ, είναι τα τραγούδια «Where Did Our Love Go», «Baby Love», «Come See About Me», «Stop! In the Name of Love» και «Back in My Arms Again».

Οι Supremes το 1964 (από αριστερά: Φλόρενς Μπάλαρντ, Μαίρη Γουίλσον και Νταϊάνα Ρος / Φωτογραφία: AP Photo/Bob Dear

Το 2018, το Billboard γιόρτασε την 60η επέτειο της δισκογραφικής εταιρείας τους Motown, με μια λίστα με τους «Top Hot Καλλιτέχνες Όλων των Εποχών» και οι «Supremes» ήταν στη 16η θέση, σύμφωνα με τη δήλωση του Τζέι Σβαρτς.

Παρά τα τεράστια επιτεύγματα στην καριέρα της, αδιανόητα ίσως τότε για ένα μαύρο κορίτσι από το Ντιτρόιτ, η ζωή της σημαδεύτηκε από αντιξοότητες και τραγωδίες.

Γεννημένη στο Μισισιπή, σε ηλικία τριών ετών, στάλθηκε για να ζήσει με τη θεία και τη θεία της που την μεγάλωσαν ως δικό τους παιδί. Τρία χρόνια αργότερα ανακάλυψε την αλήθεια όταν η πραγματική μητέρα της ήρθε να ζήσει στο Ντιτρόιτ και έπρεπε να πολεμήσει στα δικαστήρια για να πάρει τη Μαίρη πίσω.

Η δημιουργία των Supremes

Στη συνέχεια, η ίδια και φίλη της από το σχολείο, Φλόρενς Μπάλαρντ, ένωσαν σύντομα ένωσαν σύντομα τις φωνές τους με τη Ρος, δημιουργώντας συγκρότημα. Υπέγραψαν με τη Motown το 1961.

Η σκηνική τους παρουσία εντυπωσιακή. Με λαμπερά φορέματα, περίτεχνα χτενίσματα, κοσμήματα και τις τεράστιες βλεφαρίδες, οι Supremes φαίνεται ότι ενέπνευσαν τις επόμενες γενιές των τραγουδιστριών.

Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1960, η επιτυχία τους στις ΗΠΑ ανταγωνίστηκε αυτή των Beatles. Ωστόσο, η Μπάλαρντ δυσκολεύτηκε να αντιμετωπίσει τη φήμη. Βασανισμένη από το ποτό, τα ναρκωτικά και την κατάθλιψη, εκδιώχθηκε από το τρίο το 1967 και αντικαταστάθηκε από τη Σίντυ Μπέρντστρονγκ.

Την ίδια χρονιά, ο παραγωγός τους Μπέρι Γκόρντι, που είχε μέχρι τότε σε σχέση με την Νταϊάνα Ρος και σχεδίαζε για αυτήν μια καριέρα στο Χόλιγουντ και το Λας Βέγκας - μετονόμασε το τρίο «Diana Ross & The Supremes» σε ένα ξεκάθαρο χτύπημα κατά της Γουίλσον.

Η Νταϊάνα Ρος αποχώρησε από το συγκρότημα το 1970 για να ακολουθήσει μια σόλο καριέρα και μόνο όταν η Γουίλσον ανέλαβε τους λογαριασμούς των Supremes, συνειδητοποίησε πόσο άσχημα ήταν τα πράγματα, έχοντας αφήσει την καριέρα τους εξ ολοκλήρου στα χέρια της Motown. Παρά την πληθώρα επιτυχιών στα chart, είχε κερδίσει μόλις 100.000 δολάρια.

Η σχέση τους ήταν γεμάτη συγκρούσεις: «Έχει κάνει πολλά πράγματα για να με πληγώσει, να ταπεινώσει και να με αναστατώσει, αλλά, παραδόξως, την αγαπώ ακόμα και είμαι περήφανη γι' αυτήν», έγραψε στα απομνημονεύματά της το 1986, «Dreamgirl: My Life As A Supreme». «Ήταν αυτή που με άφησε, δεν την άφησα», παραπονέθηκε η Γουίλσον. «Δεν το κατάλαβα ποτέ».

Η κακοποίηση από τον σύζυγό της

Το 1974, παντρεύτηκε τον Πέδρο Φερρέρ, τον road manager των The Supremes, για τον οποίο ισχυρίστηκε ότι είχε έναν τρομερό χαρακτήρα και ότι την χτυπούσε. Μάλιστα κάποια στιγμή κόπηκε μέρος του αυτιού της αφού έσπασε ένα ποτήρι στο πρόσωπό της.

Απέκτησαν τρία παιδιά - δύο γιους και μια κόρη - αλλά τον χώρισε το 1981 αφού είπε ότι την απείλησε με όπλο. Ο Φερρέρ δεν σχολίασε ποτέ αυτούς τους ισχυρισμούς.

Η Μαίρη Γουίλσον το 2014 / Φωτογραφία: Casey Curry/Invision/AP

Το 1994, ο 14χρονος γιος τους Ραφαέλ πέθανε μετά την ανατροπή του τζιπ της Γουίλσον σε ένα δυστύχημα στον αυτοκινητόδρομο μεταξύ Λος Άντζελες και Λας Βέγκας. Εκείνη τραυματίσηκε είχε μέτριους τραυματισμούς.

Τα τελευταία χρόνια, η Γουίλσον συχνά φοβόταν ότι οι Supremes μπορεί να ξανασχηματίζονταν χωρίς αυτήν. Δεν το έκαναν ποτέ, ίσως επειδή χωρίς εκείνη, δεν θα ήταν οι Supremes.