Πέθανε ο θρύλος των Supremes, Μέρι Γουίλσον -Ιδρύτρια με την Νταϊάνα Ρος του γκρουπ που «κόντραρε» σε δημοφιλία τους Beatles [εικόνες & βίντεο]

Πέθανε σε ηλικία 76 ετών η τραγουδίστρια Μέρι Γουίλσον, η οποία μαζί με την ντίβα της σόουλ Νταϊάνα Ρος αποτέλεσε μέλος του διάσημου γκρουπ των Supremes, που μεσουράνησε στις ΗΠΑ τη δεκαετία του '70.

Το γκρουπ δημιουργήθηκε με αρχικό όνομα The Primettes, καθώς συστήθηκε ως φωνητικά ενός ανδρικού ανσάμπλ ανδρών με το όνομα The Primes.

Το συγκρότημα με την αρχική του σύνθεση αποτελούνταν από τις Φλόρενς Μπάλαρντ, Μέρι Γουίλσον, Νταϊάνα Ρος και Μπέτι Μακ Γκλόουν, με την τελευταία να αντικαθίσταται πριν το γκρουπ μετονομαστεί σε The Supremes.

Με 12 φορές «νούμερο ένα» στο επίσημο μουσικό τσαρτ της Αμερικής, οι Supremes αποτέλεσαν και αποτελούν έως και σήμερα το δημοφιλέστερο γκρουπ των ΗΠΑ. Στο απόγειο της καριέρας τους, οι Supremes συναγωνίζονταν σε δημοφιλία ακόμη και το θρυλικό συγκρότημα των Beatles.

Από την αναρρίχηση στη δόξα, στη διάλυση των Supremes

Καθώς η Νταϊάνα Ρος τράβαγε τα φώτα της δημοσιότητας πάνω της, το γκρουπ μετονομάστηκε αργότερα σε Diana Ross & The Supremes. Με αυτή τη μορφή έδωσαν την τελευταία του συναυλία τον Ιανουάριο του 1970 στο Λας Βέγκας.

Η Μέρι Γουίλσον, που άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 76 ετών τη Δευτέρα, παρέμεινε στο συγκρότημα έως και το 1977, όταν και αποφάσισε να ακολουθήσει και εκείνη διαφορετική πορεία στον χώρο του τραγουδιού.

Χρόνια αργότερα, η Αφροαμερικανή κυκλοφόρησε μια βιογραφία με τίτλο «Dreamgirl: My Life as a Surpeme», που έγινε best seller.

Η Μέρι Γουίλσον, πρώην μέλος των Supremes / Φωτογραφία: AP Photos

Η γιαγιά της μουσικής με τα 10 εγγόνια και τη μία δισεγγονή

Η Γουίλσον απέκτησε τρία παιδιά από τον γάμο της το 1974 με τον Πέδρο Φέρερ, από τον οποίο πήρε διαζύγιο το 1981. Τον Ιανουάριο του 1994, έπειτα από ένα σοβαρό τροχαίο δυστύχημα στο Λας Βέγκας, η Γουίλσον έχασε τον μικρό της γιο, Ραφαέλ.

Η Μέρι Γουίλσον / Φωτογραφία: AP Photos

Η καλλιτέχνις επέβαινε και εκείνη στο τζιπ που ανετράπη στον αυτοκινητόδρομο 15 μεταξύ Λος Άντζελες και Λας Βέγκας. Ως τον Σεπτέμβριο του 2019, η Μέρι Γουίλσον είχε αποκτήσει 10 εγγόνια και μία δισεγγονή.

