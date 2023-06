Οι 4 γιοι της Τίνα Τέρνερ και οι δύσκολες σχέσεις τους -Οι τραγωδίες που σημάδεψαν την οικογένεια - iefimerida.gr

Η Τίνα Τέρνερ ήταν μαμά τεσσάρων παιδιών: των Craig, Ike Jr., Michael και Ronnie.

Η διεθνής σούπερ σταρ, τραγουδίστρια και μητέρα τεσσάρων παιδιών, η Tina Turner, γνωστή και ως η βασίλισσα του rock 'n' roll, έγινε για πρώτη φορά μαμά σε ηλικία 18 ετών.

Η θρύλος της μουσικής, που πέθανε τον Μάιο του 2023 σε ηλικία 83 ετών μετά από μια «μακροχρόνια ασθένεια», καλωσόρισε τον πρώτο της γιο, Raymond Craig, με τον σαξοφωνίστα των Kings of Rhythm, Raymond Hill, τον Αύγουστο του 1958. Αργότερα υιοθετήθηκε από τον πρώτο σύζυγο της Tina, Ike Turner Sr., με τον οποίο παντρεύτηκε από το 1962 έως το 1978, και άλλαξε το όνομά του σε Craig Raymond Turner.

Η Τίνα Τέρνερ υιοθέτησε επίσης τους δύο γιους του Ike, Ike Jr. και Michael, από την προηγούμενη σχέση του με τη Lorraine Taylor. Η τραγουδίστρια του «Proud Mary» και ο Ike υποδέχθηκαν το πρώτο και μοναδικό παιδί που έκαναν μαζί, τον Ronnie Turner, τον Οκτώβριο του 1960.

«Πρέπει να πω ότι ήταν καλά παιδιά», είπε η ηθοποιός στον Larry King, στο «Larry King Live» το 1997, προσθέτοντας πως, παρά τον δύσκολο γάμο της με τον Ike, τα πήγαιναν καλά ως ενήλικοι.

Το ντοκιμαντέρ του HBO του 2021 «Tina» περιλάμβανε μια συνέντευξη με τον Craig από το 2000. «Πραγματικά πήρε να μας μεγαλώσει προσωπικά, γιατί βασικά αυτή ήταν η ευτυχία της», είπε ο ίδιος.

«Η μητέρα μου δεν αστειευόταν», είπε ο Ike Τζούνιορ στο The Bobby Eaton Show το 2017, δηλώνοντας ότι ήταν «εξαιρετικά αυστηρή». Ο Craig είχε παρόμοια συναισθήματα το 2000, λέγοντας: «Έπρεπε να κάνουμε τις δουλειές μας, έπρεπε να τρώμε πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό όλοι μαζί».

Το 1985 η Τίνα Τέρνερ άρχισε να βγαίνει με τον μελλοντικό της σύζυγο, Erwin Bach, μετακομίζοντας αργότερα στην Ελβετία, το 1995, για να είναι μαζί του. Στην αυτοβιογραφία της το 1986 «I, Tina» έγραψε ότι είχε αποξενωθεί λίγο από τα περισσότερα παιδιά της, εκτός από τον Craig. Μέχρι τον Οκτώβριο του 1989 είχε σταματήσει να ενισχύει οικονομικά τα παιδιά της, λέγοντας για την απόφασή της: «Είμαι ακόμα εκεί για τα αγόρια, αλλά δεν πρόκειται να τα αφήσω να με χρησιμοποιήσουν».

Ο Craig αυτοκτόνησε τον Ιούλιο του 2018. Τέσσερα χρόνια αργότερα ο Ronnie πέθανε από καρκίνο του παχέος εντέρου. Μετά τον θάνατο του Craig η Τίνα σκόρπισε τις στάχτες του στις ακτές της Καλιφόρνια και αποκάλεσε το τελευταίο «αντίο» της ως την «πιο θλιβερή στιγμή της ως μητέρας». «Ήταν 59 όταν πέθανε τόσο τραγικά, αλλά θα είναι πάντα το μωρό μου», πρόσθεσε σε ένα αφιέρωμα στο Twitter στον γιο της.



Παρακάτω ακολουθούν όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τα τέσσερα παιδιά της Τίνα Τέρνερ: Craig, Ike Jr., Michael και Ronnie.

Craig Raymond Turner

Ο Craig Raymond Turner γεννήθηκε από την Tina και τον σαξοφωνίστα Raymond Hill στις 29 Αυγούστου 1958. Ο Hill είχε μετακομίσει από το St. Louis, όπου ο ίδιος και η Τέρνερ έπαιζαν με τον Ike Sr. στους Kings of Rythm, πίσω στην πόλη του στο Μισισίπι, πριν γεννηθεί ο γιος του. Ο Craig υιοθετήθηκε αργότερα από τον Ike Sr. όταν παντρεύτηκε την Τίνα. Ο Hill πέθανε τον Απρίλιο του 1996 από συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια. Ο Ike Sr. πέθανε από υπερβολική δόση κοκαΐνης τον Δεκέμβριο του 2007.

Το 2005 η Τίνα είπε στο The Oprah Magazine ότι ο Craig ήταν ένα «πολύ συναισθηματικό παιδί» που αντέδρασε με θλιμμένο τρόπο στον κακοποιητικό γάμο των γονιών του. «Πάντα κοιτούσε κάτω με λύπη», είπε στην Όπρα Γουίνφρεϊ για τον γιο της.

Όταν η Τίνα εγκατέλειψε τον Ike το 1976, ο Craig είχε ήδη αποφοιτήσει από το λύκειο. Το 2018 η τραγουδίστρια μοιράστηκε στο Oprah's Super Soul ότι το μεγαλύτερο παιδί της υπηρέτησε στο Ναυτικό και αργότερα έγινε κτηματομεσίτης.

Craig Turner, Tina Turner / Φωτογραφία: CRAIG TURNER/FACEBOOK

Στις 3 Ιουλίου 2018 ο Craig αυτοκτόνησε, σε ηλικία 59 ετών. Αργότερα τον ίδιο μήνα η Τίνα σκόρπισε τις στάχτες του στον ωκεανό. «Την Πέμπτη 19 Ιουλίου 2018 είπα το τελευταίο "αντίο" στον γιο μου, Κρεγκ Ρέιμοντ Τέρνερ, όταν συγκεντρώθηκα με την οικογένεια και τους φίλους για να σκορπίσουμε τις στάχτες του στις ακτές της Καλιφόρνια», έγραψε στο Twitter. «Ήταν 59 όταν πέθανε τόσο τραγικά, αλλά θα είναι πάντα το μωρό μου».

Η καλλιτέχνιδα είπε στο BBC News τον Οκτώβριο του 2018: «Ακόμα δεν ξέρω τι τον οδήγησε στα άκρα». Σημείωσε ότι ο Craig, ο οποίος ζούσε στο Λος Άντζελες, είχε προηγουμένως ξεκινήσει μια νέα δουλειά στο real estate και είχε μια νέα κοπέλα την οποία σχεδίαζε να συστήσει στη μητέρα του. «Σε εκείνο το στάδιο, μου είχε πει ότι δεν είχε γνωρίσει ποτέ γυναίκα για την οποία να αισθανόταν έτσι», είπε η Τίνα.

Αργότερα είπε στον Gayle King ότι πίστευε πως η μοναξιά έπαιξε ρόλο στον θάνατο του γιου της. «Νομίζω ότι ήταν μοναχικός και ότι αυτό τον επηρέασε πραγματικά περισσότερο από οτιδήποτε άλλο», ανέφερε.

Η Τίνα Τέρνερ θυμήθηκε, επίσης, τις τελευταίες της συνομιλίες με τον γιο της στο Oprah's Super Soul. «Πρώτα απ' όλα, δεν το πίστευα, γιατί οι τελευταίες συζητήσεις μας με τον Craig ήταν: "Μητέρα, είμαι τόσο χαρούμενος, είμαι πραγματικά χαρούμενος τώρα"», είπε στη Γουίνφρεϊ, προσθέτοντας: «Στην τελευταία συζήτηση είπε "Γεια σου μητέρα, θέλω απλώς να ακούσω τη φωνή σου και αυτό το γέλιο". Αυτό μου ακούστηκε... κάπως, γιατί δεν το είχε πει ποτέ. Νομίζω ότι αυτό ήταν το "αντίο" του για μένα».

Μετά τον θάνατό του, η Τίνα προσπάθησε να επικεντρωθεί στα καλά σημεία της ζωής του. «Έχω φωτογραφίες τριγύρω του όπου χαμογελά και νομίζω ότι νιώθω πως είναι σε καλό μέρος», ανέφερε.

Ike Turner Jr.

Γεννημένος από τον Ike Sr. και τη Lorraine Taylor το 1958, ο Ike Turner Jr. υιοθετήθηκε από την Τίνα Τέρνερ νωρίς στη ζωή του. «Η Τίνα με μεγάλωσε από την ηλικία των 2 ετών. Είναι η μόνη μητέρα που γνώρισα ποτέ», είπε στη Mail on Sunday.

Σύμφωνα με τον Ike Jr., ο οποίος είναι επίσης μουσικός, η Τίνα Τέρνερ τον βοήθησε και να επιλέξει τα όργανα που του άρεσαν.

Ο Ike Jr. είπε στη Mail ότι ο πατέρας του τον πήρε από το σχολείο στα 13 του για να περιοδεύσει μαζί του. «Κατέληξα να διευθύνω το στούντιο ηχογράφησής του, καθώς και να περιοδεύω μαζί τους», δήλωσε.

Εργάστηκε για λίγο ως ηχολήπτης της Τίνα Τέρνερ μετά τον χωρισμό της από τον Ike Sr., ο οποίος ήθελε ο γιος του και η Τίνα να βάλουν τέλος στην επαγγελματική τους σχέση. «Όταν η μητέρα μου και ο πατέρας μου χώρισαν, δεν ήθελε να δουλέψω μαζί της - και εκείνος με χτύπησε στο κεφάλι με ένα επινικελωμένο πιστόλι 0,45», ισχυρίστηκε ο Ike Jr.

Η μουσικότητα του Ike Jr. τού χάρισε τελικά ένα Grammy για το καλύτερο παραδοσιακό μπλουζ άλμπουμ με τον πατέρα του.

Ο νικητής Ike Turner με τον γιο Ike Turner jr στα 49α ετήσια Βραβεία Grammy, 11 Σεπτεμβρίου 2007, στο Staples Center στο Λος Άντζελες (Καλιφόρνια)

Μέχρι το 1985 δεν είχε επαφές με την Τίνα. «Ξέρω ότι είναι απασχολημένη, αλλά δεν ξέρω γιατί δεν έχει τηλεφωνήσει. Την αγαπώ, με μεγάλωσε, είναι η μητέρα μου», δήλωσε στο Spin εκείνη τη χρονιά. «Είναι σαν να μας παραμελεί, τουλάχιστον εμάς τους τρεις: εμένα, τον Μάικλ και τον Ρόνι».

Το 2018 ο Ike Jr. είπε ότι δεν είχε μιλήσει με την Τίνα Τέρνερ για πάνω από μια δεκαετία. «Ένας θεός ξέρει από πότε έχω να μιλήσω με τη μητέρα μου - πιθανότατα γύρω από το 2000», εξομολογήθηκε στη Mail, συμπληρώνοντας: «Η μητέρα μου ζει τη ζωή της - έχει νέο σύζυγο και είναι στην Ευρώπη. Δεν θέλει να έχει καμία σχέση με το παρελθόν».

Ο Ike Jr. παίζει σε ένα tribute συγκρότημα που ονομάζεται The Love Thang. Κυκλοφόρησαν το τραγούδι «Yes To Life» με την τραγουδίστρια Sweet Randi Love το 2022. «Το μόνο που προσπαθώ να κάνω είναι να είμαι σωστός με το όνομα», είπε στη Mail. «Βγαίνω εκεί έξω και κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ».

Michael Turner

Γεννημένος το 1959 από τον Ike Sr. και τη Lorraine Taylor, ο Michael Turner υιοθετήθηκε από την Tina πριν από τον χωρισμό της από τον Ike το 1978.

Ο Μάικλ πάλεψε στον απόηχο του διαζυγίου τους. «Ο Μάικλ ήθελε η μητέρα μου και ο πατέρας μου να τα ξαναβρούν και το επόμενο πράγμα που ήξερα ήταν ότι ήταν στο νοσοκομείο», είπε ο Ike Jr, ο οποίος έχει στενή σχέση με τον μικρότερο αδερφό του, στο Spin το 1985. «Τον είχε πληγώσει ο χωρισμός τους».

Δεξιόστροφα από κάτω αριστερά: Michael Turner (γιος των Ike & Lorraine Taylor), Ike Turner Jr (γιος των Ike & Lorraine Taylor), Ike Turner, Craig Hill (γιος των Tina και Raymond Hill), Ronnie Turner (γιος των Ike & Tina) / Φωτογραφία: Getty Images

Ο Μάικλ φέρεται, επίσης, να αντιμετώπιζε τον εθισμό ως ενήλικας. «Ξέρω μέσα μου πως αν τηλεφωνούσα στην Τίνα ή στον πατέρα μου, τον Ike, αυτή τη στιγμή θα έρχονταν να με βοηθήσουν, αλλά δεν μπορώ να το κάνω», φέρεται να είπε στο Sunday Mercury, προσθέτοντας: «Η Τίνα ήταν πολύ καλή μαζί μου και την αγαπώ, αλλά δεν μπορώ να ζήσω με κανέναν. Πρέπει να είμαι ελεύθερος να κάνω αυτό που θέλω».

Ο Ike Jr. είπε στον Bobby Eaton το 2017 ότι ο Michael χρησιμοποιούσε αναπηρικό καροτσάκι και είχε «πολλά εγκεφαλικά και επιληπτικές κρίσεις». Έδωσε, επίσης, μια ενημέρωση για τον αδερφό του στη Mail on Sunday το 2018. «Ο Μάικλ βρίσκεται σε αναρρωτήριο στη Νότια Καλιφόρνια και χρειάζεται ιατρική υποστήριξη. Έχω πάει να τον δω αρκετές φορές. Τα πάει περίφημα».

Ο Ike Jr. σημείωσε ότι η μητέρα του δεν είχε επισκεφθεί τον Μάικλ, αλλά τον στήριξε οικονομικά.

Ronald «Ronnie» Turner

Η Tina και ο Ike Sr. υποδέχθηκαν τον Ronnie Turner, τον μονάκριβο γιο τους, στο L.A. στις 27 Οκτωβρίου 1960.

Η διάσημη τραγουδίστρια δήλωσε στο TV Week το 1989 ότι ο μικρότερος γιος της είχε πολλές ευκαιρίες ως νέος. «Τον βάλαμε σε ιδιωτικά σχολεία και του δώσαμε επιδόματα, ρούχα και ό,τι μπορείς να δώσεις σε ένα παιδί. Αλλά ο Ρόνι ήταν αποφασισμένος να είναι αυτοκαταστροφικός. Πρέπει να τραβήξεις τη γραμμή. Τον παρακολουθώ» είπε.

Ως νεαρός ενήλικας, ο Ronnie φέρεται να αντιμετώπισε νομικά ζητήματα. «Η Καλιφόρνια δεν ήταν καλή για αυτόν· είχε μπλέξει με ναρκωτικά και δεν ήθελε να επιστρέψει εκεί για αυτόν τον λόγο», σημείωσε η Τίνα στο Rolling Stone το 1986. «Σταμάτησα να τον χρηματοδοτώ, αλλά πάντα μάθαινα τι συμβαίνει. Αν δηλαδή χρειαζόταν χρήματα, θα είμασταν εκεί για να τον βοηθήσουμε. Τελικά βασίζεται στα δικά του πόδια» συμπλήρωσε.

Tina Turner, Ronnie Turner / Φωτογραφία: Facebook

Μέχρι το 1997, όπως είπε στον Λάρι Κινγκ η Τίνα Τέρνερ, τα παιδιά της τα πήγαιναν πολύ καλύτερα. «Υπήρχαν μερικά προβλήματα με τα ναρκωτικά με τον μικρότερο γιο, τον Ρόνι. Αλλά τώρα τα πάνε καλά» είπε.

Στο μέτωπο της καριέρας, ο Ronnie ακολούθησε τα μουσικά βήματα των γονιών του, παίζοντας μπάσο σε ένα συγκρότημα που ονομάζεται Manufactured Funk. Είχε επίσης κάνει ένα cameo στη βιογραφική ταινία των γονιών του το 1993 «What's Love Got to Do with It».

Ο Ronnie φέρεται να είχε δύο παιδιά μέχρι το 2000. Βρήκε την αγάπη αργότερα στη ζωή του, παντρεύτηκε τη Γαλλίδα τραγουδίστρια Afida Turner (το γένος Hafidda Messaï) τον Μάρτιο του 2007 σε ηλικία 46 ετών.

Πέθανε από καρκίνο του παχέος εντέρου στις 8 Δεκεμβρίου 2022, σε ηλικία 62 ετών. Μία μέρα αργότερα η Τίνα μοιράστηκε ένα αφιέρωμα στον μικρότερο γιο της στο Instagram. «Ρόνι, έφυγες από τον κόσμο πολύ νωρίς. Με λύπη κλείνω τα μάτια μου και σε σκέφτομαι. Αγαπημένε μου γιε...» έγραψε.

Η Afida μοιράστηκε, επίσης, ένα αφιέρωμα στον εκλιπόντα σύζυγό της, γράφοντας ότι ο Ronnie ήταν «ένας αληθινός άγγελος, τεράστια ψυχή» και ο «καλύτερος φίλος της».