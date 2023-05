Τίνα Τέρνερ, simply the best: Η ζωή ενός θρύλου -Οι αμέτρητες τραγωδίες της «βασίλισσας» του Rock 'n' Roll - iefimerida.gr

Η «βασίλισσα του Rock 'n' Roll», Τίνα Τέρνερ, άφησε χθες τη τελευταία της πνοή σε ηλικία 83 ετών, κάνοντας φτωχότερη τη μουσική σκηνή.

Η Τίνα Τέρνερ έχασε τη μάχη που έδινε για πολύ καιρό με ασθένεια, όπως ανακοίνωσε η εκπρόσωπός της.

Η αποκαλούμενη και «γιαγιά του Rock n' Roll», ήταν από τις ερμηνεύτριες με τις μεγαλύτερες πωλήσεις δίσκων στον κόσμο. Στην πολυετή καριέρα της ηχογράφησε σπουδαίες επιτυχίες, όπως τα τραγούδια What’s Love Got to Do with It και (Simply) The Best.

Η 47χρονη Τίνα Τέρνερ ροκάρει στην Wembley Arena του Λονδίνου τον Ιούνιο του 1987 / Φωτογραφία AP

Η Τίνα Τέρνερ έκανε τα πρώτα της βήματα στη μουσική βιομηχανία τη δεκαετία του 1950 με τον μετέπειτα σύζυγό της, Άικ Τέρνερ. Ξεκίνησε σόλο καριέρα στα '70s γνωρίζοντας την αποθέωση και την αγάπη του κοινού.

Η Τίνα Τέρνερ, διέγραψε μια λαμπρή καριέρα σχεδόν επτά δεκαετιών.

Μεγάλωσε σε πολύ φτωχή οικογένεια

Γεννημένη το 1939 στο Τενεσί των ΗΠΑ, η διάσημη τραγουδίστρια ονομαζόταν Άννα Μέι Μπούλοκ αλλά δεν έκανε καριέρα με αυτό το όνομα. Ήταν πρώην Αμερικανίδα, νυν Ελβετίδα τραγουδίστρια, τραγουδοποιός, ηθοποιός, χορεύτρια και συγγραφέας.

Μεγάλωσε σε πολύ φτωχή οικογένεια. Οι γονείς της χώρισαν με αποτέλεσμα να την μεγαλώσει η γιαγιά της, όπως και την αδερφή της.

Έζησε σχεδόν σε όλες τις νοτιοανατολικές πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών και ξεκίνησε να τραγουδά στις τοπικές εκκλησιαστικές χορωδίες. Η Τέρνερ ξεκίνησε από τον Μισισιπή, μαζεύοντας μπαμπάκι και καλαμπόκι.

Τίνα Τέρνερ και Μικ Τζάγκερ ροκάρουν σε συναυλία για το Live Aid στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ τον Ιούνιο του 1985 / Φωτογραφία AP

Ο χωρισμός και η solo καριέρα που την απογείωσε

Τα πρώτα της βήματα στη μουσική τα έκανε τη δεκαετία του '50 μαζί με τον Άικ Τέρνερ, ενώ η πρώτη τους μεγάλη επιτυχία στα charts έγινε το 1960. Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 1962 και απέκτησε έναν γιο, τον Ρόνι. Η Τίνα είχε ήδη ένα παιδί από προηγούμενη σχέση της, ενώ ο Άικ είχε άλλα δύο παιδιά από προηγούμενο γάμο.

Σε συναυλία στην Madison Square Garden στη Νέα Υόρκη το 1985 / Φωτογραφία AP

Το ζευγάρι χώρισε τη δεκαετία του ‘70 μετά από χρόνια ενδοοικογενειακής βίας. Ήταν τότε που η «γιαγιά της Rock n' Roll» ξεκίνησε τη σόλο καριέρα της, η οποία απογειώθηκε το 1984 με το άλμπουμ Private Dancer, το οποίο απέσπασε τέσσερα βραβεία Grammy πουλώντας πάνω από 20 εκατομμύρια αντίτυπα σε παγκόσμια κλίμακα.

Καθάριζε σπίτια για να επιβιώσει

Η Τίνα Τέρνερ μιλούσε σε συνεντεύξεις για τις μεγάλες οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπισε τα πρώτα χρόνια μετά το διαζύγιο. Εκτός από κάποιες ζωντανές εμφανίσεις, είχε δηλώσει ότι έκανε και άλλες δουλειές, όπως το να καθαρίζει σπίτια.

Το 2008 ξεκίνησε την τελευταία μεγάλη περιοδεία της, «Tina! 50th Anniversary Tour», και ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από τη μουσική βιομηχανία.

Η Τίνα Τέρνερ στο Λονδίνο το 1984 / Φωτογραφία AP

Το κοινό έδειξε απλόχερά την αγάπη του στην Τέρνερ, καθώς εκείνες οι συναυλίες ήταν και οι πιο επιτυχημένες εισπρακτικά για τις χρονιές 2008 και 2009.

«Έχασε» και τα δύο της αγόρια

Ο 62χρονος γιος της διάσημης τραγουδίστριας, Ρόνι, βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στο Λος Άντζελες ενώ έδινε μάχη με τον καρκίνο.

Ο θάνατος του Ρόνι ήρθε μόλις τέσσερα χρόνια μετά τον θάνατο του μεγαλύτερου γιου της τραγουδίστριας, Κρεγκ, που αυτοκτόνησε το 2018 σε ηλικία 59 ετών. Από τον πρώτο της γάμο με τον Άικ Τέρνερ, είχε υιοθετήσει τα δύο του αγόρια ενώ η ίδια έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί σε ηλικία μόλις 18 ετών.

Τα αποτελέσματα της νεκροψίας του Ρόνι, επιβεβαίωσαν ότι έπασχε από μεταστατικό καρκίνο του παχέος εντέρου. Ο ιατροδικαστής ανέφερε, ότι ο καρκίνος ήταν σταδίου 4, με τις πιθανότητες να ζήσει να μην είναι πολλές.

Έχει μπει στο ρεκόρ Guiness για τα περισσότερα εισιτήρια σε συναυλίες

Η θρυλική Τίνα Τέρνερ έχει κερδίσει οκτώ βραβεία Γκράμι, εκ των οποίων τα τρία είναι τιμητικά για την πορεία της στη βιομηχανία της μουσικής.

Η Tina Turner και ο Lionel Richie ποζάρουν με τα συνολικά πέντε βραβεία Grammy τους, στο Λος Άντζελες στις 27 Φεβρουαρίου 1985 / Φωτογραφία Associated Press

Έχει μπει στο Rock and Roll Hall of Fame μαζί με τον Άικ Τέρνερ και έχει αποκτήσει το δικό της αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλυγουντ και στο St. Louis Walk of Fame ενώ τo 2005 τιμήθηκε με το βραβείο Κένεντι.

Η τραγουδίστρια της Rock n' Roll ποζάρει με την πλακέτα της και ένα μπουκέτο τριαντάφυλλα πάνω από το αστέρι της στη Λεωφόρο της Δόξας του Χόλυγουντ στο Λος Άντζελες στις 28 Αυγούστου 1986 / Φωτογραφία AP

Η Τίνα Τέρνερ έχει εμφανιστεί σε κινηματογραφικές ταινίες, τηλεοπτικές σειρές και ντοκιμαντέρ. Σύμφωνα με το βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες, η «γιαγιά της Rock n Roll» έχει πουλήσει τα περισσότερα εισιτήρια σε συναυλίες από οποιονδήποτε καλλιτέχνη στην παγκόσμια μουσική ιστορία.

Η «γιαγιά της ροκ» με το βραβείο της στα American Music Awardsτον Ιανουάριο του 1985 στο Λος Άντζελες / Φωτογραφία AP

Όταν το γήπεδο της ΑΕΚ χόρευε στους ρυθμούς της «γιαγιάς της ροκ»

Στις 28 Αυγούστου το 1990, η Τίνα Τέρνερ (ή Τάρνερ όπως την έγραφαν τα ελληνικά ΜΜΕ τότε) προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο του Ελληνικού για μια μεγάλη συναυλία στη χώρα μας.

«Η γιαγιά της ροκ», την επόμενη νύχτα πραγματοποίησε συναυλία στο γήπεδο της ΑΕΚ στη Φιλαδέλφεια, προσελκύοντας 40.000 θεατές.

Τα «Νέα» είχαν γράψει τότε ότι η προγραμματισμένη για τις 21:30 συναυλία δεν άρχισε στην ώρα της, λόγω μποτιλιαρίσματος στην Πατησίων και στη Φιλαδέλφεια και ξεκίνησε στις 22:00 διότι ο «κόσμος έρχεται ακόμη».

Πέντε λεπτά μετά τις 10 το βράδυ, λίγα φώτα, πολλά χέρια, σποραδικά αναμμένοι αναπτήρες και... ξαφνικά κίτρινο φως και... «steamy windows» η έναρξη. Η Τίνα σε στυλ «Thunderdome», όπως δηλαδή υπαγόρευαν οι ανάγκες της ταινίας «Mad Max», όπου η σταρ χάριζε την παρουσία της προ ολίγων ετών έκανε μια εντυπωσιακή εμφάνιση.

Στη συνέχεια ακολούθησε το τραγούδι «Typical Male» με την Τίνα να φορά μια μακό μπλούζα, έχοντας δίπλα της δύο μακρυμαλλούσες που λικνίζονταν ρυθμικά στο πλευρό της «γιαγιάς». Στη συνέχεια ακολούθησε το «Foreign Affair» με την Τέρνερ να παρασέρνει το κοινό στους ξέφρενους ρυθμούς.

Τα δοκάρια του γηπέδου της ΑΕΚ έχουν «μπουκώσει από κόσμο, οι κερκίδες έχουν στρωθεί σαν σε ντέρμπι», έγραφαν «Τα Νέα».

Στη σκηνή, ένας κυκλικός ουρανός και εντυπωσιακά φωτιστικά αγκάλιαζαν τη τραγουδίστρια που δεν στεκόταν στιγμή.

«You are simply the best Athens»

Προβολείς στο πλήθος και το σαξόφωνο του Τίμι Καπέλο προετοιμάζει το τραγούδι «Private Dancer». Μέγιστη ανταπόκριση του πλήυθους στο τραγούδι Addicted to Love.

Ο πραγματικός χαμός έγινε όταν η «γιαγιά» πήρε το μικρόφωνο και είπε απευθυνόμενη στο πλήθος: «You are simply the best». Το κοινό απογειώθηκε με το μεγάλο της hit, το τραγούδι (Simply) The Best, προκαλώντας «εκρήξεις», ενώ ο κόσμος στις γύρω πολυκατοικίες αυξάνονταν σημαντικά. Ακολούθησαν τα τραγούδια I Don't Wanna lose You και What's love has to do with it.

Μια από τις καλύτερες στιγμές της συναυλίας στο γήπεδο της ΑΕΚ ήταν όταν ερμήνευσε μια διασκευή του «Proud Mary» του Τζον Φόγκερτι.