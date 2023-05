Όταν η Τίνα Τέρνερ μιλούσε για τον θάνατο: «Θέλω να με θυμούνται ως τη βασίλισσα του rock 'n' roll» - iefimerida.gr

Η Τίνα Τέρνερ έζησε μια γεμάτη ζωή, που τα είχε όλα. Μπόλικη μουσική, φήμη, επιτυχίες, κακοποίηση, προβλήματα υγείας και θάνατο.

Κατέγραψε για πρώτη φορά τη βία, που υπέστη, στο βιβλίο της «I, Tina», το 1986 και τότε από δημοφιλής τραγουδίστρια μεταμορφώθηκε σε ζωντανό θρύλο. Ξαφνικά «δεν είσαι απλώς μια σταρ στη σκηνή με μαλλιά και πόδια», είχε πει. «Είχες μια ζωή, μια σκληρή ζωή». Από εκείνη τη στιγμή που το είπε, αναγκάστηκε πολλές φορές να λέει ξανά και ξανά την ιστορία. Όταν βγήκε το «What's Love Got to Do With It», η Τίνα Τέρνερ δεν το παρακολούθησε. Δεν χρειαζόταν να ξαναζήσει αυτόν τον εφιάλτη.

Η Τίνα Τέρνερ μεταμορφώθηκε σε σύμβολο, μια γυναίκα που άφησε πίσω τη βία και προχώρησε προς την επιτυχία. Ένας αληθινός θρύλος.

Η είδηση του θανάτου της σκόρπισε θλίψη παγκοσμίως. Στα 83 της χρόνια, η Τίνα Τέρνερ άφησε την τελευταία της πνοή, μετά από μακρά ασθένεια. «Η Τίνα Τέρνερ, η βασίλισσα της rock 'n' roll, έφυγε ήρεμα σε ηλικία 83 ετών μετά από μακρά ασθένεια, στο σπίτι της στο Κούσναχτ, κοντά στη Ζυρίχη της Ελβετίας. Μαζί της, ο κόσμος έχασε μια θρύλο της μουσικής και ένα παράδειγμα προς μίμηση», ανέφερε η ανακοίνωση.

Τίνα Τέρνερ: Η μάχη με τη νεφρική ανεπάρκεια

Tα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, καθώς διαγνώστηκε με καρκίνο του εντέρου το 2016 και υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση νεφρού το 2017.

Δύο μήνες πριν από τον θάνατό της, η «βασίλισσα του rock 'n' roll» είχε μιλήσει ανοιχτά για τη μάχη της με τη νεφρική ανεπάρκεια. «Τα νεφρά μου είναι θύματα του ότι δεν συνειδητοποίησα ότι η υψηλή αρτηριακή μου πίεση θα έπρεπε να είχε αντιμετωπιστεί με συμβατικά φάρμακα», ανέφερε στους ακολούθους της.

«Έβαλα τον εαυτό μου σε μεγάλο κίνδυνο αρνούμενη να αντιμετωπίσω την πραγματικότητα ότι χρειάζομαι καθημερινή, διά βίου θεραπεία με φάρμακα. Για πάρα πολύ καιρό πίστευα ότι το σώμα μου είναι ανέγγιχτο και άφθαρτο προπύργιο», πρόσθεσε.

Σε συνέντευξή της στον Guardian, τον Απρίλιο, η Τίνα Τέρνερ αποκάλυψε πώς θα ήθελε να τη θυμούνται, τονίζοντας ότι δεν φοβάται τον θάνατο. «Πώς θα θέλατε να σας θυμούνται;», ρώτησε το βρετανικό Μέσο. «Ως τη βασίλισσα του rock 'n' roll. Ως μια γυναίκα που έδειξε σε άλλες γυναίκες ότι είναι OK να παλεύουν για την επιτυχία με τους δικούς τους όρους».

Ερωτηθείσα τι τη φοβίζει, καθώς μεγαλώνει, απάντησε αφοπλιστικά: «Τίποτα. Αυτή είναι η περιπέτεια της ζωής και αγκαλιάζω και αποδέχομαι κάθε μέρα ό,τι φέρνει».

Πριν από τρία χρόνια, και πάλι στον Guardian, η Τίνα Τέρνερ είχε δηλώσει ότι παρά τα σοβαρά προβλήματα υγείας, τα τελευταία 10 χρόνια της ζωής της ενσάρκωναν το ιδανικό όραμά της για την ευτυχία. «Η αληθινή και διαρκής ευτυχία προέρχεται από την ύπαρξη ενός ακλόνητου, αισιόδοξου πνεύματος που μπορεί να λάμψει, ό,τι κι αν συμβεί. Αυτό έχω πετύχει και είναι η μεγαλύτερη επιθυμία μου να βοηθήσω και άλλους να γίνουν πραγματικά ευτυχισμένοι».