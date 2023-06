Τελικά η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ έχει κάνει πλαστική; - iefimerida.gr

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ έδωσε μια ειλικρινή συνέντευξη στην οποία μίλησε για την εικόνα της και, όπως θα δείτε, ταυτίζεται με πολλούς από εμάς.



Η διάσημη ηθοποιός και πρωταγωνίστρια της σειράς «Sex and the City» και πιο πρόσφατα της συνέχειας «And Just Like That», έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «The Howard Stern Show». Κάποια στιγμή λοιπόν, ρωτήθηκε για το εάν θεωρεί τον εαυτό της «όμορφο».



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σάρα Τζέσικα Πάρκερ: Πιστεύω ότι είμαι ευπαρουσίαστη, αλλά δεν μου αρέσει να κοιτάζομαι στον καθρέφτη

Και η απάντησή της, έκανε πολλές από τις θαυμάστριές της να ταυτιστούν μαζί της. «Είμαι ευπαρουσίαστη, πιστεύω. Δεν μου αρέσει βέβαια να κοιτάζω τον εαυτό μου στον καθρέφτη. Θέλω να πω, νομίζω ότι είμαι μια χαρά».



Έχει κάνει ή όχι κάποια αισθητική επέμβαση;

Παράλληλα, αστειεύτηκε ότι έχει σκεφτεί «πολλές φορές» τις αισθητικές επεμβάσεις, όπως το Botox, λέγοντας: «Ρωτάω τον κόσμο εάν είναι πολύ αργά. Και η απάντηση που παίρνω είναι: ‘Όχι μόνο φαίνεσαι ξεκούραστη, αλλά μοιάζεις με έναν εντελώς διαφορετικό άνθρωπο’».



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ σε σκηνή από την σειρά «And Just Like That»

Αν και η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ δεν έχει κάνει κάποια αισθητική επέμβαση, θεωρεί πως δεν είναι κακό να τις επιλέγει ο κόσμος. «Καταλαβαίνω γιατί οι άνθρωποι κάνουν αυτή την επιλογή, επειδή δίνεται τόσο μεγάλη έμφαση, ειδικά στις γυναίκες και κυρίως στις γυναίκες, στην εμφάνιση».



Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ στο θρυλικό διαμέρισμά της στην σειρά «Sex and the City»

Και πρόσθεσε: «Ακόμα και πέρυσι, όταν βγήκαμε στον αέρα με τη νέα σεζόν (τον πρώτο κύκλο της συνέχειας του Sex and The City με τίτλο And Just Like That) υπήρχαν τόσα πολλά άρθρα για τη γήρανση και την αξιοπρεπή γήρανση και τα ‘μαλλιά της Σάρα Τζέσικα που είναι γκρίζα’».



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Νομίζω ότι ο κόσμος πρέπει να κάνει ό,τι τους κάνει να αισθάνονται καλύτερα βγαίνοντας από την πόρτα του σπιτιού τους» τόνισε.