Γράφει ιστορία η Τέιλορ Σουίφτ στα βραβεία Grammy -Όλες οι υποψηφιότητες, «κυριαρχούν» γυναίκες μουσικοί - iefimerida.gr

Η Τέιλορ Σουίφτ έγραψε ιστορία (ξανά) με την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς της στην κατηγορία του τραγουδιού της χρονιάς, στα βραβεία Grammy 2024.

Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες για τα βραβεία Grammy 2024 και στη λίστα ξεχωρίζει η Τέιλορ Σουίφτ, η οποία συνεχίζει να σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, μαζί με τη SZA που βρέθηκε στις περισσότερες κατηγορίες.

Γενικά, γυναίκες μουσικοί κυριαρχούν στις υποψηφιότητες για τις «μεγάλες» κατηγορίες. Για παράδειγμα, στο άλμπουμ της χρονιάς, ο Jon Batiste είναι ο μοναδικός άντρας υποψήφιος από τους οκτώ.

Η απονομή των βραβείων Grammy θα πραγματοποιηθεί στις 4 Φεβρουαρίου στο Λος Άντζελες.

Να σημειωθεί ότι για τα βραβεία του 2024 άλλαξαν οι κανόνες, καθώς οι υποψήφιοι σε κάθε κατηγορία περιορίζονται στους οκτώ, από τους δέκα που ήταν ως τώρα.

Τα ρεκόρ που σπάει η Τέιλορ Σουίφτ με τις υποψηφιότητές της στα Grammy 2024

Με την υποψηφιότητα του τραγουδιού της «Anti-Hero», η Τέιλορ Σουίφτ έγινε το πρώτο άτομο που βρέθηκε στη λίστα των υποψηφίων για το τραγούδι της χρονιάς επτά φορές στην καριέρα του -ξεπερνώντας τον Πολ Μακάρτνεϊ και τον Λάιονελ Ρίτσι, που βρέθηκαν από έξι ο καθένας.

Επίσης, η Τέιλορ Σουίφτ κατέγραψε την έκτη υποψηφιότητά της για το άλμπουμ της χρονιάς στα Grammy, με το «Midnights», που απέσπασε εξαιρετικές κριτικές και έγινε μεγάλη επιτυχία. Πλέον, η Τέιλορ Σουίφτ είναι ισόπαλη με την Μπάρμπρα Στρέιζαντ για τις περισσότερες υποψηφιότητες από γυναίκα καλλιτέχνη σε αυτή την κατηγορία.

Αν κερδίσει, θα γίνει η πρώτη που θα έχει κερδίσει τέσσερις φορές στην κατηγορία του άλμπουμ της χρονιάς.

Η σούπερ σταρ της μουσικής κέρδισε έξι υποψηφιότητες στα Grammy 2024, μεταξύ των οποίων για την καλύτερη σόλο ερμηνεία ποπ μουσικής και την καλύτερη ποπ ερμηνεία ντουέτου/συγκροτήματος (για το «Karma», με την Ice Spice).

Ποιοι άλλοι καλλιτέχνες ξεχωρίζουν, ποιοι δεν κέρδισαν υποψηφιότητα

Η SZA προηγείται με εννέα υποψηφιότητες, ενώ οι Phoebe Bridgers, Serban Ghenea και Victoria Monét ακολουθούν με επτά υποψηφιότητες (οι έξι από τις υποψηφιότητες της Bridgers είναι με το συγκρότημά της boygenius, η έβδομη με τη SZA).

Επίσης, έξι υποψηφιότητες κέρδισαν οι Swift, Rodrigo, Cyrus, Eilish, Brandy Clark, Batiste και ο παραγωγός Jack Antonoff.

Σημαντικό αριθμό σε υποψηφιότητες απέσπασαν, επίσης, η Billie Eilish και η Lana Del Rey.

Στις «μεγάλες» κατηγορίες μπαίνει και η Miley Cyrus, με το κομμάτι Flowers και το άλμπουμ Endless Summer Vacation.

Η Cyrus έχει κερδίσει στο παρελθόν μία υποψηφιότητα, για το καλύτερο ποπ άλμπουμ το 2015, με το Bangerz.

Η Lana Del Rey δεν έχει κερδίσει ποτέ στο παρελθόν Grammy, αλλά τώρα αναγνωρίζεται σε πέντε κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων του καλύτερου άλμπουμ εναλλακτικής μουσικής και της καλύτερης ερμηνείας εναλλακτικής μουσικής.

Η Rodrigo και η Eilish κατάφεραν να είναι υποψήφιες για καλύτερο άλμπουμ, τραγούδι και ηχογράφηση, για τα δύο πρώτα τους άλμπουμ.

Το soundtrack της ταινίας Barbie έχει την τιμητική του, με υποψηφιότητες για τα τραγούδια των Billie Eilish και Dua Lipa, ενώ το Barbie World των Nicki Minaj και Ice Spice και το I'm Just Ken του Ryan Gosling είναι υποψήφια για το καλύτερο τραγούδι γραμμένο για οπτικά μέσα. Παρ' όλα αυτά, το soundtrack δεν μπόρεσε να βρεθεί στην κατηγορία του καλύτερου άλμπουμ.

Για το άλμπουμ της χρονιάς, υποψήφιες είναι, επίσης, οι Olivia Rodrigo, Miley Cyrus, Boygenius και SZA, μεταξύ άλλων.

Η Lana Del Rey, η Olivia Rodrigo και η Dua Lipa (η οποία κυκλοφόρησε το νέο της κομμάτι) είναι μεταξύ των υποψηφίων για το τραγούδι της χρονιάς. Επιπλέον, κέρδισε υποψηφιότητα η Kylie Minogue, την πρώτη της από το 2009.

Θα περιμέναμε να βρίσκεται στις «μεγάλες» κατηγορίες και η Doja Cat, έστω για το τραγούδι Paint the Town Red, αν και κέρδισε υποψηφιότητα στην κατηγορία για την καλύτερη σόλο ερμηνεία ποπ μουσικής. Γενικότερα, η ραπ δεν είχε παρουσία στις μεγαλύτερες κατηγορίες των βραβείων, παρόλο που υπήρξαν μεγάλες επιτυχίες φέτος στο είδος.

Απούσα είναι και η PinkPantheress από τις υποψηφιότητες -θα περιμέναμε να τη δούμε στην κατηγορία του πρωτοεμφανιζόμενου καλλιτέχνη. Στις βασικές κατηγορίες θα χωρούσαν και οι Foo Fighters, ενδεχομένως, ενώ οι Paramore μπορούσαν να έχουν πιο έντονη παρουσία.

Δυστυχώς, το εξαιρετικό άλμπουμ My 21st Century Blues της Raye δεν συμπεριλαμβάνεται στη λίστα με τις υποψηφιότητες -θα ταίριαζε σε πολλές κατηγορίες. Εντύπωση προκαλεί και η απουσία της Mitski, με το The Land Is Inhospitable And So Are We.

Τέλος, δεν υπάρχουν καλλιτέχνες της K-pop στις λίστες με τις υποψηφιότητες, παρόλο που το είδος είχε μια καλή χρονιά, με αρκετές επιτυχίες. Αρκετοί πίστευαν ότι θα έβλεπαν τις NewJeans σε κάποια κατηγορία, όμως οι BTS παραμένουν το μοναδικό γκρουπ της K-pop που έφτασε στις υποψηφιότητες.

Οι υποψηφιότητες της Τέιλορ Σουίφτ στα βραβεία Grammy 2024:

«Anti-Hero» - Σόλο ερμηνεία ποπ

«Karma» - Καλύτερη ερμηνεία ποπ ντουέτου/συγκροτήματος - Taylor Swift feat. Ice Spice

«Anti-Hero» - Τραγούδι της χρονιάς

«Anti-Hero» - Ηχογράφηση της χρονιάς

«Midnights» - Φωνητικό ποπ άλμπουμ

«Midnights» - Άλμπουμ της χρονιάς

Οι υποψηφιότητες στα βραβεία Grammy 2024

Τις υποψηφιότητες σε πολλές κατηγορίες μπορείτε να τις δείτε παρακάτω, ενώ τον πλήρη κατάλογο των 94 κατηγοριών μπορείτε να τον δείτε εδώ.

Υπενθυμίζεται ότι στα περσινά βραβεία η Beyonce απέσπασε τις περισσότερες διακρίσεις στην ιστορία των Grammys.

Άλμπουμ της χρονιάς

Boygenius - The Record

Janelle Monáe - The Age of Pleasure

Jon Batiste - World Music Radio

Lana Del Rey - Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd

Miley Cyrus - Endless Summer Vacation

Olivia Rodrigo - Guts

SZA - SOS

Taylor Swift - Midnights

Ηχογράφηση της χρονιάς

Billie Eilish - What Was I Made For?

Boygenius - Not Strong Enough

Jon Batiste - Worship

Miley Cyrus - Flowers

Olivia Rodrigo - Vampire

SZA - Kill Bill

Taylor Swift - Anti-Hero

Victoria Monét - On My Mama

Τραγούδι της χρονιάς

Billie Eilish - What Was I Made For?

Dua Lipa - Dance the Night

Jon Batiste - Butterfly

Lana Del Rey - A&W

Miley Cyrus - Flowers

Olivia Rodrigo - Vampire

SZA - Kill Bill

Taylor Swift - Anti-Hero

Καλύτερος πρωτοεμφανιζόμενος καλλιτέχνης

Coco Jones

Gracie Abrams

Fred Again

Ice Spice

Jelly Roll

Noah Kahan

Victoria Monét

The War and Treaty

Καλύτερο ποπ άλμπουμ

chemistry - Kelly Clarkson

Endless Summer Vacation - Miley Cyrus

GUTS - Olivia Rodrigo

– (Subtract) - Ed Sheeran

Midnights - Taylor Swift

Καλύτερο ραπ τραγούδι της χρονιάς

Attention - Rogét Chahayed, Amala Zandile Dlamini & Ari Starace, songwriters (Doja Cat)

Barbie World (From Barbie The Album) - Isis Naija Gaston, Ephrem Louis Lopez Jr. & Onika Maraj, songwriters (Nicki Minaj & Ice Spice Featuring Aqua)

Just Wanna Rock - Mohamad Camara, Symere Woods & Javier Mercado, songwriters (Lil Uzi Vert)

Rich Flex - Brytavious Chambers, Isaac “Zac” De Boni, Aubrey Graham, J. Gwin, Anderson Hernandez, Michael “Finatik” Mule & Shéyaa Bin Abraham-Joseph, songwriters (Drake & 21 Savage)

SCIENTISTS & ENGINEERS - Andre Benjamin, Paul Beauregard, James Blake, Michael Render, Tim Moore & Dion Wilson, songwriters (Killer Mike Featuring André 3000, Future & Eryn Allen Kane)

Καλύτερη ποπ σόλο ερμηνεία

Billie Eilish - "What Was I Made For?"

Doja Cat - "Paint the Town Red"

Miley Cyrus - "Flowers"

Olivia Rodrigo - "Vampire"

Taylor Swift - "Anti-Hero"

Καλύτερη ποπ ερμηνεία ντουέτου/συγκροτήματος

Labrinth Featuring Billie Eilish - "Never Felt So Alone"

Lana Del Rey Featuring Jon Batiste - "Candy Necklace"

Miley Cyrus Featuring Brandi Carlile - "Thousand Miles"

SZA Featuring Phoebe Bridgers - "Ghost in the Machine"

Taylor Swift Featuring Ice Spice – "Karma"

Καλύτερο ραπ άλμπουμ

Drake & 21 Savage - "Her Loss"

Killer Mike - "Michael"

Metro Boomin - "Heroes & Villains"

Nas - "King's Disease III"

Travis Scott - "Utopia"

Καλύτερη ραπ ερμηνεία

Baby Keem ft. Kendrick Lamar - "The Hillbillies"

Black Thought - "Love Letter"

Coi Leray - "Players"

Drake & 21 Savage - "Rich Flex"

Killer Mike ft. André 3000, Future και Eryn Allen Kane - "Scientists & Engineers"

Καλύτερο country άλμπουμ

Brothers Osborne - "Brothers Osborne"

Kelsea Ballerini - "Rolling Up the Welcome Mat"

Lainey Wilson - "Bell Bottom Country"

Tyler Childers - "Rustin' in the Rain"

Zach Bryan - "Zach Bryan"

Καλύτερο ροκ άλμπουμ

Foo Fighters - "But Here We Are"

Greta Van Fleet - "Starcatcher"

Metallica - "72 Seasons"

Paramore - "This Is Why"

Queens of the Stone Age - "In Times New Roman…"

Καλύτερη ροκ ερμηνεία

Arctic Monkeys - "Sculptures of Anything Goes"

Black Pumas - "More Than a Love Song"

Boygenius - "Not Strong Enough"

Foo Fighters - "Rescued"

Metallica - "Lux Æterna"

Καλύτερο R&B άλμπουμ

Babyface - "Girls Night Out"

Coco Jones - "What I Didn't Tell You"

Emily King - "Special Occasion"

Summer Walker - "Clear 2: Soft Life EP"

Victoria Monét - "Jaguar II"

Καλύτερη R&B ερμηνεία