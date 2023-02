Grammy 2023: Η Μπιγιονσέ έγραψε ιστορία, η τραγουδίστρια με τα περισσότερα βραβεία ever -Ολοι οι νικητές - iefimerida.gr

Τελετή απονομής των βραβείων Grammy χθες και η Μπιγιονσέ έγραψε ιστορία, κατακτώντας τις περισσότερες διακρίσεις στην ιστορία του θεσμού.



Η διάσημη τραγουδίστρια, η οποία άργησε να φτάσει στην τελετή καθώς είχε κολλήσει στην κίνηση, κέρδισε βραβείο για το καλύτερο R&B τραγούδι, την καλύτερη χορευτική/ηλεκτρονική ηχογράφηση, το καλύτερο χορευτικό/ηλεκτρονικό άλμπουμ και την καλύτερη R&B ερμηνεία. Πλέον έχει κερδίσει 32 βραβεία Grammy.



«Προσπαθώ να μην είμαι πολύ συναισθηματική» δήλωσε η 41χρονη στην σκηνή μετά την κατάκτηση του βραβείου – ρεκόρ για το χορευτικό/ ηλεκτρονικό άλμπουμ. «Προσπαθώ απλώς να απολαύσω αυτή τη βραδιά» δήλωσε ενώ απαίτησε φόρο τιμής τόσο στον «πανέμορφο σύζυγό της» όσο και στην «queer κοινότητα για την αγάπη τους και για την εφεύρεση του είδους».



O Harry Styles κατέκτησε το μεγαλύτερο βραβείο Grammy

Ο Harry Styles κατέκτησε το μεγαλύτερο βραβείο Grammy της βραδιάς, για το άλμπουμ της χρονιάς. «Έχω εμπνευστεί τόσο, τόσο πολύ από κάθε καλλιτέχνη που έχει βρεθεί στην κατηγορία αυτή» είπε κερδίζοντας την Μπιγιονσέ και την Αντέλ. «Νομίζω ότι σε βραδιές όπως οι αποψινές είναι τόσο σημαντικό να θυμόμαστε ότι δεν υπάρχει το καλύτερο στη μουσική… αυτό δεν συμβαίνει πολύ συχνά σε ανθρώπους σαν εμένα». Κέρδισε επίσης το βραβείο για το καλύτερο ποπ φωνητικό άλμπουμ.



Ο Harry Styles

Η Αντέλ κέρδισε το βραβείο καλύτερης ποπ σόλο ερμηνείας για το «Easy On Me», το 16ο Grammy στην καριέρα της. «Πραγματικά, ανυπομονούσα να έρθω απόψε» είπε στην αρχή ενός σύντομου αλλά συναισαθηματικού ευχαριστήριου λόγου, ξεσπώντας μάλιστα σε κλάματα ότι μίλησε για τον γιο της.



Ο Kendrick Lamar κατέκτησε το Grammy για την καλύτερη ποπ ερμηνεία, το καλύτερο ραπ τραγούδι και το καλύτερο ραπ άλμπουμ. Η Lizzo κέρδισε τον δίσκο της χρονιάς για το About Damn Time». «Αυτό είναι τόσο απροσδόκητο» είπε. «Θέλω να αφιερώσω αυτό το βραβείο στον Prince. Όταν χάσαμε τον Prince, αποφάσισα να αφιερώσω τη ζωή μου στη δημιουργία θετικής μουσικής» ανέφερε ενώ απέτισε φόρο τιμής στην Μπιγιονσέ που της άλλαξε τη ζωή, αποκαλώντας την «την καλλιτέχνιδα της ζωής μας».



Lizzo

Η Bonnie Raitt κέρδισε τους Αντέλ, Harry Styles, Lamar, Lizzo και Μπιγιονσέ, κατακτώντας το Grammy για το τραγούδι της χρονιάς με το «Just Like That». «Είμαι τόσο έκπληκτη που δεν ξέρω τι να πω» είπε πριν αποτίσει φόρο τιμής στον φίλο και εμπνευστή της Τζον Πράιν. «Σας ευχαριστώ πολύ» πρόσθεσε.



Η Kim Petras έγινε επίσης η δεύτερη τρανσέξουαλ γυναίκα που κερδίζει Grammy, παίρνοντας το βραβείο για την καλύτερη ερμηνεία ποπ ντουέτου/ομάδας μαζί με τον Sam Smith για το τραγούδι τους Unholy. «Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους τρανσέξουαλ θρύλους πριν από μένα», δήλωσε η Petras, πριν αποτίσει φόρο τιμής στην εκλιπούσα τραγουδίστρια Sophie, λέγοντας ότι «η έμπνευσή της θα είναι για πάντα στη μουσική μου».



Kim Petras και Sam Smith

Η τελετή επέστρεψε στο Λος Άντζελες, αφού πέρυσι είχε μεταδοθεί από το Λας Βέγκας, λόγω των αυξημένων κρουσμάτων κορωνοϊού στην πόλη. Ο οικοδεσπότης Τρέβορ Νόρα γιόρτασε τη μουσική ως έναν τρόπο που μας ενώνει παρά τις δοαφρές μας. «Η μουσική δεν είναι μόνο η αρμονία του ήχου, αλλά η αρμονία των ανθρώπων» είπε. Την αποκάλεσε επίσης, «μέσο απόρριψης της διαίρεσης, για να βρούμε στιγμές χαράς».



Η βραδιά ξεκίνησε με μια εντυπωσιακή εμφάνιση από τους Bad Bunny με τις διασημότητες να σηκώνονται όρθιοι, όπως ο Jack Harlow και η Taylor Swift, η οποία κέρδισε το καλύτερο μουσικό βίντεο για το «All Too Well: The Short Film». Οι Bad Bunny κέρδισαν επίσης το Grammy για το καλύτερο άλμπουμ musica urbana.



Εμφάνιση έκπληξη από την Τζιλ Μπάιντεν



Η Πρώτη Κυρία Τζιλ Μπάιντεν ήταν η παρουσιάστρια έκπληξη, ανακοινώνοντας τον πρώτο νικητή του καλύτερου τραγουδιού για κοινωνική αλλαγή, που απονεμήθηκε στον Ιρανό τραγουδιστή Σερβίν Χατζιπούρ για το Baraye, «ένα ισχυρό και ποιητικό κάλεσμα για την ελευθερία και τα δικαιώματα των γυναικών». Ο Hajipour συνελήφθη δύο ημέρες μετά τη δημοσίευση του τραγουδιού, αλλά αργότερα αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση.



H Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ στην τελετή απονομής των βραβείων Grammy

Το βραβείο του καλύτερου νέου καλλιτέχνη της χρονιάς, το οποίο στο παρελθόν έχει απονεμηθεί σε καλλιτέχνες όπως η Billie Eilish, η Lauryn Hill, η Αντέλ και ο Chance the Rapper, πήγε στη γεννημένη στη Νέα Υόρκη τραγουδίστρια της τζαζ Samara Joy.



Στα άλλα αξιοσημείωτα της βραδιάς, η Βαϊόλα Ντέιβις έγινε επίσης μέλος του EGOT club, το όρου που απονέμεται στους καλλιτέχνες που έχουν κερδίσει ένα Emmy, ένα Grammy, ένα Oscar και ένα Tony. Η ηθοποιός κέρδισε Grammy για το ακουστικό βιβλίο των απομνημονευμάτων της Finding Me. Άλλα μέλη της αποκλειστικής αυτής κατηγορίας είναι η Όντρεϊ Χέπμπορν, ο Τζον Λέτζεντ και η Γούπι Γκόλντμπεργκ. Η Ντέιβις αργότερα χειροκροτήθηκε όρθια κατά την παρουσίαση ενός βραβείου στη σκηνή.

Η ηθοποιός Βαϊόλα Ντέιβις