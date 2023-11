Κυκλοφόρησε το νέο τραγούδι της Dua Lipa -Ενθουσιασμένοι οι fans, πάνω από 9 εκατ. προβολές σε μία ημέρα - iefimerida.gr

Η αναμονή τελείωσε: μετά από μια σειρά αινιγματικών αναρτήσεων και από την επίσημη ανακοίνωσή της, η Dua Lipa κυκλοφόρησε το νέο της τραγούδι, «Houdini».

Αναμενόμενα, το νέο κομμάτι της Dua Lipa προκάλεσε ήδη χαμό, καθώς οι fans έσπευσαν να το ακούσουν αμέσως, ακόμα κι αν ήταν αργά τη νύχτα όταν έγινε διαθέσιμο στη χώρα τους (όπως στη δική μας).

Ακούστε το νέο τραγούδι της Dua Lipa και δείτε το βίντεο κλιπ:

Εκατομμύρια προβολές σε μία ημέρα για το νέο τραγούδι της Dua Lipa

Στο YouTube, ήδη, το απόγευμα της Παρασκευής, της πρώτης ημέρας κυκλοφορίας του Houdini, οι προβολές έχουν φτάσει τα 9 εκατομμύρια, ενώ τα σχόλια έχουν γεμίσει με fans της σταρ που εκφράζουν τον ενθουσιασμό τους.

Εξάλλου, πρόκειται για το πρώτο τραγούδι της Lipa μετά το Dance the Night, που ήταν το πιο πετυχημένο από τα κομμάτια του soundtrack της ταινίας Barbie, και μετά από το εξαιρετικό άλμπουμ Future Nostalgia.

Πώς είναι το Houdini, το νέο κομμάτι της Dua Lipa

Οι φήμες που είχαν κυκλοφορήσει και ήθελαν την επιστροφή της Dua Lipa να έχει έντονες επιρροές από τον «ψυχεδελικό» ήχο, τελικά δεν ανταποκρίνονται πλήρως στην πραγματικότητα.

Το Houdini διαφοροποιείται κάπως από την disco pop του Future Nostalgia, αλλά δεν ξεφεύγει σημαντικά από τα όρια της ποπ που τραγουδά η Dua Lipa.

Είναι ένα τραγούδι που αξιοποιεί την ιδιαίτερη φωνή της, αν και με πιο διακριτικό τρόπο απ’ ό,τι το έκαναν άλλα στο παρελθόν, ενώ εισάγει και κάποιες ενδιαφέρουσες πινελιές, όπως ένα εντελώς απροσδόκητο κιθαριστικό σόλο στο τέλος, γεμάτο με παραμόρφωση.

Στο υπόλοιπο κομμάτι, η Lipa τραγουδά πάνω σε μια έντονα catchy μελωδία μπάσου, ενώ τα -βγαλμένα από τη δεκαετία του 1980- synths έχουν κεντρικό ρόλο.

Δεν πρόκειται για εντελώς διαφορετική «συνταγή», δηλαδή, αλλά δεν ήταν αναγκαίο κάτι τέτοιο. Η Dua Lipa είναι πάρα πολύ άνετη στο νέο στιλ της, χορεύει εκρηκτικά στο βίντεο κλιπ και μοιάζει να διασκεδάζει πολύ με το χορευτικό τραγούδι, σε μια εξαιρετική παραγωγή με τους Danny L Harle (πρόσφατα ακούσαμε δουλειά του στο Desire, I Want To Turn Into You, της Caroline Polachek) και Kevin Parker (Tame Impala).

Παρόλο που τα ονόματα στην παραγωγή και τα teasers μάς προϊδέασαν για μια μεγάλη στροφή στη μουσική της νέας δουλειάς της Dua Lipa, το αποτέλεσμα, με βάση το πρώτο κομμάτι του επερχόμενου δίσκου, δεν φαίνεται να απομακρύνεται από τις ρίζες της.

Η εξέλιξη της disco pop της Dua Lipa

Άλλωστε, η Dua Lipa δεν έγινε γνωστή για τους ιδιαίτερους πειραματισμούς της, όπως άλλοι/ες ποπ σταρ, αλλά για ένα πιο απλό, σε σημεία old school στιλ, για μια χορευτική ποπ με σύγχρονο ύφος και στοιχεία βίντατζ.

Στο νέο της τραγούδι, η ισορροπία μεταξύ νέου και παλιού είναι πιο ζυγισμένη από ποτέ, σε ένα σημερινό track που κουβαλά λίγη από τη «μαγεία» παλιότερων εποχών, χωρίς να στηρίζεται αποκλειστικά σε αυτή και στη νοσταλγία που προκαλεί.

Οι στίχοι δεν αφορούν τον θρυλικό «μάγο» παρά μόνο συμβολικά («Έρχομαι και φεύγω/ Απόδειξε ότι έχεις το δικαίωμα να με ικανοποιήσεις/ Πιάσε με ή θα φύγω /Houdini). Το βίντεο κλιπ ταιριάζει στο θέμα του τραγουδιού, καθώς η τραγουδίστρια χορεύει σε ένα στούντιο ενώ χορευτές εμφανίζονται και εξαφανίζονται γύρω της.

Στην ανακοίνωσή της η Lipa αναφέρει: «Αυτό το κομμάτι αντιπροσωπεύει τα πιο φωτεινά και απελευθερωτικά κομμάτια της ζωής μου ως single. Το 'Houdini' είναι παιχνιδιάρικο, εξερευνά το αν κάποιος αξίζει πραγματικά τον κόπο μου ή αν στο τέλος θα τον αγνοήσω. Ποτέ δεν ξέρεις πού μπορεί να σε οδηγήσει κάτι, αυτή είναι η ομορφιά του να είσαι ανοιχτός σε ό,τι σου φέρνει η ζωή».

«Το τραγούδι μιλάει ουσιαστικά για το να ξέρεις πότε πρέπει να μείνεις και πότε πρέπει να φύγεις», δήλωσε η Lipa την Παρασκευή στον Greg James του BBC Radio 1.

«Είναι ένα πολύ σκοτεινό ψυχεδελικό club track για αργά το βράδυ», πρόσθεσε.

Το Houdini δεν είναι ένα αλλόκοτο πειραματικό κομμάτι. Είναι το επόμενο βήμα, η λογική εξέλιξη μετά το Future Nostalgia, ένα εξαιρετικό τραγούδι που «χτίζει» πάνω στις βάσεις του πολύ επιτυχημένου άλμπουμ.

Η γενικότερη αίσθηση που αφήνει το Houdini δεν απομακρύνεται πολύ από εκείνη του Future Nostalgia, ωστόσο η μουσική αυτήν τη φορά περιλαμβάνει πιο ενδιαφέρουσες ιδέες.

Με ζωντανή μπάντα ηχογραφήθηκε το Houdini, πότε θα έρθει το νέο άλμπουμ της Dua Lipa

Το τραγούδι, το πρώτο single από το πολυαναμενόμενο τρίτο άλμπουμ της Dua Lipa, κυκλοφόρησε στη 1:00 μετά τα μεσάνυχτα, την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου (ώρα Ελλάδας).

Το Houdini γράφτηκε από τη Lipa μαζί με τους Parker και Harle καθώς και τους κορυφαίους συνθέτες Tobias Jesso Jr. (Adele, Harry Styles, Miley Cyrus) και Caroline Ailin (η οποία έχει συνυπογράψει αρκετές επιτυχίες της Lipa).

Φωτογραφίες από την ηχογράφηση ανέβασε η Dua Lipa:

Η Lipa εξήγησε ότι η ίδια και ο Parker ηχογράφησαν το άλμπουμ με ζωντανή μπάντα για να δημιουργήσουν ενέργεια σαν εκείνη που είχε στις εμφανίσεις της στην περιοδεία.

Δεν γνωρίζουμε, ως τώρα, ποιο ακριβώς θα είναι το στιλ του τρίτου άλμπουμ της Dua Lipa. Πρόσφατα δήλωσε στους New York Times ότι είναι εμπνευσμένο από την «ψυχεδέλεια σε στιλ δεκαετίας του 1970» -κάτι που δεν γίνεται εντελώς σαφές με βάση την πρώτη «γεύση» που μας δίνει το Houdini, άρα θα πρέπει να περιμένουμε για τα επόμενα κομμάτια.

Μιλώντας με το Variety στα τέλη του περασμένου έτους, η σταρ είχε πει, αναφερόμενη στο επερχόμενο άλμπουμ της: «Έκανα πλήρη στροφή καθώς συνέχισα να δουλεύω, και πραγματικά αισθάνομαι τώρα ότι αρχίζει να βγάζει νόημα. Οπότε θα συνεχίσω να γράφω τους πρώτους μήνες του νέου έτους και θα δω πού θα με οδηγήσει».

Η Dua Lipa είχε προσθέσει: «Το άλμπουμ είναι διαφορετικό - εξακολουθεί να είναι ποπ, αλλά είναι διαφορετικό ηχητικά, και υπάρχει ένα πιο έντονο στιχουργικό θέμα. Αν σας έλεγα τον τίτλο, όλα θα έβγαζαν νόημα - αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε».

Δεν υπάρχει ακόμα επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας για το νέο άλμπουμ, του οποίου ο τίτλος δεν έχει γίνει γνωστός, αλλά η κυκλοφορία αναμένεται στις αρχές του επόμενου έτους.