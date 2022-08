Ταινίες που δεν κυκλοφόρησαν ποτέ -Ποιες παραγωγές πήγαν στο «νεκροταφείο» του Χόλιγουντ και γιατί - iefimerida.gr

Παρά τα 90 εκατομμύρια δολάρια που δαπανήθηκαν και την προγραμματισμένη ημερομηνία κυκλοφορίας για το τέλος του τρέχοντος έτους, η Warner Bros ανακοίνωσε ότι η πολυαναμενόμενη ταινία Batgirl, μπήκε στο ράφι.

Το Batgirl, μια μεγάλου προϋπολογισμού ταινία με μια γυναικεία εκδοχή του εμβληματικού σούπερ ήρωα, δεν πρόκειται να κυκλοφορήσει, παρά το γεγονός ότι είχε ολοκληρωθεί πλήρως.

Η ανταπόκριση στις δοκιμαστικές προβολές ήταν τόσο απαίσια που την ακύρωσαν, καθιστώντας την ίσως την πιο ακριβή ταινία που έχει γυριστεί ποτέ και δεν θα δει ποτέ το φως της δημοσιότητας, αν και δεν είναι σε καμία περίπτωση η μόνη παραγωγή μεγάλου προϋπολογισμού που δεν κατάφερε ποτέ να βγει στις οθόνες.

Εντάσσεται σε ένα «νεκροταφείο ταινιών» που μπήκαν στο ράφι, μεταξύ των οποίων μια ταινία που σκηνοθετούσε ο Louis C.K. για την αποπλάνηση μιας 17χρονης, μια τρισδιάστατη φαντασίωση με γοργόνες και ένα κατασκοπευτικό θρίλερ με πρωταγωνιστή τον Michael Flatley- από το Lord of the Dance.

Το στούντιο απέδωσε το τσεκούρωμα της σχεδόν ολοκληρωμένης ταινίας σε «στρατηγική στροφή της ηγεσίας», επιμένοντας ότι η επιλογή δεν έγινε λόγω της «απίστευτα ταλαντούχας» πρωταγωνίστριας του In the Heights Leslie Grace.

Ωστόσο, οι κριτικοί υποστήριξαν ότι υπεύθυνη για την ακύρωση, ήταν η προθυμία της ταινίας να είναι «woke».

Με σενάριο της Christina Hodson - η οποία έγραψε το Birds Of Prey με επίκεντρο τη Harley Quinn - κάποιοι ισχυρίστηκαν ότι η ταινία έβαλε τις «προοδευτικές» αξίες της πάνω από όλες τις άλλες ανησυχίες.

Batgirl

Σύμφωνα με το Cosmic Book News, όσοι πρόλαβαν να δουν την ταινία απογοητεύτηκαν από τα κοστούμια και την έλλειψη χρόνου προβολής του Μάικλ Κίτον.

Παρακάτω, η Femail αποκαλύπτει τις άλλες ταινίες που έμειναν στην ιστορία του κινηματογράφου με τον χειρότερο δυνατό τρόπο, αφού μπήκαν στο ράφι πριν φτάσουν στη μεγάλη οθόνη.

Scoob!: Holiday Haunt

Η μοίρα του σχεδόν ολοκληρωμένου sequel του Scoob! ανακοινώθηκε ταυτόχρονα με το τσεκούρωμα του Batgirl, αν και οι ακριβείς λόγοι δεν έγιναν σαφείς.

Η ταινία κινουμένων σχεδίων θα περιέγραφε λεπτομερώς τα γεγονότα που ακολούθησαν το Scoob! του 2020 σε ένα πολυσύμπαν.

Ο Tony Cervone, ο οποίος σκηνοθέτησε την πρώτη ταινία Scoob! πρόσθεσε στην απογοήτευση για το τσεκούρωμα της συνέχειας. «Η ταινία έχει σχεδόν τελειώσει και βγήκε υπέροχη. Είμαι πέρα για πέρα συντετριμμένος», έγραψε στο Instagram.

Στην ταινία επρόκειτο να πρωταγωνιστήσει ο 14χρονος Iain Armitage, γνωστός από το ρόλο του στο Young Sheldon, ως Shaggy.

Τουιτάροντας μετά την ανακοίνωση της ακύρωσης της ταινίας, ο έφηβος ηθοποιός έγραψε: «Λυπάμαι πολύ που μοιράζομαι αυτά τα θλιβερά νέα. Λάτρεψα που δούλευα σε αυτό, και μόλις έκανα άλλη μια συνεδρία ως Young Shaggy την περασμένη εβδομάδα και η ταινία φαινόταν σχεδόν ολοκληρωμένη».

Eνώ δεν υπάρχει επίσημος λόγος για την απόφαση να μπει στο ράφι το Scoob! Holiday Haunt, οι άνθρωποι που εμπλέκονται με την παραγωγή έχουν αφήσει υποψίες.

Ο συν-σεναριογράφος της ταινίας Paul Dini είπε σε έναν θαυμαστή στο Twitter ότι η ταινία ήταν «95% ολοκληρωμένη» τη στιγμή που πάρθηκε η απόφαση.

Πρόσθεσε ότι ένα απόσπασμα της ταινίας που δοκιμάστηκε από το κοινό είχε πάει καλά, και υποστήριξε ότι δεν είχε «καμία επιχειρηματική λογική» να καταργηθεί αυτό που θα μπορούσε να γίνει blockbuster.

I Love you, Daddy

Το I Love You Daddy γράφτηκε και σκηνοθετήθηκε από τον Louis C.K. και παρουσίαζε έναν ηλικιωμένο σκηνοθέτη - τον οποίο υποδυόταν ο John Malkovich - που αποπλανούσε μια πολύ νεότερη γυναίκα, την China, την οποία υποδυόταν η Chloë Grace Moretz.

Ο C.K. πρωταγωνίστησε επίσης στην ταινία ως ο πατέρας της China, ως ένας τηλεοπτικός συγγραφέας και παραγωγός που είχε εκνευριστεί από τη σχέση της 17χρονης κόρης του με τον ηλικιωμένο σκηνοθέτη. Στο καστ των σταρ συμμετείχαν οι Rose Byrne, Charlie Day και Helen Hunt.

Ωστόσο, η ταινία αποσύρθηκε από την κυκλοφορία λίγες ώρες πριν οι πρωταγωνιστές βγουν στο κόκκινο χαλί για την πρεμιέρα της στις ΗΠΑ τον Νοέμβριο του 2017, μετά από μια ιστορία των New York Times που περιέγραφε λεπτομερώς ανησυχητικές αναφορές για πολλαπλές καταγγελίες σεξουαλικής κακοποίησης εναντίον του C.K.

Εξαφανίστηκε γρήγορα από τη μικρή και τη μεγάλη οθόνη, αφού πέντε γυναίκες εμφανίστηκαν και κατηγόρησαν τον ηθοποιό και κωμικό ότι αυνανιζόταν μπροστά τους ή μέσω τηλεφώνου.

Το HBO είχε ανακοινώσει ότι θα έκοβε τον C.K. από το αφιέρωμα "Night of Too Many Stars", όταν η φιλανθρωπική εκδήλωση για τον αυτισμό θα μεταδιδόταν από το δίκτυο στις 18 Νοεμβρίου.

Ανακοινώθηκε επίσης ότι το I Love You Daddy δεν θα έφτανε στους κινηματογράφους. Η The Orchard, η οποία αγόρασε τα δικαιώματα διανομής της ταινίας έναντι 5 εκατομμυρίων δολαρίων μετά την πρεμιέρα της στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο, ανέφερε σε ανακοίνωσή της: «Η The Orchard δεν θα προχωρήσει στην κυκλοφορία του "I Love You, Daddy».

Ακόμη και η πρωταγωνίστρια της ταινίας δήλωσε ότι δεν ήθελε να τη δει να κυκλοφορεί. «Νομίζω ότι θα πρέπει να εξαφανιστεί, ειλικρινά. Δεν νομίζω ότι είναι καιρός να έχουν φωνή αυτή τη στιγμή», δήλωσε η Chloe Grace Moretz σε συνέντευξή της στους New York Times, αναφερόμενη στους άνδρες που κατηγορούνται για σεξουαλική παρενόχληση.

«Φυσικά, είναι καταστροφικό να αφιερώνεις χρόνο σε ένα έργο και να το εξαφανίζεις», πρόσθεσε η ίδια, «αλλά ταυτόχρονα, αυτό το κίνημα είναι τόσο ισχυρό και τόσο προοδευτικό που είμαι απλά χαρούμενη που είμαι σε επικοινωνία με όλους και που βλέπω τη μεγάλη αλλαγή στο πρόσωπο της βιομηχανίας, η οποία νομίζω ότι είναι πολύ, πολύ πραγματική».

Empires of the Deep

Μια τρισδιάστατη ταινία γεμάτη δράση με τις περιπέτειες των γοργόνων - που εμπλέκονται σε μια φανταστική πλοκή, η οποία περιλαμβάνει έναν δαίμονα μάγο και ιππότες γοργόνες - δεν έχει ακόμη βγει στις αίθουσες.

Οι εργασίες για την ταινία - μια κινεζική-αμερικανική συμπαραγωγή - ξεκίνησαν το 2009, αφού το έργο χρηματοδοτήθηκε από τον Κινέζο δισεκατομμυριούχο Jon Jiang, ο οποίος έγραψε και το σενάριο. Πρόκειται για την πιο ακριβή ταινία που έχει βγει ποτέ από την Κίνα και σχεδιάστηκε ως ένα θεαματικό έπος που θα συναγωνιζόταν το Avatar.

Ο πρωταγωνιστικός ρόλος πήγε αρχικά στην Ιταλίδα ηθοποιό Monica Bellucci, για να αποσυρθεί και να αντικατασταθεί από το κορίτσι του Μποντ, την Olga Kurylenko. Παρόμοια προβλήματα υπήρχαν και στην εξεύρεση κατάλληλου σκηνοθέτη.

Το 2012, αντί να θεωρηθεί ως το αριστούργημα των πάνω από 130 εκατομμυρίων δολαρίων που σκόπευαν οι δημιουργοί του, το αμερικανικό τρέιλερ της ταινίας προκάλεσε την καυστική αντίδραση των κριτικών, οι οποίοι χλεύασαν τα «θλιβερά» ερασιτεχνικά ειδικά εφέ της.

Η Kristy Puchko, γράφοντας στο CinemaBlend.com, σχολίασε ότι «οι σκηνές ζωντανής δράσης φαίνονται τόσο χαμηλού προϋπολογισμού όσο το τηλεοπτικό Xena: Warrior Princess, και τα γραφικά υπολογιστή που μοιάζουν με βιντεοπαιχνίδι από τις αρχές της δεκαετίας του 2000».

Αναφερόμενος σχετικά, ο ιστότοπος Twitch τιτλοφόρησε το καυστικό άρθρο του: «Τρία χρόνια και 130 εκατομμύρια δολάρια αργότερα, το μόνο που έχουμε είναι η Olga Kurylenko με ένα κοχύλι στο κεφάλι».

The Day the Clown Cried

Ίσως δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι αυτή η ταινία του 1972 για έναν κλόουν τσίρκου που φυλακίζεται σε ναζιστικό στρατόπεδο συγκέντρωσης δεν έχει δει ακόμη το φως της δημοσιότητας.

Η πλοκή ακολουθεί τον ξεπεσμένο κλόουν τσίρκου Χέλμουτ Ντορκ, ο οποίος κάποτε είχε μεγάλη ζήτηση και περιόδευε σε όλο τον κόσμο, αλλά βρέθηκε χωρίς δουλειά στην αρχή του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Αφού βρέθηκε εκδιωγμένος από τον θίασο του τσίρκου του, ο Doork μεθάει και αρχίζει να παραληρεί για τον Αδόλφο Χίτλερ, με αποτέλεσμα να συλληφθεί από την Γκεστάπο.

Ο Doork ανακρίνεται από την Γκεστάπο, η οποία τον φυλακίζει σε ένα ναζιστικό στρατόπεδο για τρία χρόνια, κατά τη διάρκεια των οποίων ελπίζει ότι θα έχει την ευκαιρία να υποστηρίξει την υπόθεσή του.

Ενώ βρίσκεται στο στρατόπεδο και εξορίζεται από άλλους κρατούμενους που τον κοροϊδεύουν, ο Doork καταλήγει να δίνει παραστάσεις για παιδιά Εβραίους, τα οποία κρατούνται χωριστά από τους άλλους κρατούμενους. Ωστόσο, καταλήγει να χρησιμοποιείται από τους φρουρούς για να οδηγήσει τα παιδιά στο θάνατο στους θαλάμους αερίων.

Η εξαιρετικά αμφιλεγόμενη ιστορία οδήγησε τελικά στο να αποσυρθεί η ταινία, αλλά τα ερωτήματα σχετικά με την πλοκή βασάνιζαν τον πρωταγωνιστή της, Jerry Lewis, μέχρι και τον θάνατό του το 2017.

Ο κριτικός κινηματογράφου Jean-Michel Frodon, ο οποίος είναι ένας από τους μοναδικούς ανθρώπους που έχουν δει μια κόπια της ταινίας, δήλωσε στο Vanity Fair: «Πρόκειται για ένα πολύ παράξενο έργο».

Η ταινία, την οποία σκηνοθέτησε επίσης ο Lewis, παραμένει ημιτελής και ο γιος του Αμερικανού κωμικού έχει υποστηρίξει ότι δεν υπάρχει πλήρες αρνητικό της ταινίας.

Ωστόσο, το 2015, ο Lewis δώρισε ένα ατελές αντίγραφο της ταινίας στη Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου, με τον όρο να μην προβληθεί πριν από τον Ιούνιο του 2024.

Σύμφωνα με άρθρο των New York Times του 2018, παρόλο που υπάρχουν μάχες για τα πνευματικά δικαιώματα και ανάμεικτες κριτικές, εξακολουθεί να υπάρχει περιέργεια και όρεξη να εμφανιστεί το έργο στις οθόνες.

CobraGator

Ο τίτλος αυτής της ταινίας κάνει αυτό που λέει και αφήνει τους θεατές να καταλάβουν ότι πρόκειται να παρακολουθήσουν μια ταινία που ακολουθεί μια γενετική διασταύρωση μεταξύ μιας κόμπρας και ενός αλιγάτορα.

Η ταινία παρακολουθεί τη μανία που καταλαμβάνει το γενετικά συζευγμένο υβρίδιο. Δεν φαίνεται να υπάρχουν πολλές πληροφορίες σχετικά με το γιατί η ταινία δεν έχει κυκλοφορήσει.

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Tallahassee Democrat το 2014, ο σκηνοθέτης Jim Wynorski περιέγραψε την πλοκή ως εξής: «Ένας χωριάτης του Νότου που είναι ακόμα θυμωμένος με τον Βορρά, έκλεψε μερικά γονιδιώματα από ένα εργαστήριο και δημιούργησε έναν Κομπραγάτορα για να πάρει εκδίκηση».

Η ταινία πιστεύεται ότι χρειάστηκε μόλις 14 ημέρες για να γυριστεί το 2014 στο Caverns State Park στη Φλόριντα. Αν και δεν κυκλοφόρησε ποτέ ολόκληρη, η εταιρεία παραγωγής παρήγαγε ένα τρέιλερ.

Το 2014 το USA Today πήγε στα παρασκήνια των γυρισμάτων της ταινίας, τα οποία είχαν γυριστεί σε μεγάλο βαθμό μέσα σε σπηλιές του πάρκου.

Ο δημοσιογράφος Mark Hinson δεν μπόρεσε να προσδιορίσει την ακριβή πλοκή της ταινίας, αλλά αποκάλυψε ότι σε κάποιο σημείο ο CobraGator «επιτίθεται και καταβροχθίζει» έναν από τους πρωταγωνιστές.

Πρόσθεσε ότι τα γυρίσματα έπρεπε να διακοπούν όταν μια ομάδα τουριστών οδηγήθηκε μέσα στη σπηλιά.

Ο Wynorski βιντεοσκοπήθηκε να συνομιλεί με τους τουρίστες και να προωθεί το έργο του καθώς περιπλανιόντουσαν μέσα στο σπήλαιο - αλλά δυστυχώς δεν πρόλαβαν ποτέ να δουν το τελικό προϊόν.

Blackbird

Ο Michael Flatley σκηνοθέτησε, έγραψε, αυτοχρηματοδότησε και πρωταγωνιστεί σε αυτή τη συναρπαστική κατασκοπευτική ταινία - η οποία έκανε πρεμιέρα το 2018 και στη συνέχεια μυστηριωδώς «εξαφανίστηκε».

Ωστόσο, η ίδια η πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Raindance αμφισβητήθηκε, καθώς απέκλεισε τους δημοσιογράφους και δεν φάνηκε να προκαλεί καμία απολύτως αντίδραση των θαυμαστών, με αποτέλεσμα πολλοί να αναρωτιούνται αν κάποιος είχε δει την ταινία.

Παρά το γεγονός ότι δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα, ο Flatley κατάφερε με κάποιο τρόπο να πάρει το βραβείο καλύτερου ηθοποιού για την ερμηνεία του στο Blackbird στο περσινό φεστιβάλ κινηματογράφου του Μονακό.

Σύμφωνα με το Hollywood Reporter, η ταινία πήρε τελικά ημερομηνία κυκλοφορίας τον Σεπτέμβριο του 2022.

Μια περίληψη της πλοκής στο IMDb αναφέρει: «Ο προβληματικός μυστικός πράκτορας "Blackbird" αποσύρεται απότομα από την υπηρεσία και ανοίγει ένα πολυτελές νυχτερινό κέντρο στην Καραϊβική για να ξεφύγει από τις σκοτεινές σκιές του παρελθόντος του. Μια παλιά φλόγα καταφθάνει και αναζωπυρώνει τον έρωτα στη ζωή του, αλλά φέρνει μαζί της τον κίνδυνο».

Ο ίδιος ο Flatley επιβεβαίωσε την ημερομηνία κυκλοφορίας με δήλωσή του στο Twitter τον περασμένο μήνα.

Κατηγορώντας την πανδημία του κορωνοϊού, είπε ότι υπήρξαν αρκετές καθυστερήσεις στην παραγωγή της ταινίας και υποσχέθηκε στους Ιρλανδούς θαυμαστές ότι θα έχουν την πρώτη ευκαιρία να δουν την ταινία στους κινηματογράφους.

Ο Ιρλανδοαμερικανός χορευτής δήλωσε: «Έχουμε όλοι βάλει πολλά σε αυτό το έργο και για μένα είναι πολύ προσωπικό».

Οι συμπρωταγωνιστές του Flatley στην ταινία είναι σε μεγάλο βαθμό άγνωστοι, αλλά οι φίλοι του κινηματογράφου θα εντοπίσουν μια εμφάνιση του Eric Roberts, αδελφού της Julia.

Hippie Hippie Shake

Το Hippie Hippie Shake βασίζεται στα απομνημονεύματα του Αυστραλού συντάκτη Richard Neville - ο οποίος εργαζόταν στο σατιρικό περιοδικό Oz.

Παρά το καστ των βαρέων βαρών της βιομηχανίας - μεταξύ των οποίων οι Cillian Murphy, Sienna Miller, Sean Biggerstaff και Max Minghella - η ταινία παραμένει ακυκλοφόρητη.

Σε άρθρο του Whynow αναφέρεται ότι ζητήματα γύρω από την απεικόνιση πραγματικών προσώπων σταμάτησαν την εξέλιξη της ταινίας, όπως και άλλα ζητήματα της παραγωγής.

Αρχικά, η ταινία την οποία ανέλαβε η βρετανική εταιρεία παραγωγής Working Title το 1998, υπέστη μια σειρά καθυστερήσεων και πέρασε από διαφορετικούς σκηνοθέτες και σεναριογράφους.

Τον Σεπτέμβριο του 2007 τα γυρίσματα της ταινίας ξεκίνησαν τελικά, με τον σεναριογράφο Richard Neville να είναι αισιόδοξος για το μέλλον της.

Ο ίδιος δήλωσε: «Δεδομένου ότι ο κόσμος βρίσκεται σε πόλεμο, δεν θα μπορούσε να είναι καλύτερη χρονική στιγμή για να αναδείξουμε την τρελή, διασκεδαστική και πολιτική εποχή της δεκαετίας του 1960... Νομίζω ότι ο συγχρονισμός είναι αρκετά καταπληκτικός».

Με μεγάλα ονόματα πίσω από την ταινία, όπως ο σκηνοθέτης Beeban Kidron, ο οποίος σκηνοθέτησε επίσης την Bridget Jones: The Edge of Reason, υπήρχαν μεγάλες προσδοκίες.

Ωστόσο, τέσσερα χρόνια αργότερα, το 2011, η Working Title επιβεβαίωσε ότι δεν θα κυκλοφορούσε. Πίσω στο 2017, 10 χρόνια μετά την έναρξη των γυρισμάτων, η Σιένα Μίλερ δήλωσε ότι δεν πίστευε ότι το Hippie Hippie Shake θα έβλεπε ποτέ το φως της δημοσιότητας.

Δήλωσε στο Yahoo! Movies: «Δεν είμαι σίγουρη τι συνέβη με αυτό. Δεν νομίζω ότι είναι... Δεν νομίζω ότι θα το δούμε σε αυτό το σημείο. Δεν έμαθα ποτέ τι συνέβη. Είδα ένα πρόχειρο μοντάζ και ήταν μια πολύ όμορφη ταινία, αλλά υπήρξε κάτι νομικό ή κάτι άλλο. Δεν ξέρω».

10 Things I Hate About Life

Με πρωταγωνιστές τους Evan Rachel Wood, Thomas McDonell και Billy Campbell, αυτή η ανορθόδοξη ρομαντική κωμωδία έχει μια σκοτεινή υπόθεση.

Ένα έφηβο αγόρι και ένα κορίτσι, που και οι δύο σχεδιάζουν να αυτοκτονήσουν, καταλήγουν να ερωτευτούν. Τα γυρίσματα της ταινίας ξεκίνησαν το 2012, αλλά διακόπηκαν μόλις δύο μήνες αργότερα, όταν η Wood έμεινε έγκυος.

Υπήρξαν επίσης αλλαγές στη διοίκηση της εταιρείας παραγωγής, οι οποίες πιστεύεται ότι ήταν ο κύριος λόγος που τα γυρίσματα σταμάτησαν.

Μέχρι τη στιγμή που σταμάτησε η παραγωγή, υπήρχε αρκετό υλικό ώστε η εταιρεία παραγωγής να κυκλοφορήσει ένα διαφημιστικό τρέιλερ, αλλά μικρή πρόοδος σημειώθηκε στην ίδια την ταινία.

Τον Νοέμβριο του 2013 ανακοινώθηκε ότι τα γυρίσματα θα συνεχιστούν και μέχρι τον επόμενο χρόνο είχαν ολοκληρωθεί περίπου 30 λεπτά.

Ωστόσο, δημιουργήθηκαν εντάσεις όταν, το 2014, οι παραγωγοί της ταινίας μήνυσαν την Έβαν Ρέιτσελ Γουντ επειδή φέρεται να αρνήθηκε να επιστρέψει στα γυρίσματα, ανέφερε το Variety.

Οι δικηγόροι της ηθοποιού απέρριψαν την αγωγή ως «παράλογη» και η αγωγή θεωρείται ότι παραμένει ανεπίλυτη. Εν τω μεταξύ, δεν υπάρχει ακόμη καμία πληροφορία για την τύχη της ρομαντικής κομεντί.