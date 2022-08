Γιατί ακυρώθηκε η κυκλοφορία της ταινίας Batgirl, ενώ είχαν τελειώσει τα γυρίσματα -Έξαλλοι οι θαυμαστές - iefimerida.gr

Η προαναγγελθείσα ταινία Batgirl με πρωταγωνιστές τους ηθοποιούς Λέσλι Γκρέις, Μάικλ Κίτον και Μπρένταν Φρέιζερ δεν θα κυκλοφορήσει καθόλου.

Αυτό ανακοίνωσε απροσδόκητα η Warner Bros Discovery, παρά το γεγονός ότι τα γυρίσματα έχουν ήδη ολοκληρωθεί και η ταινία βρίσκεται στο post-production.

Σε σκηνοθεσία των σκηνοθετών της Ms Marvel, Adil El Arbi και Bilall Fallah, η ταινία είχε αρχικά πάρει το πράσινο φως το 2021, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης κίνησης της Warner Bros για τη δημιουργία ταινιών μεγάλου μήκους ειδικά για την υπηρεσία streaming HBO Max. Όμως το στούντιο επιβεβαίωσε την Τρίτη ότι η ταινία δεν θα έβγαινε ποτέ στην αγορά, ούτε στους κινηματογράφους ούτε στο HBO Max.

Στο Batgirl επρόκειτο να επαναλάβει ο Μάικλ Κίτον τον ρόλο του ως Batman, μαζί με την Γκρέις ως την ομώνυμη ηρωίδα Μπάρμπαρα Γκόρντον, τον Τζέι Κέι Σίμονς ως τον πατέρα της Μπάρμπαρα, τον επίτροπο Γκόρντον, και τον Φρέιζερ ως τον κακό Firefly.

Το Hollywood Reporter ανέφερε ότι ο προϋπολογισμός του Batgirl ήταν ένας παράγοντας στην απόφαση αυτή, αφού αυξήθηκε σε σχεδόν 90 εκατομμύρια δολάρια λόγω του κόστους που σχετίζεται με τα γυρίσματα κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19. Αν και ο προϋπολογισμός είναι χαμηλότερος από τον μέσο όρο των ταινιών υπερηρώων της DC, φέρεται να αποφασίστηκε ότι δεν είχε το «θέαμα που περιμένει το κοινό από τις ταινίες της DC» και δεν θα κάλυπτε τις απώλειες από την κυκλοφορία της.

Ωστόσο, η New York Post, η οποία δημοσίευσε την ιστορία την Τρίτη, επικαλέστηκε μια ανώνυμη πηγή που δήλωσε ότι ο προϋπολογισμός είχε στην πραγματικότητα ξεπεράσει τα 100 εκατομμύρια δολάρια και ότι η ταινία είχε τόσο κακή απόδοση κατά τις πρώτες δοκιμαστικές προβολές που η Warner Bros αποφάσισε να μειώσει τις απώλειες.

Η απόφαση αυτή σημαίνει ότι η ταινία συγκαταλέγεται στα πιο ακριβά ακυρωμένα κινηματογραφικά έργα που έχουν γίνει ποτέ.

Όπως ήταν αναμενόμενο, η απόφαση της Warner Bros άφησε πολλούς από τους θαυμαστές των κόμικ, έξαλλους. Υποστηρίζουν ότι αυτό είναι πολύ για όλους τους συντελεστές του Batgirl, αλλά και για τους fans, που ανυπομονούσαν επιτέλους να δουν μία ταινία με επίκεντρο μία από τις σημαντικότερες ηρωίδες της DC. Το Twitter «πήρε φωτιά» στο άκουσμα της είδησης.

Η κίνηση αυτή έρχεται εν μέσω αλλαγής ηγεσίας μετά τη συγχώνευση της Warner Bros με την Discovery τον Μάιο του 2021. Ο διευθύνων σύμβουλος της Warner Bros Discovery, David Zaslav, ο οποίος πρόσφατα επέβλεψε εκτεταμένες περικοπές στο CNN, συμπεριλαμβανομένου του κλεισίματος της υπηρεσίας streaming CNN+, αξίας 300 εκατ. δολαρίων, ένα μήνα μετά την έναρξή της, φέρεται να δίνει προτεραιότητα στη μείωση του κόστους και στον επαναπροσανατολισμό του στούντιο σε κινηματογραφικές ταινίες έναντι των έργων streaming.

Γράφοντας στο Variety, οι Adam B Vary και Brent Lang σημείωσαν ότι η απόφαση να ακυρωθεί εντελώς το Batgirl θα επέτρεπε στο στούντιο να «κάνει μια φορολογική απόσβεση», επικαλούμενοι πηγές που δήλωσαν ότι «θεωρήθηκε εσωτερικά ως ο πιο οικονομικά υγιής τρόπος για να ανακτήσει το κόστος (τουλάχιστον, στο λογιστικό βιβλίο)».

Αρκετές εκπομπές, όπως το Full Frontal With Samantha Bee, το The Last OG και το Chad, έχουν ακυρωθεί μετά τη συγχώνευση της Warner Bros με την Discovery, ενώ μια ταινία της DC Comics για τα Wonder Twins που βρισκόταν υπό ανάπτυξη έχει επίσης ακυρωθεί.