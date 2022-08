Γιατί η Warner Bros «κόβει» ταινίες και βάζει σε κίνδυνο μέχρι και το The Batman 2 - iefimerida.gr

Όταν ο CEO της Warner Bros/ Discovery, Ντέιβιντ Σασλάβ μίλησε στους επενδυτές στις 4 Αυγούστου, η πρώτη ερώτηση που δέχτηκε αφορούσε μια απόφαση που είχε πάρει δυο μέρες νωρίτερα.



Αυτή του να ακυρώσει την κυκλοφορία της ταινίας «Batgirl» βασισμένη στον ομώνυμο χαρακτήρα κόμικς της DC.

Αν ο Ζάσλαβ ήλπιζε ότι η απάντηση του θα βοηθούσε να ηρεμήσουν τα πράγματα τότε η πρόβλεψη του έπεσε έξω. Αντίθετα δημιούργησε ακόμα περισσότερα ερωτήματα στη βιομηχανία του θεάματος.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας γνωστοποίησε αυτό που φημολογείται εδώ και καιρό. Ότι η εταιρεία έχει «αναδιαρθρωθεί» για να δημιουργηθεί μια ομάδα με ένα «10ετές πλάνο που θα επικεντρωθεί μόνο στην DC», η οποία θα είχε «παρόμοια δομή αυτή που δημιούργησαν οι Άλαν Χορν, Μπόμπ Ίγκερ και Κέβιν Φάιτζ στην Disney/ Marvel».

Ο Ζάσλαβ, που ανέλαβε τα ηνία της εταιρείας τον Απρίλιο, δεν αποκάλυψε ποιοι θα αποτελέσουν τα μέλη αυτής της ομάδας, ούτε επιβεβαίωσε ότι ο Γουόλτερ Χάμαντα, το στέλεχος που ηγείται της μονάδας DC Films από το 2018, έχει ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο για το κινηματογραφικό σύμπαν της DC που να βρίσκεται σε εξέλιξη.

Μπορεί να ήταν κοινό μυστικό ότι η WB σκοπεύει να κάνει ένα «restart» στην DC, αλλά το γεγονός ότι τα πλάνα του Χαμάντα άρχισαν να μπαίνουν σε πάγο και η έλλειψη πληροφοριών για το μέλλον έφεραν σύννεφα ακόμα και για πρότζεκτ που θεωρούνταν σίγουρο ότι θα προχωρήσουν.

Μετά το Joker το χάος

Αυτή τη στιγμή το μόνο νέο κινηματογραφικό έργο της DC που έχει εξασφαλισμένο το πράσινο φως είναι το «Joker: Folie a Deux» το οποίο είναι προγραμματισμένο να βγει στους κινηματογράφους το 2024. Η συνέχεια της εξαιρετικά επιτυχημένης ταινίας «Joker» του 2019 η οποία απέφερε 1,07 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, πρόκειται να κοστίσει αρκετά περισσότερα σε σχέση με το πρώτο.

Τόσο ο Χόακιν Φινιξ όσο και ο σκηνοθέτης, Τοντ Φίλιπς, φημολογείται ότι θα λάβουν 20 εκατομμύρια δολάρια, ενώ η Lady Gaga θα εισπράξει 10 εκατομμύρια για την ερμηνεία της. Αυτοί οι μισθοί σε συνδυασμό με το κόστος παραγωγής που θα είναι μεγαλύτερο λόγω των πιο περίπλοκων σκηνών αναμένεται να εκτινάξουν το ποσό στα 150 εκατομμύρια δολάρια.

Παρά το υψηλότερο κόστος, η επιστροφή του Joker θα κοστίσει λιγότερο από τις περισσότερες ταινίες με σούπερ ήρωες που συχνά ξεπερνούν τα 200 εκατομμύρια δολάρια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το «The Batman» το οποίο έφερε στο ταμείο 770 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως σε ένα περιβάλλον πανδημίας.

Ο σκηνοθέτης και σεναριογράφος του «The Batman», Ματ Ριβς, βρίσκεται σε καλό δρόμο για ένα sequel με πρωταγωνιστή τον Ρόμπερτ Πάτινσον. Ωστόσο η κυκλοφορία της δεν είναι προγραμματισμένη στο άμεσο μέλλον κάτι που σημαίνει ότι δεν έχει πάρει οριστικά το πράσινο φως. Θα είναι μεγάλη έκπληξη να μη δούμε τη συνέχεια της ιστορίας, αλλά τα ξένα μέσα ενημέρωσης δεν μπορούν να αποκλείσουν τίποτα.

Για αρκετές άλλες ταινίες που βασίζονται σε χαρακτήρες της DC και βρίσκονται υπό ανάπτυξη, όπως για παράδειγμα η τρίτη ταινία της Wonder Woman, δεν έχουν κυκλοφορήσει ουσιαστικές ενημερώσεις από τότε που ανακοινώθηκε η δημιουργία τους. Μάλιστα, το variety επικοινώνησε με την WB για σχολιασμό επί του θέματος αλλά η εταιρεία δεν θέλησε να πάρει θέση.

Στον πάγο το πλάνο των δευτεροκλασάτων ηρώων στο HBO Max

Ο Τζέισον Κίλαρ, προηγούμενος CEO του ομίλου, είχε εγκρίνει το πλάνο που ήθελε πολλούς «δευτεροκλασάτους» ήρωες της DC να γίνονται γνωστοί, μέσω σειρών ή ταινιών, στο HBO Max πριν ενταχθούν σε μεταγενέστερες κινηματογραφικές κυκλοφορίες. Ωστόσο αυτό το πλάνο φαίνεται πως μπαίνει σε δεύτερη μοίρα με αποκορύφωμα το κόψιμο της ταινίας «Batgirl».

Ένα τέτοιο πρότζεκτ είναι το «Blue Beetle» που επικεντρώνεται στον πρώτο Μεξικανοαμερικανό υπερήρωα. Αρχικά ήταν προγραμματισμένο να προβληθεί στο HBO αλλά κρίθηκε καλύτερο να κυκλοφορήσει κανονικά στον κινηματογράφο με προϋπολογισμό 100 εκατομμύρια δολάρια. Πλέον η ταινία πρόκειται να προβληθεί στις αίθουσες μέσα στο 2023.

Τι οδήγησε στο ναυάγιο του «Batgirl»

Θα περίμενε κανείς ότι και το «Batgirl» θα μπορούσε να πάρει το δρόμο για τον κινηματογράφο αντί για αυτόν της τηλεόρασης. Ωστόσο το πρώτο director’s cut 10 εβδομάδων δεν άφησε ικανοποιημένα τα υψηλόβαθμα στελέχη. Πολλοί υποστηρίζουν ότι σε τόσο πρώιμο στάδιο καμία ταινία δεν μπορεί να έχει καλύτερα αποτελέσματα.

Παράλληλα δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το «Batgirl» σχεδιάστηκε για την τηλεόραση και όχι για την μεγάλη οθόνη οπότε δεν είχε μεγάλα σκηνικά που θα μπορούσαν να επηρεάσουν προς το καλύτερο το τελικό αποτέλεσμα. Ωστόσο αν η εταιρεία έπαιρνε την απόφαση να στείλει την ταινία στον κινηματογράφο θα ήταν απαραίτητο να γίνουν επαναληπτικά γυρίσματα. Η Warner/ Discovery έκρινε ότι αυτό θα ήταν σπατάλη χρημάτων.

Βέβαια το άκομψο κόψιμο της ταινίας «Batgirl» δεν έχει εμποδίσει την ταινία «Black Canary» με πρωταγωνίστρια την Ζουρνέ Σμολετ που θα επαναλάβει το ρόλο από το «Bird of prey and th Fantaboulous Emancipation of One Harley Quinn» toy 2020, να βρίσκεται σε εξέλιξη για να κυκλοφορήσει στο HBO Max.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι νέοι επικεφαλής του Warner Bros Pictures Group, Μάικλ Ντε Λούκα και Πάμελα Άμπντι έχουν αναλάβει το δύσκολο έργο του να αποκαταστήσουν τις σχέσεις του ομίλου με την πρωταγωνίστρια του «Batgirl» Λέσλι Γκρέις με σκοπό να υποδυθεί το ρόλο σε μια μελλοντική ταινία της DC αν αυτό κριθεί απαραίτητο.

Οι πονοκέφαλοι για το «αφεντικό» της DC

Ο Ζάσλαβ μπορεί να είναι ο άνθρωπος που πήρε σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον της DC αλλά θέλει να έχει έναν άνθρωπο εμπιστοσύνης στην ηγεσία της DC. Κάποιον που θα μπορεί να υποστηρίξει το πλάνο που δεν είναι άλλο από το να φτιάξει ένα ανάλογο σύμπαν με αυτό της Marvel. Το όνομα του μπορεί να μην έχει γίνει ακόμα γνωστό ωστόσο όποιος και αν είναι αυτός θα πρέπει να αντιμετωπίσει ορισμένα προβλήματα.

Θυμίζουμε ότι το μοντέλο της Marvel, αυτό που επιδιώκει να υιοθετήσει η DC, θέλει όλες τις σειρές και τις ταινίες να συνδέονται στο τέλος με κάποιο τρόπο. Αυτό το πλάνο είχε εγκαταλειφθεί στο παρελθόν από την DC η οποία επικεντρώθηκε σε Stand Alone πρότζκετ και ορισμένα από αυτά είναι ιδιαίτερα επιτυχημένα. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούν να ενταχθούν σε ένα νέο universe ούτε να μείνουν στο συρτάρι έτσι εύκολα.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η σειρα που ετοιμάζει ο Ματ Ριβς για τον χαρακτήρα του πιγκουίνου από το «The Batman», ενώ παράλληλα ο Τζέιμς Γκαν εξακολουθεί να σχεδιάσει τη δεύτερη σεζόν του «Peacemaker» της Spin Off σειράς του «The Suicide Squad» με τον Τζον Σίνα. Δυο πρότζεκτ εντελώς αυτόνομα που δεν μπορούν να ενταχθούν σε ένα ενιαίο κινηματογραφικό σύμπαν.

Το μόνο σίγουρο είναι αυτή τη στιγμή ελάχιστοι μπορούν να είναι βέβαιοι για το μέλλον τους στο κινηματογραφικό - τηλεοπτικό σύμπαν της DC.