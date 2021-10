«Ο Χορός των 41»: Η ιστορία του μεγαλύτερου gay σκανδάλου στο Μεξικό έγινε ταινία στο Netflix | ΖΩΗ | iefimerida.gr

Μια νέα ταινία στο Netflix,«Ο Χορός των 41» (Dance of the Forty One) αφηγείται την αληθινή, συναρπαστική και τραγική ιστορία του μεγαλύτερου γκέι σκανδάλου στην ιστορία του Μεξικού.

Eχουν περάσει 120 χρόνια από εκείνο το βράδυ της 17ης Νοεμβρίου του 1901, όταν οι μεξικάνικες αρχές εισέβαλλαν σε ένα ιδιωτικό σπίτι στην Πόλη του Μεξικό και συνέλαβαν 41 άνδρες, επειδή, σύμφωνα με την επίσημη αναφορά χόρευαν μαζί, ενώ κάποιοι από αυτούς ήταν ντυμένοι με γυναικεία ρούχα και αξεσουάρ.

Η κυβέρνηση προσπάθησε με κάθε τρόπο να αποσιωπήσει την υπόθεση, καθώς πολλοί από τους άνδρες ήταν μέλη της υψηλής κοινωνίας και πράγματι η πλήρης λίστα των παρευρισκόμενων δεν έγινε ποτέ γνωστή. Mάλιστα, φημολογήθηκε ότι ένας από τους άνδρες που είχε παρευρεθεί στον χορό ήταν ο γαμπρός του προέδρου, Ignacio de la Torre y Mier, αλλά τον άφησαν ελεύθερο λόγω του στάτους του.

