Survivor 4: Η αντίδραση της Μαριαλένας με την είσοδο του πρώην της: «Ξερνάω, δεν μπορώ, ρε παιδιά» - Πάρτι στο Twitter [βίντεο]

Ενα ανατρεπτικό επεισόδιο Survivor 4 παρακολουθήσαμε το βράδυ της Κυριακής.

Συγκεκριμένα στην καλύβα των Μπλε έκαναν την είσοδο τους τρεις νέοι παίκτες. Ανάμεσα σε αυτούς και ο Σάκης Κατσούλης που είναι ο πρώην της Μαριαλένας Ρουμελιώτη. Ωστόσο οι εκπλήξεις δεν σταματούν εδώ, καθώς στο Survivor 4 εισέβαλε και η Χριστίνα Κεφαλά, με την οποία ο Σάκης Κατσούλης έκανε σχέση μετά τον χωρισμό του με τη Μαριαλένα.

Φυσικά το σοκ ήταν μεγάλο για την παίκτρια του Survivor 4: «Το Survivor είναι το παιχνίδι των ανατροπών και μας το ξεκαθαρίζει για άλλη μια φορά, τι να πω μπήκε ο πρώην μου από εκεί που δεν το περίμενα. Ένας άνθρωπος που έχω ζήσει μια ιστορία στο παρελθόν δύο μήνες που είμασταν εδώ δεν περίμενα να δω κάτι τέτοιο, η νέα προσθήκη να είναι εκείνος. Έχουμε χωρίσει πριν λίγους μήνες και έχει έρθει με την γκόμενα του…Πραγματικά έχω φάει 60 μέρες σε αυτό το παιχνίδι και αυτό είναι το τελευταίο πράγμα που ήθελα να συμβεί. Δεν θέλω να μου ρίξει την ψυχολογία θα πορευτώ με αυτό και δεν θέλω να δημιουργήσω προβλήματα από αυτά που ήδη υπάρχουν…».

Στο μεταξύ, η έκπληξη της Μαριαλένας ήταν τόσο μεγάλη που δεν μπόρεσε να κρύψει την ένταση ούτε στους συμπαίκτες της, Αννα Μαρία Βέλλη και Τζέιμ Καφετζή με τους οποίους το συζήτησε στην παραλία: «Και μου κάνει λες και δεν τρέχει τίποτα, αδυνάτισες…ώπα, λίγο ώπα…Ξερνάω δεν μπορώ ρε παιδιά! Δεν ξέρω τι θα γίνει, αλήθεια σας λέω».

Από την άλλη ο Σάκης Κατσούλης μιλώντας στην κάμερα του Survivor 4 είπε «Με την Μαριαλένα δεν υπάρχει κανένα θέμα, ίσα – ίσα είναι ένας άνθρωπος που αγαπάω πολύ. Περάσαμε πολύ καλά δύο χρόνια. Δεν υπήρχαν τσακωμοί. Ο καθένας επέλεξε να τραβήξει το δρόμο του, από κοινού έγινε και δεν κρατήσαμε επαφές γι’ άλλους λόγους. Εγώ ασχολούμαι με επιχειρήσεις, ξεκίνησε και εκείνη κάτι δικό της, οπότε ο χρόνος ήταν περιορισμένος. Αν είχα θέμα δεν θα ερχόμουν εδώ, ήρθα να της δώσω δύναμη και να την ηρεμήσω. Είναι από τις καλύτερες παίκτριες και έχει μέλλον», ανέφερε χαρακτηριστικά ο νέος παίκτης του Survivor.

Φυσικά το Twitter παρακολούθησε με αμείωτο ενδιαφέρον την αντίδραση της Μαριαλένας και με τα σχόλια να είναι ξεκαρδιστικά!

