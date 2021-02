Survivor 4: Με Kylie Minogue η πρώτη ανάρτηση του Περικλή Κονδυλάτου -«Κάθε ξεκίνημα έχει και ένα τέλος»

Ο τελευταίος παίκτης που κλήθηκε να σβήσει τη δάδα του μετά το συμβούλιο του νησιού στο Surviror 4, ο Περικλής Κονδυλάτος, ήρθε και πάλι σε επαφή με τον κόσμο των social media έπειτα από δύο μήνες σιγής ασυρμάτου.

Η αποχώρησή του από το Survivor 4 συνοδεύτηκε από χειροκροτήματα τόσο της μπλε, όσο όμως και της κόκκινης ομάδας στο συμβούλιο του νησιού. Καθώς οι δύο ομάδες έχασαν από έναν αγώνα ασυλίας, είχαμε υποψήφιους προς αποχώρηση δυο παίκτες από κάθε μια. Τελικά, ήταν ο Περικλής Κονδυλάτος που χρειάστηκε να αποχωρήσει.

Το πρωί της Κυριακής, ο Περικλής Κονδυλάτος έκανε την πρώτη του ανάρτηση μετά την είσοδό του στο Survivor 4. Σε αυτή έγραφε στα αγγλικά τη φράση «κάθε ξεκίνημα έχει ένα τέλος». Μια φράση που συνοψίζει και όσα είπε μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος στο επεισόδιο που είδαμε το βράδυ της Τετάρτης.

Με Kylie Minogue η επιστροφή Κονδυλάτου στο Instagram

Αναδημοσιεύοντας το εισαγωγικό βίντεο που τον σύστηνε στους τηλεθεατές του Survivor 4 πριν από δύο μήνες, ο Περικλής Κονδυλάτος έκανε μια δεύτερη ανάρτηση στον λογαριασμό του Instagram λίγη ώρα αργότερα.

Σε αυτή παρέθετε τους στίχους του τραγουδιού Better The Devil You Know, που έχει ερμηνεύσει η Kylie Minogue με τη σημείωση «είτε σας αρέσει είτε όχι». Μεταξύ άλλων, οι στίχοι του τραγουδιού αναφέρουν «γιόρτασέ με για αυτό που είμαι, αντιπάθησέ με για εκείνο που δεν είμαι», αλλά και «θα είμαι ο κήπος (της Εδέμ) θα είσαι το φίδι, όλα μου τα φρούτα είναι δικά σου για να τα πάρεις».

Το κομμάτι αναφέρει επίσης «αγάπησέ με ή άφησέ με γιατί δεν πρόκειται ποτέ να σταματήσω» με στίχους που για όσους παρακολουθούν το Survivor 4 παίρνουν κυριολεκτικά άλλο νόημα.

Ακολουθήστε το iefimerida.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο iefimerida.gr