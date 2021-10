Κι όμως... αυτοί οι σταρ έχουν βασιλικές συγγένειες -Οι συγγενικοί δεσμοί της Μαντόνα, της Αντζελίνα Τζολί κι άλλων celebrities με γαλαζοαίματους | ΖΩΗ | iefimerida.gr

Οι περισσότεροι σταρ είναι συνηθισμένοι στον πλούτο και στη χλιδή και στο να τους συμπεριφέρονται σαν να είναι μέλη κάποιας βασιλικής οικογένειας.

Ωστόσο, όπως αποδεικνύεται, μια σειρά από διασημότητες που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε στη μικρή και τη μεγάλη οθόνη έχουν όντως βασιλικό αίμα στις φλέβες τους.

Ο κωμικός Τζος Γουίντικομπ, είναι ο πιο πρόσφατος διάσημος που έμαθε ότι σχετίζεται με γαλαζοαίματους. Σχεδόν τα έχασε, όταν του είπαν ότι ο έξι φορές παντρεμένος μονάρχης Ερρίκος Η΄ της Αγγλίας είναι ο 23 φορές προπάππους του στην εκπομπή του ITV «Ποιος νομίζεις ότι είσαι;»

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Γουίντικομπ ανακάλυψε επίσης ότι κατάγεται από τον βασιλιά Εδουάρδο Α' της Αγγλίας σε ένα νέο επεισόδιο της εκπομπής του BBC, στο οποίο διασημότητες εντοπίζουν τα γενεαλογικά τους δέντρα με τη βοήθεια ειδικών γενεαλογίας.

Ο δεσμός του με τον Ερρίκο Η' είναι μέσω μιας μακρινής προγιαγιάς του, που λέγεται ότι ήταν η παράνομη κόρη του βασιλιά. «Ξεπέρασε τις προδοκίες μου. Περίμενα μόνο δύο αγρότες», είπε ο Τζος.

Ακόμα, έμαθε ότι ο δέκα φορές προπάππους του Χένρι Ριτς, ήταν ο πρώτος κόμης της Ολλανδίας, έμπιστος σύμβουλος του βασιλιά Καρόλου Α'.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όμως ο Τζος δεν είναι ο μόνος διάσημος που προέρχεται από βασιλική οικογένεια. Σύμφωνα με τη Sun, υπάρχουν και μερικοί άλλοι που έχουν βασιλικό αίμα στις φλέβες τους...

Κιτ Χάρινγκτον

Ο χαρακτήρας του Τζον Σνόου είναι ο απρόθυμος King of the North στο Game of Thrones. Δεν είναι μόνο μέρος σεναρίου σειράς, καθώς στην πραγματική ζωή, ο ηθοποιός Κιτ Χάρινγκτον έχει όντως βασιλικούς δεσμούς.

Ο Βρετανός σταρ είναι απόγονος του Καρόλου Β' της Αγγλίας και οι βασιλικοί του δεσμοί προέρχονται από τη γιαγιά του από την πλευρά του πατέρα του, τη Λαβέντερ Σεσίλια Ντένι.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μέγκαν Μαρκλ

Όπως αποδεικνύεται, η Μέγκαν Μαρκλ, ήταν πάντα συγγενής με τη βρετανική βασιλική οικογένεια, ακόμη και πριν παντρευτεί τον πρίγκιπα Χάρι.

Σύμφωνα με γενεαλόγους, η πρώην ηθοποιός της σειράς «Suits» είναι άμεσος απόγονος του βασιλιά Εδουάρδου Γ' της Αγγλίας, ο οποίος κυβέρνησε από το 1327 έως το 1377. Αυτό κάνει εκείνη και τον Χάρι 17α ξαδέλφια!

Η Μέγκαν Μαρκλ κι ο πρίγκιπας Χάρι είναι 17α ξαδέλφια!

Μπιγιονσέ

Μπορεί να είναι γνωστή ως Queen Bey, αλλά η Μπιγιονσέ Νόουλς σχετίζεται στην πραγματικότητα με τη βασιλική οικογένεια.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η διάσημη τραγουδίστρια μπορεί να εντοπίσει τις βασιλικές της ρίζες στη Λουιζιάνα και πίσω στους Γάλλους. Ο κοινός πρόγονος που μοιράζεται, είναι ο βασιλιάς Ερρίκος Β' της Αγγλίας, ο οποίος ήταν ο 24ος προπάππους της βασίλισσας Ελισάβετ.

Μαντόνα

Η Μαντόνα είναι αναμφίβολα η βασίλισσα της ποπ και είναι επίσης royal όταν πρόκειται για την οικογένειά της.

Η σούπερ σταρ είναι ένατη ξαδέρφη, συγγενής μικρότερη κατά μία γενιά, της Δούκισσας της Κορνουάλης, Καμίλα Πάρκερ-Μπόουλς. Ο πρώην σύζυγός της, Γκάι Ρίτσι, είναι επίσης συγγενής με τη βασιλική οικογένεια της Αγγλίας, καθώς είναι έκτος ξάδερφος με τη Δούκισσα του Κέιμπριτζ και ήταν καλεσμένος στο γάμο της με τον πρίγκιπα Γουίλιαμ.

Τόσο ο Γκάι Ρίτσι, όσο και η Μαντόνα έχουν συγγένεια με τη βρετανική βασιλική οικογένεια / Φωτογραφία: AP/Evan Agostini

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ρέιφ Φάινς

Όχι μόνο κέρδισε το βραβείο Τόνι για τον ρόλο του πρίγκιπα Άμλετ στο Μπρόντγουεϊ το 1995, αλλά ο Ρέιφ Φάινς είναι επίσης όγδοος ξάδερφος με τον πρίγκιπα Κάρολο.

Σύμφωνα με τους Financial Times, σχετίζονται με τον Ιάκωβο Β' της Σκωτίας, ο οποίος κυβέρνησε κατά τη δεκαετία του 1400.

Θάντι Νιούτον

Ως κόρη μιας πριγκίπισσας της Ζιμπάμπουε, η Θάντι Νιούτον (Thandie Newton) είναι στην πραγματικότητα η ίδια μια πριγκίπισσα. Είναι κόρη μιας πριγκίπισσας της Ζιμπάμπουε και ενός Βρετανού τεχνικού εργαστηρίου και σύμφωνα με το έθιμο είναι κι αυτή πριγκίπισσα.

Tο όνομα της προέρχεται από τις ρίζες της μητέρας της: «Thandiwe» σημαίνει αγαπημένη στη Shona, μια γλώσσα Bantu που ομιλείται ευρέως στη Ζιμπάμπουε, σύμφωνα με το USA Today. Σε συνέντευξή της στη βρετανική Vogue, η 48χρονη ηθοποιός ανακοίνωσε ότι θέλει να επαναφέρει την πραγματική ορθογραφία του ονόματός της, που είναι Thandiwe. «Αυτό είναι το όνομά μου», είπε. «Πάντα ήταν το όνομά μου. Παίρνω πίσω αυτό που είναι δικό μου».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Θάντι Νιούτον είναι στην πραγματικότητα η ίδια μια πριγκίπισσα / Φωτογραφία: Shutterstock

Η αλλαγή του ονόματός της προέκυψε κατά τη διάρκεια που φοιτούσε σε Καθολικό σχολείο ως μια προσπάθεια προσαρμογής. Επίσης, ήταν πολύ πιο εύκολο για να κάνει καριέρα στον χώρο της σόουμπιζ.

Τομ Χανκς

Πολλοί θεωρούν ότι ο Τομ Χανκς είναι μέλος του Χόλυγουντ royalty όπως λέγεται, χάρη στην λαμπρή καριέρα του. Ωστόσο, μπορεί να ισχυρίζεται ότι είναι όντως γαλαζοαίματος, καθώς στην πραγματικότητα είναι απόγονος του βασιλιά Ιωάννη της Αγγλίας, ο οποίος κυβέρνησε από το 1199 έως το 1216.

Χιου Γκραντ

Ο Χιου Γκραντ είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς Άγγλους ηθοποιούς. Ο σταρ που γεννήθηκε στο Λονδίνο έχει επίσης βασιλικούς δεσμούς, καθώς είναι απόγονος του Ερρίκου Ζ ', του πρώτου μονάρχη του Οίκου των Τυδώρ, ο οποίος ήταν ο πατέρας του Ερρίκου Η'. Είναι επίσης συγγενής με τον Ιάκωβο Δ ', βασιλιά της Σκωτίας, ο οποίος κυβέρνησε μεταξύ 1488 και 1513.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ούμα Θέρμαν

Γνωρίζατε ότι η ηθοποιός του Kill Bill και πολλών άλλων επιτυχιών, Ούμα Θέρμαν, είναι 21η ξαδέλφη της βασίλισσας Ελισάβετ; Από την πλευρά του μπαμπά της, είναι άμεσος απόγονος του Εδουάρδου Α ', ο οποίος κυβέρνησε την Αγγλία μεταξύ 1272 και 1307.

Κι όμως.. η Ούμα Θέρμαν είναι ξαδέλφη της βασίλισσας Ελισάβετ / Φωτογραφία: Shutterstock

Τζόνι Ντεπ

Δεν είναι μόνο η Ούμα Θέρμαν που είναι μακρινή ξαδέλφη της βασίλισσας. Και ο Τζόνι Ντεπ έχει επίσης αυτούς τους δεσμούς μαζί με τη μονάρχη.

Ο σταρ των «Πειρατών της Καραϊβικής» είναι 20ος ξάδερφος της βασίλισσας, σύμφωνα με έναν γενεαλόγο που ερευνά το γενεαλογικό δέντρο του ηθοποιού. Και οι δύο είναι απόγονοι του Εδουάρδου Γ ', ο οποίος πέθανε το 1377.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ρόμπερτ Πάτινσον

Η φήμη του Ρόμπερτ Πάτινσον εκτοξεύθηκε όταν πρωταγωνίστησε στο Twilight, παίζοντας ένα βαμπίρ. Όσο κι αν ακούγεται απίστευτο, η οικογένειά του έχει συνδέσμους με τον Βλαντ τον Παλουκωτή, την πραγματική έμπνευση πίσω από τον Δράκουλα. Λέγεται επίσης ότι είναι μακρινός ξάδερφος του πρίγκιπα Γουίλιαμ και του πρίγκιπα Χάρι, σύμφωνα με τους γενεαλόγους.

Ο Ρόμπερτ Πάτινσον είναι μακρινός ξάδερφος του πρίγκιπα Γουίλιαμ και του πρίγκιπα Χάρι / Φωτογραφία: Suhtterstock

Πάρις Χίλτον

Μπορεί να φαίνεται περίεργο, αλλά και η Πάρις Χίλτον, προέρχεται από μια βασιλική συγγένεια. Κι όμως, η γνωστή κληρονόμος είναι η 20ή ξαδέλφη της βασίλισσας Ελισάβετ Β', αποδεικνύεται.

Και οι δύο σχετίζονται με τον Ερρίκο Β 'της Αγγλίας, ο οποίος κυβέρνησε από το 1154 έως το 1189.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Χίλαρι Νταφ

Η διάσημη Αμερικανίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια, Χίλαρι Νταφ, σχετίζεται επίσης με τη βασίλισσα Ελισάβετ, η οποία είναι 18η ξαδέλφη της. Οι δυο τους μοιράζονται έναν πρόγονο, τον βασιλιά Εδουάρδο Γ', ο οποίος κυβέρνησε μεταξύ 1327 και 1377.

Η Χίλαρι Νταφ έχει βασιλικό αίμα / Φωτογραφία: Shutterstock

Ελεν ΝτεΤζένερις

Πολλοί θεωρούσαν την Έλεν Ντε Τζένερις αδιαμφισβήτητη βασίλισσα της κωμωδίας μέχρι που εγκατέλειψε την εκπομπή της μετά από «τοξικές» φήμες και κατηγορίες εναντίον της από συνεργάτες της, αλλά και καλεσμένους.

Και μπορεί να είναι Αμερικανίδα, έχει σχέσεις όμως με τη βρετανική βασιλική οικογένεια, καθώς είναι 15η ξαδέλφη της Κέιτ Μίντλετον, Δούκισσας του Κέιμπριτζ. Είναι επίσης απόγονος του Βασιλιά Εδουάρδου Γ ', ο οποίος κυβέρνησε την Αγγλία από το 1327 μέχρι το θάνατό του το 1377

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τζέικ Τζίλενχαλ

Ο Τζέικ Τζίλενχαλ και η αδελφή του Μάγκι περπατούν τακτικά στο κόκκινο χαλί, αφού και οι δύο πρωταγωνιστούν σε ταινίες υψηλού προφίλ.

Γνωρίζατε όμως ότι συνδέονται επίσης με τον Βασιλιά Εδουάρδο Γ', μέσω του πατέρα τους; Αυτός ο βασιλικός δεσμός τους κάνει 19α ξαδέλφια με τη βασίλισσα Ελισάβετ.

Ο Τζέικ Τζίλενχαλ και η αδελφή του Μάγκι είναι μακρινά ξαδέλφια με τη βασίλισσα Ελισάβετ / Φωτογραφία: Shutterstock

Αντζελίνα Τζολί και Μπραντ Πιτ

Δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι η βασίλισσα του Χόλιγουντ έχει βασιλικούς δεσμούς στην πραγματική ζωή. Η Αντζελίνα Τζολί είναι συγγενής με τη γαλλική βασιλική οικογένεια και τον βασιλιά Φίλιππο Β ', ο οποίος βασίλεψε από το 1180 έως το 1223, είναι ένας από τους προγόνους της, από την πλευρά της μητέρας της.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο πρώην της σύζυγος έχει επίσης βασιλική καταγωγή. Η μητέρα του Μπραντ Πιτ συνδέεται με τον βασιλιά Ερρίκο Β' της Αγγλίας, ο οποίος κυβέρνησε από το 1154 έως το 1189.

Σελίν Ντιόν

Η Σελίν Ντιόν είναι διάσημη σε όλο τον κόσμο χάρη στις κορυφαίες επιτυχίες και την απίστευτη φωνή της. Ποιος θα περίμενε ότι η Καναδή τραγουδίστρια έχει κι αυτή βασιλικούς δεσμούς. Είναι συγγενής με τον βασιλιά Φίλιππο Β' της Γαλλίας, του οποίου η στέψη έγινε το 1179.