Δύο Αμερικανίδες που έγιναν πριγκίπισσες στην Ευρώπη -Γκρέις Κέλι και Μέγκαν Μαρκλ, οι ομοιότητες και οι διαφορές στο παραμύθι τους | ΖΩΗ | iefimerida.gr

Τη Μέγκαν Μαρκλ τη συγκρίνουν συχνά με την Γκρέις Κέλι, η οποία έγινε πριγκίπισσα του Μονακό το 1956, λόγω του ότι ήταν κι αυτή μια Αμερικανίδα ηθοποιός που έζησε το παραμύθι κι έγινε πριγκίπισσα.

Επίσης και οι δυο τους, ήταν διάσημες ηθοποιοί πριν παντρευτούν μέλη βασιλικών οικογενειών. Ωστόσο, η Γκρέις Κέλι αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την καριέρα της και την περιουσία της που απέκτησε στο Χόλιγουντ, για να γίνει μία royal.

Παρακάτω ακολουθούν οι ομοιότητες αλλά και οι διαφορές τους.

Η Γκρέις Κέλι και η Μέγκαν Μαρκλ, γεννήθηκαν και οι δύο στις ΗΠΑ και παντρεύτηκαν ξένους βασιλείς.

Η Γκρέις Κέλι γεννήθηκε στις 12 Νοεμβρίου 1929, στη Φιλαδέλφεια της Πενσυλβάνια. Σύμφωνα με το Biography, ο πατέρας της ήταν τρεις φορές χρυσός Ολυμπιονίκης στην κωπηλασία, ενώ η μητέρα της ήταν η πρώτη προπονήτρια γυναικείων αθλητικών ομάδων στο Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Μέγκαν Μαρκλ γεννήθηκε στις 4 Αυγούστου 1981 στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνια. Η μητέρα της, Ντόρια Ράγκλαντ, ήταν εκπαιδεύτρια γιόγκα, ενώ ο πατέρας της, Τόμας Μαρκλ, εργαζόταν στην τηλεόραση ως διευθυντής φωτός και φωτογραφίας.

Πρίγκιπας Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ κατευθύνονται στη δεξίωση του γάμου τους

Η Μέγκαν Μαρκλ και η Γκρέις Κέλι ήταν και οι δύο διάσημες ηθοποιοί πριν γίνουν μέλη βασιλικών οικογενειών.

Πριν γίνει ένα από τα πιο διάσημα μέλη βασιλικής οικογένειας σε ολόκληρο τον κόσμο, η Γκρέις Κέλι, η οποία έφυγε από τη ζωή το 1982, είχε μια πολύ επιτυχημένη καριέρα ως ηθοποιός. Έπαιξε στην πρώτη της ταινία, «Δεκατέσσερις ώρες», όταν ήταν μόλις 22 ετών. Η καριέρα της εκτοξεύτηκε το 1952 με την κυκλοφορία της ταινίας «High Noon».

Στη συνέχεια πρωταγωνίστησε στο «Mogambo» απέναντι από τους Κλαρκ Γκέιμπλ και Άβα Γκάρντνερ, κατά τη διάρκεια του οποίου έκανε σχέση με τον Γκέιμπλ. Για το ρόλο της ως Linda Nordley, ήταν υποψήφια για το πρώτο της Όσκαρ και κέρδισε τη Χρυσή Σφαίρα Β' γυναικείου ρόλου. Αργότερα κέρδισε το Όσκαρ καλύτερης ηθοποιού το 1954 για το «The Country Girl», νικώντας την Τζούντι Γκάρλαντ στο «A Star is Born».

Το 2002, η Μέργκαν Μαρκλ, εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην τηλεόραση ως νοσοκόμα Τζιλ, ένας μικρός ρόλος στο «General Hospital». Ωστόσο, είναι περισσότερο γνωστή για τον ρόλο της ως Ρέιτσελ Ζέιν στη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά «Suits». Εμφανίστηκε σε επεισόδια από το 2011 έως το 2018.

Γκρέις Κέιλ

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η πριγκίπισσα Γκρέις γνώρισε τον σύζυγό της, πρίγκιπα Ρενιέ, σε μια φωτογράφιση, ενώ η Μέγκαν Μαρκλ και ο πρίγκιπας Χάρι γνωρίστηκαν σε ραντεβού στα τυφλά που το είχε σχεδιάσει μία κοινή τους φίλη.

Σύμφωνα με το Harper's Bazaar, η Γκρέις Κέλι προσκλήθηκε να συμμετάσχει στην Επιτροπή Αντιπροσωπείας των Ηνωμένων Πολιτειών στο Φεστιβάλ των Καννών το 1955. Ενώ ήταν στη Γαλλία για το φεστιβάλ, συνάντησε τον πρίγκιπα Ρενιέ Γ' του Μονακό στα γυρίσματα μιας φωτογράφισης. Ένα χρόνο αργότερα, παντρεύτηκαν.

Τον Ιούλιο του 2016, η Μέγκαν Μαρκλ και ο πρίγκιπας Χάρι, συναντήθηκαν για πρώτη φορά σε ραντεβού στα τυφλά στο Soho House στη Νέα Υόρκη από μία κοινή τους φίλη.

Στην πρώτη τους συνέντευξη ως ζευγάρι, η Μαρκλ είπε στο BBC το 2017 ότι δεν γνώριζε πολλά για τον πρίγκιπα ή τη βασιλική οικογένεια πριν από το ραντεβού.

«Επειδή είμαι από τις ΗΠΑ, δεν μεγαλώνεις με την ίδια κατανόηση της βασιλικής οικογένειας», είπε. «Δεν ήξερα πολλά γι 'αυτόν, οπότε το μόνο πράγμα που είχα ρωτήσει [την κοινή μας φίλη] όταν είπε ότι ήθελε να μας τα φτιάξει ήταν: "Λοιπόν, είναι καλός;" Γιατί αν δεν ήταν ευγενικός, δεν φαινόταν ότι θα είχε νόημα».

Η πριγκίπισσα Γκρέις και η Μέγκαν Μαρκλ εγκατέλειψαν την καριέρα τους μετά τον αρραβώνα.

Η Γκρέις Κέλι συνέχισε εν συντομία την υποκριτική αφού ανακοινώθηκε ότι ήταν αρραβωνιασμένη με τον πρίγκιπα Ρενιέ προκειμένου να εκπληρώσει το συμβόλαιό της με την MGM. Στην τελευταία της ταινία, «High Society», η Γκρέις Κέλι φορούσε ακόμη και ένα από τα δύο πολυτελή δαχτυλίδια αρραβώνων που της χάρισε ο πρίγκιπας Ρενιέ.

Όπως ανέφερε, ο J. Randy Taraborrelli στο βιβλίο του, «Once Upon a Time: Behind the Fairy Tale of Princess Grace and Prince Rainier», η Γκρέις Κέλι σχεδίαζε να συνεχίσει την καριέρα της μετά τον γάμο της. Ωστόσο, ο πρίγκιπας είπε αργότερα ότι αυτός και η σύζυγός του είχαν αποφασίσει ότι θα τα παρατούσε.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Πιστεύονταν ευρέως ότι ήταν ο πρίγκιπας Ρενιέ που έκανε τη σύζυγό του να σταματήσει την υποκριτική, καθώς η Κέλι δεν είχε σχέδια να αποσυρθεί τη στιγμή του αρραβώνα τους», αναφέρει η ιστοσελίδα The List.

Πρίγκιπας Ρενιέρ του Μονακό και Γκρέις Κέλι χαιρετούν το πλήθος

Στις 29 Νοεμβρίου 2017, αμέσως μετά την ανακοίνωση του αρραβώνα, επιβεβαιώθηκε επίσημα ότι η Μέγκαν Μαρκλ θα αποχωρήσει από το «Suits» μετά από επτά σεζόν.

«Από όλους εμάς στην USA Network και την Universal Cable Productions, θέλουμε να στείλουμε τα πιο θερμά μας συγχαρητήρια στη Μέγκαν Μαρκλ και τον πρίγκιπα Χάρι για τον αρραβώνα τους», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το αμερικάνικο Δίκτυο.

«Η Μέγκαν ήταν μέλος της οικογένειάς μας για επτά χρόνια και ήταν χαρά μας να συνεργαστούμε μαζί της. Θέλουμε να την ευχαριστήσουμε για το αδιαμφισβήτητο πάθος και την αφοσίωσή της στο "Suits" και της ευχόμαστε τα καλύτερα».

Η ιστορία της ολοκληρώθηκε με τον χαρακτήρα της, Ρέιτσελ Ζέιν, να παντρεύεται τον Μάικ Ρος, κατά κόσμον Πάτρικ Τζέι Άνταμς. Ωστόσο, η απόφασή της να εγκαταλείψει το Χόλιγουντ προφανώς δεν ήταν απόφαση της βασιλικής οικογένειας - ο πρίγκιπας Χάρι είπε στην Όπρα Γουίνφρεϊ ότι η οικογένειά του πρότεινε ότι η Μέγκαν Μαρκλ θα πρέπει να συνεχίσει να ασχολείται με την ηθοποιία, για να κερδίσει χρήματα.

Στιγμιότυπο από τη συνέντευξη του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ στην Όπρα Γουίνφρεϊ

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο, η πριγκίπισσα Γκρέις έπρεπε να πουλήσει την περιουσία της στο Χόλιγουντ για να πληρώσει τη βασιλική προίκα της, κάτι που δεν απαιτήθηκε από τη Μέγκαν Μαρκλ.

Πριν συναντήσει τον πρίγκιπα Ρενιέ, η Γκρέις Κέλι ήταν σε καλό δρόμο να γίνει μία από τις πιο επιτυχημένες οικονομικά ηθοποιούς στον κόσμο. Ωστόσο, αφού της ζητήθηκε να πληρώσει προίκα 2 εκατομμυρίων δολαρίων, που ισοδυναμεί με περίπου 20 εκατομμύρια δολάρια σήμερα, χρησιμοποιώντας τα δικά της χρήματα και τον οικογενειακό πλούτο, ουσιαστικά δεν της είχε απομείνει τίποτα.

Όταν πέθανε σε ηλικία 52 ετών, η Γκρέις Κέλι, είχε μόλις 10.000 δολάρια και τον τίτλο ιδικτησίας στο μικρό εξοχικό σπίτι του παππού της στην Ιρλανδία στο όνομά της.

Οι γάμοι της πριγκίπισσας Γκρέις και της Μέγκαν Μαρκλ μεταφέρθηκαν και οι δύο στον Τύπο ως ιστορίες αγάπης παραμυθιού.

Τόσο ο αρραβώνας όσο και ο γάμος της Γκρέις Κέλι και της Μέγκαν Μάρκλ, έλαβαν τεράστια προσοχή από το κοινό. Και οι δύο βασιλικοί γάμοι μεταδόθηκαν ζωντανά σε όλο τον κόσμο και χαρακτηρίστηκαν ως «μοντέρνα παραμύθια».

Ο γάμος της Γκρέις Κέλι με τον πρίγκιπα Ρενιέ, ήταν ο πρώτος βασιλικός γάμος που μεταδόθηκε ποτέ ζωντανά.

Ο Πρίγκιπας Ρενιέ και η Γκρέις Κέλι την ημέρα του γάμου τους

Ο πρίγκιπας Ρενιέ αναζητούσε μια νύφη για να γεννήσει τον διάδοχο του θρόνου, ενώ ο πρίγκιπας Χάρι ήξερε ότι πιθανότατα δεν θα ανέβαινε ποτέ στο θρόνο.

Η Γκρέις Κέλι υποστήριξε ότι παντρεύτηκε από αγάπη. «Όταν παντρεύτηκα τον πρίγκιπα Ρενιέ, παντρεύτηκα τον άντρα και όχι αυτό που εκπροσωπούσε ή τι ήταν. Τον ερωτεύτηκα χωρίς να σκεφτώ τίποτα άλλο», είπε κάποτε.

Ο πρίγκιπας Χάρι, ο οποίος ήταν ο πέμπτος στη σειρά του θρόνου όταν παντρεύτηκε τη Μέγκαν Μαρκλ, δεν είχε καμία υποχρέωση να δημιουργήσει έναν διάδοχο του βρετανικού θρόνου. Τώρα έκτος στη σειρά, είναι εξαιρετικά απίθανο αυτός ή τα παιδιά του, Άρτσι και Λίλιμπετ, να ανέβουν ποτέ στο θρόνο.

Η Μέγκαν Μαρκλ και η πριγκίπισσα Γκρέις διατήρησαν και οι δύο την αμερικανική υπηκοότητα αφού παντρεύτηκαν.

Σύμφωνα με το Ίδρυμα Πριγκίπισσα Γκρέις, η Γκρέις Κέλι δεν ήταν υποχρεωμένη να παραιτηθεί από την αμερικανική της υπηκοότητα και έγινε διπλή υπήκοος των ΗΠΑ και του Μονακό αφού παντρεύτηκε τον πρίγκιπα Ρενιέ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Μέγκαν Μαρκλ διατήρησε επίσης την αμερικανική υπηκοότητά της και μάλιστα ψήφισε στις προεδρικές εκλογές του 2020 αφού μετακόμισε μαζί με τον πρίγκιπα Χάρι στην Καλιφόρνια.

Η Μέγκαν Μαρκλ και η πριγκίπισσα Γκρέις πέραςα και οι δύο πολιτισμικό σοκ μετά την απομάκρυνσή τους από τις ΗΠΑ.

Ενώ τόσο η Μέγκαν Μαρκλ, όσο και η Γκρέις Κέλι βίωσαν πολύ διαφορετικούς τρόπους ζωής στο Λονδίνο και στο Μονακό, αντίστοιχα, αφού έγιναν royals, και οι δύο προσπάθησαν να προσαρμοστούν στους νέους τους ρόλους, ασχολούμενες με έργα και σκοπούς που τους ενδιέφεραν.

«Ποτέ δεν μου άρεσε πραγματικά το Χόλιγουντ. Το βρήκα εξωπραγματικό και γεμάτο άντρες και γυναίκες των οποίων η ζωή ήταν μπερδεμένη και γεμάτη πόνο», είπε κάποτε η Κέλι.

Μόλις έγινε royal, υποστήριξε φιλανθρωπικά ιδρύματα που εργάζονταν για την ευημερία των παιδιών και δημιούργησε το δικό της ίδρυμα για να ωφελήσει τους ντόπιους καλλιτέχνες.

Πρίγκιπας Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ

Η Μέγκαν Μαρκλ φαίνεται ότι δυσκολεύτηκε περισσότερο να προσαρμοστεί στη βασιλική της ζωή και τις προσδοκίες που την συνοδεύουν. Στην πολυσυζητημένη συνέντευξη του Μαρτίου 2021 στην Όπρα Γουίνφρεϊ, είπε ότι ήταν αφελής όταν μπήκε στο γάμο. Πέρυσι, όλη η οικογένεια μετακόμισε στη Σάντα Μπάρμπαρα, αφού αποχώρησαν από τη βασιλική οικογένεια και τα βασιλικά τους καθήκοντα.

Ωστόσο, και αυτή έχει επικεντρωθεί σε σκοπούς που την ενδιαφέρουν, παλαιότερα υπηρετούσε ως προστάτιδα φιλανθρωπικών οργανώσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο και ξεκίνησε το μη κερδοσκοπικό της ίδρυμα Archewell με τον πρίγκιπα Χάρι.

Αφού ξεκίνησε μια σχέση με τον πρίγκιπα Χάρι, η Μέγκαν Μαρκλ αντιμετώπισε αρνητικότητα από τον Τύπο.

Ενώ υπήρχαν αρνητικές αναφορές για την Γκρέις Κέλι στον Τύπο κατά τη διάρκεια της παραμονής της στο Χόλιγουντ, η πριγκίπισσα Γκρέις λατρεύτηκε τόσο από τους ανθρώπους του Μονακό όσο και από τα Μονεγάσκικα μέσα ενημέρωσης.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο, η Μέγκαν Μαρκλ, αντιμετώπισε πολλές φορές άδικη αντίδραση και κριτική από τα βρετανικά ταμπλόιντ, από τη στιγμή που συνδέθηκε ρομαντικά με τον πρίγκιπα Χάρι. Η μεταχείριση της ίδιας και του πρίγκιπα Χάρι από τον βρετανικό Τύπο είχε ως αποτέλεσμα πολλαπλές αγωγές και μια σειρά νομικών συγκρούσεων.

Ο βρετανικός Τύπος μετά τη συνέντευξη του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ στην Όπρα Γουίνφρεϊ

Η Μέγκαν Μαρκλ μίλησε επίσης για τα προβλήματα που αντιμετώπισε μέσα στη βασιλική οικογένεια που οδήγησαν την ίδια και τον πρίγκιπα Χάρι να εγκαταλείψουν τα βασιλικά τους καθήκοντα και να μετακομίσουν στην Καλιφόρνια. Μάλιστα, όπως παραδέχθηκε η ίδια στη συνέντευξή της στην Όπρα Γουίνφρεϊ, έφτασε στο σημείο να σκεφτεί και την αυτοκτονία.

Ακολουθήστε το iefimerida.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο iefimerida.gr