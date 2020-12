Η περιουσία του μεγιστάνα Μπερνάρ Αρνό φτάνει τα 113 δισ. δολάρια: 17 εμβληματικά, πολυτελή brand που ανήκουν στον όμιλό του

Η εταιρεία LVMH, η οποία κατέχει εμπορικά σήματα όπως η Louis Vuitton και η Dior, είναι ο μεγαλύτερος όμιλος πολυτελών προϊόντων στον κόσμο, με έσοδα που έφτασαν περίπου τα 59 δισ. δολάρια το 2019.

Το 2020, η εταιρεία, όπως και ο υπόλοιπος τομέας πολυτελείας, επηρεάστηκε οικονομικά από την πανδημία του κορωνοϊού και το κλείσιμο καταστημάτων σε όλο τον κόσμο. Τους πρώτους εννέα μήνες του έτους, κατέγραψε έσοδα 30 δισεκατομμυρίων ευρώ (37 δισεκατομμύρια δολάρια), μειωμένα κατά 21% από την ίδια περίοδο πέρυσι.

Ωστόσο, σε μια ανακοίνωση στον Τύπο, η εταιρεία δήλωσε ότι παρουσίασε «σημαντική βελτίωση» το τρίτο τρίμηνο. Το τμήμα μόδας και δερμάτινων ειδών, για τα οποία τα απευθείας έσοδα μειώθηκαν κατά 11% τους πρώτους εννέα μήνες του έτους, σημείωσε διψήφια ανάκαμψη της αύξησης 12% το τρίτο τρίμηνο.

Όταν πρωτοκυκλοφόρησαν οι πρώτες ειδήσεις για ένα εμβόλιο κατά του κορωνοϊού, οι μετοχές της LVMH ανέβηκαν στα ύψη, κάνοντας για λίγο τον πρόεδρο και τον CEO της, Bernard Arnault, τον δεύτερο πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο. Λίγες μέρες μετά την ανακοίνωση του εμβολίου της Pfizer, ο Arnault πρόσθεσε 7 δισεκατομμύρια δολάρια στον πλούτο του. Είναι τώρα το τέταρτο πλουσιότερο άτομο στον κόσμο, με καθαρή αξία 113 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η LVMH, η μεγαλύτερη επιχείρηση στην κατασκευή και διανομή από επώνυμα είδη πολυτελείας διεθνώς, πρωταγωνίστησε επίσης στις ειδήσεις φέτος, όταν απείλησε να διακόψει την εξαγορά πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων της αμερικανικής εταιρείας κοσμημάτων Tiffany and Co., η οποία όπως ανακοινώθηκε την πρώτη φορά για 16,2 δισεκατομμύρια δολάρια το 2019, αλλά μειώθηκε σε 15,8 δισεκατομμύρια δολάρια το φθινόπωρο, μετά από μια μακρά διαμάχη μεταξύ των δύο εταιρειών. Η συμφωνία εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη και ακριβότερη στον τομέα των πολυτελών ειδών και πρόκειται να ολοκληρωθεί στις αρχές του 2021.

Tiffany & Co

Αυτό σημαίνει ότι η Tiffany θα ενταχθεί στις άλλες 75 μάρκες που ανήκουν στην LVMH, αλλά δεν θα είναι απαραίτητα η πιο εμβληματική εταιρεία του ομίλου, καθώς όπως θα δείτε παρακάτω, σε αυτόν ανήκουν 17 από τις πιο ισχυρές μάρκες που διαθέτει σήμερα ο γίγαντας στον τομεά των ειδών πολυτελείας. Η κατάταξή τους από το Business Insider, έχει γίνει χρονολογικά, με βάση την ημερομηνία απόκτησης τους από την LVMH.

Le Bon Marché Rive Gauche: Η Le Bon Marché άνοιξε το 1852. Το 1984, πριν ο Bernard Arnault δημιουργήσει την LVMH, αγόρασε την εταιρεία πολυτελών ειδών Agache-Willot-Boussac. Τη μετονόμασε ως Financière Agache και πούλησε ορισμένα από τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας. Ένα από τα περιουσιακά στοιχεία που διατήρησε, ήταν η Le Bon Marché, η οποίο έγινε μέλος του Ομίλου LVMH το 1987. Η εταιρεία Le Bon Marché είναι γνωστή ως το πρώτο πολυκατάστημα στον κόσμο. Το κατάστημα του Παρισιού φημίζεται για το λιανικό εμπόριο αντικειμένων υψηλών προδιαγραφών και την προσεκτική επιλογή προϊόντων σε όλο το κατάστημα.

Louis Vuitton: Η εταιρεία Louis Vuitton ήταν μία από τις πρώτες εξαγορές που έκανε η LVMH, όταν ο όμιλος ιδρύθηκε για πρώτη φορά στη δεκαετία του 1980. Το όνομα Louis Vuitton βρίσκεται στον όνομα της LVMH, της οποίας τα αρχικά προήλθαν από τη συγχώνευση μεταξύ των ονομασιών Louis Vuitton και Moët Hennessy. Η εταιρεία αποκτήθηκε από την LVMH το 1987. Η μάρκα είναι διάσημη παγκοσμίως για τις τσάντες και τα δερμάτινα προϊόντα της, τα οποία συνήθως είναι έντονα διακοσμημένα με το λογότυπό της "LV".

Η εταιρεία Louis Vuitton ήταν μία από τις πρώτες εξαγορές που έκανε η LVMH

Dom Pérignon: Αυτή η εταιρεία είναι από τις παλαιότερες στο χαρτοφυλάκιο της LVMH. Ιδρύθηκε το 1668. Η εταιρεία της διάσημης σαμπάνιας, ήταν ένα από τα αρχικά εμπορικά σήματα που αποτελούσε μέρος της Moët Hennessy, η οποία αργότερα συγχωνεύτηκε με τη Louis Vuitton για τη δημιουργία της LVMH. Η εταιρεία αποκτήθηκε από την LVMH το 1987.

Hennessy: Από το 1765, το έτος που ιδρύθηκε, η διάσημη μάρκα κονιάκ έγινε ένα από τα πιο διάσημα ποτά στον κόσμο. Και αυτή η εταιρεία αποκτήθηκε από την LVMH το 1987. Η Hennessy είναι μία από τις πιο διάσημες μάρκες κονιάκ στον κόσμο. Η έδρα της βρίσκεται στο Cognac της Γαλλίας, περίπου πέντε ώρες μακριά με το αυτοκίνητο από το Παρίσι.

Moët & Chandon: Ιδρύθηκε το 1743, και από τότε η Moët & Chandon έγινε μία από τα πιο δημοφιλείς σαμπάνιες στον κόσμο. Το 1987 εξαγοράστηκε από την LVMH. Οι τιμές της σαμπάνιας Moët & Chandon, ξεκινούν από περίπου 40 δολ. το μπουκάλι.

Σαμπάνιες Moët & Chandon

Givenchy: Η μάρκα πολυτελείας ιδρύθηκε το 1952 και έκτοτε έχει γίνει μία από τις πιο δημοφιλείς μάρκες στον κόσμο. Το έτος που αποκτήθηκε από την LVMH, είναι το 1988. Η Givenchy είναι πιο γνωστή για τη δημιουργία του εικονικού μικρού μαύρου φορέματος που φορούσε η Όντρεϊ Χέπμπορν στην ταινία "Breakfast at Tiffany's."

Sephora: Η παγκόσμια αλυσίδα καλλυντικών ιδρύθηκε το 1969 και αποκτήθηκε από την LVMH σχεδόν 30 χρόνια αργότερα, δηλαδή το 1997. Τα Sephora είναι γνωστά ως ένα από τα κορυφαία καταστήματα ομορφιάς στον κόσμο. Η εταιρεία Sephora έχει περισσότερα καταστήματα από τον αντίπαλό της, την Ulta, και διαθέτει μια ποικιλία από επώνυμες μάρκες, μεταξύ των οποίων τη Fenty Beauty από τη Rihanna και την Kat Von D.

Marc Jacobs: Παίρνοντας το όνομα από τον ιδρυτή του, το εμπορικό σήμα Marc Jacobs ιδρύθηκε το 1984. Ο ομώνυμος ιδρυτής του ήταν κάποτε ο δημιουργικός διευθυντής του οίκου μόδας Louis Vuitton πριν φύγει από εκεί για να επικεντρωθεί στη δική του εταιρεία. Έτος που αποκτήθηκε από την LVMH: 1997.

Benefit Cosmetics: Η Benefit Cosmetics ιδρύθηκε το 1976 στο Σαν Φρανσίσκο της Καλιφόρνια και έκτοτε εξαπλώθηκε παγκοσμίως. Πρόκειται για μια εταιρεία καλλυντικών, γνωστή για το μακιγιάζ της. Πουλήθηκε στη Sephora, η οποία επίσης ανήκει στην LVMH. Έτος που αποκτήθηκε από την LVMH: 1999.

Fendi: Αυτή η μάρκα, που ιδρύθηκε το 1925, ηγούνταν κάποτε από τον θρυλικό σχεδιαστή Karl Lagerfeld. Στο παρελθόν ανήκε τόσο στην Prada όσο και στην LVMH, έως ότου η τελευταία εξαγόρασε την Prada το 2001. Με τα χρόνια, η LVMH αύξησε τα μερίδια ιδιοκτησίας της στο 84%. Η εταιρεία Fendi εξαγοράστηκε από την LVMH το 2000. Η Fendi είναι μια πολυτελής μάρκα, γνωστή για την υπογραφή της με το γράμμα "F". Η μάρκα κυκλοφόρησε πρόσφατα μια συλλογή με τη ράπερ Nicki Minaj.

Η εταιρεία Fendi εξαγοράστηκε από την LVMH το 2000

Fresh: Αυτή η μάρκα καλλυντικών κυκλοφόρησε στη Βοστώνη το 1991 και είναι γνωστή για τη φυσική της σειρά προϊόντων. Αποκτήθηκε από την LVMH το 2000. Έχει πωληθεί στη Sephora.

Bulgari: Η διάσημη μάρκα κοσμημάτων, που ιδρύθηκε το 1884, πουλήθηκε στην LVMH έναντι 6,01 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε μια συμφωνία μετοχών. Σύμφωνα με το The Fashion Law, η οικογένεια Bulgari πούλησε το 50,4% των μετοχών της ομώνυμη μάρκα τους για το 3% της LVMH. Έτος που αποκτήθηκε από την LVMH: 2011. Η μάρκα κοσμημάτων πολυτελείας Bulgari είναι γνωστή για τα ρολόγια της και τα κολιέ από διαμάντια.

Kat Von D Beauty: Αυτή η σειρά καλλυντικών κυκλοφόρησε το 2008 και πήρε το όνομά της από τη ομώνυμη ιδρύτριά της, την tattoo artist και μοντέλο Kat Von D. Είναι ιδιοκτησία της KENDO, που ανήκει στην LVMH. Έτος που αποκτήθηκε από την LVMH: 2008. Η μάρκα είναι γνωστή για τις παλέτες σκιάς των ματιών.

Le Parisien: Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της LVMH, η εφημερίδα ιδρύθηκε το 1944 και διαβάζεται από σχεδόν 18 εκατομμύρια ανθρώπους κάθε μήνα. Το Reuters αναφέρει ότι η LVMH προσφέρθηκε να αγοράσει τη Le Parisien και την «αδελφή» της Aujourd'hui en France, για 54,38 εκατομμύρια δολάρια το 2015. Η Le Parisien αποκτήθηκε από την LVMH το 2015. Πρόκειται για τις πιο αξιοσημείωτες εφημερίδες στη Γαλλία, μαζί με τις Le Figaro και Le Liberation.

Le Parisien

Rimowa: Ιδρύθηκε το 1989. Η LVMH απέκτησε ποσοστό 80% στη Rimowa για περίπου 700 εκατομμύρια δολάρια. Η εταιρεία διευθύνεται τώρα από τον Alexandre Arnault, γιο του Διευθύνοντος Συμβούλου της LVMH, Bernard Arnault. Εξαγοράστηκε από την LVMH το 2016. Η Rimowa είναι γνωστή εταιρεία αποσκευών, της οποίας η συλλογή αποσκευών που κυκλοφόρησε τον Δεκέμβριο του 2018 με την επωνυμία Supreme, σημείωσε μεγάλη επιτυχία.

Christian Dior: Σύμφωνα με τον ιστότοπο The Fashion Law, η LVMH απέκτησε τον διάσημο οίκο μόδας Christian Dior σε συμφωνία 13,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Προηγουμένως, η μάρκα ανήκε στην Groupe Arnault, μια ιδιωτική ελέγχουσα εταιρεία, που ανήκε στον διευθύνοντα σύμβουλο της LVMH Bernard Arnault. Αποκτήθηκε από την LVMH το 2017. Η Dior είναι μια μάρκα πολυτελείας, γνωστή για τα φορέματα και τις τσάντες της. Διασημότητες όπως η Rihanna και η Jennifer Lawrence είναι γνωστά πρόσωπα της μάρκας.

Fenty Beauty by Rihanna

Fenty Beauty by Rihanna & Fenty: Σε μια συμφωνία με ένα από τα μεγαλύτερα ποπ αστέρια στον πλανήτη, η κυκλοφορία των Fenty Brands από τη LVMH, έκανε τη Rihanna την πρώτη μαύρη γυναίκα που κυκλοφόρησε μια μάρκα με την LVMH και την πρώτη γυναίκα που έχει μια πρωτότυπη μάρκα με τον πολυτελή όμιλο. Η Fenty Beauty by Rihanna αποκτήθηκε από την LVMH το 2017 και η Fenty το 2019. Το 2017, η Fenty Beauty by Rihanna κυκλοφόρησε μια σειρά από 40 αποχρώσεις foundation, τα οποία βοήθησαν στην επανάσταση της ποικιλομορφίας στη βιομηχανία ομορφιάς. Το εύρος των αποχρώσεων, έχει έκτοτε επεκταθεί σε 50.

