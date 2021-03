Συγκινεί ο πρίγκιπας Χάρι: Εάν διαβάζεις αυτό το βιβλίο, σημαίνει ότι έχασες κάποιον δικό σου | ΖΩΗ | iefimerida.gr

Ο πρίγκιπας Χάρι αποκάλυψε πόσο τον επηρέασε ο θάνατος της μητέρας του, πριγκίπισσας Νταϊάνας, σε ένα νέο βιβλίο που θέλει να στηρίξει τα παιδιά και τους νέους που έχουν χάσει τους αγαπημένους τους στην πανδημία.



Με αφορμή την επέτειο του πρώτου lockdown στο Ηνωμένο Βασίλειο την επόμενη Τρίτη, ο δούκας του Σάσεξ προλόγισε το βιβλίο «Hospital by the Hill», ένα βιβλίο του Simon Says, το φιλανθρωπικό ίδρυμα υποστήριξης για τα παιδιά του Χαμπσάιρ. Το βιβλίο ακολουθεί την ιστορία ενός νεαρού ατόμου που έρχεται αντιμέτωπος με τον θάνατο της μητέρας του, που εργαζόταν σε τοπικό νοσοκομείο στην πρώτη γραμμή της κρίσης του κορωνοϊού.



Ο πρίγκιπας Χάρι μιλά στο βιβλίο για την δική του απώλεια, αυτή της μητέρας του, πριγκίπισσας Νταϊάνας

Πρίγκιπας Χάρι: Μακάρι να μπορούσα να σας αγκαλιάσω

«Εάν διαβάζετε αυτό το βιβλίο, είναι επειδή έχετε χάσει τον γονιό σας ή κάποιον αγαπημένο και ενώ εύχομαι να ήμουν σε θέση να σας αγκαλιάσω τώρα αμέσως, ελπίζω πως αυτή η ιστορία θα σας προσφέρει την παρηγοριά γνωρίζοντας ότι δεν είστε μόνοι» ξεκινά το μήνυμα του πρίγκιπα Χάρι. Στην συνέχεια, αναφέρεται στην δική του εμπειρία με το πένθος σε νεαρή ηλικία και αντανακλά το πώς τον έκανε να νιώθει.



Το βιβλίο «Hospital by the Hill» που προλογίζει ο πρίγκιπας Χάρι

«Όταν ήμουν ένα μικρό αγόρι έχασα την μαμά μου. Εκείνη την εποχή δεν ήθελα να το πιστέψω ή να το αποδεχτώ και άφησε ένα τεράστιο κενό μέσα μου. Ξέρω πώς αισθάνεστε και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι με την πάροδο του χρόνου, το κενό θα γεμίσει με πολλή αγάπη και υποστήριξη» συνεχίζει ο πρίγκιπας Χάρι.



«Μου είπαν πως όταν κάποιος πάει στον παράδεισο, το πνεύμα του μένει εδώ»

«Ο καθένας μας αντιμετωπίζει την απώλεια με διαφορετικό τρόπο, αλλά όταν ένας γονιός πηγαίνει στον παράδεισο, μου είπαν ότι το πνεύμα τους, η αγάπη τους και οι αναμνήσεις τους δεν πάνε. Είναι πάντα μαζί μας και μπορείς να τις κρατήσεις για πάντα. Νομίζω πως αυτό είναι αλήθεια».



Ο πρίγκιπας Χάρι τελειώνει την εισαγωγή του στο βιβλίο λέγοντας ότι κατανοεί την μοναξιά και την θλίψη και τονίζοντας πως το «συναίσθημα αυτό θα περάσει». «Και σας δίνω μια υπόσχεση – θα νιώσετε καλύτερα και πιο δυνατοί όταν θα νιώσετε έτοιμοι να μιλήσετε για το πώς νιώθετε».



Πρίγκιπας Χάρι και πρίγκιπας Γουίλιαμ θα κάνουν φέτος το καλοκαίρι τα αποκαλυπτήρια ενός νέου αγάλματος της πριγκίπισσας Νταϊάνας

Υπενθυμίζεται ότι η πριγκίπισσα Νταϊάνα σκοτώθηκε σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στο Παρίσι το 1997 μαζί με τον σύντροφό της Ντόντι αλ Φαγιέντ, και τον οδηγό Χένρι Πολ, καθώς το αυτοκίνητό τους καταδιωκόταν από παπαράτσι με μοτοσικλέτες.



Ο πρίγκιπας Χάρι αναμένεται να επιστρέψει στο Λονδίνο το καλοκαίρι για τα αποκαλυπτήρια ενός αγάλματος της πριγκίπισσας Νταϊάνας, στους κήπους του Κένσινγκτον. Το γλυπτό ανατέθηκε από τα δύο αδέρφια και πρόκειται να αποκαλυφθεί στα 60α γενέθλια της Νταϊάνας. Θα είναι η πρώτη φορά που πρίγκιπας Χάρι και Γουίλιαμ θα συναντηθούν μετά την μετακόμιση του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ στην Καλιφόρνια.

