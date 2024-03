House of the Dragon: Έρχεται η δεύτερη σεζόν του prequel του «Game of Thrones» -Πότε κάνει πρεμιέρα - iefimerida.gr

Ευχάριστα είναι τα νέα για τους φαν του «House of the Dragon», καθώς έγινε γνωστό πότε θα κάνει πρεμιέρα η δεύτερη σεζόν του prequel του «Game of Thrones».

Όπως ανακοινώθηκε, η πολυαναμενόμενη σεζόν θα κάνει πρεμιέρα τον Ιούνιο στο HBO.

Ο επικεφαλής ροής και παιχνιδιών της Warner Bros. Discovery, J.B. Perrette, αποκάλυψε τον μήνα κυκλοφορίας της δεύτερης σεζόν του spin-off του «Game of Thrones» κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξής του στο συνέδριο Τεχνολογίας, Μέσων και Τηλεπικοινωνιών της Morgan Stanley τη Δευτέρα.

Αν και ο εκτελεστικός διευθυντής δεν διευκρίνισε την ακριβή ημερομηνία της πρεμιέρας της δεύτερης σεζόν, αυτές είναι οι περισσότερες πληροφορίες που έχουν αποκαλυφθεί για την κυκλοφορία μέχρι σήμερα. Ο επικεφαλής του HBO, Casey Bloys έχει αναφέρει τον περασμένο Νοέμβριο ότι θα είναι στις «αρχές καλοκαιριού» ενώ ο Διευθύνων Σύμβουλος της Warner Bros. Discovery, David Zaslav, είχε πει ότι θα είναι «το επόμενο τρίμηνο».

Βασισμένο στο βιβλίο του συγγραφέα του «Game of Thrones» George R.R. Martin με τον τίτλο «Fire & Blood», το «House of the Dragon» ακολουθεί τη δυναστεία των Ταργκάριεν στη φανταστική ήπειρο του Γουέστερος. Διαδραματίζεται σχεδόν 200 χρόνια πριν από τα γεγονότα του «Game of Thrones» και περίπου 100 χρόνια αφότου οι Ταργκάριεν ένωσαν τα Επτά Βασίλεια.

Το τρέιλερ για τη νέα σεζόν είναι γεμάτο με σκηνές δράσης και σασπένς που απεικονίζουν τις αυξανόμενες εντάσεις μεταξύ των Ταργκάριεν και των Χάιταουερ.

Το καστ του «House of the Dragon»

Το καστ της δεύτερης σεζόν του «House of the Dragon» που επιστρέφει περιλαμβάνει τους Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D'Arcy, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno, Rhys Ifans, Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall και Matthew Needham. Οι νεοφερμένοι είναι ο Abubakar Salim ως Alyn of Hull, ο Gayle Rankin ως Alys Rivers, ο Freddie Fox ως Ser Gwayne Hightower και ο Simon Russell Beale ως Ser Simon Strong.

Η πρώτη σεζόν των 10 επεισοδίων προβλήθηκε από τις 21 Αυγούστου έως τις 23 Οκτωβρίου 2022. Ανανεώθηκε για δεύτερη σεζόν μόλις μία εβδομάδα μετά την πρεμιέρα της, η οποία έκανε ρεκόρ τηλεθέασης για το HBO.

Η 2η σεζόν του «House of the Dragon» ξεκίνησε τα γυρίσματα στα στούντιο της Warner Bros. στο Leavesden της Αγγλίας στις 11 Απριλίου 2023. Τα γυρίσματα δεν επηρεάστηκαν από την απεργία του Writers Guild of America (η οποία ξεκίνησε στις 2 Μαΐου και διήρκεσε έως τις 27 Σεπτεμβρίου) και την απεργία SAG-AFTRA (που ξεκίνησε στις 14 Ιουλίου) επειδή τα σενάρια ολοκληρώθηκαν πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα.