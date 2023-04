House of the Dragon: Ξεκίνησαν τα γυρίσματα της δεύτερης σεζόν του επικού prequel του Game of Thrones - iefimerida.gr

Η επική σειρά House of the Dragon, που είναι prequel του θρυλικού Game of Thrones, επιστρέφει στο HBO με τον δεύτερο κύκλο.

Η prequel σειρά του Game of Thrones ξεκίνησε την παραγωγή της δεύτερης σεζόν της, με πρωταγωνίστριες την Έμμα Ντάρσι και την Ολίβια Κουκ.

Η σειρά ανανεώθηκε για δεύτερη σεζόν αμέσως μετά την έναρξη προβολής της πρώτης πέρυσι. Το HBO έχει ποντάρει στην περαιτέρω επέκταση του φανταστικού σύμπαντος του George RR Martin.

House of the Dragon: 200 χρόνια πριν το Game of Thrones

Το House of the Dragon είναι βασισμένο στο βιβλίο «Fire and Blood» του George R.R. Martin, και εξιστορεί την άνοδο και την πτώση των Targaryens, της μοναδικής οικογένειας δρακοβασιλέων που επέζησε από τη μοίρα της Valyria. Η σειρά διαδραματίζεται 200 χρόνια πριν από τα γεγονότα του «Game of Thrones», το τελευταίο επεισόδιο του οποίου προβλήθηκε το 2019.

Για την ώρα δεν υπάρχουν πληροφορίες για τη επερχόμενη δεύτερη σεζόν, τα γυρίσματα της οποίας γίνουν στο Ηνωμένο Βασίλειο.