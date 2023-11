House of the Dragon: Πότε θα κυκλοφορήσει η δεύτερη σεζόν της σειράς prequel του Game Of Thrones - iefimerida.gr

Η 2η σεζόν του House of the Dragon, prequel του Game of Thrones, θα κάνει πρεμιέρα στις αρχές του καλοκαιριού του 2024, σύμφωνα με το Variety.

Η 2η σεζόν του House of the Dragon θα κάνει πρεμιέρα στις «αρχές του καλοκαιριού» του 2024 στο HBO, ανακοίνωσε ο επικεφαλής του δικτύου Casey Bloys κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης Τύπου στη Νέα Υόρκη την Πέμπτη, όπως μετέδωσε το Variety.

House of the Dragon: Έδειξαν τρέιλερ για τη δεύτερη σεζόν σε δημοσιογράφους

Κατά την παρουσίαση στα μέσα ενημέρωσης, το πρώτο τρέιλερ της δεύτερης σεζόν προβλήθηκε αποκλειστικά για τους δημοσιογράφους, αλλά οι λεπτομέρειες σχετικά με το περιεχόμενο του υλικού κρατήθηκαν υπό εμπάργκο.

Βασισμένο στο βιβλίο Fire & Blood του συγγραφέα George R.R. Martin για το Game of Thrones, το House of the Dragon ακολουθεί τη δυναστεία των Targaryen στη φανταστική ήπειρο του Westeros. Λαμβάνει χώρα σχεδόν 200 χρόνια πριν από τα γεγονότα του Game of Thrones.

Ο πρώτος κύκλος 10 επεισοδίων του House of the Dragon προβλήθηκε από τις 21 Αυγούστου έως τις 23 Οκτωβρίου 2022. Ανανεώθηκε για 2η σεζόν μόλις μία εβδομάδα μετά την πρεμιέρα της σειράς, η οποία σημείωσε ρεκόρ τηλεθέασης για το HBO.