Ετσι αποδεικνύεται πόσο μισούσε η Κέιτ Μίντλετον την Μέγκαν Μαρκλ – Το βέτο που άσκησε - iefimerida.gr

Ήταν Μάρτιος του 2021, μόλις έναν χρόνο αφότου ο Χάρι και η Μέγκαν εγκατέλειψαν τη βασιλική οικογένεια, όταν και έδωσαν συνέντευξη στην Όπρα Γουίνφρεϊ.

Όλοι περίμεναν να ακούσουν τι θα αποκάλυπταν και εάν θα εξηγούσαν τους λόγους που αποχώρησαν από τους βασιλικούς τους ρόλους. Οι Σάσεξ φρόντισαν να τους δικαιώσουν, εξαπολύοντας κατηγορίες για ρατσισμό εναντίον ενός άγνωστου ανώτερου μέλους της οικογένειας, υποστηρίζοντας ότι υπήρχαν «ανησυχίες και συζητήσεις σχετικά με το πόσο σκούρο» μπορεί να είναι το χρώμα του δέρματος του αγέννητου τότε γιου τους Άρτσι.

Μέγκαν Μαρκλ και πρίγκιπας Χάρι στη συνέντευξή τους στην Όπρα Γουίνφρεϊ

«Οι αναμνήσεις μπορεί να διαφέρουν»: Η πρόταση που συζητήθηκε στη βασιλική οικογένεια

Και μετά, όλοι περίμεναν την απάντηση της βασίλισσας Ελισάβετ. Όπως και έγινε, με το παλάτι του Μπάκιγχαμ να εκδίδει ανακοίνωση εκ μέρους της βασίλισσας, σημειώνοντας πως ορισμένες «αναμνήσεις μπορεί να διαφέρουν» όσον αφορά τις κατηγορίες περί ρατσισμού.

Κι όπως αποκαλύπτεται τώρα, η Κέιτ Μίντλετον φέρεται να ήταν αυτή που επέμενε να χρησιμοποιηθεί η συγκεκριμένη φράση, τουλάχιστον σύμφωνα με μια νέα έκδοση του βιβλίου της δημοσιογράφου Βαλεντίν Λόου «Courtiers: The Hidden Power Behind The Crown».



Μια πηγή του παλατιού, φέρεται να είπε στην δημοσιογράφο πως το αρχικό προσχέδιο είχε μια «πολύ πιο ήπια» εκδοχή, σύμφωνα με απόσπασμα του βιβλίου που δημοσίευσαν οι Times.



«Το θέμα συζήτησης στο παλάτι ήταν: Πρέπει να φανούμε ανώτεροι και να προσφέρουμε έναν κλάδο ελαίας στον Χάρι και τη Μέγκαν, ‘τα πολύ αγαπητά μέλη της οικογένειας’; Ή μήπως υπάρχει κάποια στιγμή που πρέπει να παρέμβεις και να εκφράσεις την άποψή σου;».



Η σκληρή στάση της Κέιτ Μίντλετον απέναντι στην Μέγκαν Μαρκλ

Κι ενώ τα ανώτερα μέλη της βασιλικής οικογένειας σκέφτονταν μήπως «μαλακώσουν» κάπως τη δήλωσή τους, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον φέρεται να ήταν αυτοί που ήθελαν να κρατήσει η βασιλική οικογένεια μια πιο σκληρή στάση και επέμειναν ότι χρειαζόταν κάτι που να αντικατοπτρίζει πως η οικογένεια δεν αποδέχεται πολλά από όσα ισχυρίζονταν ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ.



Όταν μάλιστα φέρεται να προτάθηκε η φράση «οι αναμνήσεις μπορεί να διαφέρουν» από τον προσωπικό γραμματέα του Γουίλιαμ, Ζαν Κριστόφ Γκρέι, υπήρξε συζήτηση για το εάν έπρεπε να συμπεριληφθούν τα συγκεκριμένα λόγια, εν μέσω φόβων πως «θα εκνεύριζαν τον Χάρι και την Μέγκαν».



Ωστόσο, λέγεται πως η Κέιτ επέμεινε να παραμείνει στη δήλωση η φράση αυτή. Σύμφωνα με την πηγή: «Η Κέιτ ήταν αυτή που έθεσε ξεκάθαρα το θέμα: Η ιστορία θα κρίνει αυτή τη δήλωση και εάν δεν συμπεριληφθεί αυτή η φράση ή μια φράση σαν αυτή, όλα όσα έχουν πει θα θεωρηθούν ως αληθινά’».



Η ανακοίνωση της βασίλισσας Ελισάβετ

Τα υπόλοιπα είναι ιστορία: Η βασίλισσα ενέκρινε το νέο προσχέδιο λίγο αργότερα, σύμφωνα με το βιβλίο της Λόου. Και η ανακοίνωση ήταν η εξής:

«Ολόκληρη η οικογένεια λυπάται που μαθαίνει την πλήρη έκταση του πόσο δύσκολα ήταν τα τελευταία χρόνια για τον Χάρι και την Μέγκαν. Τα ζητήματα που τέθηκαν, ιδίως αυτό της φυλής, είναι ανησυχητικά. Ενώ κάποιες αναμνήσεις μπορεί να διαφέρουν, λαμβάνονται πολύ σοβαρά υπόψη και θα αντιμετωπιστούν από την οικογένεια κατ’ ιδίαν. Ο Χάρι, η Μέγκαν και ο Άρτσι θα είναι πάντα πολυαγαπημένα μέλη της οικογένειας».