Καλοκαίρι με Netflix: Όλες οι σειρές και οι ταινίες που θα δούμε τον Ιούλιο - iefimerida.gr

Μπορεί να ήρθε ο Ιούλιος και να ετοιμαζόμαστε για μπάνια και διακοπές, ωστόσο πάντα βρίσκουμε λίγη ώρα για να απολαύσουμε σειρές και ταινίες στο Netflix.

Ξεχωρίζει ο δεύτερος τόμος της 3ης σεζόν της σειράς The Witcher (Ο Γητευτής) με τον Χένρι Καβίλ να υποδύεται για τελευταία φορά τον Γητευτή, πριν παραδώσει το σπαθί του στον Λίαμ Χέμσγουορθ.

Επίσης, το κοινό περιμένει με ανυπομονησία το sequel του Bird Box, το οποίο έχει τον τίτλο «Με τα Μάτια Κλειστά: Βαρκελώνη».

Ακολουθεί η λίστα με όλες τις σειρές, τις ταινίες, τα ντοκιμαντέρ και τα παιδικά που έρχονται στην ελληνική πλατφόρμα του Netflix αυτό το μήνα.



ΣΕΙΡΕΣ ΤΟΥ NETFLIX

06/07/2023

Ο Δικηγόρος με τη Λίνκολν: Σεζόν 2

The Lincoln Lawyer: Season 2 Part 1

Με την εταιρεία του σε μεγάλη ζήτηση και την ομάδα πιο απασχολημένη από ποτέ, ο Μίκι μπλέκει με μια γυναίκα που σύντομα γίνεται πελάτης του όταν κατηγορείται για φόνο.

06/07/2023

Deep Fake Love

Deep Fake Love

Πέντε ζευγάρια δοκιμάζουν την εμπιστοσύνη τους σε μια καυτή σειρά ριάλιτι με έπαθλο 100.000 €, όπου η τεχνολογία θολώνει το όριο ανάμεσα στην αλήθεια και το ψέμα.



07/07/2023

Έξυπνα Τρικ για Ευρύχωρα Σπίτια

Hack My Home

Μια ομάδα τεσσάρων συγκλονιστικών σχεδιαστών προσφέρει λύσεις μεγιστοποίησης του χώρου και απίστευτα ευρηματικές ιδέες μηχανικής που μεταμορφώνουν τα οικογενειακά σπίτια.

11/07/2023

Nineteen to Twenty

Δεκαεννιά στα Είκοσι

Νέα παιδιά περνάνε παρέα την τελευταία εβδομάδα της δεύτερης δεκαετίας τους και την πρώτη της τρίτης, βιώνοντας την ελευθερία και τις "πρωτιές" της ενήλικης ζωής.

12/07/2023

Περνάμε... Ζάχαρη!: Κόντρα στο Χρόνο

Sugar Rush: The Baking Point

Σ' αυτήν τη γεμάτη αδρεναλίνη σειρά, έξι ομάδες γαστρονομικών καλλιτεχνών ανακατεύουν καινοτομία και παράδοση φτιάχνοντας βρώσιμα θαύματα. Ποιοι θα φτάσουν στην κορυφή;



13/07/2023

Φλεγόμενο Σπίτι

Burn the House Down

Προκειμένου ν' ανακαλύψει την αλήθεια για την πυρκαγιά που διέλυσε την οικογένειά της πριν από 13 χρόνια, η Άντζου γίνεται οικονόμος της ψυχρής κυρίας της οικίας Μιταράι.

14/07/2023

Too Hot to Handle: Σεζόν 5ο

Too Hot to Handle: Season 5

Ένα νέο θέρετρο γεμάτο λαγνεία, καθόλου σεξ και υπό το άγρυπνο βλέμμα της Λάνα περιμένει μια παρέα παιχνιδιάρηδων σινγκλ που ελπίζουν να κερδίσουν τα 200.000 δολάρια.

20/07/2023

Γλυκές Μανόλιες: Σεζόν 3

Sweet Magnolias: Season 3

Μετά τον καυγά στο σπίτι των Σάλιβαν, οι Μανόλιες αντιμετωπίζουν νέες δυσκολίες, καθώς οι στενοχώριες και τα οικογενειακά δράματα θέτουν τις σχέσεις τους σε δοκιμασία.



27/07/2023

Ο Γητευτής: Σεζόν 3, Τόμος 2

The Witcher: Season 3 Volume 2

Η μοίρα τους έφερε κοντά. Επικίνδυνες δυνάμεις θέλουν να τους χωρίσουν. Ο Γκέραλτ και η Γένεφερ παλεύουν να κρατήσουν τη Σίρι ασφαλή, ενώ ετοιμάζεται πόλεμος στην Ήπειρο.

28/07/2023

Ο Ράφτης: Σεζόν 2

The Tailor: Season 2

Ο Πεγιάμι έχει νέες δυσκολίες καθώς η φιλία του με τον Δημήτρη δοκιμάζεται, η Εσβέτ περνά περισσότερο χρόνο με τον Μουσταφά και μια νέα γυναίκα μπαίνει στη ζωή του.

ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΟΥ NETFLIX

07/07/2023

Πεθερικά Γκάνγκστερ

The Out-Laws

Όταν, λίγο πριν από τον γάμο του Όουεν, ληστεύουν την τράπεζα που διευθύνει, όλα τα στοιχεία δείχνουν προς μια απίστευτα άβολη κατεύθυνση: τα μελλοντικά πεθερικά του.

14/07/2023

Οι Τακτικές του Έρωτα 2

Love Tactics 2

Η Ασλί δηλώνει ότι ο γάμος είναι απάτη, αλλά, όταν ο σύντροφός της, ο Κερέμ, αναπάντεχα συμφωνεί, θα κάνει τα πάντα για να τον χειραγωγήσει ώστε να της κάνει πρόταση γάμου.

14/07/2023

Με τα Μάτια Κλειστά: Βαρκελώνη

Bird Box Barcelona

Από τους παραγωγούς του παγκόσμιου φαινομένου "Με τα Μάτια Κλειστά" έρχεται το ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΚΛΕΙΣΤΑ: ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ, μια επέκταση της ταινίας που καθήλωσε το κοινό το 2018. Μετά τον αποδεκατισμό του παγκόσμιου πληθυσμού από μια μυστηριώδη δύναμη, ο Σεμπάστιαν πρέπει να κάνει το δικό του ταξίδι επιβίωσης στους έρημους δρόμους της Βαρκελώνης. Καθώς συνάπτει άβολες συμμαχίες με άλλους επιζώντες και προσπαθούν να ξεφύγουν από την πόλη, μια απροσδόκητη και ακόμα χειρότερη απειλή μεγαλώνει..

19/07/2023

Οι (Σχεδόν) Θρύλοι

The (Almost) Legends

Μια πολύχρωμη μεξικάνικη πόλη. Δύο ετεροθαλή αδέρφια. Ο Ρομέο κι ο Πρεσιάδο ξαναβρίσκονται για να τιμήσουν τη μνήμη του μπαμπά τους σ' ένα ράλι με αδρεναλίνη και μουσική.



21/07/2023

Κλωνοποίησαν τον Ταϊρόν

They Cloned Tyrone

Μια σειρά ανεξήγητων γεγονότων οδηγεί ένα απίθανο τρίο (Τζον Μπογιέγκα, Τζέιμι Φοξ και Τιόνα Πάρις) στα δίχτυα μιας μοχθηρής συνωμοσίας στη γειτονιά.

27/07/2023

Ευτυχία για Αρχάριους

Happiness For Beginners

Η Χέλεν ζούσε πάντοτε όσο πιο συγκρατημένα γινόταν. Πλέον χωρισμένη, ξεκινά ένα σεμινάριο επιβίωσης, παρέα με ιδιαίτερα άγνωστα άτομα, για την "περιπέτεια μιας ζωής".

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΤΟΥ NETFLIX



05/07/2023

WHAM!

WHAM!

Μέσα από συνεντεύξεις και αρχειακό υλικό, ο Τζορτζ Μάικλ και ο Άντριου Ρίτζλεϊ θυμούνται τους Wham!, από το '70 που ήταν κολλητοί μέχρι το '80 που έγιναν θρύλοι της ποπ.

26/07/2023

Αγνοούμενη: Υπόθεση Λούσι Μπλάκμαν

Missing: The Lucie Blackman Case

1η Ιουλίου 2000. Η 21χρονη Βρετανή Λούσι Μπλάκμαν εξαφανίζεται στο Τόκιο, γεγονός που πυροδοτεί μια διεθνή έρευνα και μια μακρόχρονη προσπάθεια απόδοσης δικαιοσύνης.



27/07/2023

Η Κυρία της Σιωπής: Δολοφόνος Ηλικιωμένων Γυναικών

The Lady of Silence: The Mataviejitas Murders

Από το 1998 έως και το 2005, σχεδόν 50 ηλικιωμένες γυναίκες δολοφονήθηκαν στην Πόλη του Μεξικού, γεγονός που πυροδότησε το κυνήγι και τη σύλληψη του πιο απίθανου υπόπτου.



28/07/2023

Πώς να Γίνεις Αρχηγός Αίρεσης

How to Become a Cult Leader

Θυμίζοντας οδηγό για τη σύλληψη φανατισμένων οπαδών αίρεσης, αυτή η σειρά ντοκιμαντέρ εξετάζει με χιούμορ την άνοδο έξι γνωστών "διδασκάλων".

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΚΑΙ ΣΕΙΡΕΣ ΤΟΥ NETFLIX





13/07/2023

Sonic Prime: Σεζόν 2

Sonic Prime: Season 2

Με τη βοήθεια των συμμάχων του διαλυμένου σύμπαντος, ο Σόνικ μάχεται με το Συμβούλιο του Χάους για τον έλεγχο του πανίσχυρου Πρίσματος του Παράδοξου, ένα θραύσμα τη φορά.

20/07/2023

Οι Σούπερ Ηρωίδες της Ομάδας 4

Supa Team 4

Στη νεο-φουτουριστική πόλη Λουσάκα στη Ζάμπια, τέσσερις έφηβες βοηθούν μια πρώην μυστική πράκτορα να σώσει τον κόσμο ως μυστικές υπερηρωίδες.

ΜΗΝ ΧΑΣΕΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

01/07/2023

Ουρανοξύστης Skyscraper

Μάρλεϊ, ένας Μεγάλος Μπελάς Marley & Me

Νύφες σε Πόλεμο Bride Wars

Mamma Mia! Here We Go Again

Άπιστη Unfaithful

Η Επιστροφή The Revenant

Mr. & Mrs. Smith

Bohemian Rhapsody

Mamma Mia! Η ταινία Mamma Mia!

Το Κορίτσι που Εξαφανίστηκε Gone Girl

The Blacklist The Blacklist: Season 10 (Επεισόδια 19-22 εβδομαδιαίως)

Τραγούδα! Sing



15/07/2023

Τοπ Γκαν Top Gun

Ξενοδοχείο για Τέρατα Hotel Transylvania

Ξενοδοχείο για Τέρατα 2 Hotel Transylvania 2

Δια Πυρός και Σιδήρου Man on Fire

Don't Tell a Soul

Τα Κακά Παιδιά Bad Boys

20 Υποψήφιοι Γαμπροί What's Your Number?



16/07/2023

Bad Boys for Life