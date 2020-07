Vintage φώτο: H Μαργαρίτα Παπανδρέου νέα με τον «Γέρο της Δημοκρατίας» - Πώς έγινε η γνωριμία με τον Ανδρέα Παπανδρέου σε ένα... οδοντιατρείο

View this post on Instagram

Η Μαργαρίτα Παπανδρέου με τον πεθερό της Γεώργιο Παπανδρέου το 1961. Η ίδια θα διηγείτο στο «Βήμα» και τον Αλέξη Παπαχελά πως γνώρισε τον γιο του «Γέρου της Δημοκρατίας» : «Αυτό που τελικά θα εξελισσόταν σε μια μεγάλη ρομαντική σχέση ξεκίνησε στο πιο πεζό μέρος, στην αίθουσα αναμονής ενός οδοντιατρείου στη Μινεάπολη. Ο Ανδρέας ήταν τότε 29 ετών και εγώ 24. Καθόμουν στην αίθουσα περιμένοντας τη σειρά μου και έγραφα ένα κείμενο για μια διαφήμιση ενός πελάτη, για τον οποίον έκανα δημόσιες σχέσεις. Κάποια στιγμή χρειαζόμουν μια φράση στα γαλλικά. Εριξα μια ματιά στον άνδρα που καθόταν απέναντί μου και είδα ότι μάλλον ήταν ξένος. «Με συγχωρείτε, μήπως γνωρίζετε γαλλικά; » τον ρώτησα. Κατάλαβε ότι χρειαζόμουν τη βοήθειά του, σηκώθηκε αμέσως και ήρθε δίπλα μου. Το αποτέλεσμα ήταν μια πρόσκληση για ποτό στο ξενοδοχείο «Ράντισον» που ήταν εκεί κοντά. Μετά το ποτό πήγαμε για φαγητό και μετά για χορό. Ηταν η αρχή μιας υπέροχης σχέσης, ενός γάμου που κράτησε 40 χρόνια, έφερε τέσσερα μωρά στον κόσμο και συμπεριλάμβανε τη ζωή στην ακαδημαϊκή και πολιτική σφαίρα, ένα πραξικόπημα, τη συμμετοχή στον απελευθερωτικό αγώνα κατά μιας δικτατορίας, την πρωθυπουργία, τη δυνατότητα να ζήσουμε στην πιο όμορφη χώρα του κόσμου, καλές και κακές στιγμές… Σε γενικές γραμμές, μια φανταστική εμπειρία» #margaritapapandreou #georgiospapandreou #greekpolitics #greekhistory #greekfamily