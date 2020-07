Αλίκη Βουγιουκλάκη - Δημήτρης Παπαμιχαήλ: Σπάνια φωτό από δεξίωση στο σπίτι τους στη Στησιχόρου [εικόνα]

View this post on Instagram

Τον Ιανουάριο του '67 η Αλίκη (κέντρο) με τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ(κάτω αριστερά) ανοίγουν το ζεστό και φιλόξενο αρχοντικό τους στην Στησιχόρου για να υποδεχθούν Ρώσους Καλλιτέχνες σε δεξίωση που παραθέτουν προς τιμήν τους καθώς παρευρίσκονται στην Ελλάδα για την Εβδομάδα Σοβιετικού Κιν/φου που ξεκινά στις 22 Ιανουαρίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Μαζί με τους καλλιτέχνες ανάμεσα στους καλεσμένους και ο Ρώσος πρεσβευτής με μέλη της Σοβιετικής Πρεσβείας, ο σκηνοθέτης Γιώργος Τζαβέλας(πάνω δεξιά), ο σκηνοθέτης Γιώργος Σκαλενάκης(κάτω κέντρο) και ο αδερφός της Τάκης Βουγιουκλάκης(κάτω δεξιά). Με τον Γιώργο Σκαλενάκη συνεργάζονται ένα χρόνο πριν με επιτυχία στις "Διπλοπεννιές" και εκείνη την χρονιά στο αγαπημένο "Αχ αυτή η γυναίκα μου". Ο γνωστός σκηνοθέτης θα γνωρίσει εξίσου μεγάλη επιτυχία με το "Ντάμα Σπαθί"(1966) και το "Επιχείρηση Απόλλων"(1968) με την Έλενα Ναθαναήλ και το 1969 με "Το νησί της Αφροδίτης" στην μοναδική κιν/φική εμφάνιση της Κατίνας Παξινού. Το βράδυ της δεξίωσης όπου θα συζητηθούν πολλά και ενδιαφέροντα καλλιτεχνικά θέματα των δύο χωρών, η Αλίκη με μια υπέροχη μαύρη τουαλέτα προσπαθεί να τους ευχαριστήσει με κάθε τρόπο καθώς υπήρξε και μια παροιμιώδης οικοδέσποινα. Με την αγαπημένη της μαγείρισσα Θεώνη ετοιμάζει Ελληνικούς παραδοσιακούς μεζέδες που ενθουσιάζουν τους καλεσμένους, μια γυναίκα που θα ζήσει κοντά της για πολλά χρόνια και τις υπέροχες σπεσιαλιτέ της θα τις γευτούν πολλοί αγαπημένοι φίλοι και συνάδελφοι της. Την περίοδο αυτή το ζευγάρι πιο ευτυχισμένο και αγαπημένο από ποτέ, θα γιορτάσει την δεύτερη επέτειο του γάμου του πραγματοποιώντας μεγάλη επιτυχία και θεατρικά και κιν/φικά και μια τεράστια αγάπη από το κοινό που τους κατατάσσει στην πρώτη γραμμή της αγάπης και της προτίμησης του.