Αμάντα Γκόρμαν: Αυτή είναι η 22χρονη ποιήτρια της Γενιάς Ζ που θα απαγγείλει ποίημα στην ορκωμοσία του Μπάιντεν

Ανάμεσα στους δεκάδες πρωτοκλασάτους σταρ που θα εμφανιστούν σε λίγες ώρες στην τελετή ορκωμοσίας του Τζο Μπάιντεν ένα όνομα ξεχωρίζει: Εκείνο της ποιήτριας Αμάντα Γκόρμαν.

Σε ηλικία 22 ετών η Γκόρμαν θα είναι η νεότερη ποιήτρια που θα απαγγείλει έργο της – το ποίημα με τίτλο «Ο λόφος που σκαρφαλώνουμε», που έγραψε για την περίσταση – σε ορκωμοσία Προέδρου των ΗΠΑ, μια ακόμη διάκριση για το ανερχόμενο αστέρι, θαυμάστρια της οποίας είναι η νέα πρώτη κυρία των ΗΠΑ, Τζιλ Μπάιντεν, η οποία και έπεισε τους διοργανωτές της τελετής να την καλέσουν.

Το who is who της Αμάντα Γκόρμαν

Γεννημένη το 1988 η Γκόρμαν μεγάλωσε στο Λος Άντζελες κι άρχισε να γράφει από την ηλικία των μόλις οκτώ ετών. Λόγω προβλημάτων ομιλίας που αντιμετώπιζε μικρή – αλλά ακόμη και σήμερα – το γράψιμο ήταν γι’ αυτήν ένας από τους βασικούς τρόπους να εκφράσει τα συναισθήματά της. Eνώ σπούδαζε ακόμη Κοινωνιολογία στο φημισμένο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, η νεαρή ποιήτρια τιμήθηκε το 2017 με το πρώτο Εθνικό Βραβείο Νέου Ποιητή στις ΗΠΑ, ενώ την επόμενη χρονιά το περιοδικό Glamour την επέλεξε ως College Woman της χρονιάς. Έγραψε μάλιστα το ακόλουθο ποίημα για την περίσταση:

Όταν αντικρίζω νέες γυναίκες, βλέπω τη λάμψη τους Από την επίδρασή τους, τον τρόπο δράση τους, αυτά που κάνουν κι αυτά που γνωρίζουν Είναι μια λάμψη που δεν τη βλέπεις στο γυαλί, το διαμάντι ή τις στάλες της βροχής Αλλά το φως ενός κύματος κοριτσιών που αρνούνται να της σταματήσουν Δεν χρειαζόμαστε άδεια για την αποστολή μας να φέρουμε την αλλαγή Να είμαστε οι εαυτοί μας, με αυτοπεποίθηση χωρίς διάθεση μετάνοιας, παράξενα όμορφες Είμαστε η αυγή ενός δισεκατομμυρίου ακτίνων, εκείνη η αστραφτερή λάμψη Η αστερόσκονη ενός κοριτσιού που κυνηγά τα όνειρά του Αυτή τη λάμψη δεν μπορείτε να μου την κλέψετε Πηγάζει από τα εσώτερα μιας γυναίκας που αφήνει τον εαυτό της να λάμψει

Η Γκόρμαν είχε δηλώσει προ διετίας στο Glamour ότι «δεν χρειάζεται να είσαι ποιητής, πολιτικός, ή να βρίσκεσαι στο Λευκό Οίκο για να ασκήσεις επιρροή με τα λόγια σου. Όλοι μας διαθέτουμε αυτή την ικανότητα να βρίσκουμε λύσεις για το μέλλον». Κι η νεαρή ποιήτρια ετοιμάζεται να το κάνει πράξη με το ποίημα που θα απαγγείλει στη σημερινή τελετή ορκωμοσίας. Είχε αρχίσει να το γράφει ειδικά για την περίσταση όταν έγινε η φονική εισβολή στο Καπιτώλιο και πρόσθεσε κάποιους στίχους, που αντανακλούν τον τρόμο της για τα πρωτοφανή επεισόδια της βραδιάς της 6ης Ιανουαρίου:

Είδαμε μια δύναμη που προτιμούσε να γονατίσει το έθνος μας Να καταστρέψει τη χώρα μας αν θα κατάφερνε έτσι να καθυστερήσει τη Δημοκρατία Κι αυτή η προσπάθεια λίγο έλειψε να πετύχει Αλλά κι αν μπορεί κατά καιρούς να καθυστερήσει η Δημοκρατία Ουδέποτε μπορεί να νικηθεί οριστικά...

Όπως είπε η Γκόρμαν στους New York Times «στο ποίημά μου δεν πρόκειται επ’ ουδενί να παρασιωπήσω αυτά που είδαμε τις τελευταίες εβδομάδες, για να μην πω τα τελευταία χρόνια. Αλλά αυτό που πραγματικά φιλοδοξώ να κάνω με το ποίημα είναι να χρησιμοποιήσω τα λόγια μου για να δώσω ένα όραμα του πώς μπορεί να ενωθεί η χώρα μας και να επουλώσει τις πληγές της».

Τα επόμενα βήματα της Γκόρμαν

H νεαρή ποιήτρια και ακτιβίστρια, που εστιάζει το έργο της σε θέματα που αφορούν στην καταπίεση, τις φυλετικές διακρίσεις, τον φεμινισμό, την περιθωριοποίηση και την αφρικανική διασπορά, έχει ήδη υπογράψει δύο βιβλία το “ Change Sings: A Children's Anthem” και το “ The One for Whom Food Is Not Enough”. 

Και δεν σκοπεύει να σταματήσει. Έχει όμως κι άλλα σχέδια για το μέλλον, αφού όπως είχε πει στους New York Times το 2017 σκέφτεται να διεκδικήσει την προεδρία των ΗΠΑ το 2036.