Πέθανε η τρίτη σύζυγος του Ρότζερ Μουρ -Την είχε εγκαταλείψει για την καλύτερη φίλη της μετά από 3 παιδιά και 24 χρόνια γάμου | ΖΩΗ | iefimerida.gr

Η τρίτη σύζυγος του σερ Ρότζερ Μουρ, η Ιταλίδα ηθοποιός Λουίζα Ματιόλι, έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 85 ετών.

Οικογενειακοί φίλοι λένε ότι η σταρ του κινηματογράφου και της τηλεόρασης, η οποία ήταν παντρεμένη με τον Ρότζερ Μουρ για 24 χρόνια, υπήρξε «άρρωστη για κάποιο χρονικό διάστημα».

Η Ματιόλι απέκτησε τρία παιδιά με τον «Τζέιμς Μποντ», τον οποίο γνώρισε στα γυρίσματα της ιταλικής κωμικής περιπέτειας «Romulus and the Sabines» του 1961.

Το ζευγάρι χώρισε το 1993 και επίσημα το 2002, αφού ο Ρότζερ Μουρ, ο οποίος πέθανε το 2017 σε ηλικία 89 ετών, άφησε την Ματιόλι για την καλύτερη της φίλη - τη γεννημένη στη Σουηδία με καταγωγή από τη Δανία κοσμική, Κριστίνα “Κίκι” Θόλστραπ.

Μιλώντας για τα δυσάρεστα νέα, ο μεγαλύτερος γιος του ζευγαριού, ο εστιάτορας Τζέφρι Μουρ, είπε: «Δυστυχώς, μπορώ να επιβεβαιώσω ότι ισχύει». Μιλούσε από την Ελβετία, όπου η Ματιόλι ζούσε κατά τη στιγμή του θανάτου της.

Ένα άλλο μέλος της οικογένειας είπε: «Η Λουίζα ήταν άρρωστη για κάποιο χρονικό διάστημα, οπότε ήταν μια δύσκολη περίοδος για όλη την οικογένεια. Παρά τον οδυνηρό χωρισμό της από τον Σερ Ρότζερ Μουρ, συμφιλιώθηκαν πριν από το θάνατό του».

Ο Ρότζερ Μουρ μοιράζεται ένα κομμάτι γαμήλιας τούρτας με την Ιταλίδα ηθοποιό Λουίζα Ματιόλι, στη γαμήλια δεξίωση τους, στο Λονδίνο, στις 11 Απριλίου 1969. / Φωτογραφία: AP/Frank Leonard Tewksbury

Οι γυναίκες του Ρότζερ Μουρ και οι απιστίες του

Γεννημένη τον Μάρτιο του 1936 στο San Stino di Livenza της Ιταλίας, η Ματιόλι σπούδασε στο Centro Sperimentale di Cinematografia - την παλαιότερη κινηματογραφική σχολή στη Δυτική Ευρώπη.

Σε ηλικία 23 ετών, έπαιξε στο ιταλικό δράμα «The Night of The Great Attack» το 1959, παίζοντας μια υπηρέτρια. Δύο χρόνια αργότερα, στα γυρίσματα της ταινίας του Ρίτσαρντ Ποτιέ «Romulus and the Sabines», θα συναντούσε τον μελλοντικό της σύζυγο.

Εκείνη την εποχή ο Ρότζερ Μουρ ήταν παντρεμένος με τη δεύτερη σύζυγό του, την Ουαλή τραγουδίστρια Ντόροθι Σκουάιρς, η οποία βρισκόταν σε περιοδεία στην Αυστραλία.

Η πρώτη του γυναίκα ήταν η Ντουρν Βαν Στέιν, κόρη ενός οδηγού ταξί που το πραγματικό της όνομα ήταν Λούσι Γουντγουόρντ. Η Ντουρν ήταν μια 25χρονη διαζευγμένη και ανύπαντρη μητέρα με μια ανθισμένη καριέρα ως αθλήτρια του πατινάζ στο τσίρκο, όταν ο Ρότζερ Μουρ τη γνώρισε στη δραματική σχολή RADA προς το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Ο σταρ του Χόλιγουντ, ήταν 19 χρόνων τότε.

Η Ντουρν ισχυρίστηκε ότι ο Ρότζερ και η Ντόροθι, η οποία ήταν 13 χρόνια μεγαλύτερή του, είχαν ξεκινήσει τη σχέση τους ενώ ήταν ακόμη παντρεμένος. Ο Ρότζερ Μουρ αρνήθηκε τον ισχυρισμό.

Η Ντόροθι Σκουάιρς με τον Ρότζερ Μουρ το 1958 / Φωτογραφία: Bill Malindine/Mirrorpix/Getty Images

Αργότερα και η Ντόροθι ένιωσε την προδοσία και τον πόνο της απιστίας του συζύγου της, όταν εκείνος ξεκίνησε μια σχέση με τη Λουίζα Ματιόλι. Ήταν όμορφη, συναισθηματικά εκρηκτική… ακριβώς το είδος του κοριτσιού που ο Ρότζερ Μουρ δεν μπορούσε να αντισταθεί. Αυτός δεν μιλούσε ιταλικά και εκείνη δεν μιλούσε αγγλικά, αλλά «η γλώσσα δεν ήταν εμπόδιο», είπε ο Ρότζερ Μουρ και η Λουίζα σύντομα έμεινε έγκυος.

«Γνώρισα τον Ρότζερ το 1961 όταν είχαμε μαζί γυρίσματα στη Ρώμη και τη Γιουγκοσλαβία. Ήταν μετά την περίοδο του Χόλιγουντ και πολύ απλά, ερωτευτήκαμε… Θυμάμαι πώς μάλωνα με τους γονείς μου. Ξέρετε πώς είναι οι Ιταλοί. Αν διακυβεύεται το όνομα της κόρης τους χωρίς γάμο, είναι έτοιμοι να σκοτώσουν. Έπεισα την οικογένειά μου να μην βλάψει τον Ρότζερ. Τους είπα: “Θα με παντρευτεί μια μέρα. Κάντε υπομονή”», είχε πει σε παλιότερη συνέντευξη της η Λουίζα.

Ο Ρότζερ και η Λουίζα εγκαταστάθηκαν πίσω στο Λονδίνο, αλλά ο Μουρ δεν τολμούσε να πει στην Σκουάιρς ότι την είχε αφήσει. Όταν εκείνη έμαθε τα νέα, αρνήθηκε να το πιστέψει μέχρι που υπέκλεψε επιστολές που απευθύνονταν στον Μουρ από την Ιταλία, τις οποίες και μετέφρασε. Ήταν από τη Λουίζα και η γραπτή απόδειξη της απιστίας του συζύγου της. Ένα γράμμα φέρεται να περιγράφει την επιθυμία της Λουίζα να γλείψει τον Μουρ παντού, προσθέτοντας: «Λες ότι η Ντόροθι δεν πιστεύει στην αγάπη μας. Δείξε της αυτό το γράμμα».

Η Σκουάιρς, σε μια κίνηση που τρόμαξε ακόμη και τους στενούς της φίλους, αρνήθηκε να δώσει διαζύγιο στον άντρα της και αντίθετα τον μήνυσε για απώλεια συζυγικών δικαιωμάτων. Πυροδότησε ακόμα περισσότερα κουτσομπολιά παρενοχλώντας τον Μουρ και τη Λουίζα όποτε μπορούσε - σε μια περίπτωση, σπάζοντας τα γαλλικά παράθυρα του σπιτιού που μοιράζονταν το ζευγάρι.

Ο Μουρ αργότερα είπε: «Έριξε ένα τούβλο μέσα από το παράθυρό μου. Άπλωσε το χέρι από το τζάμι και έπιασε το πουκάμισό μου και έκοψε τα χέρια της. Η αστυνομία ήρθε και της είπαν: “Κυρία, αιμορραγείτε” και εκείνη απάντησε: “Είναι η καρδιά μου που αιμορραγεί”».

«Για οκτώ χρόνια, αυτή η γυναίκα, αυτή η Ντόροθι Σκουάιρς, δεν θα χώριζε από τον Ρότζερ. Είναι πολλά χρόνια μεγαλύτερή του. Νόμιζε ότι η αγάπη του για μένα ήταν ξεμυάλισμα, ότι θα περάσει. Και, φυσικά, ζήλευε. Και μπορούσα να το καταλάβω», έχει δηλώσει η Λουίζα.

«Είχε αυταπάτες. Ακόμα και μετά τη γέννηση των παιδιών μας, ακόμα και όταν ο Ρότζερ και εγώ φτιάξαμε σπίτι, δεν τον χώριζε. Ήταν πολύ δύσκολο για εμάς. Μπορείς να φανταστείς. Δύσκολο για μένα, για την οικογένειά μου στην Ιταλία, για τα παιδιά. Και, φυσικά, για τον Ρότζερ. [...] Ψέματα, ψίθυροι, κουτσομπολιά».

Ο Ρότζερ Μουρ, ωστόσο, δεν ξεπέρασε ποτέ την ενοχή του για την προδοσία της γυναίκας που έφτιαξε την καριέρα του και 30 χρόνια αργότερα, όταν η Σκουάιρς πέθαινε από καρκίνο του πνεύμονα, πλήρωσε τη φροντίδα της.

Μόλις οριστικοποιήθηκε το διαζύγιό του, ο Ρότζερ Μουρ παντρεύτηκε τη Ματιόλι σε μια τελετή στο Λονδίνο το 1969. Απέκτησαν τρία παιδιά μαζί, τον Τζέφρεϊ, την Ντέμπορα και τον Κρίστιαν.

Τα παιδιά του Ρότζερ Μουρ

Ο Τζέφρι δοκίμασε τις δυνάμεις του στην ηθοποιία και πρωταγωνίστησε δίπλα στον πατέρα του ως παιδί στην ταινία του 1976 «Ο Σέρλοκ Χολμς στη Νέα Υόρκη» και στη δεκαετία του 1990, στην ταινία «Fire, Ice And Dynamite». Στη συνέχεια έγινε ιδιοκτήτης εστιατορίου και ίδρυσε το δημοφιλές εστιατόριο Hush στο Μέιφερ του Λονδίνου.

Η αδερφή του, Ντέμπορα Μουρ, ασχολήθηκε επίσης με την ηθοποιία, καθώς εμφανίστηκε σε ένα επεισόδιο της σειράς του πατέρα της «The Persuaders!» ως παιδί και συνέχισε πρωταγωνιστώντας στις ταινίες «Chaplin» του 1992 και «South Kensington» το 2001. Όμως, είναι πιο γνωστή ως το πρόσωπο των ασφαλιστικών διαφημίσεων των Scottish Widows στις οποίες εμφανίστηκε μεταξύ 1986 και 1995.

Ρότζερ Μουρ και Λουίζα Ματιόλι, φτάνουν στον κινηματογράφο Paramount στο Λονδίνο, στις 10 Απριλίου 1969. Το ζευγάρι θα παντρευτεί το επόμενο πρωί / Φωτογραφία: AP/Peter Kemp

Ο αδερφός τους, Κρίστιαν, παραγωγός ταινιών, την περασμένη εβδομάδα παρακολούθησε μια προβολή ταινίας στο Μόντε Κάρλο μαζί με τον πρίγκιπα Αλβέρτο του Μονακό και τη Σάρον Στόουν.

Η κόρη του Τζέφρι, Άμπρα Μουρ, ακολουθεί επίσης τα βήματα του παππού της και έχει κάνει το ντεμπούτο της με έναν ρόλο στην ταινία θρίλερ «Νέμεσις» για έναν εγκληματία στο Λονδίνο.

Ο Ρότζερ Μουρ ήταν παντρεμένος με τη Λουίζα Ματιόλι μέχρι το 1993, όταν μετά τη διάγνωση του καρκίνου του προστάτη, την εγκατέλειψε και παντρεύτηκε τη Δανέζα σοσιαλιτέ, Κριστίνα Θόλστραπ, η οποία ήταν στον κοινωνικό τους κύκλο, καθώς είχαν γειτονικά σπίτια στη Νότια Γαλλία.

Ο Μουρ, είχε υποστηρίξει τη χήρα - φίλη της Λουίζας του - στην ανάρρωσή της από τον καρκίνο του μαστού και ερωτεύτηκαν βαθιά. «Η “Κίκι” είναι η αδελφή ψυχή μου», έλεγε. «Χωρίζουμε μόνο όταν πηγαίνει στο κομμωτήριο».

Η Λουίζα αντέδρασε πολύ όπως η Σκουάιρς πριν από αυτήν. «Πέθανε για μένα», είπε για τον Μουρ. «Τρελάθηκε σοβαρά. Τώρα δεν είναι κανένας. Δεν υπάρχει».

Χαρακτήριζε μάλιστα την αντικαταστάτρια της ως «μια κρεμάστρα που είχε δύο άντρες και τρία λίφτινγκ προσώπου» και έγραψε στα απομνημονεύματά της με τίτλο, «Τίποτα δεν διαρκεί για πάντα», για το πώς ένιωσε όταν προδόθηκε από την Θόλστραπ και απορρίφθηκε από τον Μουρ.

Ο Ρότζερ Μουρ και η σύζυγός του Κριστίνα Θόλστραπ κατά τη διάρκεια του τηλεοπτικού φεστιβάλ Monte Carlo 2007 / Φωτογραφία Toni Anne Barson/WireImage

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο Ρότζερ Μουρ έκανε το πρώτο του τηλεφώνημα στην Σκουάιρς εδώ και δύο δεκαετίες. Μιλώντας για την Κίκι, τον ρώτησε: «Βρήκες επιτέλους τη σωστή, Ρότζερ; Είναι αυτή η μία και μοναδική για 'σένα;». Ο Μουρ απάντησε: «Αυτή είναι». Αργότερα διευθέτησε το διαζύγιο από τη Λουίζα έναντι 10 εκατομμυρίων λιρών, το οποίο εκείνη αρνιόταν να του δώσει για επτά χρόνια. Ο Μουρ και η Κίκι παντρεύτηκαν τελικά το 2002.

Τα παιδιά του δεν παρευρέθηκαν στον γάμο για να μην πληγώσουν τα συναισθήματα της μητέρας τους. Ο γιος του, Τζέφρϊ, είπε τότε: «Κανείς από εμάς δεν μπορεί να ξεχάσει ότι η Κίκι ήταν φίλη της μητέρας μου και ήταν ευπρόσδεκτη στο σπίτι μας».

Με την πάροδο του χρόνου, όμως, η Κίκι ανέπτυξε πιο θερμές σχέσεις με τα τρία ενήλικα παιδιά του Σερ Ρότζερ από τη Λουίζα. Η δήλωση που εξέδωσαν για να ανακοινώσουν τον θάνατο του πατέρα τους περιλάμβανε την εξής φράση: «Οι σκέψεις μας πρέπει τώρα να στραφούν στην υποστήριξη της Κριστίνα σε αυτή τη δύσκολη στιγμή».