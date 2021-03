«Ο Ρότζερ Μουρ με φίλησε, ήμουν ώρες στο κρεβάτι με τον Σον Κόνερι» -Ενα Bond Girl θυμάται ιστορίες από τα γυρίσματα με τους 007 | STORIES | iefimerida.gr

Δεν υπάρχουν πολλές γυναίκες που μπορούν να ισχυριστούν ότι είχαν την ευχαρίστηση να περάσουν ώρες, ξαπλωμένες δίπλα στο γυμνό στήθος του Σον Κόνερι - αλλά η Βάλερι Λεόν μπορεί.

Ως κορίτσι του Τζέιμς Μποντ το 1983 στην ταινία «Never Never Never Again», ο χαρακτήρας της – ανώνυμη, αλλά με το παρατσούκλι "Sexpot" από το συνεργείο - διασώζει τον Τζέιμς Μποντ, τον οποίο υποδύεται ο Σον Κόνερι, από καρχαρίες και, όπως γίνεται συνήθως με τα κορίτσια του διάσημου πράκτορα, καταλήγει στο κρεβάτι μαζί του.

Ο Σον Κόνερι ήταν τελειομανής και αυτό σήμαινε ότι χρειάστηκε όλη μέρα για να γυριστεί η σύντομη σκηνή, που σημαίνει ότι η Βαλερί και ο σταρ ήταν πολύ κοντά.



«Απέρριψε τις υπηρεσίες του stand-in ενώ έβαζαν τον φωτισμό και μείναμε στο κρεβάτι όλο το πρωί», θυμάται η Βάλερι. «Αλλά όταν η σύζυγός του, Μισελίν Ροκμπρίν έφτασε στο σετ για να παρακολουθήσει, δεν μπορούσε να σηκωθεί από το κρεβάτι αρκετά γρήγορα».



Και ποιος μπορεί να τον κατηγορήσει; Η Μισελίν ήταν γνωστή για τον εκρηκτικό της χαρακτήρα, και όσο και αφοσιωμένος να είναι ένας σύζυγος, κάθε γυναίκα θα αισθανόταν ανήσυχη όταν θα τον έβλεπε με τη Βάλερι, η οποία μάλιστα ήταν τόσο εντυπωσιακή, που είχε «κερδίσει» τον τίτλο της «Αγγλίδας Ρακέλ Γουέλς».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πολλοί άντρες εντυπωσιάστηκαν για πρώτη φορά με τη Βάλερι, όταν την είδαν σε διαφημίσεις. Ακόμα και σήμερα, λαμβάνει αλληλογραφία από θαυμαστές.



Στην ταινία του 1978 «Revenge Of The Pink Panther», έπρεπε να κάνει «μαθήματα μαστιγώματος» για να παίξει μία dominatrix με δερμάτινα ρούχα.

«Έπρεπε να μαστιγώσω τον Κλουζό, οπότε η εταιρεία ταινιών έστειλε αυτόν τον άνδρα στο σπίτι μου με πολλά μαστίγια. Δούλευα μακριά στον πίσω κήπο μου όταν ξαφνικά κοίταξα και όλοι οι γείτονες κοίταζαν και αναρωτιόντουσαν τι στο καλό έκανα», θυμάται και γελάει.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ανάμεσα στους κορυφαίους ηθοποιούς, στο πλευρό των οποίων έχει παίξει, είναι οι Μάικλ Κέιν, Ρίτσαρντ Μπάρτον και Ρότζερ Μουρ. Ηταν μια μια λαμπερή εποχή με υψηλά μπάτζετ που τη βοήθησαν να χτίσει μια καριέρα που της χάρισε δυνατές στιγμές. «Πέρασα υπέροχα», λέει, «ειδικά κάνοντας την ταινία με τον Τζέιμς Μποντ.



«Δεν έχει σημασία αν έχεις έναν απλό ρόλο ή είσαι η πρωταγωνίστρια, γίνεσαι γνωστή σε όλο τον κόσμο ως κορίτσι του Τζέιμς Μποντ. Έχω πάρει καλές θέσεις σε αεροπλάνα και μου έχουν δοθεί τραπέζια σε εστιατόρια λόγω αυτού».



Πλέον, η 77χρονη Βάλερι δεν είναι καστανή αλλά ξανθιά και εξίσου εκθαμβωτική όπως ήταν στα νιάτα της. Φυσικά, έχει κρατήσει αναμνηστικά από τις ταινίες στις οποίες συμμετείχε: την αφίσα του Τζέιμς Μποντ που υπέγραψε ο Σον Κόνερι μετά τα γυρίσματα. Ο διάσημος ηθοποιός της έγραψε και την εξής αφιέρωση: «Για τη Βαλέρι, μέχρι την επόμενη φορά που θα πάμε μαζί στο κρεβάτι, καλή τύχη, Σον» - και την υπογεγραμμένη φωτογραφία από έναν άλλο Τζέιμς Μποντ, τον Ρότζερ Μουρ, όταν συναντήθηκαν τυχαία δεκαετίες μετά την ταινία «The Spy Who Loved Me].



«Αγαπητή Βάλερι, πόσο λεπτός ήμουν τότε, και εσύ είσαι ακόμα, με αγάπη, Ρότζερ», της είχε γράψει. «Ήταν πραγματικά υπέροχος άντρας», θυμάται η Βάλερι.

Η ηθοποιός Βάλερι Λεόν γύρω στο 1975 / Φωτογραφία: Jeremy Fletcher/Getty Images

Αν ρίξει μια γρήγορη ματιά κανείς στις φωτογραφίες της Βάλερι, σημειώνει η Daily Mail, θα διαπιστώσει ότι οι σκηνοθέτες δεν δίσταζαν να εκμεταλλευτούν τα ατελείωτα πόδια και τις καμπύλες της. Δεν την πείραζε, αλλά είχε τα όριά της.



«Ήμουν πολύ σταθερή στο να μην είμαι γυμνή. Έκανα μια ταινία, που ονομάζεται Zeta One, το 1969 όπου δεν ήμουν γυμνή, αλλά το μόνο που είχα ήταν σχοινιά γύρω μου και τώρα δεν θα χαιρόμουν και πολύ αν προβαλλόταν ξανά».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Βάλερι, που είναι η μεγαλύτερη από τα τέσσερα αδέρφια της, απολάμβανε μια άνετη ζωή στο Λονδίνο καθώς μεγάλωνε. Ο πατέρας της ήταν διευθυντής μιας εταιρείας κλωστοϋφαντουργίας και η μητέρα της είχε εκπαιδευτεί στη δραματική σχολή Rada.



Θυμάται ότι την τράβαγε ο καλλιτεχνικός χώρος από νεαρή ηλικία, αλλά ήταν επίσης ντροπαλή. Η Βάλερι εγκατέλειψε το σχολείο στα 15 της και μετά από μια αποτυχημένη ακρόαση για τη RADA, μετακόμισε στο Παρίσι για να εργαστεί ως εσωτερική νταντά και να μάθει γαλλικά.



Στα 19 της, επέστρεψε στο Λονδίνο και εργαζόταν στα Harrods όταν είδε μια αγγελία στην εφημερίδα The Stage που αναζητούσαν τραγουδιστές για ένα μιούζικαλ που ονομάζεται The Belle Of New York. «Έκανα λοιπόν κοπάνα από τα Harrods, πέρασα από ακρόαση και πήρα τη δουλειά».

«Ήταν πραγματικά γελοίο. Ήμουν ψηλότερη από όλα τα άλλα κορίτσια και ψηλότερη από μερικούς άντρες. Αλλά ήμουν ενθουσιασμένη που έγινα ηθοποιός», αναφέρει.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με τα χρόνια έπαιξε διάφορους ρόλους. Ήταν, ωστόσο, η επιτυχία των διαφημίσεων που δημιούργησαν μια εικόνα για τη Βάλερι, της λαμπερής γυναίκας, γεμάτης αυτοπεποίηθηση.



«Η πραγματικότητα ήταν ότι δεν ήμουν καθόλου έτσι», λέει. «Ήμουν πολύ ανασφαλής. Υπήρχε αυτή η αντίληψη για μένα, ότι ήμουν σαν Αμαζόνα. Το έκανε πολύ δύσκολο όταν πήγαινα σε ραντεβού και πρέπει να ήμουν φοβερή απογοήτευση, γιατί δεν ήμουν έτσι».



Όταν παντρεύτηκε, σε ηλικία 31 ετών, ήταν με έναν άντρα 24 χρόνια μεγαλύτερό της. Ο παραγωγός και σκηνοθέτης της τηλεόρασης Μάικλ Μιλς ήταν επικεφαλής στον τομέα της κωμωδίας στο BBC. Συναντήθηκαν αφού η Valerie είχε γυρίσει ένα επεισόδιο του Up Pompeii.

«Αργότερα με προσκάλεσε για μεσημεριανό γεύμα και αυτό ήταν», λέει. Ήταν παντρεμένοι για 14 χρόνια (μέχρι το θάνατο του Μάικλ το 1988) και απέκτησαν έναν γιο, τον Λέον, τώρα 44.

Από όλους τους συμπρωταγωνιστές της, η Βάλερι λέει ότι λάτρεψε τη συνεργασία με τον αείμνηστο Ρότζερ Μουρ. Δούλεψε μαζί του στην τηλεοπτική σειρά «The Saint» της δεκαετίας του 1960, όπου «κάναμε μια σκηνή τριών ατόμων στο κρεβάτι, παρόλο που ήταν πραγματικά αθώα», θυμάται και γελάει.



Λιγότερο αθώα ήταν η απόφαση του Μουρ ως σκηνοθέτη ενός επεισοδίου της σειράς «The Persuaders» να δώσει ένα φιλί που δεν υπάρχει στο σενάριο με τον χαρακτήρα που υποδυόταν η Βάλερι, Τερέζ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ήταν τελείως ξαφνικό, πολύ ευχάριστο και ένα από τα σημαντικότερα σημεία της καριέρας μου», λέει τώρα. «Ήταν απλά υπέροχος. Ο Σον Κόνερι θεωρείται ως ο απόλυτος Τζέιμς Μποντ, αλλά ο Ρότζερ ήταν πολύ πιο διασκεδαστικός και αστείος».

Παρόλα αυτά, το «το ξάπλωμα στο κρεβάτι» με τον Σον Κόνερι, δεν ήταν κάτι που τη δυσκόλεψε. «Ο Σον ήταν πολύ σέξι και φιλούσε υπέροχα», δηλώνει. Βέβαια, η Βάλερι δεν ήταν το μοναδικό Bond girl, που είχε περάσει πολλές ώρες μαζί του στο κρεβάτι. Η Κινέζα ηθοποιός Tsai Chin, ήταν ξαπλωμένη στο πλευρό του επί τρεις μέρες και είχε μιλήσει για αυτήν της την εμπειρία.



Η Βάλερι ήταν 40 ετών όταν έπαιξε μαζί με τον Σον Κόνερι και εξασφάλισε τον ρόλο, αφού εμφανίστηκε στην ακρόασή της με ένα αμάνικο παλτό με χρυσό μπροκάρ και μια καφέ ολόσωμη κολλητή φόρμα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ο παραγωγός με ρώτησε τι νόμιζα ότι φορούσα και είπα: “Μια στολή κοριτσιού Μποντ”. Και αυτό μου έδωσε τη δουλειά», θυμάται. «Είχα μια απίστευτα τυχερή ζωή», λέει. «Και φυσικά, αν είσαι μια φορά κορίτσι του Μποντ, είσαι για πάντα ένα κορίτσι του Μποντ».