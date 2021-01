Κιμ Καρντάσιαν-Κάνιε Γουέστ: Διαζύγιο αξίας 2,2 δισ. -Ποιος είναι πιο πλούσιος, το σπίτι για το οποίο αναμένεται «σφαγή»

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει η είδηση πως οι Κιμ Καρντάσιαν και Κάνιε Γουέστ ετοιμάζονται να χωρίσουν, με την τηλεπερσόνα να έχει ήδη απευθυνθεί σε μια διάσημη δικηγόρο διαζυγίων.



Τι θα γίνει όμως με την περιουσία τους που ανέρχεται συνολικά στα 2,2 δισεκατομμύρια δολάρια; Θα δώσουν μάχη ή θα τα μοιράσουν ειρηνικά; Μάλιστα, ο Κάνιε Γουέστ εκτιμάται ότι έχει περιουσία που φτάνει στα 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ της Κιμ είναι πιο «ταπεινή», στα 900 εκατομμύρια δολάρια.



Το ζευγάρι, που έχει αποκτήσει 4 παιδιά και ετοιμάζεται να χωρίσει, έχει συγκεντρώσει πάνω από 100 εκατομμύρια δολάρια σε ακίνητη περιουσία, μια συλλογή αυτοκινήτων 3,9 εκατομμυρίων δολαρίων και ζώα συνολικής αξίας πάνω από 300.000 δολάρια στο ράντσο τους στο Ουαϊόμινγκ. Πώς θα χωρίσει λοιπόν το ζευγάρι την περιουσία του;



Χαρτοφυλάκιο ακινήτων 105 εκατομμυρίων δολαρίων



Το ζευγάρι έχει ένα εντυπωσιακό χαρτοφυλάκιο ακινήτων που λέγεται ότι αξίζει περισσότερα από 100 εκατομμύρια δολάρια – και ίσως το πιο εντυπωσιακό όλων είναι το αρχοντικό τους στο Χίντεν Χιλς της Καλιφόρνια.



Αγόρασαν το σπίτι το 2014 έναντι 20 εκατομμυρίων δολαρίων και λέγεται ότι μετά από 4 χρόνια και έχοντας ξοδέψει άλλα 20 εκατομμύρια σε μια άκρως μίνιμαλ διακόσμηση, τελικά μετακόμισαν σε αυτό το 2018. Έναν χρόνο μετά, αγόρασαν και ένα κοντινό ακίνητο έναντι μόλις (;) 2,9 εκατομμυρίων δολαρίων.

Πάντως, σύμφωνα με μια πηγή που μίλησε στο Page Six, η Κιμ θα κάνει ότι μπορεί για να κρατήσει αυτό το σπίτι. «Η Κιμ προσπαθεί να να κάνει τον Κάνιε να της αφήσει το σπίτι, γιατί εκεί μεγάλωσαν τα παιδιά τους και είναι η βάση τους. Αυτό είναι το σπίτι τους». Και εξηγεί: «Είναι ιδιοκτήτρια όλης της γης και των γειτονικών τμημάτων γύρω από το σπίτι, αλλά η έπαυλη ανήκει στον Κάνιε. Και οι δύο έβαλαν πολλά χρήματα για την ανακαίνισή του».



Τον Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς, ο Κάνιε Γουέστ και η Κιμ Καρντάσιαν αγόρασαν επίσης ένα αγρόκτημα στο Γουαϊόμινγκ, αξίας 14 εκατομμυρίων δολαρίων με έκταση 1.400 στρεμμάτων και το οποίο στεγάζει ζώα αξίας περίπου 300.000 δολαρίων.



Και σαν να μην τους έφταναν αυτά, αγόρασαν και ένα ακόμη ράντσο, αξίας 14,5 εκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο βρίσκεται σε μια έκταση 6.713 στρεμμάτων μόλις μερικά χιλιόμετρα μακριά από το πρώτο. Tον Αύγουστο φέτος, σύμφωνα με το TMZ, ο Κάνιε Γουέστ λέγεται ότι αγόρασε ακόμη μία ιδιοκτησία στο Γουαϊόμινγκ.



Πιο πριν, τον Δεκέμβριο του 2018, ο ράπερ είχε αγοράσει – ως χριστουγεννιάτικο δώρο- στην σύζυγό του, Κιμ Καρντάσιαν ένα διαμέρισμα αξίας 14 εκατομμυρίων δολαρίων σε ένα πολυτελές συγκρότημα κατοικιών στο Μαϊάμι.

Το 2013, το ζευγάρι ζούσε σε ένα αρχοντικό στο Μπελ Έαρ αξίας 11 εκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο πούλησαν το 2017 έναντι 17,8 εκατομμυρίων δολαρίων.



Η μουσική καριέρα του Κάνιε Γουέστ αξίας 90 εκατομμυρίων δολαρίων



Ο Κάνιε Γουέστ θεωρείται ένας από τους πιο γνωστούς καλλιτέχνες με τις μεγαλύτερες πωλήσεις τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Έχει κερδίσει συνολικά 21 Grammy, καθώς και το βραβείο Billboard Artist Achievement, ένα κοινό ρεκόρ τριών Brit Awards για τον Καλύτερο Καλλιτέχνη Σόλο Ανδρών και το βραβείο Michael Jackson Video Vanguard.



Ο ράπερ μπήκε στην κορυφή της λίστας του Forbes του 2020 με τα υψηλότερα αμειβόμενους καλλιτέχνες, με 170 εκατομμύρια δολάρια. Μάλιστα, κάποτε είπε στον Ζέιν Λόου: «Είμαι αναμφίβολα, ο σπουδαιότερος καλλιτέχνης όλων των εποχών. Δεν τίθεται καν ερώτημα. Είναι απλώς γεγονός».



Η συλλογή αυτοκινήτων τους αξίας 3,8 εκατομμυρίων δολαρίων



Αυτοκίνητα αξίας 3,8 εκατομμυρίων δολαρίων έχει στην κατοχή του ο Κάνιε Γουέστ. Ο κατάλογος αυτών περιλαμβάνει μία Lamborghini Gallardo (αξίας 180.000-209.000 δολαρίων), ένα Aston Martin DBS, μία Mercedes SLR Stirling Moss αξίας 1,06 εκατομμυρίων δολαρίων, μια σπάνια Mercedes SLR McLaren (500.000 δολαρίων) και μία Lamborghini Aventador αξίας 750.000 δολαρίων, δώρο από την Κιμ Καρντάσιαν.

Κι ενώ ο Κάνιε Γουέστ προτιμά τα supercars, η σύζυγός του φαίνεται πως δείχνει μια προτίμηση στα πιο κλασικά πολυτελή μοντέλα, όπως μια Bentley Continental GTC 270.000 δολαρίων και μία Rolls-Royce Ghost.



Η 20χρονη τηλεοπτική καριέρα της Κιμ Καρντάσιαν



Η Κιμ κέρδιζε καθαρά 4,5 εκατομμύρια δολάρια ανά σεζόν ως εκτελεστικός παραγωγός και πρωταγωνίστρια στο ριάλιτι «Keeping Up With The Kardashians», το οποίο παιζόταν για 20 σεζόν πάνω από 14 χρόνια, μέχρι που φέτος ανακοίνωσαν το τέλος του.



Ωστόσο, λίγο αργότερα ανακοίνωσαν την νέα τους συνεργασία για προβολή στο Hulu στις Ηνωμένες Πολιτείες και μέσω του Star στο εξωτερικό.

Οι επιχειρήσεις πολλών εκατομμυρίων δολαρίων της Κιμ Καρντάσιαν



Το Forbes εκτιμά ότι η περιουσία της Κιμ Καρντάσιαν ανέρχεται σε 900 εκατομμύρια δολάρια. Το 2014, ξεκίνησε την εφαρμογή παιχνιδιών για κινητά Kim Kardashian: Hollywood και κέρδισε 1,6 εκατομμύρια δολάρια τις πρώτες πέντε ημέρες μετά την κυκλοφορία του. Το 2015, κυκλοφόρησε τη δική της σειρά Kimojis.



Το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας της όμως προέρχεται από την εταιρεία της KKW Beauty. Το 2019, το brand κέρδισε 100 εκατομμύρια δολάρια και άλλα 200 εκατομμύρια με την πώληση μεριδίου 205 στην εταιρεία Coty.



Η Κιμ μπορεί επίσης να κερδίζει μέχρι και ένα εκατομμύριο δολάρια για μια πληρωμένη ανάρτηση στο Instagram, όπου και διαθέτει πάνω από 198 εκατομμύρια οπαδούς. Αλλά το μεγάλο ερώτημα είναι, θα επιστρέψει το εντυπωσιακό δαχτυλίδι αρραβώνων της αξίας 1,3 εκατομμυρίων δολαρίων;



Το brand Yeezy του Κάνιε Γουέστ αξίας 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων



Σύμφωνα με το Forbes, η Yeezy, την οποία ξεκίνησε ο Κάνιε Γουέστ με την Nike το 2009 και στην συνέχεια έφερε στην Adidas το 2013, εκτιμάται στα 3 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο Γουέστ είναι ο μοναδικός ιδιοκτήτης της μάρκας, με αποτέλεσμα να έχει προσθέσει 1,26 δισεκατομμύρια δολάρια στην προσωπική καθαρή αξία του ράπερ.