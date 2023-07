Κανείς δεν πιστεύει το -κάπως αναιδές- παρατσούκλι της Κέιτ Μίντλετον για τον πρίγκιπα Γουίλιαμ - iefimerida.gr

Το γεγονός ότι ο σύζυγός της θα είναι κάποτε ο βασιλιάς της Αγγλίας δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να τον κοροϊδεύει. Ή να τον πειράζει τελοσπάντων...

Η Κέιτ Μίντλετον έχει μερικά θρασύτατα παρατσούκλια για τον πρίγκιπα Γουίλιαμ σύμφωνα με μια βασιλική πηγή, συμπεριλαμβανομένου ένα στα όρια του... παρεξηγήσιμου: Τον αποκαλεί «φαλάκρα».

Ο Τομ Κουίν, ο οποίος είναι συγγραφέας του βιβλίου που κυκλοφόρησε τον περασμένο Φεβρουάριο «Gilded Youth: An Intimate History of Growing Up in the Royal Family», υποστήριξε ότι του είπαν από το προσωπικό του παλατιού ότι ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα έχουν χαϊδευτικά ονόματα ο ένας για τον άλλον, όπως «όλα τα ζευγάρια», σύμφωνα με τη Mirror.

Ο συγγραφέας ανέφερε ότι η Μίντλετον αποκαλεί τον Γουίλιαμ «μωρό μου», αλλά έχει επίσης μερικά αυθάδη ονόματα για τον σύζυγό της, όπως «Big Willy» και «φαλάκρα».

Ο Κουίν ισχυρίστηκε ότι ο πρίγκιπας Γουίλιαμ έχει επίσης κάποια παρατσούκλια για τη Μίντλετον, όπως «Babykins» και «Δούκισσα του Doolittle».

Κέιτ Μίντλετον-Πρίγκιπας Γουίλιαμ έχουν παρατσούκλια και για τα παιδιά τους!

Το βασιλικό ζευγάρι γνωρίστηκε όταν ήταν φοιτητές στο Πανεπιστήμιο του St. Andrews το 2001, σύμφωνα με το Town & Country, αλλά η σχέση τους δεν έγινε γνωστή μέχρι το 2004, όταν τους εντόπισε ο Τύπος ενώ έκαναν διακοπές μαζί.

Χώρισαν για λίγο το 2007, αλλά τα ξαναβρήκαν γρήγορα την ίδια χρονιά και παντρεύτηκαν τον Απρίλιο του 2011 στο Αβαείο του Γουέστμινστερ.

Το ζευγάρι έχει τρία παιδιά - τον πρίγκιπα Τζορτζ, 10 ετών, την πριγκίπισσα Σαρλότ, 8 ετών, και τον πρίγκιπα Λούις, 5 ετών.

Και, φαίνεται ότι έχουν περάσει την αγάπη τους για τα διασκεδαστικά παρατσούκλια και στα παιδιά τους.

Τον Μάιο, λίγες μόλις ημέρες μετά την ιστορική τελετή στέψης του βασιλιά Καρόλου, η Κέιτ Μίντλετον αποκάλυψε το γλυκό όνομα που αποκαλεί το μικρότερο παιδί της, τον πρίγκιπα Λούις.

Συμμετείχαν οικογνειακώς σε μια δράση με την Κέιτ να απευθύνεται στον Λούις λέγοντάς του: «Ρίξ' το στη φωτιά, Lou-Bug», είπε η Κέιτ στον Λούισ καθώς έψηναν μαζί ζαχαρωτά στην εκδήλωση.



Την πριγκίπισσα Σαρλότ φέρεται να την φωνάζουν Λότι, ενώ τον πρίγκιπα Τζορτζ «PG Tips», σύμφωνα με το Harper's Bazaar. Μικρότερος σε βόλτα με τη γιαγιά του μητέρα της Μίντλετον ο Τζορτζ είχε αποκαλύψει σε περαστική το ψευδώνυμό του. Οταν εκείνη τον ρώτησε πως τον λένε απάντησε... Αρτσι!