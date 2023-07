Κέιτ Μίντλετον: Η άλλη της πλευρά, η ζωή της ως μητέρα με αυστηρούς κανόνες για τα παιδιά - iefimerida.gr

Η δουλειά της ως πριγκίπισσας της Ουαλίας απαιτεί από την Κέιτ Μίντλετον να έχει πάντα μια εικόνα ισορροπίας και επαγγελματισμού καθώς εκτελεί τα βασιλικά της καθήκοντα.

Ωστόσο, η Κέιτ συνδυάζει τον δημόσιο φόρτο εργασίας της με έναν άλλο πολύ σημαντικό ρόλο, αυτόν του να είναι μαμά.

Αν και έχει την νταντά της οικογένειας σε ετοιμότητα για να βοηθήσει, η πριγκίπισσα, μητέρα τριών παιδιών, λέγεται ότι είναι ένας γονέας με ενεργό ρόλο, μαζί με τον σύζυγό της, πρίγκιπα Γουίλιαμ.

Έτσι, μόλις τελειώσουν τα βασιλικά καθήκοντα και η Κέιτ επιστρέψει στο σπίτι με τον πρίγκιπα Τζορτζ, την πριγκίπισσα Σάρλοτ και τον πρίγκιπα Λούις, ρίχνουμε μια ματιά στο πώς είναι πραγματικά.

Μαλώνει τα παιδιά

Έτσι, όταν η Κέιτ Μίντλετον επιστρέφει στο σπίτι είναι ο πραγματικός και χαλαρός εαυτός της.

Όταν είναι εκτός υπηρεσίας στο σπίτι της οικογένειας Adelaide Cottage στο Γουίνδσορ, παρά το βασιλικό της καθεστώς, οι γνώστες λένε ότι είναι ακριβώς όπως κάθε άλλη «κανονική μαμά».

Κάποτε μια φίλη έδωσε μια εικόνα για το πώς είναι η 41χρονη πίσω από κλειστές πόρτες, εξηγώντας ότι είναι «πολύ ψύχραιμη στο σπίτι», αλλά σίγουρα όχι αδύναμη και θα μαλώσει τα παιδιά όταν χρειαστεί.

«Είναι ένα κανονικό, οικογενειακό σπίτι. Το κάνει αυτό για να βοηθήσει τα παιδιά της να είναι πιο προσγειωμένα και να κρατούν υπό έλεγχο την πραγματικότητά τους. Αυτό είναι που πραγματικά έχει σημασία για εκείνη», ανέφερε στο People.

Αυστηρός κανόνας του σπιτιού



Η Κέιτ Μίντλετον φέρεται να έχει κανόνες σχετικά με το σπίτι, τους οποίους πρέπει να ακολουθούν η ίδια και τα παιδιά, συμπεριλαμβανομένου ενός για τον οποίο είναι αυστηρή -χωρίς να φωνάζει.

Μια πηγή είπε σχετικά στη Sun: «Οι φωνές είναι απολύτως "εκτός ορίων" για τα παιδιά και κάθε υπαινιγμός ότι φωνάζει ο ένας στον άλλον αντιμετωπίζεται με απομάκρυνση».

Όμως, αντί να αποστέλλονται στα υπνοδωμάτιά τους, το βασιλικό ζευγάρι έχει μια διαφορετική τεχνική: τη συνομιλία στον καναπέ.

Η πηγή πρόσθεσε: «Το άτακτο παιδί απομακρύνεται από τη σκηνή του καβγά ή της αναστάτωσης και είτε η Κέιτ, είτε ο Γουίλιαμ, του μιλάει ήρεμα. Τα πράγματα εξηγούνται και οι συνέπειες σκιαγραφούνται και δεν τους φωνάζουν ποτέ».

Η Κέιτ με τον Λούις στους εορτασμούς του πλατινένιου ιωβηλαίου της αείμνηστης βασίλισσας

Μυστικός κωδικός



Δεν είναι μόνο οι τεχνικές πειθαρχίας που χρησιμοποιεί η Κέιτ στο σπίτι, αλλά φέρεται να έχει και έναν μυστικό κωδικό που χρησιμοποιεί αν νιώθει ότι χρειάζεται να ηρεμήσει τα παιδιά της και λέγεται πως λειτουργεί κάθε φορά.

Ο συγγραφέας Tom Quinn γράφει στο βιβλίο του «Gilded Youth: An Intimate History of Growing Up In The Royal Family: «Όταν ο πρίγκιπας Λούις συμπεριφέρθηκε άσχημα στο πλατινένιο ιωβηλαίο της αείμνηστης βασίλισσας, για παράδειγμα, βγάζοντας τη γλώσσα του στη μητέρα του, η αντίδραση της Κέιτ εγκωμιάστηκε από ομάδες ειδικών σχολιαστών. Προφανώς χρησιμοποίησε έναν μυστικό κωδικό για να ηρεμήσει τα παιδιά, όπως κάνει μερικές φορές -λέει απλώς "ας κάνουμε ένα διάλειμμα". Όμως, όπως εξήγησε ένας πρώην υπάλληλος, τα παιδιά γνωρίζουν ότι αυτές οι λίγες λέξεις έχουν πολύ μεγαλύτερο βάρος από ό,τι φανταζόμαστε».

Η «στολή της μαμάς»

Εν τω μεταξύ, το να είσαι μητέρα με τρία μικρά παιδιά σημαίνει ότι η λαμπερή δημόσια εικόνα της Κέιτ δεν υπάρχει πάντα και στο σπίτι.

Τη βλέπουν συχνά να αφήνει ή να παίρνει τον Τζορτζ, τη Σάρλοτ και τον Λούις από το Lambrook School, «χωρίς να έχει φτιάξει τα μαλλιά της με το πιστολάκι. Είναι πάντα πιασμένα ψηλά, αλογοουρά. Είναι είτε με ρούχα γυμναστικής, είτε φόρεμα και αθλητικά παπούτσια, πολύ λίγο μακιγιάζ, ζητά συγγνώμη καθώς άργησε να πάει στο σχολείο. Είναι η ζωή μιας εργαζόμενης μαμάς με τρία μικρά παιδιά -απλώς μια διαφορετική καθημερινή δουλειά».

Στην πραγματικότητα, όταν ο Τζορτζ και η Σάρλοτ πήγαιναν στο προηγούμενο σχολείο τους, στο St Thomas στο Νότιο Λονδίνο, αναφέρθηκε ότι οι γονείς μετά βίας πρόσεχαν την Κέιτ κατά τη διάρκεια της παραλαβής.

Πρίγκιπας Γουίλιαμ και Κέιτ Μίντλετον πηγαίνουν τους Τζορτζ και Σάρλοτ στο προηγούμενο σχολείο τους, το Thoma's Battersea

Και αυτό γιατί υπήρχε μια άλλη μαμά που ο κόσμος ήταν πολύ πιο ενθουσιασμένος να ρίξει μια ματιά.

Ένας γονέας είπε στην Daily Mail: «Κανείς δεν ρίχνει πραγματικά μια δεύτερη ματιά στην Κέιτ όταν φεύγει από το σχολείο. Έχουμε ένα μοντέλο της Victoria's Secret και οι μπαμπάδες ενδιαφέρονται πολύ περισσότερο για αυτήν».



Γονική ενοχή



Η ζωή της μαμάς είναι απλή για την Κέιτ, η οποία τη συνδυάζει με τα βασιλικά της καθήκοντα.

Κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης με τη Giovanna Fletcher για το podcast της Happy Mum, Happy Baby, η Kate μίλησε συγκινητικά για τη ζωή της ως γονέας με τον Γουίλιαμ, μιλώντας για λεπτομέρειες σχετικά με την οικογενειακή τους ζωή.

Όταν ρωτήθηκε αν ένιωθε ενοχές ως μαμά, η πριγκίπισσα της Ουαλίας απάντησε: «Ναι απολύτως -και όποια δεν τις έχει ως μητέρα λέει ψέματα».



Η Κέιτ φτιάχνει γλυκά με τον Τζορτζ, τη Σάρλοτ και τον Λούις

Εξήγησε ότι το να είσαι γονιός είναι «μια συνεχής πρόκληση» και νιώθει ενοχές όταν τα παιδιά της τη ρωτούν γιατί δεν τα αφήνει πάντα στο σχολείο.

«Είναι μια διαρκής πρόκληση -το ακούς κάθε φορά από τις μαμάδες, ακόμα και από μαμάδες που δεν εργάζονται απαραίτητα και δεν έλκονται προς τις κατευθύνσεις που πρέπει να συνδυάσουν την επαγγελματική και την οικογενειακή ζωή».

Νυχτερινό κέρασμα

Ωστόσο, ευτυχώς, η Κέιτ υποστηρίζεται στον γονικό της ρόλο από τον σύζυγό της, πρίγκιπα Γουίλιαμ, ο οποίος είναι επίσης πρακτικός μπαμπάς.

Από τη στιγμή που τα παιδιά πέφτουν με ασφάλεια στο κρεβάτι, ο William είναι επίσης έτοιμος να τη βοηθήσει να χαλαρώσει.

Και σύμφωνα με έναν φίλο, μόλις τα παιδιά κοιμηθούν βαθιά, του αρέσει να περιποιείται τη γυναίκα του φτιάχνοντας το αγαπημένο της ποτό -ένα τζιν τόνικ.

Ο ίδιος φίλος είπε στο People: «Ο Γουίλιαμ θα φέρει στην Κέιτ ένα τζιν τόνικ. Φροντίζουν ο ένας τον άλλον, αλλά με διαφορετικούς τρόπους».

Πρόσθεσε επίσης ότι η Κέιτ «τρέχει τα πράγματα στο σπίτι με τα παιδιά και τα προγράμματα» και «συμμετέχει σε μεγάλο βαθμό σε κάθε κομμάτι της ημέρας τους».