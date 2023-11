Από 55 ώρες έως 8 μήνες: Οι πιο σύντομοι γάμοι του Χόλιγουντ - iefimerida.gr

Για αυτά τα ζευγάρια, ο μήνας του μέλιτος είχε τελειώσει σχεδόν πριν ξεκινήσει.

Πρόκειται για ζευγάρια που, είτε παντρεύτηκαν έτσι αυθόρμητα στο Λας Βέγκας, είτε δεν μπορούσαν να ξεπεράσουν τις διαφορές τους όταν αρραβωνιάστηκαν ή αντιμετώπισαν ισχυρισμούς περί απιστίας λίγο καιρό αφότου ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας.

Από την Μπρίτνεϊ Σπίαρς και τον Τζέισον Αλεξάντερ, μέχρι τον Λίαμ Χέμσγουορθ και τη Μάιλι Σάιρους και όχι μόνο, ακολουθούν μερικοί από τους συντομότερους γάμους του Χόλιγουντ, που διήρκεσαν οκτώ μήνες ή λιγότερο.

Μπρίτνεϊ Σπίαρς και Τζέισον Αλεξάντερ: 55 ώρες

Η νύφη φορούσε... καπέλο του μπέιζμπολ και τζιν! Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς εγκατέλειψε την παράδοση τον Ιανουάριο του 2004 για να παντρευτεί με τον παιδικό της φίλο Τζέισον Αλεξάντερ στο Little White Wedding Chapel του Λας Βέγκας. Μόλις 55 ώρες αργότερα, η πριγκίπισσα της ποπ εγκατέλειψε τον τότε σύζυγό της, καταθέτοντας ακυρωτικά έγγραφα που ανέφεραν: «Η ενάγουσα Σπίαρς δεν είχε κατανόηση των πράξεών της, σε βαθμό που ήταν ανίκανη να συμφωνήσει με το γάμο».

Στα απομνημονεύματά της The Woman in Me, που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2023, η Μπρίτνεϊ Σπίαρς έδωσε στους αναγνώστες μια γεύση από το τι συνέβη εκείνο το βράδυ, όταν οι δυο τους αποφάσισαν στις 3:30 π.μ. να κατευθυνθούν στον χώρο. «Οι άνθρωποι με έχουν ρωτήσει αν τον αγαπούσα. Για να είμαι ξεκάθαρη: αυτός και εγώ δεν ήμασταν ερωτευμένοι», έγραψε. «Ειλικρινά ήμουν πολύ μεθυσμένη - και πιθανώς, με μια γενικότερη έννοια εκείνη την περίοδο της ζωής μου, βαριόμουν πολύ». (Πρόσθεσε ότι η αντίδραση της οικογένειάς της στα νέα την έκανε να σκεφτεί αν φοβόταν να χάσει τον έλεγχο πάνω της και τα οικονομικά της).

Τον Ιούνιο του 2022, ο Αλεξάντερ εισέβαλε στον ιδιωτικό χώρο του γάμου της λίγες ώρες πριν αυτή και ο Σαμ Ασγκάρι ενωθούν με τα δεσμά του γάμου. Τον Αύγουστο του 2022, ο Αλεξάντερ κρίθηκε ένοχος για διακεκριμένη καταπάτηση και ξυλοδαρμό, σύμφωνα με δελτίο Τύπου από το γραφείο του εισαγγελέα της κομητείας Βεντούρα της Καλιφόρνια. Καταδικάστηκε σε 128 ημέρες στη φυλακή της κομητείας, όπως αναφέρουν το Rolling Stone και το Billboard.

Νίκολας Κέιτζ και Έρικα Κόικε: 4 μέρες

Ο Νίκολας Κέιτζ και η Έρικα Κόικε εθεάθησαν για πρώτη φορά μαζί τον Απρίλιο του 2018 ενώ έκαναν διακοπές στο Πουέρτο Ρίκο. Φωτογραφήθηκαν ξανά μαζί τον Μάιο εκείνης της χρονιάς ενώ είχαν βγει για δείπνο στο Λος Άντζελες.

Ενώ οι δυο τους διατηρούσαν μια χαμηλού προφίλ σχέση, παντρεύτηκαν στο Λας Βέγκας στις 23 Μαρτίου 2019. Ο Κέιτζ υπέβαλε αίτηση ακύρωσης από την make up artist μόλις τέσσερις ημέρες μετά τον γάμο. Ένας δικαστής στη Νεβάδα έκανε δεκτό το αίτημα του Κέιτζ για διαζύγιο στις 31 Μαΐου, σύμφωνα με δικαστικά αρχεία που εξασφάλισε το TMZ.

Ο Nicolas Cage και η Erika Koike / Φωτογραφία: Joe Scarnici/FilmMagic

Ο Κέιτζ ισχυρίστηκε ότι ήταν και οι δύο μεθυσμένοι εκείνη τη στιγμή, λέγοντας ότι «δεν είχε κατανόηση των πράξεών του όταν την παντρεύτηκε σε βαθμό που δεν ήταν σε θέση να συμφωνήσει με τον γάμο».

«Υπήρξε ένας πρόσφατος χωρισμός", είπε ο Κέιτζ στο The New York Times Magazine τον Αύγουστο του 2019. "Δεν θέλω πραγματικά να μιλήσω γι' αυτό. Ήμουν αρκετά αναστατωμένος για αυτό και για τον τρόπο που συνέβησαν τα πράγματα».

Κάρμεν Ηλέκτρα και Ντένις Ρόντμαν: 9 μέρες

«Η συμβουλή μου σε οποιονδήποτε είναι να μην παντρευτείτε στο Βέγκας», είπε η Κάρμεν Ηλέκτρα στο PEOPLE το 2019, αφού ο γάμος της εκεί με τον πρώην σταρ του ΝΒΑ, Ντένις Ρόντμαν, έληξε άδοξα. Το ζευγάρι αντάλλαξε όρκους στο Μικρό Παρεκκλήσι των Λουλουδιών τα ξημερώματα της 14ης Νοεμβρίου 1998, αλλά ο Ρόντμαν υπέβαλε αίτηση ακύρωσης εννέα ημέρες αργότερα, επικαλούμενος «απάτη» και «διαταραγμένο μυαλό», σύμφωνα με το AP News.

Dennis Rodman και Carmen Electra / Φωτογραφία: AP Photo/John Hayes

Πάμελα Άντερσον και Τζον Πίτερς: 12 μέρες

Το ζευγάρι συναντήθηκε για πρώτη φορά στην έπαυλη του Playboy στα μέσα της δεκαετίας του '80 και άρχισαν να βγαίνουν μετά τη συνάντησή τους. Φτάνοντας το 2020, η Πάμελα Άντερσον επιβεβαίωσε τον μυστικό γάμο της τον Ιανουάριο με τον παραγωγό ταινιών στο Instagram. Την 1η Φεβρουαρίου 2020, η Άντερσον ανακοίνωσε το χωρισμό στο The Hollywood Reporter μόλις 12 ημέρες αφότου εκείνη και ο Τζον Πίτερς παντρεύτηκαν.

«Θα ήμασταν πολύ ευγνώμονες για την υποστήριξή σας καθώς αφιερώνουμε λίγο χρόνο χωριστά για να επαναξιολογήσουμε τι θέλουμε από τη ζωή και ο ένας από τον άλλον», είπε. «Η ζωή είναι ένα ταξίδι και η αγάπη είναι μια διαδικασία. Έχοντας κατά νου αυτήν την παγκόσμια αλήθεια, αποφασίσαμε αμοιβαία να αναβάλουμε την επισημοποίηση του πιστοποιητικού γάμου μας και να πιστέψουμε στη διαδικασία. Σας ευχαριστούμε που σεβαστήκατε το απόρρητό μας».

Μια πηγή είχε πει προηγουμένως στο PEOPLE τον Φεβρουάριο του 2020 ότι η Πάμελα Άντερσον αποφάσισε να ακυρώσει τον γάμο επειδή «απλώς έπρεπε να κάνει ένα βήμα πίσω».

«Αν και γνωρίζονται για περισσότερα από 30 χρόνια, δεν είχαν ζήσει ποτέ μαζί», είπε η πηγή. «Ζώντας με κάποιον, τον γνωρίζεις πραγματικά. Η Παμ είναι ρομαντική, αλλά είναι επίσης πολύ ανεξάρτητη… Όλα αυτά προχώρησαν λίγο γρήγορα, οπότε και οι δύο συμφώνησαν να το αναβάλουν».

Στις 7 Φεβρουαρίου, ο Άντερσον είπε αποκλειστικά στο PEOPLE ότι οι δύο «παραμένουν φίλοι». Ωστόσο, τον Σεπτέμβριο του 2020, η ηθοποιός και ακτιβίστρια ισχυρίστηκε ότι «δεν ήταν ποτέ νόμιμα παντρεμένη».

«Δεν υπάρχει κακία- όχι γάμος, όχι διαζύγιο... απλά ένα παράξενο θεατρικό γεύμα», έγραφε μια δήλωση στη σελίδα της ηθοποιού στο Twitter.

Έντι Μέρφι και Τρέισι Έντμοντς: 2 εβδομάδες

Ένας γάμος στον παράδεισο έγινε γρήγορα ο μήνας του μέλιτος από την κόλαση για τον Έντι Μέρφι και την Τρέισι Έντμοντς. Μετά την παραλιακή τελετή τους στη Γαλλική Πολυνησία την 1η Ιανουαρίου 2008, οι καλεσμένοι του γάμου που έμειναν στο νησί μπορούσαν να ακούσουν τον Μέρφι να φωνάζει στην Έντμοντς μπροστά σε κόσμο σε μερικές περιπτώσεις, οι οποίοι θυμούνταν ότι «ήταν πολύ ντροπιαστικό».

Ευτυχώς για τους νεόνυμφους, η τελετή δεν ήταν νομικά δεσμευτική και τα σχέδια για μια πολιτική τελετή στις Ηνωμένες Πολιτείες απορρίφθηκαν όταν το ζευγάρι τελείωσε την ένωσή του μετά από δύο εβδομάδες.

Ο Eddie Murphy και η Tracey Edmonds / Φωτογραφία: AP Photo/Chris Pizzello

«Μετά από πολλή σκέψη και συζήτηση, αποφασίσαμε από κοινού ότι θα εγκαταλείψουμε μια νόμιμη τελετή, καθώς δεν είναι απαραίτητο να ορίσουμε περαιτέρω τη σχέση μας», είπαν ο Μέρφι και η Έντμοντς στο PEOPLE σε μια αποκλειστική δήλωση. «Ενώ η πρόσφατη συμβολική ένωση στα Μπόρα Μπόρα ήταν αντιπροσωπευτική της βαθιάς αγάπης, της φιλίας και του σεβασμού που τρέφουμε ο ένας για τον άλλον σε πνευματικό επίπεδο, αποφασίσαμε να παραμείνουμε φίλοι».

Σινέντ Ο' Κόνορ και Μπάρι Χέριτζ: 18 μέρες

Τα προβλήματα ξεκίνησαν λίγες ώρες μετά τον γάμο της Σινέντ Ο' Κόνορ στο Λας Βέγκας, τον Δεκέμβριο του 2011, με τον επί τρεις μήνες φίλο της, Μπάρι Χέριτζ.

«Μέσα σε 3 ώρες από το τέλος της τελετής ο γάμος υπονομεύτηκε από τη συμπεριφορά ορισμένων ανθρώπων στη ζωή του συζύγου μου», έγραψε. «Και, επίσης, από μια άγρια βόλτα που πήγαμε ψάχνοντας για λίγη μαριχουάνα για τη νύχτα του γάμου μου καθώς δεν πίνω».

«Ο σύζυγός μου πληγώθηκε πολύ και επηρεάστηκε πολύ από αυτήν την εμπειρία αλλά επίσης και από τη στάση κοντινών του προσώπων σχετικά με το γάμο μας», πρόσθεσε.

Η 45χρονη Ο’ Κόνορ, παραδέχτηκε ότι ήταν λάθος να βιαστεί για το γάμο αυτό, που ήταν ο τέταρτός της.

Ντρου Μπάριμορ και Τζέρεμι Τόμας: 19 μέρες

Έξι εβδομάδες αφότου άρχισαν να βγαίνουν, η Ντρου Μπάριμορ και ο ιδιοκτήτης του μπαρ στο Λος Άντζελες, Τζέρεμι Τόμας, παντρεύτηκαν στις 20 Μαρτίου 1994.

«Συνήθως οι άνθρωποι μένουν πρώτα μαζί και μετά παντρεύονται», είπε η Μπάριμορ στο PEOPLE μετά τον γάμο τους. «Υποθέτω ότι το κάνουμε με τον παλιομοδίτικο τρόπο. Κάπως».

Ωστόσο, το ιδιόρρυθμο ειδύλλιο δεν οδήγησε σε συζυγική ευδαιμονία. Το ζευγάρι χώρισε μόλις 19 μέρες μετά τον γάμο. Το διαζύγιό τους οριστικοποιήθηκε το 1995. Η Μπάριμορ αναφέρθηκε ευθαρσώς στον Τόμας ως «ο διάβολος» σε μια συνέντευξη στο Rolling Stone που δημοσιεύτηκε τον Ιούνιο.

Πάμελα Άντερσον και Ρικ Σάλομον: 2 μήνες

Η Πάμελα Άντερσον στις 6 Οκτωβρίου του 2007 παντρεύτηκε στο Λας Βέγκας με μια μικρή τελετή τον πρώην αγαπημένο της Πάρις Χίλτον, Ρικ Σάλομον. Παρόλα’ αυτά, η Άντερσον απαίτησε μέσω δικαστηρίων ο γάμος να ακυρωθεί επικαλούμενη απιστία, δύο μήνες αργότερα.

Στη συνέχεια αναζωπύρωσαν τη σχέση τους, καθώς παντρεύτηκαν τον Ιανουάριο του 2014. Έξι μήνες αφότου είπε ξανά «I Do», η Άντερσον υπέβαλε αίτηση διαζυγίου για δεύτερη φορά - αλλά ζήτησε από έναν δικαστή να απορρίψει την αίτησή της τον Αύγουστο του 2014. Ένα μήνα αργότερα, είπε στο PEOPLE τον Σεπτέμβριο του 2014, «Είναι ένας πραγματικός γάμος. Έχει τα πάνω και τα κάτω του. Νομίζω ότι τα πάμε καλά».

Υπέβαλε ξανά αίτηση διαζυγίου τον Φεβρουάριο του 2015, επικαλούμενη ασυμβίβαστες διαφορές,.

Κιμ Καρντάσιαν και Κρις Χάμφρις: 72 μέρες

Η Κιμ Καρντάσιαν και ο Κρις Χάμφρις παντρεύτηκαν στις 20 Αυγούστου 2011, σε ένα ιδιωτικό κτήμα. Στις 31 Οκτωβρίου, μόλις τρεις εβδομάδες αφότου το E! μετέδωσε το τετράωρο αφιέρωμα Fairytale Wedding της Κιμ, η σταρ του Keeping Up with the Kardashians υπέβαλε αίτηση διαζυγίου για να τερματίσει τον γάμο της που διήρκεσε 72 μόλις ημέρες, επικαλούμενη ασυμβίβαστες διαφορές.

«Ήλπιζα ότι αυτός ο γάμος θα ήταν για πάντα, αλλά μερικές φορές τα πράγματα δεν πάνε όπως τα σχεδίασα», είπε η Κιμ Καρντάσιαν σε μια δήλωση. «Παραμένουμε φίλοι και ευχόμαστε ο ένας στον άλλο τα καλύτερα».

Ο Χάμφρις, ωστόσο, δεν ήταν έτοιμος να τελειώσει τα πράγματα. «Αγαπώ τη γυναίκα μου και είμαι συντετριμμένος όταν έμαθα ότι υπέβαλε αίτηση διαζυγίου», είπε σε δήλωσή του στο PEOPLE. «Είμαι αφοσιωμένος σε αυτόν τον γάμο και σε όλα όσα αντιπροσωπεύει. Είμαι πρόθυμος να κάνω ό,τι χρειάζεται για να λειτουργήσει».

Ωστόσο, ο πρώην σταρ του ΝΒΑ θα άλλαζε γνώμη γιατί ένα μήνα αφότου η Καρντάσιαν υπέβαλε αίτηση διαζυγίου, καθώς απάντησε με τη δική του κατάθεση στις 30 Νοεμβρίου 2011, για ακύρωση λόγω απάτης. Ένας φίλος της Καρντάσιαν είπε ότι συμφώνησε με την αίτηση του Χάμφρις, λέγοντας στο PEOPLE: «Πάντα ήθελε μια ακύρωση, αλλά οι δικηγόροι ήταν αντίθετοι, οπότε είναι χαρούμενη που και τα δύο μέρη συμφωνούν τώρα».

Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ και Νίκολας Κέιτζ: 3 μήνες

Ο γάμος του Νίκολας Κέιτζ με την κόρη του Έλβις Πρίσλεϊ, πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο του 2002. Τρεις μήνες μετά την πραγματοποίηση μιας γαμήλιας τελετής στη Χαβάη για την 25η επέτειο από τον θάνατο του θρύλου της μουσικής, ο ηθοποιός υπέβαλε αίτηση διαζυγίου.

«Είμαι λυπημένος για αυτό, αλλά δεν έπρεπε να είχαμε παντρευτεί εξαρχής», εξήγησε αργότερα η Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ σε δήλωση που εξέδωσε ο υπεύθυνος δημοδίων σχέσεών της, Πολ Μπλοχ.

Νίκολας Κέιτζ, Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ / Φωτογραφία: AP Photo/Kevork Djansezian

Μπράντλεϊ Κούπερ και Τζένιφερ Εσπόζιτο: 4 μήνες

Μετά από σχέση που διατηρούσαν για ένα χρόνο, ο Μπράντλεϊ Κούπερ και η Τζένιφερ Εσπόζιτο παντρεύτηκαν αθόρυβα τον Δεκέμβριο του 2006. Τέσσερις μήνες αργότερα, η ηθοποιός υπέβαλε αίτηση διαζυγίου από τον μελλοντικό πιο σέξι άνδρα εν ζωή, λέγοντας στο PEOPLE, «Είναι αυτό που πρέπει. Πρέπει να προχωράς. Αυτό είναι τι είναι η ζωή: να πάρεις μια κατάσταση, να την αξιοποιήσεις στο έπακρο και να προχωρήσεις».



Σάνεν Ντόχερτι και Άσλεϊ Χάμιλτον: 5 μήνες

Μόλις δύο εβδομάδες μετά την έναρξη του φλερτ τους τον Σεπτέμβριο του 1993, η Σάνεν Ντόχερτι και ο Άσλεί Χάμιλτον εξέπληξαν φίλους και συγγενείς - συμπεριλαμβανομένου του διάσημου πατέρα του γαμπρού, του ηθοποιού Τζορτζ Χάμιλτον - με έναν γάμο στην αυλή του σπιτιού της ηθοποιού στο Λος Άντζελες. Πέντε μήνες αργότερα, ο γάμος κηρύχθηκε τελειωμένος όταν η σταρ του Μπέβερλι Χιλς 90210 κατέθεσε αίτηση διαζυγίου από τον σύζυγό της. Το 2009, περιέγραψε τη βραχύβια ένωσή τους στο PEOPLE ως ένα «γελοίο πράγμα».

Τζένιφερ Λόπεζ και Κρις Τζαντ: 8 μήνες

Η Τζένιφερ Λόπεζ ξόδεψε πολλά χρήματα για τον γάμο της με τον χορογράφο Κρις Τζαντ στις 29 Σεπτεμβρίου 2001. Η νύφη φόρεσε ρούχα υψηλής ραπτικής Valentino και έστειλε 10.000 τριαντάφυλλα για την πολυτελή εκδήλωση στην Καλιφόρνια, αλλά η ένωση τους κράτησε μόλις οκτώ μήνες, με το ζευγάρι να επιβεβαιώνει τελικά τον χωρισμό του τον Ιούνιο του 2002. Οι δυο τους κατέληξαν σε συμφωνία οικονομικού διακανονισμού τον Ιούλιο.

Η Jennifer Lopez και ο Cris Judd κατά τη διάρκεια των 74ων ετήσιων βραβείων Όσκαρ / Φωτογραφία Jeff Kravitz/FilmMagic, Inc

Λίαμ Χέμσγουορθ και Μάιλι Σάιρους: 8 μήνες

Στις αρχές Αυγούστου του 2019, ένας εκπρόσωπος του ζευγαριού επιβεβαίωσε στο PEOPLE ότι ο Αυστραλός ηθοποιός και η τραγουδίστρια χώρισαν, με τον Λίαμ Χέμσγουορθ να επικαλείται «αγεφύρωτες διαφορές» στην αίτησή του.

«Αυτός ο χωρισμός δεν είναι σοκαριστικός για τους ανθρώπους που είναι πραγματικά μαζί τους κάθε μέρα», είπε μια πηγή στο PEOPLE. «Μετά την επανένωσή τους, όλοι νόμιζαν ότι ήταν αυτό το "τέλειο" ζευγάρι, αλλά εξακολουθούσαν να αντιμετωπίζουν πολλά θέματα. Δεν είναι στην ίδια σελίδα όταν πρόκειται για πολλά θεμελιώδη πράγματα που κάνουν μια σχέση να λειτουργεί. Δεν είναι περίεργο καθόλου».

Αφού κατέληξαν σε συμφωνία μόλις έναν μήνα πριν, στις 28 Ιανουαρίου 2020, η Μάιλι Σάιρους και ο Λίαμ Χέμσγουορθ οριστικοποίησαν το διαζύγιό τους.