Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ: Ο γάμος με τον Μάικλ Τζάκσον, η παιδική πορνογραφία και ο γάμος-εφιάλτης με τον Νίκολα Κέιτζ - iefimerida.gr

Η κόρη και μοναχοπαίδι του θρύλου του ροκ εν ρολ Έλβις Πρίσλεϊ, Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ, είχε μια ιδιαίτερη ερωτική ζωή.

Μουσικός και η ίδια, η Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ παντρεύτηκε για πρώτη φορά τον κιθαρίστα του ροκ εντ ρολ Danny Keough, τον οποίο γνώρισε ως έφηβη, ενώ και οι δύο είχαν μπει σε κέντρο απεξάρτησης από τα ναρκωτικά.

Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ: Η άστατη ερωτική ζωή της

Το ζευγάρι ήταν παντρεμένο για έξι χρόνια και απέκτησε δύο παιδιά μαζί, αλλά η Πρίσλεϊ απομάκρυνε τον Keough με ένα γρήγορο διαζύγιο στη Δομινικανή Δημοκρατία λίγες μέρες πριν κλεφτεί με τον βασιλιά της ποπ, Μάικλ Τζάκσον, το 1994.

Ο γάμος τους -ο οποίος σημαδεύτηκε από τις κατηγορίες εναντίον του Τζάκσον για παιδική κακοποίηση, μαζί με ταξίδια με τζετ σε όλο τον κόσμο και ένα πολύ αμήχανο φιλί επί σκηνής- κράτησε μόλις ενάμιση χρόνο.

Μετά τον Μάικλ Τζάκσον, η Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ αρραβωνιάστηκε τον μουσικό John Oszajca το 2000, αλλά τον παράτησε αφού γνώρισε τον ηθοποιό Νίκολας Κέιτζ σε ένα πάρτι. Παντρεύτηκε με τον Κέιτζ τον Αύγουστο του 2002, για να καταθέσει αίτηση διαζυγίου τρεις μήνες αργότερα.

Στη συνέχεια η Πρίσλεϊ τα έφτιαξε με έναν άλλο μουσικό, τον κιθαρίστα Μάικλ Λόκγουντ. Παντρεύτηκαν το 2006 και απέκτησαν μαζί δίδυμα, αλλά χώρισαν 10 χρόνια αργότερα, αφού η Πρίσλεϊ ισχυρίστηκε ότι βρήκε εκατοντάδες εικόνες παιδικής πορνογραφίας στον υπολογιστή του. Ο Λόκγουντ αρνήθηκε τον ισχυρισμό.

Ο Έλβις Πρίσλεϊ με τη σύζυγό του Πρισίλα και την κόρη τους Λίζα Μαρί

Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ: Η αυτοκτονία του γιου της

Αφού εγκατέλειψε το λύκειο στην τρίτη τάξη, η Πρίσλεϊ ανέπτυξε πρόβλημα κατάχρησης ναρκωτικών και εστάλη στο Κέντρο Διασημοτήτων της Σαηεντολογίας για απεξάρτηση από τα ναρκωτικά.

Εκεί γνώρισε τον Keough, έναν ροκ εν ρόλερ όπως ο πατέρας της, και οι δυο τους παντρεύτηκαν τον Οκτώβριο του 1988.

Απέκτησαν δύο παιδιά μαζί -τον Benjamin και την Danielle Riley. Ο Benjamin αυτοκτόνησε τον Ιούλιο του 2020. Αν και η Presley και η Keough χώρισαν το 1994, οι δυο τους παρέμειναν κοντά σε όλη τους τη ζωή.

H Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ με τον γιο της, Μπέντζαμιν

«Δεν ξέρω πώς, αλλά καταφέραμε να μείνουμε κοντά», δήλωσε για τη σχέση τους το 2008, σύμφωνα με τη Star Tribune. «Υπάρχουν άλλοι με τους οποίους έχω συνδεθεί με πόνο ή προδοσία και με τους οποίους δεν θέλω να έχω καμία σχέση. Αλλά αυτός και εγώ είχαμε κάτι ιδιαίτερο. Χωρίς όρους».

Εκείνος έπαιξε κιθάρα σε αρκετούς δίσκους της και μάλιστα έζησε σε ένα σπίτι που ανήκε σε εκείνη. Ο Keough ήταν αυτός που τη βρήκε χωρίς τις αισθήσεις της στις 12 Ιανουαρίου και κάλεσε το 911 πριν από το θάνατό της. Η Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ πέθανε έπειτα από καρδιακή ανακοπή, σε ηλικία 54 ετών.

Η σχέση της Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ με τον Μάικλ Τζάκσον

Το 1992 η Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ ξανασυναντήθηκε με τον Μάικλ Τζάκσον, τον οποίο είχε γνωρίσει τη δεκαετία του 1970 όταν ήταν μόλις επτά ετών. Οι δυο τους δημιούργησαν μια φιλία, καλώντας συχνά ο ένας τον άλλον στο τηλέφωνο και μιλώντας για ώρες κάθε φορά.

Αυτή η φιλία έγινε ρομαντική το 1993, όταν ο Μάικλ Τζάκσον κατηγορήθηκε ότι κακοποιούσε τον 13χρονο Τζόρνταν Τσάντλερ. Η Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ υποστήριξε πάρα πολύ τον ποπ σταρ κατά τη διάρκεια εκείνης της περιόδου και τελικά της έκανε πρόταση γάμου κατά τη διάρκεια μιας από τις κλήσεις τους.

Το ζευγάρι πέταξε στη Δομινικανή Δημοκρατία τον Μάιο του 1994 για να ξεφύγει από τον Τύπο και παντρεύτηκαν σε μια μικρή, ιδιωτική τελετή.

Ο Michael Jackson και η Lisa Marie Presley-Jackson δέχονται το χειροκρότημα του κοινού αφού βγήκαν στη σκηνή για να ανοίξουν τα 11α ετήσια MTV Video Music Awards / Φωτογραφία: AP Photo/Bebeto Matthews

Η Λίζα Μαρί είχε δηλώσει στο περιοδικό Rolling Stone το 2003 πως της είχε γίνει έμμονη ιδέα να προσπαθήσει να «σώσει» τον σταρ και πίστευε ότι θα μπορούσαν να «σώσουν τον κόσμο» μαζί.



Ο γάμος τους κατακλύστηκε από θεωρίες ότι παντρεύτηκαν μόνο και μόνο για να αποσπάσουν την προσοχή του από τις κατηγορίες εναντίον του Τζάκσον, ότι δεν έκαναν σεξ μεταξύ τους και από εικασίες σχετικά με το πότε θα χώριζαν.

Μια αμήχανη στιγμή και για τους δύο είναι όταν βρέθηκαν στη σκηνή ανοίγοντας τα βραβεία MTV Video Music του 1994. «Καλώς ήρθατε στα MTV Video Music Awards», είπε ο Τζάκσον καθώς αυτός και η Πρίσλεϊ ανέβηκαν στη σκηνή χέρι-χέρι. «Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Απλά σκεφτείτε, κανείς δεν πίστευε ότι αυτό θα διαρκούσε».

Και σε μια συνέντευξη που έδωσε το 1995 στην Diane Sawyer, η Πρίσλεϊ προσπάθησε να αντιμετωπίσει κατάματα τις φήμες περί α-σεξουαλικότητας. «Κάνουμε σεξ;» ρώτησε η Πρίσλεϊ, και στη συνέχεια μαζί με τον Τζάκσον αναφώνησαν «Ναι! Ναι! Ναι!», ενώ πρόσθεσαν ότι σκόπευαν να κάνουν παιδιά μαζί.

Σαν να ήθελε να τονίσει τη σεξουαλική τους άποψη, ένα μήνα αργότερα ο Τζάκσον κυκλοφόρησε το μουσικό βίντεο για το You Are Not Alone, στο οποίο εμφανιζόταν σε περίοπτη θέση ο ίδιος και η Πρίσλεϊ βρεγμένοι και γυμνοί, σε κάποιο είδος ναού της ερήμου.

Η Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ υπέβαλε τελικά αίτηση διαζυγίου από τον Μάικλ Τζάκσον τον Ιανουάριο toy 1996, επικαλούμενη «αγεφύρωτες διαφορές».

Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ: Η επεισοδιακή σχέση της με τον Νίκολας Κέιτζ

Αφού πάλευε να ξεπεράσει το διαζύγιό της από τον Τζάκσον για αρκετά χρόνια, γνώρισε και αρραβωνιάστηκε τον μουσικό John Oszajca το 2000.

Αλλά όταν γνώρισε τον Νίκολας Κέιτζ σε ένα πάρτι, διέλυσε τον αρραβώνα της με τον Oszajca και άρχισε να βγαίνει με τον ηθοποιό.

Ο Κέιτζ δήλωσε ότι «κεραυνοβολήθηκε» όταν γνώρισε την Πρίσλεϊ στο πάρτι και η θυελλώδης σχέση τους σημαδεύτηκε από επικούς καβγάδες, μαζί με φήμες ότι ο Κέιτζ σκόπευε να αγοράσει την έπαυλη Graceland του Έλβις.

Παντρεύτηκαν το 2002, αλλά μετά από μόλις 108 ημέρες κατέθεσαν αίτηση διαζυγίου. Η Πρίσλεϊ περιέγραψε τη σχέση τους ως μια «άγρια βόλτα» σε συνέντευξή της στο Rolling Stone το 2003.

Νίκολας Κέιτζ, Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ / Φωτογραφία: AP Photo/Kevork Djansezian

«Δεν μπορείς να έχεις ένα ξέσπασμα θυμού και μετά να μου τηλεφωνείς τέσσερις μέρες αργότερα και να περιμένεις, ξέρεις, να είναι όλα πάλι καλά… έτσι ήταν… Ήμασταν και οι δύο σαν δύο 12χρονα σε ένα σκάμμα με άμμο, βασικά».

«Είμαστε και οι δύο τόσο δραματικοί και δυναμικοί που όταν ήταν καλά, ήταν απίστευτα καλά, και όταν ήταν άσχημα, ήταν απλά ένας γ@@@@@@ς εφιάλτης για όλους».

Παρά τον σύντομο γάμο τους, χρειάστηκαν σχεδόν δύο χρόνια για να οριστικοποιήσουν το διαζύγιό τους.

Tο υλικό παιδικής πορνογραφίας στον υπολογιστή του πρώην συζύγου της

Το 2006 η Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ παντρεύτηκε τον μουσικό της παραγωγό Michael Lockwood, ο οποίος είχε επίσης συνεργαστεί εκτενώς με μουσικούς όπως η Carly Simon και η Aimee Mann.

Λίγο μετά τον γάμο απέκτησαν μαζί δίδυμα κορίτσια -τη Finley Aaron Love και τη Harper Vivienne Ann- και παρέμειναν μαζί για δέκα χρόνια.

Η διάλυση του γάμου τους δεν ήταν καθόλου φιλική. Καθώς το ζευγάρι μαχόταν για την επιμέλεια των παιδιών τους, η Λίζα Μαρί είπε ότι βρήκε εκατοντάδες άσεμνες φωτογραφίες παιδιών στον υπολογιστή του.

Η Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ με τον 4ο σύζυγό της Μάικλ Λοκντάουν

«Όταν ανακάλυψα τις φωτογραφίες στον υπολογιστή [του Lockwood] και είδα τα βίντεο, σοκαρίστηκα και τρομοκρατήθηκα και μου ήρθε αηδία στο στομάχι», έγραψε η ίδια σε μια δικαστική κατάθεση με την οποία ζητούσε την επιμέλεια των παιδιών. «Δεν είχα ιδέα ότι [αυτός] είχε τραβήξει αυτές τις φωτογραφίες. Θα αποφύγω να περιγράψω λεπτομερώς τις φωτογραφίες από σεβασμό στην ιδιωτική ζωή της οικογένειάς μου».

Η αστυνομία διερεύνησε τους ισχυρισμούς, αλλά αργότερα τους απέρριψε επικαλούμενη έλλειψη αποδεικτικών στοιχείων.

Καθώς το ζευγάρι διαπληκτιζόταν, ο Lockwood ανταπέδωσε τα πυρά απαιτώντας την κηδεμονία των παιδιών, επικαλούμενος φόβους ότι η Πρίσλεϊ θα υποτροπιάσει στη χρήση ναρκωτικών μετά τον θάνατο του γιου της Benjamin.

Ο εθισμός της Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ στα ναρκωτικά

Η Πρίσλεϊ προσπαθούσε επί μακρόν να κρατήσει κρυφά τα προβλήματα εθισμού της, αλλά τα δικαστικά έγγραφα από το διαζύγιο τα έβγαλαν όλα στη φόρα.

Σε μια κατάθεση του 2017, την οποία εξασφάλισε το Radar Online, παραδέχτηκε ότι έκανε κατάχρηση κοκαΐνης, οπιοειδών, παυσίπονων και αλκοόλ.

Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ

«Τα τελευταία τρία χρόνια χρειάστηκε να πάω σε κέντρο αποτοξίνωσης αρκετές φορές», είπε, ενώ αργότερα ανέφερε τον ακριβή αριθμό κάπου μεταξύ τριών και πέντε περιόδων σε μεξικανική θεραπευτική μονάδα. «Ήμουν χάλια. Δεν μπορούσα να σταματήσω», ανέφερε, προσθέτοντας ότι ο εθισμός της κορυφώθηκε όταν ο γάμος τους έληξε το 2016.

«Τον τελευταίο χρόνο του γάμου μας, έκανα τρομερή κατάχρηση κοκαΐνης», είπε, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα.

Ερωτηθείσα αν η χρήση ναρκωτικών ήταν βαριά, είπε: «Ήταν άσχημα, ναι. Δεν ανακάτευα τα χάπια και το αλκοόλ μέχρι, περίπου, τα τελευταία δύο χρόνια».