Ετσι θα είναι ο Ντέιβιντ Μπέκαμ στα 70 του -Τι έδειξε η προσομοίωση, γεμάτος ρυτίδες, αλλά κούκλος [βίντεο]

Σε μια νέα συγκλονιστική καμπάνια για την δράση εναντίον της ελονοσίας συμμετέχει ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, όχι όπως τον γνωρίζουμε, αλλά σε ηλικία 70 ετών.



Ο πρώην διάσημος ποδοσφαιριστής είναι αγνώριστος με γκρίζα μαλλιά και ρυτίδες στο πρόσωπό του στην εκστρατεία του «Malaria Must Die, So Millions Can Live» που κυκλοφόρησε χθες, η οποία τον δείχνει να ταξιδεύει στο μέλλον για να δει το τέλος της ασθένειας.



Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ σε ηλικία 70 ετών

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ στην καμπάνια για την εξάλειψη της ελονοσίας

Δείχνοντας ένα πλάνο πριν και ένα μετά την διαδικασία της ψηφιακής γήρανσης, το βίντεο παρουσιάζει τον Ντέιβιντ Μπέκαμ σε ένα φανταστικό μέλλον όπου η ελονοσία έχει εξαλειφθεί, με τον ίδιο να λέει πως «ο κόσμος μας έχει αλλάξει».



Εκτός από την ηλικία του και τα τατουάζ του Ντέιβιντ Μπέκαμ φαίνονται ξεθωριασμένο σε πλάνα που τον δείχνουν πλάγια. Όπως δήλωσε ο πρώην ποδοσφαιριστής για την φιλανθρωπική οργάνωση: «Η καταπολέμηση της ελονοσίας είναι μια αιτία πολύ κοντά στην καρδιά μου, επειδή η ασθένεια παραμένει ένας τεράστιος δολοφόνος παιδιών και έχουμε την ευκαιρία να το αλλάξουμε αυτό. Συνεργάζομαι με το Malaria No More UK από το 2009, υποστηρίζοντας εκστρατείες και βοηθώντας να γίνει γνωστή αυτή η πρόκληση. Οι εκστρατείες τους χρησιμοποιούν πάντα μεγάλη δημιουργικότητα και καινοτομία για να προσελκύσουν την προσοχή στο ζήτημα και χαίρομαι που γνώρισα μερικούς από τους πιο εμπνευσμένους ανθρώπους που εργάζονται τόσο σκληρά για να τερματίσουν αυτή την ασθένεια».



Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ όπως είναι σήμερα

Το βίντεο της καμπάνιας δείχνει επίσης τον Ντέιβιντ Μπέκαμ να ποζάρει σε ένα πράσινο δωμάτιο καθώς βρισκόταν στην διαδικασία της ψηφιακής γήρανσης.

Η νέα καμπάνια για την ελονοσία με τον Ντέιβιντ Μπέκαμ

Να σημειωθεί πως ο Ντέιβιντ Μπέκαμ έχει συμμετάσχει και στο παρελθόν σε διαφημιστικές εκστρατείες για την εξάλειψη της ελονοσίας, όπως το 2018 όταν μπήκε σε ένα κουτί με 10.000 κουνούπια.