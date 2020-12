«Ανεπιθύμητη» η Ιβάνκα Τραμπ στη Νέα Υόρκη: Δίδυμο κωμικών γέμισε με αφίσες το Μανχάταν

Μάλλον δεν θα πρέπει να περιμένει θερμή υποδοχή στη Νέα Υόρκη η Ιβάνκα Τραμπ, μετά τις αφίσες με φωτογραφίες της και τον πηχυαίο τίτλο «ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΗ» που αναρτήθηκαν σε διάφορα σημεία του Μανχάταν.

Η μεγαλύτερη κόρη του Ντόναλντ Τραμπ έχει δεχθεί σκληρή κριτική επειδή δεν όρθωσε το ανάστημά της σε διάφορες αμφιλεγόμενες αποφάσεις του πατέρα της, όπως ο διαχωρισμός παιδιών μεταναστών από τους γονείς τους στα σύνορα των ΗΠΑ με το Μεξικό. Και τώρα η Ιβάνκα, που έχει καταφέρει να στρέψει και μια πρώην κολλητή της εναντίον της εμφανίζεται στις αφίσες στη Νέα Υόρκη, λίγες εβδομάδες προτού ο Τραμπ αποχωρήσει από τον Λευκό Οίκο.

“Not Wanted: Ivanka Trump” signs are up in New York pic.twitter.com/74Ft4vkePc